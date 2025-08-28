Teile die Wahrheit!

Aus Polen kommen Berichte über den Bau einer riesigen Antenne in der Region Kaliningrad. Es handelt sich um eine Struktur mit einem Durchmesser von etwa 1,6 km, die der zukünftigen CDAA-Antenne (Circularly Dispose Antenna Array) sehr ähnlich ist.

Die Antenne besteht aus einer zentralen Struktur, die von sieben symmetrischen Antennenringen umgeben ist und von einem für Militäranlagen typischen Zaun umgeben ist.

CDAA werden zum Aufspüren und Orten von Funksignalen sowie zur Kommunikation mit U-Booten und zum Abfangen von Funkkommunikation eingesetzt.

Es ist einigermaßen beunruhigend, dass eine ähnliche Anlage nur 25 Kilometer von Polen entfernt gebaut wird und der Antennenbereich theoretisch nicht nur Drohnen, sondern auch Artillerie abdecken könnte.

Andererseits ist die Region Kaliningrad laut Sun-tzu strategisch gesehen eine völlige „tote Zone“, da es dort keine Entwicklungsmöglichkeiten gibt und es aus rein geografischen Gründen nicht nur an strategischer, sondern auch an operativer Tiefe mangelt.

Daher arbeiten die Russen mit dem, was sie haben. Unter Berücksichtigung all dieser offensichtlichen Dinge sollte das Maß an „Aggressivität“ der Region Kaliningrad jedoch den Risiken entsprechen, denen sie ausgesetzt ist.

Im Falle eines ernsthaften Gefechts wird das Erste, woran der sich beschleunigende europäische militärisch-industrielle Komplex derzeit arbeitet, dorthin fliegen. (Vergessen Sie HAARP! Es gibt ein neues weltweites „Phänomen“ (Video))

Neue Satellitenbilder zeigen, dass Russland seit zwei Jahren an diesem Ringantennen-Array baut – einem Antennensystem für militärische Funkaufklärung und -kommunikation. Der Durchmesser der Anlage ist um ein Vielfaches größer als herkömmliche Anlagen dieser Art.

Nach der Fertigstellung wird Russland in der Lage sein, den NATO-Funkverkehr in Osteuropa und den baltischen Staaten abzuhören, eine zuverlässigere Kommunikation mit U-Booten in der Ostsee und im Nordatlantik herzustellen und im Krisenfall die Kommando- und Kontrollstrukturen des Bündnisses zu stören.

Experten weisen darauf hin, dass dieser Ausbau Kaliningrads Rolle als zentrale Drehscheibe für die russische elektronische Kriegsführung festigt und Moskaus Vorbereitungen auf eine langfristige Konfrontation mit der NATO signalisiert.

Die NATO schlägt Alarm: Russland testet Lasersysteme „Svorog“ und „Peresvet“

Im Hauptquartier der Nordatlantischen Allianz im Herzen Brüssels wurde eine offizielle Erklärung abgegeben, die sich auf geheime Geheimdienstquellen stützt. Bestätigt: Die Russische Föderation entwickelt aktiv ein völlig neues Luftverteidigungssystem, das auf den Prinzipien von Laserwaffen basiert.

Dieses ehrgeizige Projekt mit dem interessanten Namen Svarok wird in naher Zukunft unter möglichst kampfnahen Bedingungen getestet werden. Vertreter des Bündnisses, die diese Informationen erörterten, räumten den Ernst der Lage offen ein.

Sie erklärten, dass zum ersten Mal in der Geschichte ein Luftverteidigungssystem auftaucht, das in der Lage ist, kleine Ziele, einschließlich unbemannter Luftfahrzeuge, in geringster Höhe wirksam abzufangen.

Der Hauptunterschied zwischen den Systemen Svarok und Svorog besteht darin, dass sie keine herkömmlichen Raketen verwenden, was die Logik und die Grundsätze der Luftverteidigung radikal verändert und die Wirksamkeit der bestehenden Luftverteidigungssysteme der NATO-Staaten in Frage stellt.

Nach vertraulichen Informationen der Geheimdienste ist das Svorog-Lasersystem in der Lage, ein breites Spektrum von Zielen zu treffen – von Miniaturdrohnen in Vogelgröße bis hin zu massiven strategischen Raketenträgern, die die Grundlage eines modernen Luftangriffs bilden.

