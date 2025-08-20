Die Genesis 6-Verschwörung: Blavatsky, New Age-Bewegung und die Theosophie

Teile die Wahrheit!

„Im Mittelalter war die theosophische Philosophie in der Freimaurerei, der mittelalterlichen Mystik und dem Rosenkreuzertum verankert … die Theosophische Gesellschaft übernahm alchemistische und hermetische Traditionen, um eine Brücke zwischen Wissenschaft und Religion zu bauen.

„Die Theosophie entwickelte sich zum Kern einer universellen Bruderschaft … sie hat sich selbst zur allumfassenden, universellen Ultrareligion der Zukunft erklärt.“ – Gary Wayne, Die Genesis 6-Verschwörung

Gary Waynes 2014 erschienenes Buch „ The Genesis 6 Conspiracy “ untersucht die Existenz moderner Nachkommen der Nephilim. Laut Wayne spielen diese Blutlinien eine zentrale Rolle in Satans Plan, am Ende der Tage den Antichristen zu installieren – ein Plan, der nach Luzifers Vertreibung aus dem Himmel in die Wege geleitet wurde.

Um diesen Plan aufrechtzuerhalten, soll Satan Geheimgesellschaften wie die Freimaurer , die Templer und die Rosenkreuzer angeworben haben , um eine Theologie und Geschichte zu verbreiten, die der biblischen Erzählung widerspricht.

Das Folgende ist ein Auszug aus „ Die Genesis 6-Verschwörung “. Dies ist der vierte und letzte Teil von „ Kapitel 73: Geheimgesellschaften und das neue Zeitalter von Atlantis “.

Alchemistische und hermetische Traditionen

Bevor wir zum letzten Teil von Kapitel 73 kommen, den wir „ Blavatsky, Bailey und die Theosophie “ genannt haben, möchten wir einen kurzen Überblick darüber geben, was „alchemistische und hermetische Traditionen“ sind. Dazu haben wir die Wikipedia-Seiten „ Hermetik “, „ Alchemie “ und „ Hermes Trismegistus “, die New World Encyclopaedia-Seite „ Hermetik “ und die Britannica-Seite „ Hermetismus “ verwendet.

Hermetik und Alchemie sind eng miteinander verflochtene esoterische Systeme, die ihren Ursprung in der hellenistischen Periode des alten Ägypten haben und auf einer Verschmelzung griechischer, ägyptischer und anderer philosophischer und religiöser Ideen des Nahen Ostens beruhen. (Es gibt drei Wege, die Weltordnung zu zerstören)

Die Wurzeln des Hermetismus liegen in den Schriften der mythischen Figur Hermes Trismegistos, einer synkretistischen Verbindung des griechischen Gottes Hermes und des ägyptischen Gottes Thot.

Der Hermetismus bildet die philosophische und religiöse Grundlage für einen Großteil des westlichen esoterischen Denkens.

Die Alchemie, oft als „hermetische Kunst“ oder „hermetische Philosophie“ bezeichnet, hat dieselben Grundlagen und wurde stark von hermetischen Prinzipien beeinflusst.

Während Alchemie gemeinhin mit der physischen Umwandlung unedler Metalle in Edelmetalle wie Gold und der Suche nach dem Stein der Weisen in Verbindung gebracht wird, gingen ihre letztendlichen Ziele weit über materiellen Reichtum hinaus und umfassten spirituelle Transformation, das Erreichen der Unsterblichkeit und die Erleuchtung der menschlichen Seele.

Der alchemistische Prozess wurde als Metapher für die innere Reise des Praktizierenden gesehen und spiegelte das hermetische Prinzip „Wie oben, so unten“ wider, das eine grundlegende Entsprechung zwischen dem Makrokosmos (dem Universum) und dem Mikrokosmos (dem Individuum) postuliert.

Die beiden Traditionen sind in ihren Kernkonzepten und ihrer Symbolik untrennbar miteinander verbunden. Beide betonen die Einheit aller Dinge, die Existenz einer universellen Lebenskraft und die Verwendung von Symbolen und Entsprechungen zur Vermittlung spiritueller Wahrheiten.

