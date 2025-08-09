Der Schwindel um die hochansteckende Krankheit! Was passiert wirklich?

Teile die Wahrheit!

Die vom Lamestream kontrollierten Medien wie CNN und Fox News , einschließlich pseudowissenschaftlicher Desinformations-Websites zur Pharmabranche wie Verywell Health , Medscape , Medical News Today und Science Daily , haben in den letzten Monaten die lächerliche Masern-Geschichte verbreitet , die von einer nicht vorhandenen Ansteckungsgefahr und der Notwendigkeit weiterer Impfstoffe und Auffrischungsimpfungen sprach, und jetzt lügen sie auch noch über die „Hand-Fuß-Mund-Krankheit“ (HFMD). Von Joachim Bartoll

Sehen wir uns an, was Fox News dazu zu sagen hat, und ich werde Ihnen meine Sichtweise aus biologischer und logischer Sicht darlegen.

„Wie Gesundheitsämter berichteten, nimmt die Hand-Fuß-Mund-Krankheit (HFMD) in einigen Teilen der USA zu.

Die hoch ansteckende Viruserkrankung tritt am häufigsten bei Kindern unter fünf Jahren auf, doch den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zufolge können sich Menschen jeden Alters infizieren.“

Die sogenannte „Hand-Fuß-Mund-Krankheit“ beginnt typischerweise mit Fieber, Halsschmerzen und Unwohlsein (allgemeines Unwohlsein), was lediglich eine Heilungs- und/oder Entgiftungsreaktion (Entzündung) darstellt.

Ein oder zwei Tage später können sich schmerzhafte Wunden oder Geschwüre im Mund entwickeln, die oft auf der Zunge, dem Zahnfleisch und den Wangeninnenseiten auftreten.

Sie beginnen als kleine rote Punkte, die sich zu Blasen entwickeln. Ein Ausschlag, oft bestehend aus kleinen, blasenartigen Läsionen, erscheint häufig auf den Handflächen und Fußsohlen und kann auch am Gesäß, an den Genitalien oder im Windelbereich von Säuglingen auftreten.

Mit anderen Worten: Entweder handelt es sich um eine Entgiftungsreaktion oder einen Trennungskonflikt (wie bei allen Arten von Ausschlägen, Blasen und Läsionen), wie in der Germanischen Neuen Medizin untersucht und erklärt .

„In Virginia hat das Gesundheitsamt des Fairfax County Anfang des Jahres eine Warnung vor sechs HFMD-Ausbrüchen herausgegeben, von denen hauptsächlich Kinder im Alter von vier Jahren und jünger betroffen sind.“

Ja, Trennungskonflikte kommen bei kleinen Kindern sehr häufig vor und werden noch schlimmer, wenn sie durch eine giftige, pflanzliche und verarbeitete Ernährung vergiftet werden, die arm an nährstoffreichen tierischen Lebensmitteln ist .

Aus diesem Grund können wir Symptome beobachten, die sich in Form von Ausschlägen manifestieren, die manche Spinner „ Masern “, „Nesselsucht“, „Ekzeme“, „ Windpocken “ und andere alberne Namen nennen, und zwar während der Ferien, wenn Trennungskonflikte zu heilen beginnen, oder ein paar Wochen nach Beginn des neuen Schuljahres, wenn der Schock über die Trennung und den Gefängnisaufenthalt etwas nachlässt.

Ein gesundes Kind, das einen Trennungskonflikt erlebt, wird innerhalb weniger Tage genesen oder möglicherweise überhaupt keine Symptome zeigen.

Ein toxisches und unterernährtes Kind hingegen kann wochenlang Symptome zeigen und sich wirklich unglücklich fühlen.

Wenn es tatsächlich etwas Ansteckendes gäbe, würde sich jeder, der mit einer „infizierten“ Person in Kontakt käme, ebenfalls anstecken, insbesondere Freunde, Lehrer und Krankenhauspersonal.

Dies geschieht jedoch nie. Nur wenige, die ein ähnliches Trauma oder eine ähnliche Belastung mit Giftstoffen erlebt haben, werden „krank“. Wenn es also tatsächlich zu einer „Pandemie“ käme, würde praktisch jeder, der außer Haus arbeitet, krank werden – und die Menschheit wäre schon mehrmals ausgestorben, wenn dies tatsächlich möglich wäre.

Wenn Impfstoffe so „lebensrettend“ sind, wie konnte die Menschheit dann Tausende von Jahren in wirklich „unsauberen“ Umgebungen überleben? Und wie kommt es, dass „Krankheiten“ vor nur 100 Jahren so selten waren?

