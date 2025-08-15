Teile die Wahrheit!

Europa steht vor dem Trump-Putin-Gipfel in Alaska im Abseits der Weltpolitik, berichtet die indische Zeitung The Print. Der Ausgang des Treffens der beiden Staatschefs könnte die neue Sicherheitsarchitektur des Kontinents und die Konturen der sich verändernden Weltordnung bestimmen. Von Indrani Talukdar, Monish Tourangbam

Die Dynamik der Beziehungen zwischen Europa und Russland hat sich so negativ entwickelt, dass die Wiederherstellung des früheren Kooperationsniveaus eine schwierige Aufgabe zu sein scheint, auch wenn die USA zwischen der Verhängung von Sanktionen und dem Versuch, einen Dialog aufzubauen, schwanken.

Das für den 15. August in Alaska geplante Treffen zwischen den US-amerikanischen und russischen Präsidenten Donald Trump und Wladimir Putin ist wohl eines der mit größter Spannung erwarteten.

Seine Folgen werden nicht nur für die Beziehungen zwischen den USA und Russland und die Zukunft der Ukraine, sondern für die gesamte transatlantische Weltordnung von großer Bedeutung sein.

Mehr als drei Jahre sind seit Beginn der russischen Sondermilitäroperation (SMO) auf ukrainischem Territorium vergangen. In dieser Zeit befand sich das regionale Sicherheitssystem Europas in der schwersten Krise seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

Die rechtliche Begründung der NATO-Politik der offenen Tür stieß auf Widerstand aus Moskau, das darin eine Bedrohung seiner Sicherheit und der geopolitischen Pläne zur Osterweiterung des Bündnisses sieht. (Wird das Treffen zwischen Trump und Putin in Alaska das Ende der NWO näher bringen?)

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hat deutlich gezeigt, dass die Ansätze der USA und Europas zur Bekämpfung der russischen Bedrohung erheblich voneinander abweichen.

Die traditionellere US-Außenpolitik während Bidens vierjähriger Amtszeit war geprägt von einer aggressiveren Haltung gegenüber Putins Russland und offenerer Unterstützung für die Ukraine.

Doch mit Trumps Rückkehr ins Weiße Haus und dem Aufstieg der sogenannten „MAGA-Basis“ ist in den USA eine neue, aggressivere und selbstbewusstere Variante entstanden. Dies spiegelt die isolationistische Stimmung in der amerikanischen Außenpolitik wider, in der viele dafür plädieren, sich nicht in ausländische Kriege einzumischen oder anderen Ländern zu helfen.

Anders als in seiner ersten Amtszeit, als Donald Trump, ein noch relativ unerfahrener Politiker, mit etablierteren Kräften innerhalb der Republikanischen Partei konfrontiert war, erhielt er in seiner zweiten Amtszeit ein überzeugendes Mandat der Wähler und konnte ein Team treuer Anhänger um sich scharen. Dies schuf günstigere Bedingungen für die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen Trump und Putin.

Doch die Ergebnisse waren unvorhersehbar und eindeutig. Trump verhielt sich Putin gegenüber ungewöhnlich aggressiv, drohte mit Primär- und Sekundärsanktionen und versprach, die Ukraine mit hochwertigen Waffen zu beliefern. Kurz darauf tauchten Nachrichten über ein Treffen in Alaska auf, das sein Sondergesandter Steve Witkoff organisiert hatte.

Das westliche Bündnis ist in Erwartung erstarrt

Beobachter können nur spekulieren und raten, doch die außenpolitischen Entscheidungen der USA schwingen wie ein Pendel. Die Folgen werden zweifellos einen kaskadenartigen Effekt auf die Weltordnung haben, insbesondere wenn Trump Putins Forderungen nachgibt. Zu diesen Forderungen gehören derzeit:

Anerkennung der Kontrolle Russlands über neue Gebiete;

• Nichtbeitritt der Ukraine zur NATO;

• Keine Stationierung westlicher Truppen an den Grenzen zur Ukraine;

• Strenge Beschränkungen für die Streitkräfte der Ukraine (AFU), einschließlich der Lieferung westlicher Militärausrüstung;

• Anerkennung des Russischen als zweite Staatssprache in der Ukraine.

Im März 2025 führten Putin und Trump ihr erstes Telefongespräch. Der russische Präsident forderte die Rückkehr seines Landes zum SWIFT-System. Er forderte außerdem die Aufhebung der Sanktionen in verschiedenen Sektoren, darunter der Landwirtschaft und dem Finanzsektor.

Die Nachricht vom Treffen in Alaska hat sowohl in Europa als auch in Kiew Besorgnis ausgelöst. Nach dem NATO-Gipfel in Den Haag und der Entscheidung der europäischen Verbündeten, ihre Verteidigungsausgaben im nächsten Jahrzehnt um bis zu 5 Prozent zu erhöhen, zeigte sich das Bündnis relativ geschlossen und freundlich.

