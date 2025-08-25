Die Riesen, die die antike Welt beherrschten: Kunst, Texte und Skelettreste

Teile die Wahrheit!

In der Antike war der Glaube weit verbreitet und tief verwurzelt, dass einst ein Volk von Riesen die Erde bevölkerte und mit unseren menschlichen Vorfahren verkehrte. Diese Halbgötter – geboren aus der Verbindung von Göttern und Sterblichen – besaßen außergewöhnliche Körpergröße und Kraft.

Sie waren die heldenhaften Krieger und Herrscher der Antike, die sich auf aufregende Abenteuer begaben, neue Entdeckungen machten und mächtige, bizarre Monster erschlugen. Unsere Vorfahren verehrten und vergötterten sie. Ihre Heldentaten wurden in Liedern festgehalten und in Stein gemeißelt.

In der Genesis werden sie als Nephilim bezeichnet, die in der vorsintflutlichen Zeit geboren wurden, als sich die Götter mit den Töchtern der Menschen paarten:

„Als sich die Menschen auf der Erde zu vermehren begannen und ihnen Töchter geboren wurden, sahen die Söhne Gottes, wie schön die Töchter der Menschen waren, und sie heirateten, welche sie wollten … Die Nephilim lebten in jenen Tagen auf der Erde – und auch später –, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen gingen und Kinder mit ihnen zeugten. Sie waren die Helden der Vorzeit, berühmte Männer.“ (Genesis 6:1-4) Die erste Aufgabe des Herkules bestand darin, den monströsen Nemeischen Löwen zu töten, dessen Haut so zäh war, dass keine Waffe sie durchdringen konnte.

Herkules tötete den Löwen, indem er ihn mit bloßen Händen erwürgte. Griechisch-römische Darstellungen zeigen, dass Herkules etwas größer war als der Nemeische Löwe, als dieser auf seinen Hinterbeinen stand. Nachdem er den Löwen getötet hatte, zog Herkules ihm die Haut ab, um daraus eine undurchdringliche Rüstung aus Löwenfell zu fertigen, die ihm bis unter die Knie reichte.“

Es gab eine weitere Klasse von Riesen, die Titanen oder Erdriesen, die Söhne der Erde (Gaia). Diese riesigen, massigen Monster lebten offenbar in Höhlen oder unterirdischen Kammern, versteckt in dichten Wäldern oder bergigem Gelände.

Die Titanen neigten dazu, von Zeit zu Zeit abtrünnig zu werden, Menschen zu unterdrücken, zu entführen oder zu töten und ihre Bauernhöfe und Kultstätten zu zerstören. In solchen Zeiten der Zwietracht und Unruhe kamen die heldenhaften Halbgötter der Menschheit zu Hilfe, indem sie die gewalttätigen Monster beseitigten.

Eine solche Episode, die in griechischen Legenden festgehalten ist, ist die berühmte Gigantomachie – ein epischer Kampf zwischen den Titanen und den olympischen Göttern um die Vorherrschaft. (Verbotene Archäologie: Die Smithsonian-Vertuschung – alte Ägypter und Riesen im Grand Canyon (Video))

Die olympischen Götter wussten, dass sie die Hilfe eines Sterblichen brauchten, um siegreich hervorzugehen, und fanden im Halbgott Herkules den perfekten Verbündeten, der die Riesen mit Hilfe von Zeus, Poseidon und Athene tötete.

Skulpturen der Gigantomachie zeigen viele Titanen mit Beinen in Form von zusammengerollten Schlangen, was auf ihren chthonischen (unterweltlichen) Ursprung hindeutet.

Abbildung: Gigantomachie mit Athene und schlangenbeinigen Riesen. Römische Periode, 1. Jahrhundert n. Chr., aus Aphrodisias. Ausgestellt im Archäologischen Museum Istanbul.

