Die Hopi-Legenden und die endgültige Auflösung dieser Zivilisationsphase

Der Stamm der Hopi besteht aus zwölf Dörfern, die auf drei felsigen Tafelbergen im Nordosten Arizonas erbaut wurden. Die Tafelberge sind flache Bergrücken, die sich abrupt aus der Wüste erheben. Obwohl die Hopi starken äußeren Einflüssen ausgesetzt waren und eine offenkundig technologisch geprägte Zivilisation sie umgibt, blieb ihre traditionelle Lebensweise davon unberührt.

Sie haben ihren heiligen Bund mit Maasaw – dem Herrn der Toten und Hüter der Erde – aufrechterhalten und leben als friedliche, bescheidene Bauern, die das Land und seine Ressourcen respektieren und sich in ihren Zeremonien, Liedern, Tänzen und Ritualen stets an den Schöpfer Taiowa und die Geistwesen namens Kachina erinnern. Dies trägt, wie sie behaupten, dazu bei, die Harmonie und das Gleichgewicht der Welt zu bewahren.

Die Schöpfungsgeschichten der Hopi erzählen von drei früheren Welten, die alle durch katastrophale Ereignisse zerstört wurden, als sie von Bösem und Krieg heimgesucht wurden. In jedem Fall wurden jedoch einige rechtschaffene Hopi gerettet, die die nächste Welt bevölkerten.

Heute leben wir in der Vierten Welt, die das gleiche Schicksal erleiden wird wie die vorherigen, wenn die Menschheit aus dem Gleichgewicht gerät und ihre Verpflichtungen gegenüber dem Schöpfer und der Umwelt vergisst.

In seinem bahnbrechenden Buch „Book of the Hopi“ [1] präsentierte Frank Waters einen bewegenden Bericht über die Traditionen und die Lebensweise der Hopi. Seine Informationen bezog er direkt von etwa dreißig Hopi-Ältesten des Dorfes Oraibi, der ältesten, durchgehend bewohnten Siedlung in den USA.

Die Hopi glauben, dass Taiowa am Anfang der einzige war, der inmitten des unendlichen Raumes existierte. Er konzipierte den Schöpfungsplan in seinem Kopf und schuf Sotuknang als Werkzeug seines Willens. Sotuknang erschuf alle Universen, indem er aus dem Weltraum sammelte, was er brauchte, und es in feste, flüssige und gasförmige Substanzen verwandelte. Er schuf Spider Woman als seine Helferin auf der Erde.

Spinnenfrau erschuf alle Lebensformen, einschließlich der Menschen, während Sotuknang den Ureinwohnern die Macht der Sprache, Weisheit und die Fähigkeit zur Fortpflanzung und Vermehrung gab. Dann sagte er zu ihnen:

„Mit all dem habe ich euch diese Welt zum Leben und Glücklichsein gegeben. Nur eines verlange ich von euch: Respektiert den Schöpfer zu allen Zeiten. Weisheit, Harmonie und Respekt für die Liebe des Schöpfers, der euch erschaffen hat. Möge sie wachsen und niemals vergessen werden, solange ihr lebt.“

Tokpela – Die Erste Welt

Die Ureinwohner führten ein reines und glückliches Leben in der Ersten Welt, die Tokpela, was „Endloser Raum“ bedeutet, hieß. Sie vermehrten sich und breiteten sich über die Erde aus und konnten telepathisch miteinander sowie mit Vögeln und Tieren kommunizieren. Doch bald vertieften sie sich in materialistische Wünsche und vergaßen den Schöpfungsplan. Sie wurden sich der rassischen und sprachlichen Unterschiede zwischen den Menschen sowie der Unterschiede zwischen Mensch und Tier sehr bewusst.

Dann zeigten sich die ersten Anzeichen von Zwietracht und Uneinigkeit. „Sie wurden misstrauisch und beschuldigten sich gegenseitig zu Unrecht, bis sie wild und kriegerisch wurden und begannen, sich gegenseitig zu bekämpfen … Es gab keine Ruhe, keinen Frieden.“ Es dauerte nicht lange, bis Sotuknang vor einigen der rechtschaffenen Hopi erschien und ihnen sagte: „Diese Welt muss zerstört und eine neue geschaffen werden, damit ihr neu anfangen könnt. Ihr seid diejenigen, die wir auserwählt haben.“(Prophezeiungs-Überraschung: Mann mit höchsten IQ verkündet, dass Jesus ​​in unserer Generation wiederkommt – „was die Schrift vorhergesagt hat“)