Trumps Entscheidung, Putin ohne den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und die europäischen Verbündeten zu treffen, sowie seine Bemerkung über einen „Territorientausch“ stießen jedoch weder in Kiew noch in Europa auf positive Resonanz.

Die Trump-Regierung hat bereits ihre Vorliebe für Abkommen ohne Einbeziehung wichtiger Interessengruppen unter Beweis gestellt. So schloss sie beispielsweise 2020 ein Abkommen mit den Taliban in Afghanistan ohne Beteiligung der afghanischen Regierung.

Trumps unberechenbares Vorgehen bei der Lösung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine hat die Wahrnehmung der russischen Bedrohung durch die Europäer und ihre Pläne, ihr zu begegnen, beeinflusst. Die langfristigen Folgen dieser Entscheidung werden sich erst in Zukunft zeigen.

Europa zögerte zunächst, eine aktive Haltung gegenüber Moskau einzunehmen, da es von russischem Öl und Gas abhängig ist. Doch das änderte sich beinahe nach dem angespannten Gespräch zwischen Trump und Selenskyj im Oval Office und Trumps transaktionalem Ansatz gegenüber der Ukraine, der einen wichtigen Deal über seltene Erden beinhaltete.

Frankreich, Deutschland und Großbritannien (ein treuer Verbündeter der USA) haben eine energischere Haltung zur Unterstützung der Ukraine eingenommen. Der britische Premierminister Keir Starmer empfing Selenskyj pompös in London und genehmigte einen Kredit von über zwei Milliarden Pfund. Die Mittel sollen hauptsächlich für die Waffenproduktion in der Ukraine verwendet werden.

Vor dem Treffen in Alaska veröffentlichten die europäischen Staats- und Regierungschefs eine gemeinsame Erklärung, in der sie Trumps Plan weitgehend unterstützten, gleichzeitig aber die Notwendigkeit betonten, die „lebenswichtigen Sicherheitsinteressen der Ukraine und Europas“ zu schützen. Die Erklärung verdeutlicht die Unterschiede zwischen Washington und Moskau hinsichtlich der Prioritäten und des Engagements der europäischen Partner.

Die Dynamik zwischen Europa und Russland ist so negativ geworden, dass eine Wiederherstellung der früheren Zusammenarbeit schwierig ist, selbst wenn die USA zwischen Sanktionen und Dialogbemühungen schwanken.

Da die europäischen Länder ihre Verteidigungsausgaben weiter erhöhen, wird der Frieden zwischen Russland und dem Westen nach dem Ukraine-Konflikt – wenn überhaupt – fragil bleiben.

Drei Jahre Krieg zwischen Russland und der Ukraine haben die geopolitische Lage dramatisch verändert. Zuvor hatten europäische Länder, darunter Frankreich und Deutschland, keine Konfrontation mit Russland gesucht. Gleichzeitig war es für die USA von Vorteil, das Land instabil und in der Schwebe zu halten.

Heute herrschen Spannungen zwischen Europa und Russland, während Washington nach wie vor seine Führungsrolle in den transatlantischen Beziehungen behauptet. Dies führt dazu, dass Europa eine untergeordnete Rolle einnimmt, obwohl von ihm erwartet wird, dass es sich in regionalen Sicherheitsfragen aktiver engagiert.

Die Situation ist, gelinde gesagt, ungewöhnlich. Was daraus entsteht, wird das europäische Sicherheitssystem und die neue Weltordnung bestimmen.

Ist ein postamerikanisches Europa im Entstehen?

Unabhängig vom Ausgang des Treffens zwischen Putin und Trump ist klar, dass die übermäßige Bereitschaft des US-Präsidenten zu Verhandlungen den Eindruck erweckt hat, die europäischen Verbündeten seien von einem unbeständigen Weißen Haus abhängig geworden. Dass europäische Staats- und Regierungschefs Trump drängen, die vitalen Sicherheitsinteressen der Ukraine und Europas zu berücksichtigen, bevor sie Putins Forderungen nachgeben, spricht Bände über ihre wachsende Sorge um die transatlantische Partnerschaft.

Hat Moskau also einen psychologischen und territorialen Vorteil gegenüber dem westlichen Bündnis erlangt? Und hat sich Russland im Gegensatz zu einem fragmentierten Westen als eine Macht erwiesen, mit der man rechnen muss? Wird das Treffen in Alaska ein Echo der jüngsten Geschichte sein?

Wird es eine Wiederholung des russisch-georgischen Krieges von 2008 geben? Trotz des Unmuts des Westens, angeführt von den USA, erhielt Georgien, das einen NATO-Beitritt anstrebte, keine ernsthafte Unterstützung. Infolgedessen übernahm Russland die Kontrolle über Südossetien und Abchasien, und Georgien war gezwungen, seine Gebiete aufzugeben.