Ein ähnliches Ereignis in indischen Legenden ist der Kampf Ramas gegen die Riesen namens Rakshasas. Die Rakshasas waren von kolossaler Statur und Stärke, hatten haarige Körper, waren oft kannibalisch und besaßen übernatürliche Kräfte des Verschwindens und der Täuschung. Das Ramayana berichtet, dass Rama, als er einem riesigen Rakshasa namens Kumbhakarna mit seinem Pfeil den Kopf abschlug,

„Der Kopf des Titanen, der einem Berg ähnelte, fiel auf die Erde und zermalmte die Straßen, Wohnhäuser, Tore und Gebäude der Stadt und riss auch die hohen Mauern nieder; und dieser gigantische Körper von großer Pracht, der dem Titanen gehörte, stürzte ins Meer, wo er die großen Haie, riesigen Fische und Schlangen zermalmte und in die Tiefe stürzte.“[1]

Wenn wir Beschreibungen solch gewaltiger Giganten lesen, fragen wir uns, ob es sich dabei nur um Übertreibungen handelt oder ob die Erde in der Vergangenheit tatsächlich solche monströsen Wesen beherbergt hat. Angesichts der Gigantismus-Geschichte unseres Planeten sollte eigentlich nichts ausgeschlossen sein.

Die Frage ist: Wenn diese Giganten wirklich existierten, wie groß waren sie? Glücklicherweise lassen sich aus antiker Kunst, heiligen Texten und einigen Aufzeichnungen gigantischer Skelettreste, die sowohl aus der griechisch-römischen Zeit als auch aus der Neuzeit gefunden wurden, einige Hinweise auf die Größe dieser prähistorischen Giganten gewinnen. Beginnen wir mit einem Blick auf einige bildliche Darstellungen, und wer wäre dafür besser geeignet als Herkules.

Giganten der Kunst

Die erste Aufgabe des Herkules bestand darin, den monströsen Nemeischen Löwen zu töten, dessen Haut so zäh war, dass keine Waffe sie durchdringen konnte. Herkules tötete den Löwen, indem er ihn mit bloßen Händen erwürgte. Griechisch-römische Darstellungen zeigen, dass Herkules etwas größer war als der Nemeische Löwe, als er auf seinen Hinterbeinen stand. Nachdem er den Löwen getötet hatte, häutete Herkules seine Haut, um daraus eine undurchdringliche Löwenhautrüstung herzustellen, die bis über seine Knie reichte.

Wie groß war der Nemeische Löwe? Der größte bisher bekannte afrikanische Löwe hatte eine Körperlänge (Kopf und Rumpf) von 3,3 m, also fast 11 Fuß.[2] Der monströse Nemeische Löwe hatte wahrscheinlich eine ähnliche Größe, nicht nur, weil er der größte seiner Zeit war, sondern auch, weil Löwen mit der Verkleinerung ihres Lebensraums immer kleiner wurden. Ein Löwe dieser Größe würde auf seinen Hinterbeinen stehend leicht über 13 Fuß groß sein.

Das sagt uns, dass sich die griechisch-römischen Künstler Herkules als einen 15 Fuß großen Riesen vorstellten! Das sind 5 Fuß höher als ein Basketballkorb. Wie oft hat er sich beim Betreten und Verlassen des Hauses den Kopf gestoßen? Kein Wunder, dass er seine Zeit am liebsten im Freien verbrachte!

Wenn Sie 4,5 Meter für übertrieben halten, wird Ihnen Gilgamesch, der legendäre Held der mesopotamischen Literatur, hinter seinem wohlgeflochtenen Bart sicher süffisant zulächeln. Ein 5,5 Meter hohes assyrisches Relief von Gilgamesch, das im Thronsaal des Palastes von Sargon II. in Dur Sharrukin (ca. 713–706 v. Chr.) gefunden wurde, zeigt ihn, wie er mühelos mit der linken Hand einen Löwen greift – fast so, als wäre es ein Chihuahua, der zu einer örtlichen Hundeausstellung geführt wird.

Abbildung: Gilgamesch steht neben einem Lamassu. Ausgestellt im Louvre.