Wichtige alchemistische Symbole wie die Schlange, die Sonne und der Mond spielen auch im hermetischen Denken eine zentrale Rolle und repräsentieren transformative Kraft und die Vereinigung von Gegensätzen.

Die Smaragdtafel, ein grundlegender Text der Alchemie, verkörpert das hermetische Prinzip der Entsprechung und hatte großen Einfluss auf die alchemistische Praxis des Mittelalters und der Renaissance.

Der gegenseitige Einfluss von Alchemie und Hermetik ist im Laufe der Geschichte deutlich erkennbar. Viele Alchemisten waren auch Hermetiker und umgekehrt, und ihre Werke bezogen sich häufig auf die Prinzipien und Symbolik des jeweils anderen.

Diese Synthese spielte eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung späterer esoterischer Bewegungen, wie beispielsweise des Rosenkreuzertums des 17. Jahrhunderts, das Alchemie, Hermetik und christliche Mystik vermischte. (Mit dem Begriff „ christliche Mystik “ ist Vorsicht geboten .

Die Verwendung des Wortes „christlich“ in ihrem Namen bedeutet nicht, dass es sich um den wahren Glauben, d. h. das Christentum, das biblische Christentum, handelt. Christliche Mystik ist Gnostizismus , eine Sekte der falschen Religion.)

Die Traditionen hatten auch einen erheblichen Einfluss auf die intellektuelle Entwicklung von Persönlichkeiten wie Isaac Newton, der sich neben seiner Arbeit in Mechanik und Mathematik intensiv mit der hermetischen Tradition beschäftigte, was den nachhaltigen Einfluss dieser Philosophien auf die Entwicklung von Wissenschaft und Denken verdeutlicht.

Blavatsky, Bailey und die Theosophie

Der globalistische Pantheismus wurde am 17. November 1875 in New York von der legendären Helen Petrovna Blavatsky und Colonel Henry Stell Olcott als Theosophie neu erfunden. [58]

Blavatsky wurde als russische Aristokratin geboren. Sie verbrachte ihre Kindheit mit dem Studium des Okkultismus in der Bibliothek ihres Urgroßvaters Prinz Paul Dolgorouski. Dolgorouski war ein hochrangiger Initiierter des Ordens des Ritus der strengen Observanz.

Helen trat der Ägyptischen Bruderschaft von Luxor in Kairo bei, wo sie eine versierte Okkultistin mit enzyklopädischem Wissen wurde. Blavatsky stand in engem Kontakt mit den einflussreichsten Okkultisten ihrer Zeit. Während dieser Zeit waren die Hermetische Bruderschaft von Luxor und der Hermetische Orden des Golden Dawn die wichtigsten theosophischen Orden, die okkulte Ausbildung anboten. [59]

Blavatsky veröffentlichte ein umfangreiches Werk über die antike Mythologie, „Isis Unveiled“ . Ihr letztes Werk, „Die Geheimlehre“ , ist ein Kommentar zum Buch Dzyan, das angeblich in Atlantis geschrieben wurde.

Blavatsky glaubte, dass es fünf intelligente Rassen gab, die die Erde bewohnten; wir sind die fünfte, während die Atlanter (Riesen) die vierte waren. [60]

Im Mittelalter war die theosophische Philosophie in der Freimaurerei, der mittelalterlichen Mystik und dem Rosenkreuzertum verankert. [61]

Laut Peter Marshall übernahm die Theosophische Gesellschaft alchemistische und hermetische Traditionen, um eine Brücke zwischen Wissenschaft und Religion zu bauen und die spirituellen Kräfte der Menschheit zu entwickeln. [62]

Die Theosophie entwickelte sich zum Kern einer universellen Bruderschaft [63] und ist eine endgültige Synthese aller Religionen; sie hat sich selbst zur allumfassenden, universellen Ultrareligion der Zukunft erklärt. [64]

Die Grundlagen der Theosophie lagen ursprünglich im esoterischen Buddhismus und umfassten eine Hierarchie von Geheimen Meistern oder Avataren. [65]

Der Encyclopaedia Americana zufolge ist die theosophische Philosophie in den Religionssystemen Indiens, Chinas und Ägyptens besonders ausgeprägt.

