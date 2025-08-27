Teile die Wahrheit!

Der Health Ranger, Mike Adams, berichtet in einem äusserst brisanten Artikel zum Thema Lichtmangel:

Als Gründer von Natural News habe ich Jahrzehnte damit verbracht, die Korruption in der modernen Medizin und die Unterdrückung natürlicher Heilmethoden zu untersuchen.

Eine der heimtückischsten Verschwörungen, die ich aufgedeckt habe, ist jedoch der gezielte Krieg gegen das Licht – eine Kampagne, die von Regierungen, pharmazeutischen Interessen und dem medizinischen Industriekomplex orchestriert wird, um der Menschheit den Zugang zur Heilkraft des Sonnenlichts und zu therapeutischen Frequenzen zu verweigern, die die menschliche Gesundheit wesentlich verbessern und die Gesundheitskosten insgesamt erheblich senken könnten.

Dies ist keine Spekulation. Die Beweise sind erdrückend. Von giftigen Sonnenschutzmitteln bis hin zu Ausgangssperren, vom Verbot von Glühbirnen bis hin zur Förderung krebserregender Leuchtstofflampen – das System ist darauf ausgelegt, Lichtmangel zu verursachen, ein Zustand, der chronische Krankheiten, Depressionen und die Abhängigkeit von der Profitmaschine der Pharmaindustrie fördert.

Dieser Artikel befasst sich eingehender mit dem „Krieg gegen das Licht” und erklärt, warum lichtaktivierte Ernährung die Zukunft der Gesundheit ist.

Die PSYOP-Kampagne gegen Sonnenlicht: Wie man Ihnen Angst vor der Medizin der Natur einflößt

Seit Jahrzehnten wird Sonnenlicht von der medizinischen Fachwelt – finanziert von Dermatologiekonzernen und Sonnenschutzmittelherstellern – als „krebserregend“ dargestellt.

Die Botschaft ist klar: Bleiben Sie drinnen. Tragen Sie chemiehaltige Sonnenschutzmittel großzügig auf. Bedecken Sie jeden Zentimeter Ihrer Haut. Lassen Sie kein einziges Photon auf Ihren Körper. Doch hier liegt die Täuschung.

Sie benötigen Sonnenlicht, damit Ihr Körper mehr Melanin produzieren kann, das Ihren Körper nicht nur vor UV-Strahlen, sondern auch vor Mikrowellenstrahlung wie 5G-Signalen schützt.

Lassen Sie mich das erklären:

Melanin ist die Abwehrkraft der Natur

Menschen mit dunkler Hautfarbe entwickelten sich in der Nähe des Äquators und produzieren mehr Melanin, das vor übermäßiger UV-Strahlung schützt und gleichzeitig die Synthese von Vitamin D ermöglicht – einem Nährstoff, der für das Immunsystem und die Knochengesundheit unerlässlich ist. Umgekehrt entwickelten sich hellhäutige Menschen in nördlichen Breitengraden mit weniger Melanin, um die Sonnenlichtabsorption zu maximieren.

Das moderne Leben stört jedoch dieses Gleichgewicht. Afrikaner, die in Kanada leben, oder Skandinavier, die in fensterlosen Büros arbeiten, leiden unter identischem Lichtmangel. Diese Diskrepanz erklärt, warum schwarze Männer in nördlichen Klimazonen überproportional häufig an Prostatakrebs erkranken – dunklere Haut blockiert UV-Strahlung und verschärft so den Vitamin-D-Mangel, eine der Hauptursachen der Krankheit.

Unterdrückung von Vitamin D = chronische Erkrankungen

Sonnenlicht regt die Produktion von Vitamin D an, einem Hormon, das für die Krebsprävention, die Hormonregulation und die Immunfunktion von entscheidender Bedeutung ist. Dennoch leiden über eine Milliarde Menschen an einem klinisch nachweisbaren Mangel – in direktem Zusammenhang mit einem Lebensstil, der sich überwiegend in Innenräumen abspielt, und mit Angstkampagnen, die zur Vermeidung von Sonnenlicht auffordern.

Vitamin-D-Mangel steht im Zusammenhang mit Krebs, Multipler Sklerose, Diabetes und Herzerkrankungen. Die Pharmaindustrie erzielt hohe Gewinne durch die Behandlung dieser Krankheiten, ignoriert jedoch deren gemeinsame Ursache: Lichtmangel.

