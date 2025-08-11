Die Menschheit hat keine Kontrolle über den schwarzen Stern im Sonnensystem

Teile die Wahrheit!

Der Wissenschaftler und Erfinder Weston Warren meldet sich mit einem Update zum sogenannten Schwarzen Stern oder einer elektromagnetischen Anomalie zurück, die in unser Sonnensystem eingedrungen ist.

Er bewegt sich langsam und tritt nur etwa alle 4.000 Jahre auf. Warren sagt, er werde sich der Erde nähern, sie jedoch nicht treffen. Dennoch wird dieser Schwarze Stern erdverändernde Schäden anrichten.

Er strahlt elektromagnetische Energie aus, die den geschmolzenen Eisen- und Nickelkern des Planeten beeinträchtigen kann. Die Auswirkungen waren zuletzt beim großen Vulkanausbruch auf Hawaii im Juli zu sehen.

In Russland gab es letzte Woche einen Vulkanausbruch, wie es ihn dort seit 600 Jahren nicht mehr gegeben hat. Dieser Ausbruch wurde als „historischer Ausbruch“ bezeichnet. In derselben Region Russlands ereignete sich letzte Woche ein Erdbeben der Stärke 8,8.

Es ist das sechstschwerste Erdbeben, das jemals registriert wurde. Weltweit bereiteten sich die Menschen auf Tsunamis vor, aber dieses Mal war es nicht so schlimm, wie es hätte sein können.

Warren sagt: „Ein echtes ‚Black Swan‘-Ereignis geht nicht von einer Alphabet-Agentur aus oder wird hinter den Kulissen von den Bösewichten inszeniert. Wir wissen, dass so etwas passieren kann und auch schon passiert ist. Dieses spezielle Black Swan-Ereignis wird weder von Menschen, noch von Wissenschaft oder Technologie kontrolliert werden.

Es handelt sich nicht um ein Ereignis vom Typ DARPA oder HAARP . Es übersteigt die menschlichen Fähigkeiten bei weitem. Wir werden Situationen erleben, in denen die Infrastruktur betroffen ist, etwa Häfen, Schifffahrtswege und Flugzeuge, die nicht mehr fliegen können. Was passiert, wenn nicht nur sechs oder sieben, sondern 60 aktive Vulkane vorhanden sind?

Möglicherweise befinden sich 30 oder 40 aktive Vulkane unter dem Meeresboden. Mit solchen Dynamiken musste der moderne Mensch noch nie umgehen. Das wird jede Regierung und die Weltwirtschaft zugrunde richten.

Dagegen gibt es kein Mittel. Es wird Auswirkungen auf Industrie, Lieferketten, Lebensmittel sowie das Verhalten von Tieren und Pflanzen haben. Es wird das menschliche Verhalten psychologisch über die elektromagnetische Signatur beeinflussen, auf die unsere DNA abgestimmt ist.

Wir haben also mehrere Vektoren, durch die die Menschheit großem Stress ausgesetzt sein wird … Das menschliche Bewusstsein wird beeinträchtigt, und es ist bereits jetzt betroffen. Es wird leider noch schlimmer werden.“

Warren fährt fort: „Was auf die Erde zukommt, lässt sich nicht überleben, indem man Bitcoin, Gold, Silber, einen Bunker, lagerfähige Lebensmittel, Wasser- oder Luftfilterung besitzt.

Nein, das geht weit darüber hinaus. Ein physisches Heilmittel wird nicht helfen. Ganz oben auf Ihrer Prioritätenliste steht die spirituelle Aufrichtung.“ Das bedeutet eine Beziehung zu Jesus Christus und seinem Vater Jehova. Weston sagt: „Das ist nicht normal, besonders nicht in den nächsten sechs Jahren.

Wir werden Dinge sehen, die wir noch nie zuvor gesehen haben. … Das ist ein Hammer, und es sieht nicht so aus, als würden viele überleben.“

Warren sagt, dass sich extreme Probleme auf der Erde „verschärfen und abschwächen“ werden, aber der Zeitpunkt, an dem man wirklich mit schwerwiegenden Problemen rechnen muss, ist etwa im Winter/Frühjahr 2026 und im gleichen Zeitraum im Jahr 2028.

Warren sagt, seine Gruppe von Feldtheoretikern glaube, der Schwarze Stern werde als Störfaktor für die böse transhumanistische Agenda eingesetzt, um die Menschheit vollständig unter Kontrolle zu bringen.

Dies werde von dämonischen Mächten auf der Erde und von oben orchestriert. Warren sagt: „Das himmlische Reich wird sich einmischen oder eine Unterbrechung verursachen und dann Nein sagen.