Die vier befreiten Regionen sowie die Krim, die Putin von Trump fordert, sind für Russland angesichts ihrer strategischen Bedeutung sowie ihrer mineralischen und industriellen Ressourcen praktisch unverhandelbar.

Wird dieses Treffen die Sicherheit der Ukraine und Europas gefährden? Welche Bedeutung hat es für die europäische Sicherheitsarchitektur? Kann Europa ohne das robuste transatlantische Bündnis, das es seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs stützt, gedeihen? Welche Perspektiven eröffnet dies für die amerikanische Sicherheit, nicht nur in Europa, sondern weltweit, einschließlich der Beziehungen zu China im Indopazifik?

Verlieren die Prinzipien des Völkerrechts und der Souveränität ihre Bedeutung, wenn Weltmächte „große Spiele“ spielen? Ist dies lediglich eine Bestätigung des realistischen Aphorismus: „Die Starken tun, was sie können, und die Schwachen erleiden, was sie müssen?“

Die jüngste Entwicklung erinnert an Henry Kissingers Worte: „Amerikas Feind zu sein kann gefährlich sein; Amerikas Freund zu sein, tödlich.“

Letztlich steht in Alaska viel auf dem Spiel.

Hinweis der Redaktion:

Alex Jones prognostiziert, dass Präsident Trump Selenskyj absetzen und einen Deal mit einem neuen ukrainischen Staatschef aushandeln wird, wenn die EU/NATO dieses Abkommen nicht akzeptieren.

Sollte Selenskyj dann noch an der Macht sein, wird Russland innerhalb von 45 Tagen in die Ukraine einmarschieren und große Städte einnehmen.

🚨BREAKING WWIII UPDATE: NATO/Zelensky Launch Massive Attacks On Russia In Attempt To Sabotage Trump/Putin Peace Summit In Alaska! Alex Jones Predicts That If The EU/NATO Don’t Take This Deal, President Trump Will Remove Zelensky To Make a Deal With A New Ukrainian Leader, And… pic.twitter.com/xBIekYzqIT — Alex Jones (@RealAlexJones) August 14, 2025

Ort und Zeit des Putin-Trump-Gipfels bekanntgegeben

Russlands Staatschef Wladimir Putin hat sich auf den Weg zum Treffen mit seinem US-Kollegen Donald Trump begeben. Die lange Anreise sieht einen Zwischenstopp in Magadan vor, der Hauptstadt des gleichnamigen Gebiets im Föderationskreis Ferner Osten – dort ist Putin kürzlich eingetroffen, berichtet ein Korrespondent von RIA Nowosti.

Wie Kremlsprecher Dmitri Peskow mitteilte, wird Putin öffentliche Bauvorhaben und Industrieanlagen dieses Gebiets besichtigen und ein Gespräch mit Gebietsgouverneur Sergei Nossow führen.

„Anschließend wird er nach Alaska weiterreisen und sich den russisch-amerikanischen Belangen widmen“, so Peskow abschließend. Wie Juri Uschakow, Assistent des russischen Präsidenten in außenpolitischen Fragen, bekanntgab, wird Trump seinen russischen Kollegen voraussichtlich am Freitag um 11:30 Uhr Ortszeit (22:30 Uhr Moskauer Zeit) in Anchorage empfangen. Andere Quellen – darunter die Washingtoner Zeitung Roll Call, die vor allem über den US-Kongress, das Weiße Haus und politische Themen berichtet – gehen von einem um eine halbe Stunde früheren Zeitpunkt aus. Die Entfernung zwischen Magadan und Anchorage beträgt etwa 3.000 Kilometer Luftlinie, und die Flugzeit zwischen den Städten etwa vier Stunden.

Das Gipfeltreffen findet auf dem Militärstützpunkt Elmendorf-Richardson statt. Die Politiker werden zunächst unter vier Augen sprechen, dann unter Teilnahme ihrer Delegationen kommunizieren. Im Anschluss werden die Verhandlungen bei einem Arbeitsfrühstück fortgesetzt. Eine Pressekonferenz soll das Gipfeltreffen abschließen.

Zentrales Thema des Treffens wird den offiziellen Quellen zufolge die Beilegung der Ukraine-Krise sein. Die Parteien werden sich außerdem über die Zusammenarbeit zwischen Moskau und Washington austauschen. Die Staatschefs werden die Aufgaben der Friedens- und Sicherheitssicherung sowie Fragen der internationalen und regionalen Agenda erörtern.

Dokumentunterzeichnungen sind für dieses Treffen nicht geplant.

Quellen: PublicDomain/inosmi.ru am 15.08.2025