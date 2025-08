Die Klage des Hermes: Eine Prophezeiung des Zivilisationsuntergangs und der Endzeit (Video)

Teile die Wahrheit!

In der Antike herrschte der weit verbreitete Glaube, die menschliche Zivilisation sei nach einem einstigen Goldenen Zeitalter außergewöhnlichen Friedens und Wohlstands, in dem alle Menschen tugendhaft waren, im Niedergang begriffen.

Die antiken Berichte belegen, dass das erleuchtete Bewusstsein der höheren Zeitalter es unseren Vorfahren ermöglichte, mit interdimensionalen Wesen zu interagieren, die sie ihre „Götter“ nannten.

Im Goldenen Zeitalter lebten die Götter mit den Menschen auf der Erde, heirateten sterbliche Frauen und gebar Halbgötter von außergewöhnlicher Stärke und magischen Fähigkeiten. Die Götter gründeten Königreiche, legten die Regeln der Monarchie fest, bauten Tempel und führten Rituale und Opfer ein. Im Kritias schrieb Platon:

“In alten Zeiten (im Goldenen Zeitalter) wurde die ganze Erde unter den Göttern aufgeteilt… Durch gerechte Aufteilung erhielten sie alle, was sie wollten, und bevölkerten ihre eigenen Gebiete; und als sie diese bevölkert hatten, kümmerten sie sich um uns, ihre Zöglinge und ihren Besitz, wie Hirten ihre Herden hüten… Nun hatten verschiedene Götter ihre Zuteilungen an verschiedenen Orten, die sie in Ordnung brachten.”[1]

Mit der Zeit verloren die Menschen ihren Zustand göttlicher Gnade, da ihr Geist von selbstsüchtigen Wünschen geprägt wurde. Parallel zum Niedergang des menschlichen Bewusstseins begann sich auch die Umwelt zu verschlechtern, was zu einer Zunahme von Naturkatastrophen und Krankheiten führte.

Die Götter wachten jedoch weiterhin über die menschliche Zivilisation bis zum Beginn der Eisenzeit, die die Hindus Kali Yuga nennen – das Zeitalter der Gier, Lügen, Gewalt und Korruption, das 3676 v. Chr. begann. Zu diesem Zeitpunkt dachten die Götter möglicherweise: „Das ist völlig hoffnungslos“, packten ihre Koffer und gingen. Hesiod schrieb in seinen Werken und Tagen , dass in der Eisenzeit

„Neid, vulgär, am Bösen ergötzend, mit finsterem Gesicht, wird mit allen elenden Menschen gehen. Und dann werden Aidos (Göttin der Bescheidenheit) und Nemesis (Göttin der Vergeltung), mit ihren süßen Gestalten, in weiße Gewänder gehüllt, die weitläufige Erde verlassen und die Menschheit verlassen, um sich den unsterblichen Göttern anzuschließen: und bitterer Kummer wird den sterblichen Menschen bleiben, und es wird keine Hilfe gegen das Böse geben.“[2]

Aidos war die Göttin der Scham und Bescheidenheit, deren Anwesenheit die Menschen davon abhielt, moralische Gesetze zu brechen, während Nemesis die Göttin war, die göttliche Vergeltung für Ungerechtigkeit und Hybris übte. Mit ihrem Verschwinden wurde die Welt zu einem offenen Spielfeld für die Mächte des Bösen; so ähnlich wie in einer Schule, in der alle Lehrer beurlaubt sind – die Tyrannen haben das Sagen.

Der fortschreitende Verfall der Menschheit und die letztendliche Erneuerung der Welt am Ende dieses Zeitalters wurden in ergreifender Weise in Form einer Prophezeiung mit dem Titel „Die Klage des Hermes“ im hermetischen Text Asklepios [3] zum Ausdruck gebracht.