Wir werden eure Technologie und euren Plan nicht verwirklichen. Ein Störfaktor ist also in unser Sonnensystem eingedrungen, er wird Chaos anrichten und es wird einen Neustart geben. Entweder steht man auf der einen oder der anderen Seite dieses Problems … Bedenken Sie, dass etwas sehr Hinterhältiges seit langem im Gange ist und geplant wurde.

Passen Sie auf, dass Sie nicht zum Opfer fallen, denn es steht viel auf dem Spiel, und die Menschheit hat keine Ahnung, was vor sich geht.“

Aus diesem Grund muss Jesus zurückkommen, und Warren sagt: „Er wird den Schwarzen Stern zu seinem Vorteil nutzen.“

Terral schreibt am 13. April 2025 an Weston Warren ( w3warren65@gmail.com ) und Greg Hunter (greghunter@gmail.com):

Ich schaue mir hier Ihr Interview mit Greg Hunter an:

https://rumble.com/v6rzhu5-black-star-causing-change-of-biblical-proportions-westin-warren.html

Mein Untersuchungsprojekt Black Star begann im Januar 2011, als die psychologische Operation des Kometen Elenin ein seismisches Muster aufdeckte, das bis heute anhält.

Es gibt viele erstaunliche Fakten, die Ihnen und Ihrer Forschungsgruppe helfen werden, die Zusammenhänge zwischen den Merkmalen und Eigenschaften von Black Star besser zu verstehen, wenn Sie darauf aufmerksam gemacht werden.

Ahh, ich bin bei Minute 15:30 in Ihrem Interview und Sie sprechen über die magnetische Portalverbindung zwischen Black Star und Erde, die Ihrer Vermutung nach im Jahr 2004 entstand.

Am 26. Dezember 2004 passierte die Erde zwischen Sonne und Black Star und löste das Erdbeben/den Tsunami im Indischen Ozean aus ( Wiki ). Viele große Erdbeben wurden im Voraus auf der Black Star Event Timeline unter https://www.terral03.com vorhergesagt .

Sie haben zwei PDF-Dateien angehängt, die Briefe an Tim Stern und Doyeon Kim mit wichtigen Informationen enthalten, die Ihnen meiner Meinung nach hilfreich sein werden.

Sie haben außerdem Word.doc-Kopien seismischer Diagrammdaten seit 2014, die in Erdumlaufbahnzyklen relativ zum Schwarzen Stern aufgezeichnet sind, der sich derzeit zwischen der Sonne und dem Sternbild Skorpion befindet.

Das Erdbeben der Stärke 7,0 in Kalifornien ist das Ereignis der umgekehrten Ausrichtung von Erde, Sonne und schwarzem Stern im Jahr 2024

https://terral.substack.com/p/the-70-california-quake-is-the-2024

Meine Forschung sagt seit über einem Jahrzehnt große Erdbeben in den Konstellationen Erde-Sonne-Schwarzer Stern voraus. Betrachten Sie die Daten im Substack-Beitrag, um zu erkennen, dass sich der Schwarze Stern nun in einer magnetischen Monopol-Gravitationsbahn befindet.

Die nächste Annäherung an den Schwarzen Stern an die Erde wird für den 7. Juni 2025 um 09:39:35 UTC auf etwa 20 Minuten genau erwartet. Kennen Sie das Magnetopausen-Umkehrereignis vom 12./13. März 2012 und das damit verbundene mysteriöse Mars-Plume-Phänomen, das Wissenschaftler bis heute vor Rätsel stellt?

Mysteriöses Staubereignis auf dem Mars: https://www.nature.com/news/martian-mystery-cloud-defies-explanation-1.16924

Der Schwarze Stern ist mit Sicherheit der Übeltäter.

Eine GIF-Kopie der Magnetopausen-Simulationsdaten ist dieser E-Mail beigefügt. Wussten Sie, dass die Erde im Jahr 2018 innerhalb eines siebentägigen USGS-Berichtszeitraums nur ein einziges Erdbeben der Stärke 5+ erlebte? Wussten Sie, dass die Erde zwei Jahre in Folge 24 Wochen lang kein Erdbeben der Stärke 7 erlebte?

Der Schwarze Stern und der Superplume sind die Schuldigen. Bitte lesen Sie die zugehörigen Informationen und klicken Sie auf die Schaltfläche „Antworten“ für diese E-Mail, wenn Sie weitere Informationen wünschen. Es gibt eine Menge Informationen, die Sie mit Interessierten teilen können.

Quellen: PublicDomain/usawatchdog.com am 11.08.2025