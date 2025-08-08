Die heilige Matrona prophezeite Russlands Bündnis mit dem Osten im Falle einer äußeren Bedrohung

Da Natalia sehr arm war, beschloss sie, ihr ungeborenes Kind in ein Waisenhaus zu geben. Ein prophetischer Traum änderte jedoch ihre Meinung. Darin erschien ihr ihre ungeborene Tochter in Gestalt eines weißen Vogels von heiliger Schönheit, mit menschlichem Gesicht und geschlossenen Augen.

Matrona wurde mit fest geschlossenen Augenlidern über leeren Augenhöhlen geboren. Das Baby hatte außerdem ein erhabenes Muttermal in Form einer kreuzförmigen Ausstülpung auf der Brust. Ihre Mutter interpretierte dies als Zeichen Gottes.

Als Matrona getauft wurde, tauchte der örtliche Geistliche Wassili Trotzki sie in das Taufbecken, und eine Säule aus leichtem, süß duftendem Dampf stieg vom Taufbecken zur Decke auf. Der Geistliche war erstaunt und sagte: „Ich habe schon viele Kinder getauft, aber so etwas habe ich noch nie gesehen! Dieses Kind wird ein Heiliger sein!“

Im Alter von sieben Jahren entwickelte Matrona neben der Gabe der spirituellen Vision auch die Gabe der Heilung. Diese Tatsache wurde weithin bekannt, und von da an zog das Haus der Nikonows täglich Kranke und Geplagte aus der ganzen Region an, in der Hoffnung, das kleine Mädchen würde ein Wunder für sie vollbringen.

Die Menschen baten Matrona, für sie zu beten und sie von ihren Krankheiten zu heilen, und durch ihre Gebete erfuhren viele Menschen Heilung von Krankheit und Trost in ihrer Trauer. Sie kamen zu Fuß, mit Karren oder Wagen aus den umliegenden Dörfern und später sogar aus anderen Bezirken und Regionen.

Matrona betete oft für bettlägerige Kranke, die dann wieder auf die Beine kamen und geheilt wurden. Aus Dankbarkeit hinterließen sie ihren Eltern Essen und Geschenke, und so wurde Matrona bald nicht mehr zur Last, sondern zur Haupternährerin der Familie.

Als sie 14 Jahre alt war, entdeckte der heilige Johannes von Kronstadt Matrona in einer Menge von Pilgern, die gekommen waren, um ihn zu besuchen. Er bat alle, beiseite zu treten und das Mädchen durchzulassen. Als sie auf ihn zukam, rief er aus: „Hier ist meine Nachfolgerin, die achte Säule Russlands.“

Bis heute kann niemand die Bedeutung dieses Satzes erklären. Die Tatsache jedoch, dass der heilige Johannes von Kronstadt, bekannt für seine Gabe der spirituellen Weitsicht, Matrona in der Menge auswählte und das Gespräch mit ihr suchte, zeugt davon, dass er das heilige Siegel auf ihr erkannte und wie sie Russland und dem russischen Volk während der Kirchenverfolgung dienen würde.

Im Alter von 17 Jahren verlor Matrona plötzlich die Kraft, ihre Beine zu benutzen. Von diesem Moment an und bis an ihr Lebensende konnte sie nicht mehr gehen.

Sie beklagte sich jedoch nie über ihr Schicksal und nahm diese schwere Last Gottes demütig hin. So blieb sie bis an ihr Lebensende sitzen.

Schon als Teenager sagte Matrona die Revolution in Russland voraus. Sie beschrieb detailliert, wie Kirchen geschändet und geplündert, Gläubige verfolgt und ein blutiger Kampf um das Land entfesselt werden würde.

Matronas Brüder waren Kommunisten und somit Atheisten. Sie hatten es satt, dass Menschen in ihr Haus kamen, um Heilung und Gebet zu suchen. Außerdem fürchteten sie um ihr Leben, da die Revolutionsbehörden orthodoxe Christen verfolgten.

Matrona (40 Jahre alt) musste ihr Zuhause verlassen und ging mit Hilfe von Freunden nach Moskau, wo sie Bekannte hatte. Sie zog von einem Zuhause zum anderen, um Konfrontationen mit den atheistischen Behörden zu vermeiden. Obwohl die Menschen weiterhin zu Matrona kamen, um Rat und Hilfe bei ihren Problemen zu suchen, verriet niemand jemals ihren Aufenthaltsort.

Matrona heilte auch Menschen von verschiedenen Qualen, die ihnen von Dämonen zugefügt wurden. Sie behandelte nicht nur Opfer von Hexerei, sondern kämpfte auch gegen Zauberer. Vor allem betete Matrona für die Menschen.

Matrona spürte und verstand, dass militanter Atheismus, zunehmende Entfremdung und Bosheit, die Ablehnung des traditionellen Glaubens durch Millionen von Menschen und ein Leben ohne Reue schwere spirituelle Folgen hatten. Sie erklärte: „Die Menschen stehen unter Hypnose, sie sind nicht sie selbst.

Eine schreckliche Macht ist entstanden … Diese Macht liegt in der Luft und durchdringt alles. Früher waren Sümpfe und undurchdringliche Wälder die Wohnstätten dieser Kräfte, weil die Menschen in die Kirche gingen, Kreuze trugen und ihre Häuser mit Ikonen, Laternen und Segenssprüchen beschützten.

Früher konnten Dämonen nur in der Nähe dieser Häuser fliegen, doch heute bewohnen sie aufgrund von Unglauben und Abfall von Gott sowohl Häuser als auch Menschen.“

Ikone der Heiligen Matrona

Nach ihrem Tod im Jahr 1952 wurde ihr Grab zu einer Pilgerstätte, und mehr als dreißig Jahre nach Matronas Tod blieb ihr Grab auf dem Friedhof des Danilow-Klosters eine der heiligen Stätten des orthodoxen Moskau, wohin Menschen aus allen Teilen Russlands und aus dem Ausland mit ihren Sorgen und Krankheiten kommen.

Am 8. März 1998 fand die Aneignung der heiligen Reliquien der seligen Matrona statt. Ein Jahr später, am 2. Mai 1999, wurde sie als Heilige der Russischen Kirche heiliggesprochen.