Die hermetischen Texte oder Hermetica wurden zwischen dem 1. und 3. Jahrhundert n. Chr. in lateinischer Sprache verfasst, während der griechisch-römischen Kultur der ptolemäischen und römischen Zeit Ägyptens. Diese Schriften zu philosophischen und okkulten Themen wurden Thot zugeschrieben, dem ägyptischen Gott der Weisheit, der Schrift, der Wissenschaft und der Magie, den die Griechen mit ihrem Gott Hermes identifizierten. Hermes war der „Götterbote“, der sich mit seinen geflügelten Sandalen mühelos zwischen der sterblichen und göttlichen Welt bewegte. Daher wurden seine Weisheit und seine Erkenntnisse hoch geschätzt.

Die Prophezeiung beginnt damit, dass Hermes seinem Schüler Asklepios von den dunklen Tagen Ägyptens erzählt, die kommen würden, wenn die Götter die Erde verlassen würden.

Die Klage des Hermes

Weißt du nicht, Asklepios, dass Ägypten ein Abbild des Himmels ist, oder genauer gesagt, dass in Ägypten alle Kräfte, die im Himmel herrschen und wirken, auf die Erde übertragen wurden? Vielmehr sollte man sagen, dass der ganze Kosmos in diesem unserem Land wie in seinem Heiligtum wohnt.

Und doch, da es weise Männer verdient, alle Ereignisse zu kennen, bevor sie eintreten, darfst du dies nicht im Unklaren lassen: Es wird eine Zeit kommen, in der man sehen wird, wie vergeblich die Ägypter die Gottheit mit tiefempfundener Frömmigkeit und eifrigem Dienst verehrt haben; und all unsere heilige Anbetung wird sich als nutzlos und wirkungslos erweisen.

Denn die Götter werden von der Erde in den Himmel zurückkehren. Ägypten wird verlassen sein, und das Land, einst die Heimat der Religion, wird verwüstet zurückbleiben, der Gegenwart seiner Götter beraubt.“

In diesem Teil der Prophezeiung beschreibt Hermes Ägypten als ein „Abbild des Himmels“, in dem die himmlischen Mächte wohnen. Ägypten bildet in dieser Hinsicht keine Ausnahme, denn viele antike Kulturen legten ihre Städte nach einem kosmischen Plan an, in dem der zentrale Tempel oder Palast das kosmische Zentrum und den Sitz des kosmischen Herrschers symbolisierte; typischerweise führten von diesem zentralen Ort vier Straßen nach außen und teilten das Königreich in vier Teile, von denen jeder eines der vier kosmischen Viertel darstellte, über die eine Schutzgottheit herrschte. D

ieses Grundmuster wurde nicht nur in den buddhistischen Königreichen Asiens befolgt, sondern auch in weiten Teilen Mesoamerikas.

Hermes verkündet Asklepios, dass die heilige Anbetung des ägyptischen Volkes in Zukunft wirkungslos sein werde, wenn „die Götter von der Erde in den Himmel zurückkehren“. Dies deutet darauf hin, dass die Prophezeiung vor Beginn der Eisenzeit (Kali Yuga) diktiert wurde, als die Götter noch mit den Menschen interagierten und ihre Gebete erhörten. Obwohl die Prophezeiung irgendwann zwischen dem 1. und 3. Jahrhundert niedergeschrieben wurde, scheint ihr Inhalt deutlich älter zu sein.

Um auf die Prophezeiung zurückzukommen: Hermes beschreibt Asklepios weiterhin die Katastrophen, die Ägypten heimsuchen werden:

Die Klage des Hermes (Fortsetzung)

Dieses Land und diese Region werden voller Fremder sein. Die Menschen werden nicht nur den Dienst an den Göttern vernachlässigen, sondern …; und Ägypten wird von Skythen oder Indern oder ähnlichen Völkern aus den umliegenden Barbarenländern besetzt werden. An jenem Tag wird unser heiligstes Land, dieses Land der Schreine und Tempel, voller Beerdigungen und Leichen sein …