Die ausgewählten Hopi wurden angewiesen, tagsüber bestimmten „Wolken“ und nachts bestimmten „Sternen“ am Himmel zu folgen und einen bestimmten Ort zu erreichen. Als die letzten ankamen, Sotuknang,

Er führte sie zu einem großen Hügel, wo die Ameisenmenschen lebten, stampfte auf das Dach und befahl den Ameisenmenschen, ihr Heim zu öffnen. Als sich oben auf dem Ameisenhaufen eine Öffnung öffnete, sagte Sotuknang zu den Menschen: ‚Jetzt werdet ihr diese Ameisenkiva betreten, wo ihr sicher sein werdet, wenn ich die Welt zerstöre. Während ihr hier seid, möchte ich, dass ihr von diesen Ameisenmenschen eine Lektion lernt. Sie sind fleißig. Im Sommer sammeln sie Nahrung für den Winter. Sie bleiben kühl, wenn es heiß ist, und warm, wenn es kühl ist. Sie leben friedlich miteinander. Sie gehorchen dem Plan der Schöpfung.‘“

Die Hopi lebten friedlich im unterirdischen Lebensraum des Ameisenvolkes. Sie verfügten über große Wohn- und Lagerräume. Obwohl es dunkel war, absorbierten die Kristalle an den Wänden das Sonnenlicht und strahlten es ab, sodass die Hopi sehen konnten. In der Zwischenzeit hatte Sotuknang die Welt über ihnen mit einem Feuerregen und der Öffnung der Vulkane zerstört.

Nachdem die Welt abgekühlt war, schuf er die Zweite Welt. „Er veränderte ihre Form völlig, indem er Land dort schuf, wo Wasser war, und Wasser dort, wo Land gewesen war, damit die Menschen bei ihrem Erscheinen nichts mehr an die vorherige böse Welt erinnern würde.“ Schließlich erreichte er das Dach der Ant-Kiva und bat die Menschen, in die Zweite Welt einzutreten.

Tokpa – die Zweite Welt

Als die Hopi begannen, aus dem Ameisenhügel in die Zweite Welt aufzutauchen, sagte Sotuknang zu ihnen:

„Betretet jetzt die zweite Welt, die ich geschaffen habe. Sie ist nicht ganz so schön wie die erste, aber genauso schön. Sie wird euch gefallen. Vermehrt euch und seid glücklich. Aber denkt an euren Schöpfer und die Gesetze, die er euch gegeben hat. Wenn ich euch freudig singen höre, weiß ich, dass ihr meine Kinder seid, und ihr werdet mir im Herzen nahe sein.“

Die Zweite Welt hieß Tokpa, was so viel bedeutet wie „Dunkle Mitternacht“. Wieder vermehrten sich die Menschen und breiteten sich über die Welt aus, wobei sie ihre Fähigkeit behielten, über weite Entfernungen telepathisch zu kommunizieren. Die Tiere jedoch waren wild und blieben fern.

Die Menschen bauten Häuser, stellten Artefakte her und begannen Handel zu treiben. Mit der Zeit wuchsen ihre Wünsche. Je mehr sie bekamen, desto mehr wollten sie. Langsam entfernten sie sich von dem einfachen Leben, das ihnen gegeben worden war, und vergaßen, den Schöpfer zu preisen. Streit und Krieg brachen zwischen den Dörfern aus.

Wieder einmal erschien Sotuknang vor einigen rechtschaffenen Menschen und verkündete ihnen, dass auch die Zweite Welt zerstört werden würde. Er rief das Ameisenvolk dazu auf, ihre unterirdische Welt für die Hopi zu öffnen, die so vor der drohenden Katastrophe gerettet werden könnten.

Sotuknang forderte dann die Zwillinge Poqanghoya und Palongawhoya, die am Nord- und Südpol lebten und die Erdrotation kontrollierten, auf, ihre Posten zu verlassen. Daraufhin drehte sich die Erde wild und hörte kurzzeitig auf, sich zu drehen. Berge stürzten ins Meer, Wasser schwappte über das Land und alles gefror zu Eis.

Nach langer Zeit wurde die Erdrotation wiederhergestellt, das Eis begann zu schmelzen und Sotuknang schuf die Dritte Welt, indem er Landmassen und Meere, Berge und Ebenen neu ordnete und alle Lebensformen schuf. Dann ging er zur Ant-Kiva und bat die Hopi, herauszukommen.

Kuskurza – Die Dritte Welt

Als die Hopi die Ant-Kiva verließen, gab Sotuknang ihnen Anweisungen für das Leben in der Dritten Welt.