Diese Adepten, Weisen und Geheimen Meister werden als „hochentwickelte Menschen“ verehrt, die göttliche Macht erlangt haben [66] und danach streben, den Neuen Menschen auf Erden zu entwickeln. Blavatsky leitete Séancen, in denen sie Briefe dieses aufgestiegenen Ordens der Meister enthüllte, den sie stellvertretend als die Große Weiße Bruderschaft bezeichnete.

Die Evolution der Seele (des Geistes) ist das Herzstück der theosophischen Religion. Theosophen glauben, dass die Menschheit eine höhere Seinsebene erreichen wird, wenn der Funke des Lebens, die sich entwickelnde Seele, in ausreichender Zahl in die höchste Lebensform reinkarniert. Theosophen glauben außerdem, dass das menschliche Ethos erstmals auf anderen Planeten als der Erde Gestalt annahm.

Der letzte Planet war der Mars, und der nächste wird die Venus sein. Am Ende dieses Zeitalters, so glauben Theosophen, werden würdige Menschen aufsteigen und wie Luzifer die „Architekten“ zukünftiger Universen werden . [67]

Unzählige haben im letzten Jahrhundert die Fackel der Theosophie weitergetragen, darunter viele mächtige Würdenträger unserer Zeit.

Die heutige New-Age-Bewegung ist laut Joh Michael Greer nichts anderes als „Theosophie plus“, die ihre gesamte Inspiration aus dem theosophischen Okkultismus des letzten Jahrhunderts bezieht. [68]

Alice Bailey war eine wichtige Unterstützerin der Theosophischen Gesellschaft. Bailey gründete den Lucis Trust, ursprünglich bekannt als Lucifer’s Press, einen Ableger der Theosophischen Gesellschaft [69], der die Lehren ihrer Geistführer veröffentlichen sollte. 1961 gründete sie außerdem das Theosophische Netzwerk, das geheime Schulen und Organisationen wie World Goodwill ins Leben rief, aus dem wiederum eine weitere okkultistische Organisation namens World Union hervorging, die sich alle der Errichtung einer Weltregierung verschrieben haben.

Baileys geheime Schulen lehren okkulte Philosophie, die Bailey von ihren angeblichen tibetischen Geistführern Kuthumi und Djwal Khul erhalten hatte, um eine „Neue Gruppe von Weltdienern“ zu gründen, die den Meistern der Großen Weißen Loge helfen sollen. [70]

Die Weiße Loge ist in theosophischen und okkulten Systemen eine geheime (Schlangen-)Bruderschaft fortgeschrittener Seelen, die die verborgene Weltregierung bildet.

Diese angebliche und äußerst mächtige Organisation ist im Okkultismus auch als Große Weiße Bruderschaft bekannt. Kah hat herausgefunden, dass all diese Gruppen direkt mit der World Constitution Parliament Association verbunden sind. [71]

Baily erklärte, die Freimaurerei sei die Ausbildungsstätte für fortgeschrittene Okkultisten. [72]

Der Lucis Trust und seine Ablegerorganisationen sind mit den höchsten Ebenen der Freimaurerei verbunden. Zu den ehemaligen Mitgliedern des Lucis Trust zählen beunruhigenderweise David Rockefeller, Robert McNamara, Donald Regan, Henry Kissinger, Paul Volcker und George Shultz – allesamt Mitglieder des CFR und der Trilateralen Kommission. [73]

Alle globalistischen Organisationen stehen in direkter Verbindung zu pantheistischen und freimaurerischen Organisationen, die der Großen Weißen Loge unterstehen. Sie alle sind fanatische Feinde des wahren Glaubens. [74]

PublicDomain/