Weinst du darüber, Asklepios? Es kommt noch schlimmer. Ägypten selbst wird noch mehr zu leiden haben. Es wird in eine noch erbärmlichere Lage geraten und von noch schlimmeren Plagen heimgesucht werden. Und dieses Land, das einst heilig war, ein Land, das die Götter liebte und in dem allein die Götter als Belohnung für ihre Hingabe geruhten, auf Erden zu verweilen, ein Land, das die Menschheit in Heiligkeit und Frömmigkeit lehrte, dieses Land wird alle anderen an Grausamkeiten übertreffen. Die Toten werden die Lebenden bei weitem übertreffen. und die Überlebenden werden nur an ihrer Sprache als Ägypter erkannt werden, doch in ihren Taten werden sie wie Menschen einer anderen Rasse erscheinen.

O Ägypten, Ägypten, von deiner Religion wird nichts übrig bleiben als ein leeres Märchen, das deine eigenen Kinder in künftigen Zeiten nicht glauben werden; nichts wird übrig bleiben als gemeißelte Worte, und nur die Steine werden von deiner Frömmigkeit künden.

Und an jenem Tag werden die Menschen des Lebens überdrüssig sein, und sie werden aufhören, das Universum ehrfürchtiger Bewunderung und Anbetung würdig zu halten. Und so wird die Religion, der größte aller Segnungen – denn es gibt nichts, was es gab und je geben wird, was als größerer Segen angesehen werden kann – von Zerstörung bedroht sein; die Menschen werden sie als Last empfinden und sie verachten.

Sie werden diese Welt um uns herum nicht mehr lieben, dieses unvergleichliche Werk Gottes, dieses herrliche Bauwerk, das er errichtet hat, diese Summe des Guten, das aus den verschiedensten Dingen besteht, dieses Instrument, durch das der Wille Gottes in dem wirkt, was er geschaffen hat, und das dem Wohl des Menschen willig dient, diese Kombination und Ansammlung all der mannigfaltigen Dinge, die beim Betrachter Verehrung, Lob und Liebe hervorrufen können.

Die Dunkelheit wird dem Licht vorgezogen, und der Tod wird als lohnender erachtet als das Leben; niemand wird seine Augen zum Himmel erheben; die Frommen werden für verrückt und die Gottlosen für weise gehalten; der Wahnsinnige wird für tapfer gehalten und der Böse für gut.

Was die Seele betrifft und den Glauben, dass sie von Natur aus unsterblich ist oder hoffen kann, Unsterblichkeit zu erlangen, wie ich euch gelehrt habe, all das werden sie verspotten und sich sogar einreden, dass es falsch ist. Kein Wort der Ehrfurcht oder Frömmigkeit, keine Äußerung, die des Himmels und der Götter des Himmels würdig wäre, wird gehört oder geglaubt.

Und so werden die Götter die Menschheit verlassen – eine schmerzliche Sache! – und nur böse Engel werden übrig bleiben, die sich unter die Menschen mischen und die armen Teufel mit aller Gewalt zu allen möglichen rücksichtslosen Verbrechen treiben: zu Kriegen, Raubüberfällen, Betrügereien und allen Dingen, die der Natur der Seele feindlich gesinnt sind … Auf diese Weise wird das Alter über die Welt kommen. Es wird keine Religion mehr geben; alles wird ungeordnet und schief sein; alles Gute wird verschwinden.

Dieser Teil der Prophezeiung ist insofern bemerkenswert, als das Schicksal des alten Ägyptens genau so verlief, wie Hermes es vorhergesagt hatte. Als die riesigen architektonischen Schätze des alten Ägypten 1798 während Napoleons Feldzug wiederentdeckt wurden – mehr als 160 Künstler und Gelehrte waren mit der französischen Armee gereist, um umfangreiche Notizen und Skizzen anzufertigen –, waren Religion, Sprache und Kultur Ägyptens bereits seit Jahrhunderten in Vergessenheit geraten.

Viele der großartigen Monumente der Vergangenheit waren zu Steinhaufen zusammengesunken und vom Sand überwuchert. Die exotischen Reliefs und die umfangreichen Hieroglypheninschriften auf den Steinen erzählten von einer geheimnisvollen Vergangenheit, als die Pharaonen das Land beherrschten und eine Litanei seltsamer Götter anbeteten.