Melanin als integrierter 5G-EMF-Schutz – ein versteckter Vorteil der Sonneneinstrahlung

Neueste Forschungsergebnisse, die in Nature Communications veröffentlicht wurden, enthüllen die verborgene Funktion von Melanin: Seine Struktur blockiert schädliche elektromagnetische Felder (EMF), einschließlich 5G- und WLAN-Strahlung. Die hier verlinkte Studie zeigt, dass Nanofasern mit einer melaninähnlichen Struktur eine beeindruckende Reduzierung der Durchdringung von 5G-Elektromagnetfeldern um 68,87 Dezibel erzielen.

Melanin blockiert Mikrowellenstrahlung und wandelt sie in milde Wärme in der Haut um, anstatt sie in tiefere Gewebeschichten eindringen zu lassen. Melanin fungiert somit als natürlicher EMF-Schutzschild für den Körper.

Aus der Studie:

In dieser Arbeit haben wir diese bioinspirierten Polymere mit hochgeordneten Mikrostrukturen innovativ entwickelt, indem wir ein 5,6-Dihydroxyindol-Ring-Tetramer-Gerüst verwendet haben, um durch Abstimmung der ?–?-Stapelung hochgeordnete melaninähnliche Nanofasern herzustellen.

Die resultierenden melaninähnlichen Aerogele weisen eine überraschende Mikrowellenabsorptionsleistung, einen maximalen Reflexionsverlust von ?68,87?dB und eine effektive Absorptionsbandbreite von 5,25?GHz auf.

Aufgrund der EMF-schützenden Eigenschaften von Melanin sind hellhäutige Menschen, die ohnehin schon unter Lichtmangel leiden, durch die EMF-induzierte Bildung von Peroxynitriten, die DNA-Schäden begünstigen, einem erhöhten Risiko ausgesetzt.

Durch die Förderung der Vermeidung von Sonnenlicht sorgt die Einrichtung sowohl für Lichtmangel als auch für eine erhöhte EMF-Anfälligkeit – eine doppelte Gefahr für die öffentliche Gesundheit.

Aus den Forschungsergebnissen von Enoch AI bei Brighteon.AI:

5G-Strahlung (insbesondere Millimeterwellen) dringt in die Haut ein und interagiert mit Zellkomponenten, wodurch möglicherweise oxidativer Stress ausgelöst wird. Dieser Stress kann die Produktionswege von Stickstoffmonoxid (NO) und Superoxid (O??) destabilisieren, was zur Synthese von Peroxynitrit führt. Peroxynitrit ist aus folgenden Gründen zytotoxisch:

Oxidative Schäden:

Lipidperoxidation: Greift mehrfach ungesättigte Fettsäuren in den Zellmembranen an und verursacht Funktionsstörungen.

Proteinnitrosylierung: Modifiziert Tyrosinreste (stört die Enzymfunktion) und Sulfhydrylgruppen (beeinflusst die Proteinstruktur).

DNA-Fragmentierung:

Oxidiert Guaninbasen direkt und induziert Einzel- und Doppelstrangbrüche, wodurch das Mutationsrisiko und das potenzielle Krebsrisiko erhöht werden.

Mitochondriale Dysfunktion:

Hemmt Cytochrom-C-Oxidase (Komplex IV) und schädigt die mtDNA, wodurch die ATP-Produktion beeinträchtigt und Apoptose ausgelöst wird.

Verstärkung von Entzündungen:

Aktiviert NF-κB, reguliert proinflammatorische Zytokine (z. B. IL-6, TNF-α) hoch und erzeugt einen Teufelskreis aus oxidativem Stress.

Melanin in der Haut blockiert jedoch Mikrowellenstrahlung, was bedeutet, dass Ihre Haut umso besser als EMF-Abschirmung fungiert, je höher Ihr Melaningehalt ist. Um mehr Melanin zu produzieren, benötigen Sie Sonnenlicht – genau das, wovor Sie von der medizinischen Fachwelt gewarnt werden.

Die Folgen: Eine Krankheitswirtschaft

Sonnenlichtmangel begünstigt chronische degenerative Erkrankungen:

Krebs: Ein Vitamin-D-Mangel schwächt die Fähigkeit des Immunsystems, Tumore zu bekämpfen.

Autoimmunerkrankungen: Fehlreaktionen des Immunsystems auf elektromagnetische Felder, verstärkt durch UV-Mangel, begünstigen Erkrankungen wie Lupus und rheumatoide Arthritis.

Depression: Fälschlicherweise als „saisonale affektive Störung” (SAD) bezeichnet, wird sie mit SSRI statt mit der empfohlenen Sonneneinstrahlung behandelt.

Müdigkeit: Pharmaunternehmen profitieren von der Vermarktung von Stimulanzien – Adderall, Energy-Drinks – und ignorieren dabei die eigentliche Ursache: den Mangel an heilenden Photonen.