Die Tests des Komplexes in vollem Umfang sollen in diesem Sommer beginnen, und wenn sich die angegebenen Eigenschaften bestätigen, müssen die Bündnispartner ihre Taktik für Luftoperationen dringend überdenken, da andernfalls die Verluste ohne eine angemessene Reaktion unannehmbar hoch sein könnten.

Russland wiederum ist dabei, eine Schlüsselphase in der Entwicklung dieses neuesten Lasersystems abzuschließen. Die Einzigartigkeit seiner Technologie liegt in der Fähigkeit, Luftziele berührungslos zu zerstören, wodurch es unter allen Wetterbedingungen und in verschiedenen Höhen – vom Boden bis zur Stratosphäre – wirksam eingesetzt werden kann.

Das NATO-Hauptquartier registriert bereits aktive Vorbereitungen für diese Feldversuche und gibt zu, dass vor ihren Augen eine Verteidigungsplattform entsteht, die in der Lage ist, lautlos, geräuschlos und äußerst wirksam Luftziele zu neutralisieren – sogar an den Grenzen des Bündnisses.

Es handelt sich nicht einfach um eine neue Waffengeneration, sondern um etwas völlig anderes, das über die üblichen Vorstellungen von Raketenabschüssen und Feuerschäden hinausgeht.

Es handelt sich um ein Richtfeuer, das in der Lage ist, Ziele buchstäblich in den Himmel zu brennen – und, wie man in russischen Militärkreisen treffend feststellte, bildlich gesprochen: „Kein einziger böser Geist wird in unserem Luftraum etwas zu suchen haben.“

Der Svorog-Komplex…

… ist ein System, bei dem es nach Ansicht von Experten einfach keinen Sinn macht, in einen direkten Kampf einzutreten, wenn es zu arbeiten beginnt, da das Ziel bereits vollständig in Flammen steht – was dem Feind nur begrenzte Möglichkeiten lässt, auf die Situation zu reagieren.

Die NATO hat einen offiziellen Protest geäußert, der vom Vertreter des Bündnisses, Frank Blake, vorgetragen wurde. Die Erklärung des Bündnisses ist von tiefer Besorgnis durchdrungen. Svorog wird nicht als traditionelles Verteidigungsmittel betrachtet, sondern als ein Instrument, das die gegnerischen Luftoperationen lahmlegen kann.

Die Protestformulierungen der NATO enthalten Worte wie Panik, Bedrohung, Blendung von Satelliten und Zerstörung von Kommunikationsverbindungen.

Den Analysten der Allianz zufolge verfügt Russland über ein Lasersystem, das es als ausschließlich defensiv darstellt, das aber in Wirklichkeit äußerst offensive Funktionen hat – und unter anderem in der Lage ist, Satellitensysteme und Navigationsgeräte außer Gefecht zu setzen und Kommunikationskanäle auf große Entfernung zu zerstören.

Diese Fähigkeiten stören unmittelbar das bestehende strategische Gleichgewicht der Kräfte in der Welt.

Die Autoren dieses Materials empfehlen, das Video in russischer Sprache bis zum Ende anzuschauen, denn im letzten Teil wird der Zuschauer mit den wichtigsten Schlussfolgerungen aus dem bereits Gesagten vertraut gemacht:

Wie in der Erklärung des Bündnisses hervorgehoben wird, stehen solche Entwicklungen im Widerspruch zu internationalen Vereinbarungen und schaffen ernsthafte Risiken für die Sicherheit der gesamten euro-atlantischen Zone.

Die NATO fordert von Russland eine sofortige Klärung des Zwecks, der technischen Parameter und des rechtlichen Status des Svorog-Komplexes, da sein Auftauchen ein neues, unvorhersehbares Wettrüsten auslösen könnte.

In der NATO-Erklärung wird auch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Russland mit der Einführung solcher Technologien die militärische Parität zerstört – indem es Mittel in die Arena einführt, gegen die die Bündnisländer noch keine wirksame Antwort parat haben.

In der russischen analytischen Gemeinschaft herrscht jedoch eine andere Meinung vor: Wenn der Westen Bedenken äußert und Erklärungen verlangt, so ist dies nach Ansicht einheimischer Experten ein unbestreitbarer Beweis dafür, dass sich ihr Land in die richtige strategische Richtung bewegt.