Die Verfasser der hermetischen Texte, die zwischen dem 1. und 3. Jahrhundert niedergeschrieben wurden, hätten eine solche Wendung der Ereignisse für die großartige Zivilisation Ägyptens unmöglich vorhersehen können. Obwohl Ägypten von 304 v. Chr. bis 395 n. Chr. unter griechisch-römischer Herrschaft stand, kam es in dieser Zeit kaum zu einem Rückgang der ägyptischen Kultur oder Religion.

Die ptolemäischen griechischen Herrscher Ägyptens nannten sich selbst „Pharaonen“, nahmen an den Ritualen des Königstums teil und verehrten die ägyptischen Götter genau wie ihre Vorgänger. Noch wichtiger ist, dass die Ptolemäer die bestehenden Tempel renovierten und eine Reihe neuer Tempel im rein ägyptischen Stil erbauten.

Tatsächlich wurden die am besten erhaltenen Tempel Ägyptens – der Horus-Tempel in Edfu, der Hathor-Tempel in Dendera, der Horus- und Sobek-Tempel in Kom Ombo und der ätherische Isis-Tempel in Philae – während der ptolemäischen Zeit (304–30 v. Chr.) erbaut und manchmal während der römischen Herrschaft (30–395 n. Chr.) fertiggestellt.

Sogar während der römischen Zeit wurde der römische Kaiser auf Tempelreliefs als Pharao dargestellt, und sein Name wurde in eine Kartusche eingeschlossen, obwohl nur wenige von ihnen jemals Ägypten besuchten.

Der eigentliche Niedergang der ägyptischen Zivilisation begann bald darauf. Die Totenglocke läutete im Jahr 391 n. Chr., als der römische Kaiser Theodosius I. das erste einer Reihe von Edikten erließ, die jegliche heidnische Kultausübung verbot.

„Keiner soll sich den Schreinen nähern, durch die Tempel wandern oder die durch sterbliche Arbeit geschaffenen Bilder verehren, damit er sich nicht göttlichen und menschlichen Gesetzen schuldig macht.“[4]

Im Jahr 392 n. Chr. verbot er in einem langen Dekret alle Formen heidnischer Anbetung, einschließlich privater religiöser Riten. Opfer waren an keinem Ort und in keiner Stadt erlaubt. Brandopfer wurden zu einem Verrat, und wer bescheidenere heidnische Riten praktizierte, wie die Verehrung einer Statue oder auch nur das Binden eines Bandes um einen Baum, wurde mit dem Verlust seines Eigentums bedroht [5].

Die Erlasse entfesselten fanatische Horden christlicher Mönche im gesamten Römischen Reich zu einer ungezügelten Zerstörungswelle heidnischer Tempel und Götzenbilder. Libanios, ein Lehrer der Sophistenschule, beschrieb in einem Brief an Theodosius die anhaltenden Angriffe christlicher Mönche und sagte:

„Sie beeilen sich, die Tempel mit Stöcken, Steinen und Eisenstangen anzugreifen, und in manchen Fällen, diese verachtend, mit Händen und Füßen. Dann folgt völlige Verwüstung: Dächer werden abgerissen, Mauern zerstört, Statuen niedergerissen und Altäre umgeworfen, und die Priester müssen entweder schweigen oder sterben.