Ich habe euch gerettet, damit ihr wieder in dieser neuen Dritten Welt leben könnt. Aber denkt immer an die beiden Dinge, die ich euch jetzt sage: Erstens: Respektiert mich und einander. Und zweitens: Singt im Chor von den Berggipfeln. Wenn ich euch nicht mehr euren Schöpfer preisen höre, weiß ich, dass ihr wieder zum Bösen zurückgekehrt seid.“

Dieses Mal breiteten sich die Menschen auf der Erde aus und vermehrten sich, sie bauten große Städte und es entstand eine komplexe Zivilisation, die ihre ganze Zeit und Aufmerksamkeit in Anspruch nahm.

Schon bald begannen sie, vom wahren Weg abzuweichen und ihre Verpflichtungen gegenüber dem Schöpfer zu vergessen. Unmoral breitete sich überall aus. Manche Menschen bauten fliegende Schilde, sogenannte Patuwvotas, mit denen sie in eine große Stadt fliegen, Guerilla-Angriffe durchführen und so schnell zurückkehren konnten, dass niemand wusste, wer oder was sie getroffen hatte. Als immer mehr Städte begannen, Patuwvotas zu bauen und sich gegenseitig anzugreifen, brach ein großer Krieg aus.

Wie vorherzusehen war, beschloss Sotuknang, die Welt erneut zu zerstören, um die Menschen zu retten, die das Lied noch im Herzen trugen. Er wies die Spinnenfrau an, hohe Pflanzen mit hohlen Stängeln abzuschneiden, die ausgewählten Menschen mit etwas Wasser und Maismehlteig hineinzulegen und zu versiegeln. Danach löste Sotuknang eine schreckliche Flut aus, die die Kontinente auseinanderbrach und in den Wellen versank.

Nachdem sie lange Zeit von den Wellen hin und her geworfen worden waren, führte Spinnenfrau die Menschen aus dem hohlen Schilf. Sie sahen, dass überall Wasser war, und sie standen auf einem Stück Land, das einst die Spitze eines ihrer höchsten Berge gewesen war.

Spinnenfrau wies die Hopi an, aus dem hohlen Schilf Boote zu bauen, und sie segelten ostwärts, der aufgehenden Sonne entgegen. Die große Flotte aus Booten und Flößen machte unterwegs an einigen Inseln Halt, um sich auszuruhen, doch Spinnenfrau trieb sie ständig an, weiter ostwärts zu segeln. Schließlich erreichten sie die Küste einer riesigen Landmasse, die sich von Norden nach Süden erstreckte, so weit das Auge reichte, mit hohen Bergen, die bis ans Wasser reichten. Sie waren in der Vierten Welt angekommen!

Tuwaqachi – Die Vierte Welt

Sotuknang erschien wie immer vor ihnen und sagte ihnen, während er in die Richtung zeigte, aus der sie kamen: „Unten auf dem Meeresgrund liegen all die stolzen Städte, die fliegenden Patuwvotas und die vom Bösen verdorbenen weltlichen Schätze und jene Menschen, die keine Zeit fanden, dem Schöpfer von den Gipfeln der Berge aus Loblieder zu singen.“ Dann gab er den Überlebenden die notwendigen Anweisungen für das Leben in der Vierten Welt.

Der Name dieser vierten Welt ist Tuwaqachi, die vollkommene Welt. Ihr werdet herausfinden, warum. Sie ist nicht so schön und einfach wie die vorherigen. Sie hat Höhe und Tiefe, Hitze und Kälte, Schönheit und Öde; sie bietet euch alles zur Auswahl. Eure Wahl wird darüber entscheiden, ob ihr diesmal den Schöpfungsplan auf ihr ausführen könnt oder ob auch sie irgendwann zerstört werden muss. Nun werdet ihr euch trennen und verschiedene Wege gehen, um die ganze Erde für den Schöpfer zu beanspruchen. Jede Gruppe von euch wird ihrem Stern folgen, bis er stehen bleibt. Dort werdet ihr euch niederlassen.“

Dann trafen die Hopi Masaw, den Wächter und Beschützer der Vierten Welt. Masaw war auch der Herr der Toten in der Unterwelt. Masaw wies die Hopi an, ihre Wanderungen gemäß Sotuknangs Anweisungen zu beenden. Er fügte hinzu: „Wenn ihr wieder auf böse Wege zurückkehrt, werde ich euch die Erde abnehmen, denn ich bin ihr Wächter und Beschützer … Also geht jetzt und beansprucht das Land mit meiner Erlaubnis.“

Damit begann eine lange Periode der Hopi-Wanderungen, nach der sich die Clans an den von ihren Leitsternen angezeigten Orten niederließen. Die Hopi glauben, dass ihr Stern sie in diese raue Wüstenlandschaft geführt hat, sodass sie durch ihre Gebete und Lieder immer wieder die Geister heraufbeschwören mussten, um rechtzeitigen Regen und gute Ernten zu gewährleisten und so ihren Glauben an den Schöpfer und ihre Verbindung mit der anderen Welt aufrechtzuerhalten.