Nimmt man die Größe des Löwen als Maßstab, scheint Gilgamesch etwas mehr als doppelt so groß gewesen zu sein – was ihn zu einem stattlichen, neun Meter langen Riesen machen würde! Man könnte meinen, der assyrische Künstler, der diese Skulptur schuf, sei wahrscheinlich ein großer Gilgamesch-Fan gewesen und habe es hier etwas übertrieben, und ich würde dieser Einschätzung eher zustimmen.

Wir wissen, dass Gilgamesch ein Halbgott oder Nephilim und König der sumerischen Stadt Uruk war. Sein Vater war ein vergöttlichter König namens Lugalbanda, der unglaubliche 1200 Jahre lang regierte, während seine Mutter die Göttin Ninsun war, die Beschützerin der Kühe. Einige Gelehrte haben vermutet, dass Gilgamesch, falls er ein historischer König war, um 2700 v. Chr. regiert haben könnte – was im Kontext der Sumerischen Königsliste (SKL) einfach keinen Sinn ergibt.

In der Sumerischen Königsliste gibt es 51 Könige und 5454 Jahre zwischen Gilgamesch und Sargon von Akkad, dessen Eroberungen der sumerischen Stadtstaaten in den archäologischen Aufzeichnungen gut belegt sind. Sargons Herrschaft wird auf ca. 2334–2279 v. Chr. datiert; Dies impliziert, dass Gilgamesch 5454 Jahre früher gelebt haben muss, also etwa im Jahr 7788 v. Chr. – eine sehr weit zurückliegende Zeit, in der gemäß der Lehre der Weltzeitalter die Götter mit den Menschen interagierten und aus ihrer Verbindung mit sterblichen Frauen mächtige Halbgötter geboren wurden.

Ein symbolisches Motiv, das den oben gezeigten sehr ähnlich ist, taucht in der Kunst der Bronzezeit verschiedener antiker Kulturen auf. Die Ikone zeigt eine mächtige Person, die zwei wilde Tiere – meist Löwen oder Tiger – mit den Händen umklammert und sie manchmal an den Hinterbeinen baumeln lässt. Historiker bezeichnen dieses symbolische Motiv als „Herr der Tiere“, was auf Dominanz und Kontrolle über die Tiere hinweist.

Das älteste Exemplar des Symbols „Meister der Tiere“ wurde erst 2018 an der Westküste Indiens an einem Ort namens Ratnagiri entdeckt. In der Region wurden Hunderte von Petroglyphen gefunden, die in die flachen, lateritischen Hügel der Konkan-Küste geritzt waren.

Tejas Garge, der Direktor der Archäologischen Abteilung des Bundesstaates Maharashtra, erklärte gegenüber der BBC: „Unsere erste Schlussfolgerung aus der Untersuchung dieser Petroglyphen ist, dass sie um 10.000 v. Chr. entstanden sind.“[4] Das bedeutet, dass diese Petroglyphen ganz am Anfang der nacheiszeitlichen Ära entstanden sind.

Eine der in Ratnagiri gefundenen Petroglyphen zeigt einen Mann, der zwei Tiere kopfüber an den Hinterbeinen hält – ein klassisches Motiv des „Herrn der Tiere“. Aus der Petroglyphe geht nicht hervor, um welche Tiere es sich handelt, doch das Bild strahlt enorme Stärke und Mut aus. Bedenkt man, dass die Megafauna der Eiszeit deutlich größer war als die heutige, war der Mann, der diese Leistung vollbrachte, wahrscheinlich sehr groß.

Das Motiv des „Herrn der Tiere“ wurde während der gesamten Bronzezeit in Ägypten, Griechenland, Kreta, im Industal und anderen Kulturen dargestellt. Die Ikone wurde hauptsächlich im Zusammenhang mit antiken Königen, Helden und Halbgöttern verwendet, symbolisierte aber auch Götter.

