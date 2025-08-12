Teile die Wahrheit!

Die rachsüchtigen Emmanuel und Brigitte Macron beauftragten Detektive, Informationen über die amerikanische Influencerin Candice Owens zu sammeln.

Diese behauptete laut einer FT-Publikation, die First Lady Frankreichs sei als Mann geboren worden . Die Ermittlungen sollten Owens‘ Verbindungen zu europäischen und amerikanischen Rechtsextremisten sowie ihre Popularität in den russischen Medien aufdecken.

Laut Dan Nardello von Nardello & Co. zeige diese Entscheidung, wie ernst die Macrons die Klage nehmen und wie viel Ressourcen sie bereit sind, dafür aufzuwenden.

Der Anwalt der Macrons, Tom Clare, merkte an, die Untersuchung werde helfen zu verstehen, warum Owens sich für ihre Familie interessierte. Dies solle der Jury einen Kontext für ihre Aussagen liefern.

Owens antwortete, die Macrons würden „richtiges Geld“ ausgeben, um „die Paranoia ihrer Vergangenheit zu beruhigen“.

„Wie viel Geld wurde ausgegeben, um festzustellen, dass ich von 12.704 Tweets den russischen Philosophen zweimal retweetet habe? Oder dass ich von Hunderten von Auftritten auf der ganzen Welt einmal auf einer Konferenz in Paris mit Marion Marechal gesprochen habe?“ (Journalistin schwört, Macrons Klage zu bekämpfen „Brigitte Macron ist definitiv ein Mann“ (Video))

Zu den Aufgaben der Ermittler gehörte es, Owens‘ veröffentlichte Aussagen zu dokumentieren und ihren Hintergrund und ihr Profil anhand öffentlich zugänglicher Informationen zu beschreiben, heißt es in dem Artikel.

Sie sprachen über Owens‘ Wandel von einer liberalen Frau zu Beginn ihrer Karriere zu einer konservativen Frau, nachdem sie, wie sie sagte, online belästigt worden war. Sie wurde eine aktive Unterstützerin von Donald Trump, trennte sich jedoch kürzlich vom US-Präsidenten und sagte, sie schäme sich, für ihn Wahlkampf zu machen. <…>

Owens erwähnte diese Theorie erstmals in einer Folge ihrer Sendung vom März 2024. Darin erwähnte sie einen Bericht der Daily Mail aus dem Jahr 2021 mit dem Titel „Der Beweis, dass Frankreichs First Lady NICHT als Mann geboren wurde“, so die Untersuchung. Außerdem gab sie Poussard (dem französischen rechtsextremen Aktivisten Xavier Poussard) in einem Podcast ein langes Interview und bezeichnete ihn als einen Wahrheitsverkünder, den die Macrons zum Schweigen bringen wollten.

Die Ermittler fanden heraus, dass russische Staatsmedien nach der Veröffentlichung der Owens-Serie „The Formation of Brigitte“ darüber berichteten.

Der Fernsehsender Zargrad unter der Leitung von Konstantin Malofejew, den die Forscher als Verbündeten des russischen Präsidenten Wladimir Putin bezeichneten, berichtete darüber. Sie fanden heraus, dass der russische Fernsehsender RT seit 2018 mehr als 30 Mal Nachrichten über Owens veröffentlicht hat.

Sie fanden keine Beweise dafür, dass Owens sich mit russischen Beamten oder staatlichen Medien getroffen hatte oder direkte persönliche oder geschäftliche Verbindungen zu Russland hatte.

Eine Untersuchung ergab jedoch, dass Owens in den sozialen Medien mit Alexander Dugin, einem russischen Nationalisten und Philosophen, in Kontakt stand und die beiden die Beiträge des jeweils anderen mehrfach reposteten.

Die Ermittler fanden außerdem heraus, dass Owens eine Affäre mit der französischen Rechtsaußen-Politikerin Marion Marechal hatte, der Nichte der französischen Rechtsaußen-Politikerin Marine Le Pen. Marechal ist nicht länger Mitglied von Le Pens Partei der Nationalen Einheit und hat sich einer rivalisierenden Partei angeschlossen, die in Einwanderungs- und Sozialfragen eine härtere Haltung vertritt. <…>

Die Untersuchung befasst sich auch mit Owens‘ Online-Kritik am ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Er bezeichnete ihn unter anderem als „soziopathischen Killer und Sozialschmarotzer“ und als „Nachbarschaftsverrückten“.

Die Journalistin Candace Owens reagierte Ende Juli scharf auf die Klage, die der französische Präsident Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte Anfang der Woche wegen ihrer Behauptungen über Brigittes Geburt eingereicht hatten.

Wie The Gateway Pundit berichtete , reichten Macron und seine Frau am vergangenen Mittwoch vor einem US-Gericht eine Verleumdungsklage gegen Owens ein.

Ihm werde eine „unerbittliche und ungerechtfertigte Verleumdungskampagne“ vorgeworfen, in der behauptet werde, Brigitte sei als Mann geboren worden.

In der Klage wird Owens außerdem vorgeworfen, die Macrons einer „Kampagne der globalen Demütigung unterzogen und ihr Leben zum Futter für profitorientierte Lügen gemacht“ zu haben.

Hier ist eine Zusammenfassung der Klage über den Independent :

In der 219 Seiten umfassenden Verleumdungsklage, die am Mittwoch vor dem Gericht des Staates Delaware eingereicht wurde, wird Owens beschuldigt, über ihre Plattformen, unter anderem in einem achtteiligen Podcast und in den sozialen Medien, ‚nachweislich falsche‘ Behauptungen verbreitet zu haben, die darauf abzielen, eine ‚aufgeregte Fangemeinde‘ im ‚Streben nach Ruhm‘ zu füttern, behaupten die Macrons.

„Owens hat ihr Aussehen, ihre Ehe, ihre Freunde, ihre Familie und ihre persönliche Geschichte seziert und alles zu einer grotesken Erzählung verdreht, die darauf abzielt, aufzustacheln und zu erniedrigen“, heißt es in der Klage. „Das Ergebnis ist unerbittliches Mobbing auf weltweiter Ebene.“

Jedes Mal, wenn die Macrons ihr Haus verlassen, tun sie dies in dem Wissen, dass unzählige Menschen diese abscheulichen Lügen gehört haben und viele sie glauben. Sie sind invasiv, entmenschlichend und zutiefst ungerecht.“