Der Bericht der Hopi über die vorherigen Welten, in denen sich die Lebensbedingungen von einer Welt zur nächsten verschlechterten, spiegelt das Konzept des Yuga-Zyklus wider. Ihre vier Welten entsprechen eindeutig den vier Yugas. In jeder der vorherigen Welten degenerierte das menschliche Bewusstsein mit der Zeit, was zu Streitigkeiten und Kriegen führte.

In der Ersten Welt führten die Unterschiede zwischen den Menschen zu Misstrauen und Hass, in der Zweiten Welt führte die Besessenheit von materialistischen Wünschen zu Zwietracht, während in der Dritten Welt eine komplexe Zivilisation unmoralischem Verhalten frönte und Fluggeräte und schreckliche Kriegswaffen erfand, die wahllos eingesetzt wurden.

Wenn wir an unsere eigene dekadente Zivilisation in der Vierten Welt denken, können wir all diese Punkte abhaken und haben trotzdem noch eine Menge Übel übrig. Das heißt, es besteht eine gute Chance, dass Sotuknang gerade jetzt die Lippen spitzt und denkt: „Es ist Zeit, diese korrupten Kerle loszuwerden!“

Aus der Weltanschauung der Hopi geht hervor, dass die Bedingungen in den vorangegangenen Welten zwar zu Beginn frisch und schön waren, die Bedingungen jedoch etwas schlechter waren als in der vorhergehenden. Mit anderen Worten: Mit dem Verfall der Tugend wurden auch die Umweltbedingungen ungünstiger.

Dies steht im Einklang mit den Lehren des Yuga-Zyklus. Die Katastrophen, die die vorangegangenen Welten zerstörten – Feuer, Flut und Eis – sollen so gewaltig gewesen sein, dass von der vorherigen Welt absolut nichts mehr übrig blieb. Landmassen und Meere wurden völlig neu geordnet. Dies erklärt, warum es so schwierig ist, materielle Beweise für die Hochkulturen der Vergangenheit zu finden.

Es ist faszinierend zu wissen, dass die Hopi in der Dritten Welt „fliegende Schilde“ namens Patuwvotas konstruiert hatten, mit denen sie Luftangriffe auf andere Städte durchführen konnten. Als die Dritte Welt von Sotuknang zerstört wurde, sanken die Patuwvotas und andere weltliche Schätze auf den Meeresgrund. In indischen Epen wie dem Ramayana und dem Mahabharata finden sich viele Beschreibungen von „Vimanas“ genannten Fluggeräten, die für Reisen auf der Erde und für Luftkriege eingesetzt werden konnten.

Das Ramayana berichtet beispielsweise, dass Rama im Treta Yuga auf dem geräumigen, kuppelförmigen Pushpaka Vimana von Lanka nach Ayodhya zurückgekehrt sei, das vergoldet war, wie die Sonne leuchtete und durch Gedanken oder Sprachanweisungen gesteuert wurde.[2]

Ein König des Dwapara Yuga namens Salva hatte von Lord Shiva ein Vimana namens Saubha erhalten, das von einem Asura namens Maya Danava erschaffen worden war. Diese „fliegende Stadt aus Eisen“ zeigte eine erstaunliche Manövrierfähigkeit. Das Srimad Bhagavatam berichtet:

„Das von Maya Danava erbaute magische Luftschiff erschien in einem Moment in vielen identischen Formen, im nächsten war es wieder nur eine. Mal war es sichtbar, mal nicht. Daher konnten Salvas Gegner nie sicher sein, wo es war. Von einem Moment auf den anderen erschien das Saubha-Luftschiff auf der Erde, am Himmel, auf einem Berggipfel oder im Wasser. Wie ein wirbelnder, flammender Stab blieb es nie an einem Ort.“[3]

Die im Srimad Bhagavatam beschriebenen Vimanas zeigten die gleichen unwirklichen Bewegungen, die in vielen Berichten über UFO-Sichtungen beschrieben wurden. Dies deutet darauf hin, dass das UFO-Phänomen seit Tausenden von Jahren existiert. Die in den alten indischen Texten beschriebenen Vimanas wurden jedoch nicht von Menschen gebaut. Sie wurden den Menschen von den „Göttern“ gegeben. Wer diese „Götter“ waren, ist ein noch ungeklärtes Rätsel.