Nachdem sie einen Tempel zerstört haben, eilen sie zum nächsten und zum dritten, und Trophäe auf Trophäe wird gestapelt, entgegen dem Gesetz. Solche Gräueltaten geschehen sogar in den Städten, aber am häufigsten sind sie auf dem Land.“[6]

Theodosius befahl Cynegius, dem Prätorianerpräfekten des Ostens, die Tempel dauerhaft zu schließen und verbot die Anbetung der Gottheiten in ganz Ägypten und dem Osten.[7] Cynegius ging noch weiter als Theodosius‘ offizielle Politik und ordnete die Zerstörung von Tempeln in großem Umfang an. Zu diesem Zweck setzte er sogar das ihm unterstellte Militär und „schwarz gekleidete Mönche“ ein.[8]

Im Jahr 391 n. Chr. befahl der Bischof von Alexandria, Theophilus, die Zerstörung des Serapeums – in dem die restlichen Bücher der Bibliothek von Alexandria aufbewahrt wurden – und dessen Umwandlung in eine Kirche. In einem Akt unübertroffener Grausamkeit ermordete eine Horde christlicher Mönche Hypatia, die weltberühmte Mathematikerin, Astronomin und Philosophin aus Alexandria.

Der Britannica zufolge „zerrten sie sie auf einer Straße in Alexandria aus ihrer Kutsche, schleiften sie zu einer Kirche, zogen sie nackt aus, schlugen sie zu Tode und/oder häuteten sie, rissen ihr die Gliedmaßen ab und verbrannten ihre sterblichen Überreste.“[9]

Die Wahnsinnsausbrüche verbreiteten sich rasch in ganz Ägypten und führten zu einer noch größeren Zerstörung heiliger Stätten, wie archäologische Funde zerstörter und ausgebrannter Gebäude und hastig vergrabener religiöser Gegenstände belegen [10].

Die Verfolgungen hörten hier nicht auf. Ägypten stand weiteres Elend bevor. Im Jahr 639 n. Chr. eroberten die Araber Ägypten, indem sie dem Byzantinischen Reich die Kontrolle entrissen. Dies leitete eine weitere Phase der Tyrannei ein, doch diesmal trugen die koptischen Christen die Hauptlast.

Christliche Kirchen wurden zerstört, Zwangskonversionen zum Islam waren an der Tagesordnung, begleitet von der Dschizya (Steuer) für diejenigen, die sich weigerten zu konvertieren. Im 10. Jahrhundert war der Islam die vorherrschende Religion in Ägypten und Arabisch die einzige Umgangssprache.

Fast als Reaktion auf die Bosheit, die die Menschen gegeneinander hegten, wurde auch Mutter Natur gewalttätig. Weltliche Aufzeichnungen zeigen, dass zwischen 2200 v. Chr. und 1899 n. Chr. in Ägypten 83 Erdbeben registriert wurden. Davon ereigneten sich nur 7 in den Jahren v. Chr., höchstens 3 bis zum Ende des 9. Jahrhunderts und die restlichen 73 Erdbeben im darauffolgenden Jahrtausend [11].

Viele dieser Erdbeben verwüsteten die alten Tempel, die bereits von Fanatikern zerstört worden waren und aufgrund von Nichtgebrauch und Vernachlässigung baufällig waren. Einige dieser Tempel verschwanden für immer im Sand der sich ausbreitenden Wüste und nahmen die großen Legenden und geheimnisvollen Beschwörungen mit, die sie bargen.

So erfüllte sich Hermes‘ Prophezeiung auf spektakuläre Weise. Ägypten wurde von Fremden besetzt, die ihre Sprache nicht sprachen und ihre Götter nicht verehrten. Böse Engel trieben die Menschen zu rücksichtslosen Verbrechen aller Art, und von der alten ägyptischen Zivilisation blieb nichts übrig außer den Steinen, die von ihrer Religion und Frömmigkeit erzählten. Das heilige Land der Götter wurde von Wellen des Fanatismus und Hasses verwüstet, wie es sie noch nie zuvor erlebt hatte.

In gewisser Weise war das, was in Ägypten geschah, ein Spiegelbild dessen, was im Rest der Welt geschah: Einheimische Kulturen gerieten unter das Schwert von Invasoren, ihre natürlichen Ressourcen wurden geplündert, ihr Land wurde ihnen genommen und ihre Kultur, Sprache, Manuskripte, Tempel und wertvollen Artefakte wurden rücksichtslos ausgerottet.