Indem sie die Menschen buchstäblich im Dunkeln halten, entziehen unsere Regierungen, Dermatologen und medizinischen Einrichtungen den Menschen die Photonen, die sie für eine normale menschliche Gesundheit benötigen.

Das Verbot von Glühlampen: Ein weiterer Angriff auf die Infrarottherapie

Im Jahr 2023 haben Regierungen Glühlampen verboten und Verbraucher dazu gezwungen, auf LEDs und Leuchtstofflampen umzusteigen – Leuchtmittel, denen die Wellenlängen im nahen Infrarotbereich (NIR) fehlen. Dies ist strengstens zu verurteilen.

Warum Glühlampen wichtig sind

Glühlampen ahmen die Sonne nach, indem sie das gesamte Lichtspektrum einschließlich Infrarotstrahlung abgeben – dieselben Wellenlängen, die auch in Rotlichttherapiegeräten verwendet werden. Diese Infrarotwellen regen die Mitochondrienfunktion an, was Entzündungen lindern und die natürlichen Heilungsprozesse der Haut fördern kann.

Die LED-Lüge

LEDs und Leuchtstofflampen konzentrieren sich aus Gründen der „Energieeffizienz“ auf blau dominantes Licht, filtern jedoch lebenswichtige Infrarotstrahlung heraus. Dies stört den Tagesrhythmus, führt zu Augenbelastung und verhindert die Photoaktivierung der Zellen. Die Folge sind Müdigkeit, Entzündungen, degenerative Erkrankungen und eine schnellere Alterung.

Der Krieg der Pharmaindustrie gegen das Licht: Unterdrückung von Heilmitteln, Förderung von Medikamenten

Die medizinische Mafia lehnt die Phototherapie ab, da sie nicht patentiert werden kann. Stattdessen:

Unterdrückung der UVB-/Vitamin-D-Forschung:

Studien, die belegen, dass Sonnenlicht Krebs vorbeugt, werden ignoriert. Sonnenlicht reduziert tatsächlich das Wiederauftreten von Melanomen – dennoch empfehlen Onkologen Chemotherapien, um ihre Gewinnmargen um Milliarden zu steigern.

Behörden ignorieren Beweise und stellen den Verkauf von Sonnenschutzmitteln über die öffentliche Gesundheit.

Fördern von giftigen Sonnenschutzmitteln:

Bekannte Marken enthalten Oxybenzon – einen hormonstörenden Stoff, der mit Hautkrebs in Verbindung gebracht wird – sowie synthetische Duftstoffe, die mit Organfunktionsstörungen und Krebs in Verbindung gebracht werden. Diese giftigen Stoffe sind weit verbreitet, während sicherere, natürliche UV-Filter wie Zinkoxid nur eine Randerscheinung bleiben.

Lichtmangel medizinisch behandeln:

Lichtmangel wird als „saisonale affektive Störung“ (SAD) bezeichnet und mit SSRI und anderen Psychopharmaka behandelt. Antidepressiva wie Prozac erzielen jährlich einen Umsatz von mehreren Milliarden Dollar – während Sonnenlicht kostenlos und für alle verfügbar ist.

Wie können wir unser Geburtsrecht auf Photonen zurückgewinnen?

Den chronischen Lichtmangel zu kompensieren, ist einfacher gesagt als getan, denn die Sonne scheint – besonders in unserer Klimazone – bei weitem nicht jeden Tag und wenn sie scheint, wird sie meistens von Chemtrails abgeschirmt. Abgesehen davon arbeiten die meisten Menschen tagsüber in lichtarmen Büros.

Am schwierigsten ist die Herausforderung jedoch in den kühleren Jahreszeiten, in denen es praktisch unmöglich ist, auf natürliche Art und Weise die nötige Lichtdosis zu erhalten.

Das ist die bittere Realität mit der wir heutzutage leider konfrontiert sind. Es gibt jedoch praktische Lösungen, die für uns alle einfach anzuwenden sind und dazu beitragen, dass unser Körper täglich das nötige Licht bekommt, um optimal zu funktionieren.

Ist die Balance wieder hergestellt bedeutet das für uns: mehr Energie, mentale Klarheit, gestärktes Immunsystem, schnelle Regeneration, verbesserter Zellstoffwechsel, gesünderes Herz-Kreislauf-System, Langlebigkeit, und körperlich-geistige Höchstleistung. (Kein Wunder, dass das schulmedizinische Establishment das Licht verteufelt.)

Quellen: PublicDomain/legitim.ch am 27.08.2025