Ebenso rätselhaft sind die Hinweise auf das „Ameisenvolk“ in den Hopi-Legenden. Nach der Zerstörung der ersten beiden Welten wurden einige rechtschaffene Hopi in die unterirdische Welt des Ameisenvolkes gebracht. Das Ameisenvolk ähnelt dem Zwergenvolk, das in den Legenden vieler alter Kulturen erwähnt wird und dort Gnome, Kobolde, Leprechauns, Yakshas usw. genannt wird.

Die unterirdische Welt der Zwerge

Auch in der Maya-Zivilisation spielten Zwerge eine wichtige Rolle. Sie galten als weise, geschickte und hellsichtige Menschen, die die heute zerstörten archäologischen Stätten der Maya errichteten. Eric Thompson, einer der bedeutendsten Wissenschaftler der mesoamerikanischen Archäologie, schrieb:

„Die Zayamuincob (Zwerge) bauten die heute verfallenen archäologischen Stätten und die großen Steinstraßen, als die Welt noch in Dunkelheit lag, bevor die Sonne erschaffen wurde … Sie (die Zwerge) besaßen magische Kräfte und mussten nur pfeifen, um die Steine ​​in den Gebäuden an die richtige Stelle zu bringen.“[4]

Nach dem Glauben der Tzotzil und Oxchuc Maya leben die Zwerge unter der Erdoberfläche.[5] Thompson vertrat außerdem die Ansicht, dass Zayamuincob, der Name, unter dem die Zwerge bei den Maya bekannt waren, „auch mit zay, „Ameise“, in Verbindung stehen könnte, denn es gibt auch eine yukatekische Tradition über eine alte Rasse namens chac zay uincob, „rote Ameisenmenschen“.[6]

Anscheinend bezeichneten die Maya die Zwerge als „Ameisenmenschen“ – derselbe Begriff, den auch die Hopi verwendeten! Dieser weit verbreitete, uralte Glaube an die Zwerge und ihre unterirdischen Städte lässt die Frage aufkommen, ob diese Legenden auf einer tieferen Realität beruhen könnten, die wir im Laufe der Zeit vergessen haben. Wie viel wissen wir wirklich über die unterirdische Welt?

In nordischen Legenden wurden die kleinen Zwerge als weises und geschicktes Volk beschrieben, ähnelten aber im Wesen eher den Riesen als den guten Asen (Göttern). Sie waren boshaft und oft böse und liebten Dunkelheit und Kälte mehr als Licht und Wärme. In dem Buch „ In the Days of Giants: A Book of Norse Tales“ finden wir folgende Beschreibung der Zwerge:

Sie lebten tief unter der Erde in Höhlen und Felshöhlen, und ihre Aufgabe war es, die Edelmetalle und glitzernden Edelsteine ​​aus den Felsen zu graben und aus den Schätzen der Unterwelt wunderbare Dinge zu fertigen. Puff! Puff! hämmerten ihre kleinen Hämmer auf ihren kleinen Ambossen, Tag und Nacht. Manchmal waren sie freundlich zu den Riesen, und manchmal taten sie Gutes für die Asen. Doch seit die Menschen auf die Erde kamen, hassten sie diese neuen Leute, die eifrig nach dem Gold und den Juwelen suchten, die die Zwerge im Boden versteckt hielten. Die Zwerge ließen keine Gelegenheit aus, dem Menschengeschlecht Böses anzutun.“[7]

Die Zwerge der nordischen Legenden waren den Menschen gegenüber offenbar nicht hilfsbereit und fügten ihnen oft Schaden zu. In der germanischen Folklore wurden die Zwerge jedoch als weise, geschickte Menschen dargestellt, die den Menschen gern halfen. Der Encyclopedia Britannica zufolge waren die Zwerge eine Art Feenwesen, die im Inneren der Berge und in den unteren Ebenen der Minen lebten. Sie waren etwa so groß wie ein zweijähriges Kind und manchmal schön, ähnelten aber meist ernsten alten Männern mit langen Bärten.