Manchmal ist die zentrale Figur eine Frau; in diesem Fall wird die Ikone „Herrin der Tiere“ genannt. Die Bilder waren höchstwahrscheinlich Erinnerungen an eine frühere Zeit, als die Nephilim oder Halbgötter – wie in heiligen Texten und mündlichen Legenden erwähnt – auf der Erde lebten und über die Menschheit herrschten.

Abbildung: Meister der Tiere auf dem Elfenbeingriff des Gebel-el-Arak-Messers, ca. 3300–3200 v. Chr. Naqada-II-Kultur im vordynastischen Ägypten, Louvre.

Abbildung: Die geflügelte Artemis als Herrin der Tiere. Eine Lekythos (Ölflasche), ca. 560–550 n. Chr., aus Athen. Louvre-Museum.

Aus dem Motiv „Meister der Tiere“ geht hervor, dass sich die Künstler der Antike ihre Helden als sehr große und mächtige Wesen vorstellten. Wenn wir Löwen und Tiger als Maßstab nehmen, können wir davon ausgehen, dass die meisten von ihnen die 4,5-Meter-Marke erreichten.

Interessanterweise herrschte in der griechisch-römischen Welt der Glaube vor, dass ihre antiken Helden 4,5 Meter groß gewesen seien. Dies geht aus einer Passage aus Philostatus‘ „Über die Helden“ hervor, in der ein phönizischer Seemann einem Winzer erzählt: „Was über die enorme Größe der Helden gesagt wird – dass sie zehn Ellen (4,5 Meter) groß waren – halte ich für erzählerisch erfreulich, aber für jemanden, der die Dinge naturgetreu beobachtet, für falsch und nicht überzeugend.“[5]

Es ist beruhigend zu sehen, dass die visuellen Erkenntnisse aus der künstlerischen Arbeit in den antiken Texten bestätigt werden. Kunst und Texte stimmen überein. Dies ist ein Hinweis darauf, dass wir einen Blick in die Gedankenwelt der antiken Künstler werfen können und wissen, was sie uns wirklich sagen wollten. Die biblischen Texte liefern weitere faszinierende Details über die enorme Statur der Nephilim, die während der Spätbronze- und Früheisenzeit die Welt bevölkerten.

Die biblischen Giganten

Das Alte Testament erwähnt eine Reihe von Riesenvölkern, die Kanaan während der Spätbronzezeit bewohnten, wie die Anakiter, Emiten, Zamzummiter und Rephaiter. Die Anakiter oder Anakim waren so groß, dass sie die von Moses nach Kanaan gesandten Spione alarmierten. Nach ihrer Rückkehr berichteten die Spione:

„Alle Menschen, die wir dort sahen, waren von großer Gestalt. Wir sahen dort die Nephilim (die Nachkommen Anaks, die von den Nephilim abstammen). Wir kamen uns wie Heuschrecken vor, und auch in ihren Augen sahen wir so aus.“ (Numeri 13:32–33)

In Deuteronomium 2:10, 11 wird in Bezug auf die Wüste Moab berichtet: „Dort wohnten die Emiter, ein großes und zahlreiches Volk, so groß wie die Anakiter.“

In Deuteronomium 2:20, 21 heißt es über das Land Ammon: „Auch dieses galt als das Land der Rephaim, die dort wohnten, obwohl die Ammoniter sie Zamsummiter nannten. Sie waren ein großes und zahlreiches Volk, so groß wie die Anakiter.“ Die Frage ist: Wie groß waren diese Riesen des Alten Testaments? Glücklicherweise gibt es einige Textstellen, die Licht in diese Angelegenheit bringen.

König Og, der Herrscher von Baschan, war ein Riese, der von Moses und seinen Männern erschlagen worden war. In Deuteronomium 3:11 heißt es: „Og, König von Baschan, war der letzte der Rephaiter. Sein Bett war mit Eisen verziert und über neun Ellen lang (4,1 Meter) und vier Ellen breit (1,8 Meter). Es steht noch heute im ammonitischen Rabba.“ Da ein Bettgestell in der Regel mindestens einen halben Meter länger ist als der Schläfer, ist es wahrscheinlich, dass Og etwa 3 bis 3,3 Meter groß war.