Wir haben nun ein Stadium erreicht, in dem die Werteumkehr nahezu abgeschlossen ist. Alles, was einfach, rein und gesund ist und Frieden, Freude und Zufriedenheit bringt, wird als unpraktisch oder unnötig abgewertet und verworfen, während der Erwerb von Reichtum und Macht um jeden Preis und die ungehemmte Befriedigung der Sinne als einziger Lebenszweck angepriesen werden. Wissenschaftler und Akademiker verkünden in ihren Elfenbeintürmen die Nichtexistenz der Seele und die Sinnlosigkeit religiöser Rituale und spiritueller Lebensweisen.

Die Menschen der Antike werden als Primitive abgestempelt und unsere selbstzerstörerische Lebensweise als größte Errungenschaft der Menschheit dargestellt.

Es ist schwer vorstellbar, wie ein Sterblicher im 1. bis 3. Jahrhundert n. Chr. eine so erstaunliche Präzision voraussagen konnte. Sicherlich muss die Prophezeiung von einer göttlichen Instanz aus einer früheren Zeit, etwa von Thot/Hermes, stammen und erst viel später schriftlich niedergelegt worden sein. Im letzten Teil der Prophezeiung verkündet Hermes Asklepios, dass der Niedergang irgendwann in der Zukunft umgekehrt und die Erde durch den göttlichen Willen des Schöpfers erneuert werde.

Die Klage des Hermes (Fortsetzung)

Doch wenn all dies geschehen ist, wird Asklepios, der Meister und Vater, Gott, der Erste vor allen, der Schöpfer jenes Gottes, der zuerst entstand, auf das Geschehene blicken und der Unordnung durch die Gegenwirkung seines Willens, der das Gute ist, Einhalt gebieten. Er wird die Irrenden auf den rechten Weg zurückrufen; er wird die Welt vom Bösen reinigen, indem er sie bald mit Wasserfluten hinwegschwemmt, bald mit grimmigem Feuer ausbrennt oder sie wieder durch Krieg und Pest vertreibt.

Und so wird er seine Welt wieder in ihr früheres Aussehen versetzen, sodass der Kosmos wieder der Anbetung und der staunenden Ehrfurcht würdig erachtet wird und Gott, der Schöpfer und Wiederhersteller des mächtigen Gebäudes, von den Menschen jener Tage mit unaufhörlichen Lob- und Segenshymnen verehrt wird.

Das ist die Wiedergeburt des Kosmos; sie ist eine Wiedererschaffung aller guten Dinge, eine heilige und ehrfurchtgebietende Wiederherstellung der gesamten Natur; und es wird im Laufe der Zeit durch den ewigen Willen Gottes bewirkt. Denn Gottes Wille hat keinen Anfang; er ist immer derselbe, und wie er jetzt ist, so war er schon immer, ohne Anfang. Denn es liegt in Gottes Wesen, Gutes zu beabsichtigen.“

Der letzte Teil der Prophezeiung berichtet vom Reinigungsereignis am Ende jedes Weltzeitalters (Yuga), das in vielen alten Traditionen erwähnt wird. Die periodischen Reinigungen sind nicht nur notwendig, um das Böse zu beseitigen, das im Laufe des absteigenden Yuga-Zyklus allmählich die menschlichen Gedanken befällt, sondern – ebenso wichtig – um die Erde in einen reinen und ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen, damit eine neue Welle menschlicher Zivilisation entstehen kann.

Und Gott weiß, dass wir in den letzten Jahrhunderten unsere Welt mit gefährlichen Giften und Müll verschmutzt und unsere Gedanken mit einem endlosen Strom egoistischer Wünsche und dunkler Gedanken befleckt haben. Das bedeutet, dass der nächste Tag der Reinigung unmittelbar bevorstehen könnte.

Die Ägypter glaubten, dass der Zusammenbruch und die Wiederauferstehung der Zivilisation periodisch erfolgen und dass die Auslöser für periodische Katastrophen, die die Zivilisation auslöschen, aus dem Weltall in Form von Kometen und Meteoren kommen.