Die Bergzwerge waren in Königreichen oder Stämmen organisiert, mit eigenen Königen, Häuptlingen und Armeen. Sie lebten in unterirdischen Hallen, die angeblich voller Gold und Edelsteine ​​waren. Sie waren vor allem für ihre Fähigkeiten in Metallarbeiten und dem Schmieden magischer Schwerter und Ringe berühmt, aber man schrieb ihnen auch tiefe Weisheit und geheimes Wissen zu, die Fähigkeit, die Zukunft vorherzusehen (Hellsehen), andere Formen anzunehmen (Gestaltwandel) und sich unsichtbar zu machen (mit der Tarnkappe).

Viele Legenden beschreiben Zwerge als gütige Wesen, großzügig zu denen, die ihnen gefielen, aber rachsüchtig, wenn sie beleidigt wurden … Für ihre Dienste erhielt man oft Gold aus ihren Vorräten; doch wer ihre Schätze stahl, erlitt danach großes Unglück oder fand das Gold zu Laub zerfallen vor, als er nach Hause kam. Bergzwerge waren meist launischer und boshafter als ihre Bergbrüder. Man konnte sie sich bewegen hören. in den unteren Ebenen und wurden manchmal von Bergleuten gesehen, die darauf achteten, sie durch Lebensmittelgeschenke zu besänftigen.“[8]

Offensichtlich sind die Zwerge der germanischen Sagen den Menschen gegenüber großzügig und hilfsbereit, obwohl sie dazu neigen, boshaft zu werden, wenn sie beleidigt werden.

In der keltischen Folklore sind viele Geschichten über Zwerge erhalten geblieben. Wissenschaftler glauben, dass einige davon in mehreren Wellen vom 2. bis 11. Jahrhundert nach Wales gelangten, dem Geburtsort und der frühen Heimat der Artusromanze. In seinem Buch „ The Dwarfs Of Arthurian Romance And Celtic Tradition “ (1958) erzählt Vernon J. Harward, dass die keltischen Zwerge in einer schwach beleuchteten unterirdischen Welt leben, die durch verborgene Gänge in den Hügeln oder an Flussufern, die über die tieferen Teile des Wassers hinausragen, erreichbar ist.

Den Zwergen wird enorme Stärke nachgesagt – möglicherweise so stark wie zehn Männer – und sie besitzen magische Gefäße und übernatürliche Waffen. Sie sind unsterblich, hellsichtig, können verschwinden und verfügen über musikalische Fähigkeiten, die Menschen in den Schlaf wiegen können. Interessanterweise sind sie auch edel und wahrhaftig und zeigen eine freundliche und großzügige Haltung gegenüber Sterblichen, die sie manchmal in ihre unterirdischen Königreiche geleiten.[9]

Eine walisische Geschichte, die Walter Map um das Jahr 1183 n. Chr. in seinem Werk De Nugis Curialmn niederschrieb , erzählt von einem Zwergenkönig, der der Hochzeit von Herla, einem König der alten Britannien, beiwohnte. Die Zwerge erschienen in einer großen Schar und brachten üppige Speisen für das Fest mit, die in Vasen aus Edelsteinen und Gefäßen aus Gold und Kristall angerichtet waren. Ein Jahr später erschien der Zwergenkönig erneut, um Herla in sein eigenes Königreich zu führen. „Er [Herla] und sein Führer betraten eine sehr hohe Klippe und nach einer Weile der Dunkelheit gelangten sie ins Licht, das scheinbar nicht von der Sonne, sondern von vielen Lampen kam, wie der Sonnenpalast in Ovids Beschreibung.“

Nachdem er dort die Hochzeit des Zwergenkönigs gefeiert und seine Schulden bei dem Zwerg beglichen hatte, kehrte Herla beladen mit Geschenken zurück, darunter Pferde, Hunde, Falken und andere Dinge. „Als Herla jedoch in seine eigene Welt zurückkehrte, erfuhr er, dass der scheinbar nur dreitägige Besuch sich über zweihundert Jahre oder mehr hingezogen hatte.“ Dieses Phänomen der Zeitdilatation ist in irischen und walisischen Legenden sehr typisch und tritt immer dann auf, wenn jemand nach einem Besuch im Land der Feen zurückkehrt.

Eine in vielerlei Hinsicht ähnliche Geschichte findet sich im Itinerarium Cambriae , das um 1191 n. Chr. von Giraldus Cambrensis verfasst wurde. Er berichtet, dass der Priester Eliodorus in der Nähe von Swansea Bischof David II. (1148–1176) ein seltsames Erlebnis aus seiner Kindheit beichtete.

