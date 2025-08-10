Teile die Wahrheit!

Die Architekten der Täuschung

Wie seltene Frequenzen, archontische Besetzungen, Blutlinienmacht, Rothschild-Finanznetzwerke und falsche Retter seit Jahrhunderten das demiurgische System nähren – von Waterloo über Balfour bis Macron, Obama, Trump und die verschwundene Epstein-Liste

1. Einstieg: Macron / Obama – seltene Frequenzen & archontische Andockpunkte

Wir alle wissen mittlerweile, dass Emmanuel Macron und Barack Obama Partnerinnen, in Wahrheit Transgender-Frauen sind.

Diese Tatsache wird öffentlich verschwiegen, nicht nur aus persönlicher Diskretion, sondern weil diese Partnerwahl eine sehr seltene, gebrochene Frequenz ins Feld bringt.

Diese Frequenz liegt außerhalb der göttlichen Ordnung und ist für archontische Wesenheiten leichter zugänglich.

Archonten, wie in den gnostischen Schriften beschrieben, haben keine eigene schöpferische Lebenskraft – sie müssen sich an verzerrte, instabile Felder andocken.

Politische Figuren mit solchen Frequenzen werden so zu Resonanzkörpern, die diese Felder im kollektiven Bewusstsein verankern. (QFS-NESARA-GESARA-Sekte: Der als Erwachen getarnte Überlegenheitskult)

2. Archontische Besetzungslogik

Je weiter entfernt von der göttlichen Ordnung eine Frequenz ist, desto weniger Schutz hat sie – und desto leichter kann sie besetzt werden.

Abnorme Frequenzen wirken wie energetische Hafenanlagen: Sie ziehen gezielt interdimensionale Kräfte an, die sich dort festsetzen.

Diese Kräfte profitieren besonders, wenn die Frequenz selten ist, weil sie dann kaum Konkurrenz um den Andockpunkt haben.

3. Blutlinienmacht – die genealogische Ebene

Nahezu alle US-Präsidenten stammen genealogisch von König John „Ohneland“ Plantagenet ab – ein englischer Monarch des Mittelalters.

Dies zeigt eine kontinuierliche Vorauswahl von Führungspersonen über Jahrhunderte.

Die USA wurden zwar offiziell „unabhängig“, blieben aber durch diese Blutlinien energetisch und strategisch mit der britischen Krone verbunden.

4. Finanzmacht – Rothschild-Netzwerke

1815 Waterloo: Nathan Mayer Rothschild erfährt vom britischen Sieg vor allen anderen, streut das falsche Gerücht, Napoleon habe gewonnen, löst Panik an der Börse aus, kauft Staatsanleihen im Tief, enthüllt dann die Wahrheit – und vervielfacht seinen Reichtum über Nacht.

Durch diese und ähnliche Manöver erlangten die Rothschilds mehr Kapitalreserven als ganze Staaten.

1917 Balfour-Deklaration: Britischer Außenminister Balfour verspricht Lord Rothschild Palästina als „Heimat für das jüdische Volk“ → direkter Beitrag zur Gründung Israels 1948.

Israel fungiert seither als geopolitischer, finanzieller und energetischer Knotenpunkt dieser Netzwerke.

5. Politische Platzierung & Loyalitätsbindungen

Macron arbeitete für die Rothschild-Bank, bevor er politisch aufgebaut wurde.

Trump wurde in den 1990ern von Wilbur Ross (26 Jahre Rothschild-Banker) vor dem Bankrott gerettet.(In den Fängen der Spinne: Donald Trump, das „Project 2025“, Q und der Tiefe Staat)

Solche „Rettungen“ schaffen unsichtbare Loyalitäten, die später politisch genutzt werden.

6. Kontrolle beider Seiten

Das demiurgische System bespielt linke und rechte Pole:

Linke/globalistische Figuren wie Macron, Obama.

Rechte/populistische Figuren wie Trump, AfD.

Ziel ist nicht, dass Menschen „die richtige Seite“ wählen, sondern dass sie im Spielfeld bleiben.

Beide Pole führen Energie dem gleichen Machtkern zu.(4CHAN gehackt, Mossad enthüllt: Der digitale Honeypot, der Q-ANON und „vertraue dem Plan“ hervorbrachte)

7. Täuschung als Energiequelle

Täuschung ist die Hauptenergiequelle dieser Strukturen.

Sie erzeugen emotionale Zustände (Angst, Misstrauen, Spaltung, übersteigerte Hoffnung), die die göttliche Kohärenz im Menschen brechen.

Diese Disharmonie erzeugt Loosh, der abgesaugt wird, um die nicht-göttlichen Systeme zu versorgen.

8. Mechanismus der Täuschungsfrequenz

1. Täuschung erzeugen (Narrativ, Retterfigur, inszenierte Krise).

2. Frequenzstörung auslösen (emotionale Destabilisierung).

3. Energie absaugen (Aufmerksamkeit & Emotion).

4. Künstliche Stabilisierung in neuer Form der Kontrolle.

5. Zyklus wiederholen in anderem Kostüm.

9. Das Trump/Epstein-Beispiel

Trump versprach, die Epstein-Liste zu veröffentlichen.

Streit mit Elon Musk → Musk twittert, Trump stehe selbst auf der Liste.

Ob wahr oder nicht, das Thema wird ins Chaos gelenkt.

Kurz darauf „gab es nie eine Liste“ – das Thema verschwindet.

Selbst wenn Trump nicht betroffen ist, ist es wahrscheinlich, dass wichtige Personen aus seinem Unterstützerumfeld darauf stehen.

Das Muster: Hoffnung → Kontroverse → Nebel → Status quo.

10. Spirituell-energetische Konsequenz

Diese „Architekten“ erschaffen gezielt falsche Retter, um Hoffnung und Energie zu binden.

Nur wir selbst sind die Lösung:

Selbstverantwortung für Frequenz & Wahrnehmung.

Täuschung enttarnen, nicht füttern.

Rückverankerung in der göttlichen Ordnung (Nullpunkt, kohärente Geometrie).

Entzieht man ihnen die emotionale & energetische Nahrung, bricht das System.