Dieser Glaube wurde von einem alten ägyptischen Priester aus Sais im Laufe seines Gesprächs mit Solon, dem athenischen Gesetzgeber, ganz ausdrücklich zum Ausdruck gebracht, wie Platon im Timaios berichtet . Der ägyptische Priester aus Sais sagte zu Solon:

Es gab und wird wieder viele Zerstörungen der Menschheit geben, die aus vielen Ursachen entstanden sind; die größten wurden durch Feuer und Wasser verursacht, und andere kleinere durch unzählige andere Ursachen…

Es gibt eine Geschichte, die sogar Sie bewahrt haben, dass einst Phaethon, der Sohn des Helios, die Rosse in den Streitwagen seines Vaters spannte, weil er sie nicht in die Richtung seines Vaters lenken konnte, alles auf der Erde verbrannte und selbst von einem Blitz vernichtet wurde. Nun hat dies die Form eines Mythos, bedeutet aber in Wirklichkeit eine Deklination der Körper, die sich am Himmel um die Erde bewegen, und einen großen Brand der Dinge auf der Erde, der in langen Abständen wiederkehrt; zu solchen Zeiten sind diejenigen, die auf den Bergen und an trockenen und hochgelegenen Orten leben, der Zerstörung stärker ausgesetzt als diejenigen, die an Flüssen oder an der Küste wohnen… Wenn andererseits die Götter die Erde mit einer Flut von Wasser reinigen, sind die Überlebenden in Ihrem Land „Die Hirten und Schafhirten, die in den Bergen wohnen, aber diejenigen, die wie ihr in Städten leben, werden von den Flüssen ins Meer getragen.

Während ihr und andere Völker gerade erst beginnt, mit Bildung und den anderen Erfordernissen des zivilisierten Lebens ausgestattet zu werden, bricht nach der üblichen Pause der Strom vom Himmel wie eine Pest herein und lässt nur diejenigen von euch zurück, die weder Bildung noch Bildung besitzen. So müsst ihr wie Kinder wieder ganz von vorne anfangen und wisst nichts von dem, was in alten Zeiten geschah, weder bei uns noch bei euch selbst.“[12]

Der Hinweis auf den „Strom vom Himmel“, der wie eine Seuche herabströmt, ist eine klare Anspielung auf die vielen Meteorströme, die die Erde während ihrer jährlichen Umlaufbahn um die Sonne durchquert. In solchen Zeiten kann die Erde von zivilisationszerstörenden Boliden und großen Kometenfragmenten getroffen werden, die sich in diesen Strömen bewegen.

Täglich mehren sich die Beweise dafür, dass Kometeneinschläge und Meteoriteneinschläge in der Vergangenheit verheerende Zerstörungen angerichtet haben. Viele solcher Ereignisse sind in der Folklore und den heiligen Texten der Antike dokumentiert.

Aufgrund ihrer periodischen Natur betrachteten die Menschen der Antike Kometen als Vorboten aller möglichen Katastrophen wie Kriege, Erdbeben, Hungersnöte, Krankheiten usw. Kometen galten als „Vorboten des Untergangs“ und „Ankündiger drohender Katastrophen“, die direkt vom Himmel zur Warnung der Menschheit gesandt wurden.

Angesichts der bisher erschreckenden Genauigkeit der Prophezeiung des Hermes ist es durchaus wahrscheinlich, dass sich auch der letzte Teil der Prophezeiung irgendwann in der Zukunft erfüllen wird. So sehr manche Menschen es auch glauben möchten, es gibt keinen Zauberstab, der das Blatt wenden, das menschliche Bewusstsein auf wundersame Weise heben und die gesamte Natur in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzen könnte.

Wir müssen diese engen ökologischen Engpässe, aus denen nur wenige Überlebende hervorgehen, zwangsläufig überwinden und mit neuen Werten und Leitprinzipien von vorne beginnen. Die Alten kannten diese großen Zyklen sehr gut, und wir tun gut daran, ihre Warnungen zu beachten.