Und doch ist heute fast jeder krank und hat gesundheitliche Probleme. Es liegt einzig und allein an der Ernährung und der Belastung mit Giftstoffen. Noch einmal: Ansteckung ist nicht möglich.

„Im März gab die Panamerikanische Gesundheitsorganisation eine Warnung heraus, in der sie die Mitgliedsstaaten dazu aufforderte, die Prävention und Kontrolle der Hand-Fuß-Mund-Krankheit zu verstärken, insbesondere bei Kindern, da diese besonders anfällig sind und das Risiko schwerer Komplikationen des zentralen Nervensystems besteht.“

So etwas gibt es nicht. Es gibt keine ansteckenden Krankheiten. Alle „Krankheiten“ kommen von innen, sei es durch Toxämie, Strahlenschäden, Nährstoffmangel, psychische Traumata oder eine Kombination davon .

Und angesichts der miserablen Ernährung der meisten Menschen heute und der stetig abnehmenden psychischen Gesundheit ist es nicht verwunderlich, dass immer mehr Kinder Symptome dieser zugrunde liegenden Probleme zeigen.

„Tina Q. Tan, MD, eine leitende Ärztin am Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago und Präsidentin der Infectious Diseases Society of America, stellte fest, dass HFMD am häufigsten im Sommer und Frühherbst auftritt, wenn das Wetter wärmer ist.“

Dies ist das neue Dogma, das dümmliche und zurückgebliebene Behörden mit angeblichen „Viren“ in Verbindung bringen. In der Vergangenheit erreichten angebliche Viren ihren Höhepunkt bei kaltem oder mildem Wetter, da sie bei heißem Wetter angeblich nicht „überleben“ konnten.

Die psychologische Operation Coronavirus Covid-19 änderte dies jedoch über Nacht mit der zurückgebliebenen „TDVT“-Hypothese, und die meisten Menschen zuckten nicht einmal mit der Wimper, da die Massenhypnose so stark war.

Natürlich ist es leicht, das Drehbuch zu ändern, wenn alles erfundener Schwachsinn und reine Science-Fiction ist, und die meisten Menschen sind zu dumm, müde oder gestresst, um es überhaupt in Frage zu stellen.

„Es ist bekannt, dass sich die Krankheit in Kindertagesstätten und Schulen leicht ausbreitet.“

Wenn es sich um einen Trennungskonflikt handelt, zeigen viele Kinder ähnliche Symptome. Hatten sie im Frühjahr einen Trennungskonflikt und dieser begann in den Sommerferien zu heilen, zeigen sie Symptome.

Kommt es zu einem erneuten Trennungskonflikt, sobald die Kita oder die Schule wieder beginnt, zeigen sich möglicherweise Symptome, nachdem sie die Veränderung akzeptiert haben, wie zum Beispiel bei einer Inhaftierung oder einem Indoktrinationslager.

Und wenn man den Zustand unserer Gesellschaft bedenkt, in der Kinder und Erwachsene immer mehr isoliert werden, ihr Leben vor Bildschirmen verbringen und Sklavenfraß essen, was zu schweren Nährstoffmängeln und Blutvergiftungen führt, werden wir weiterhin einen Anstieg der Symptome oder, wie die medizinische Fachwelt es nennt, „Krankheiten“ erleben.

Und sie werden dies als Vorwand benutzen, um euch noch mehr Medikamente und nutzlose, giftige und verstümmelnde Impfstoffe aufzuzwingen – und dafür sorgen, dass ihr immer schwach, müde und von ihrem System abhängig bleibt.

Sorgen Sie als Eltern dafür, dass Ihre Kinder lernen, sich artgerecht mit tierischen Lebensmitteln zu ernähren . Halten Sie sie aktiv, lehren Sie sie, ihre Fantasie zu nutzen und draußen statt vor dem Bildschirm zu spielen.

Bringen Sie ihnen bei, dass jedes Handeln Konsequenzen hat, auch was man isst. Bringen Sie ihnen bei, Verantwortung zu übernehmen und die Welt zu verbessern. So gedeihen sie und werden nie gesundheitliche Probleme bekommen.

Es sind keine verzögerten Diagnosen nötig, keine verstümmelnden und sterilisierenden Impfstoffe, keine dämpfenden und schädlichen Medikamente und keine besondere Pflege oder Interventionen.

Es werden einfach gesunde Kinder sein, genau wie die Kinder vor nur 30 Jahren.

Quellen: PublicDomain/bartoll.se am 09.08.2025