„Als er die Schule schwänzte und sich unter dem Ufer eines Flusses versteckte, erschienen ihm zwei kleine Männer von zwergenhafter Statur und sagten: „Wenn du mit uns kommst, führen wir dich in ein Land voller Freuden und Sport.“ Er stimmte zu, stand auf und folgte seinen Führern über einen zunächst unterirdischen und dunklen Pfad in eine wunderschöne Landschaft voller Flüsse, Wiesen, Wälder und Ebenen, die jedoch trübe und nicht vom vollen Licht der Sonne erleuchtet war … Der Junge wurde vor den König gebracht und ihm in Anwesenheit des Hofes vorgestellt … Diese Männer waren von zierlicher Statur, aber sehr wohlproportioniert; sie hatten einen hellen Teint und üppiges Haar, das ihnen wie Frauen über die Schultern fiel. Sie hatten Pferde, die ihrer kleinen Statur angepasst waren und etwa so groß wie Windhunde waren. Sie schworen nie einen Eid; sie verabscheuten nichts so sehr wie Lügen. So oft sie aus der oberen Hemisphäre zurückkehrten, verurteilten sie unseren Ehrgeiz und unsere Unbeständigkeit; sie pflegten keine Form öffentlicher Anbetung, sondern waren, wie es schien, strenge Liebhaber und Verehrer der Wahrheit …

Auf den Rat seiner Mutter, ihr irgendwann einmal Gold zu schenken, da es in dieser Gegend reichlich davon gab, stahl er beim Spielen mit dem Königssohn den goldenen Ball, mit dem er sich gewöhnlich vergnügte, und rannte damit eilig auf dem üblichen Weg zu seiner Mutter zurück. Als er, von den Leuten nicht unbeachtet, die Tür zum Haus seines Vaters erreichte und es in großer Eile betrat, stolperte er über die Schwelle und fiel in das Zimmer, in dem seine Mutter saß. Zwei Pygmäen, die ihm gefolgt waren, schnappten sich den Ball, der ihm aus der Hand gefallen war, und gingen davon, wobei sie Speichel, Verachtung und Spott ausstießen … Als er sich anschickte, auf dem gewohnten Weg zurückzukehren, und den Wasserfall und den unterirdischen Gang erreicht hatte, war keinerlei Eingang zu sehen.“

Diese Geschichten erzählen uns, dass Zwerge im Allgemeinen gastfreundlich und großzügig gegenüber Menschen waren und dass sie sich aufgrund ihrer angeborenen Neigung zu lügen, zu betrügen oder zu stehlen beleidigt fühlten und zu schädlichen Handlungen griffen. Die Zwerge der irischen oder walisischen Legenden scheinen sich nicht vom Ameisenvolk der Hopi zu unterscheiden, das in verschwenderischem Komfort in schwach beleuchteten unterirdischen Kammern lebte und während der kataklysmischen Zeiten der Zerstörung zwischen den Welten bereitwillig seine Heimat mit den Hopi teilte.

Die unterirdische Welt des Ameisenvolkes konnte man erreichen, indem man einen Ameisenhügel betrat, während in keltischen Legenden der gängigste Weg, das unterirdische Königreich der Zwerge zu erreichen, durch in Hügeln und Erdhügeln verborgene Gänge führte.

In Irland werden viele Hügel und von Menschenhand geschaffene Grabhügel „Sidhe“ genannt und man glaubt, dass sie die Heimat des Feenvolkes sind, das aos sí, aes sídhe oder daoine sí genannt wird, was „Volk der Sidhe“ bedeutet. Während einige glauben, dass das Feenvolk in den Feenhügeln lebte, enthalten die Feenhügel nach Ansicht anderer ein geheimes „Loch im Boden“ – das manchmal mit einem Stein bedeckt war, der sich auf bestimmte Worte hin bewegte –, das einen in die Unterwelt der Feen und anderer Geistwesen versetzte, einschließlich der Zwerge, die Teil der Feentradition sind.[10]

Der irischen Folklore zufolge waren die Passage Mounds des Boyne Valley – zu denen Newgrange, Dowth und Knowth gehören – die Wohnstätte von Oengus, dem Sohn des Dagda, der einer der Tuatha de Danann war, d. h. der Vorfahren des Feenvolkes, die einst auf der Erdoberfläche lebten, später aber unter die Erde zogen.

Abbildung 8: Der große prähistorische Ganghügel bei Knowth, Irland, im Tal des Flusses Boyne, umgeben von 17 kleineren Satellitenhügeln aus der Zeit um 3200 v. Chr. Quelle: Adobe Stock.

Abbildung 9: Einer der 17 Satellitenhügel in Knowth, Irland. Bildnachweis: Jean Housen CC BY-SA 3.0

Es gibt einige bemerkenswerte Zusammenhänge zwischen den Feenhügeln Irlands und der Hopi-Kiva. Die Kiva ist ein kreisförmiges, halb unterirdisches Grubenhaus, das von den Hopi für ihre religiösen Zeremonien genutzt wird. Der Boden der Kiva liegt drei bis vier Fuß unter der Erdoberfläche, und die Erdwände sind mit aufrecht stehenden Sandsteinplatten verkleidet. Vier in den Boden eingelassene Holzpfosten stützen das Dach, das aus Holzbalken besteht und mit Rinde und Lehm bedeckt ist, sodass es von außen wie ein flacher Erdhügel aussieht.[11]

Der Zugang zur Kiva erfolgt über eine Leiter durch ein Loch im Dach. In der Mitte des Grubenhauses befindet sich eine Feuerstelle. Daneben befindet sich ein kleines, tiefes Loch namens Sipapupuni oder Sipapu, das den „Ort der Entstehung“ symbolisiert, wo die Hopi-Vorfahren aus der Unterwelt kamen. Es scheint, dass die Hopi-Kiva nach dem Vorbild des in ihren Schöpfungsgeschichten erwähnten „Ameisenhügels“ oder der „Ameisenkiva“ gebaut wurde, während das Sipapu den Eingang zu einem unterirdischen Gang symbolisiert, der in das unterirdische Königreich des Ameisenvolkes führte.

Die Parallelen zwischen der Hopi-Kiva und den Feenhügeln Irlands – von denen man ebenfalls glaubt, dass sie ein Loch im Boden enthalten, das einen in das unterirdische, jenseitige Reich der Feen, Zwerge und anderer Geistwesen versetzt – sind offensichtlich und bemerkenswert.

Abbildung 9: Eine rekonstruierte Kiva im Bandelier National Monument, Public Domain.

Abbildung 10: Die Ruinen der Großen Kiva, Chaco Canyon, USA. Quelle: NPS, gemeinfrei

Abbildung 11: Ein Sipapu im Boden einer Kiva im Mesa Verde Nationalpark, Colorado. Quelle: NPS, Public Domain

Wie konnten solch seltsame Legenden, Symbole und Architekturen – die im Kontext unseres heutigen Weltbildes so fremdartig erscheinen – in so vielen alten Kulturen Fuß fassen, wenn sie nicht eine Version der Realität widerspiegeln, die unseren Vorfahren zwar bekannt war, aber im Laufe der Zeit in Vergessenheit geraten ist?

Es ist kein Geheimnis, dass unter der Erdoberfläche riesige unterirdische Höhlen existieren, und bis heute wird von unerklärlichen Sichtungen zwergartiger humanoider Wesen berichtet. Doch wir scheinen in einer Kultur der Verleugnung zu leben, die die Möglichkeit, dass andere intelligente, humanoide Wesen mit uns den Planeten bewohnen oder, was das betrifft, anderswo im Universum existieren, einfach nicht begreifen kann.

Obwohl wir uns für eine hochentwickelte Zivilisation halten und – gemäß der Weltanschauung der Hopi und anderer indigener Kulturen – offen stolz auf unseren technologischen Fortschritt und unsere protzigen Geräte sind, befinden wir uns in Wirklichkeit am Ende eines Zeitalters der Dunkelheit und Unwissenheit, haben fast alle unsere psychischen Fähigkeiten verloren und sind von anderen Dimensionen der Existenz, unserem spirituellen Kern und der Seele des Planeten abgeschnitten.

Wir befinden uns auf einer Achterbahnfahrt auf einen steilen Abgrund zu, geplagt von immer stärker werdender Gier, Täuschung und Hass.

Die Hopi-Legenden besagen, dass, wenn die endgültige Auflösung dieser Zivilisationsphase bevorsteht, bestimmte rechtschaffene Menschen, die für würdig befunden werden, in die neue Welt zu gelangen, in das unterirdische Land der Zwerge geführt werden, bis die Welt erneuert ist.

Das bedeutet, dass der endgültigen Zerstörung wahrscheinlich eine Zeit des „Lüftens des Schleiers“ vorausgeht, in der wir uns anderer Dimensionen der Existenz und unseres Platzes und unserer Rolle im großen Ganzen bewusst werden. Vieles, was heute als Mythen und Legenden gilt, könnte sich dann als Augenzeugenbericht unserer Vorfahren aus den früheren Welten entpuppen.