Goliath von Gat, der von David getötet wurde, war offenbar ein Nachkomme der Anakiter, die nach Philistäa geflohen waren. Laut 1. Samuel 17 war Goliath „sechs Ellen und eine Spanne“ groß, was einer Größe von fast 2,75 Metern entspricht. Es scheint daher, dass diejenigen, die in der Spätbronzezeit als Riesen galten, zwischen 2,75 und 3,35 Meter groß waren.

In den „Jüdischen Kriegen“ – der besten antiken Quelle zu den Ereignissen, die im Jahr 70 n. Chr. zur Zerstörung Jerusalems und des heiligen Tempels führten – erwähnt der jüdische Historiker Josephus einen 3,2 Meter großen, riesigen Juden namens Eleasar, der im Jahr 33 oder 34 n. Chr. vom parthischen König Artabanos III. in Anwesenheit von Herodes Antipas dem Kaiser Tiberius als Geschenk überreicht wurde.

Als Tiberius von diesen Dingen hörte, wünschte er sich einen Freundschaftsbund zwischen ihm und Artabanus… Und als sie sich auf die Friedensbedingungen geeinigt hatten, errichtete der Tetrarch Herodes [Antipas] mitten im Gang ein prächtiges Zelt und gab ihnen dort ein Festmahl. Kurz darauf schickte Artabanus auch seinen Sohn Darius als Geisel mit vielen Geschenken, darunter einen sieben Ellen großen Mann, einen gebürtigen Juden mit Namen Eleasar, der wegen seiner Größe Riese genannt wurde.[6]

Plinius der Ältere, der ebenfalls im 1. Jahrhundert n. Chr. schrieb, stellte in seiner Naturgeschichte fest : „Der größte Mensch unserer Zeit war ein Mann namens Gabbara, der im Prinzipat des vergöttlichten Claudius aus Arabien gebracht wurde und 2,96 m groß war. Unter dem vergöttlichten Augustus gab es zwei Personen, die 15 cm (also 3,12 m) größer waren und deren Leichen aufgrund dieser bemerkenswerten Größe im Grab in Sallusts Gärten aufbewahrt wurden; ihre Namen waren Pusio und Secundilla.“[7]

Sowohl Plinius als auch Josephus schrieben in der frühen Eisenzeit, und aus ihren Berichten geht hervor, dass die größten Riesen dieser Zeit etwa 2,7 bis 3,3 Meter groß waren. Dies kann als Richtwert für Riesen der Spätbronze- und Früheisenzeit angesehen werden. Offensichtlich verringerte sich die durchschnittliche Größe von Riesen von 4,5 Metern in der Zeit der Legenden, also der Jungsteinzeit, Mittelsteinzeit und Frühbronzezeit, auf etwa 3 Meter in der Früheisenzeit.

Abbildung: Der assyrische König Assurbanipal auf Löwenjagd, ca. 645–635 v. Chr. Ein normaler Löwe, der auf seinen Hinterbeinen steht, ist etwa 3 Meter groß. Da dieser Löwe geneigt ist, scheint sich Assurbanipal als etwa 2,7 Meter hoch darzustellen

Der Rückgang der Körpergröße steht in völliger Übereinstimmung mit der Lehre der Weltzeitalter oder Yuga-Zyklen, denen zufolge die Körpergröße während des absteigenden Yuga-Zyklus schrittweise abnimmt. Im Sanskrit-Text Vishnu Purana gibt es eine interessante Geschichte , in der ein König namens Raivata während des Goldenen Zeitalters in das himmlische Reich Brahmas reist. Als er jedoch nach dem Anhören einer musikalischen Darbietung zurückkehrte, war auf der Erde bereits das Kali Yuga oder Eiserne Zeitalter angebrochen, und „er fand die Menschheit an Statur, an Kraft und an Intellekt geschwächt vor.“[8]

Die griechischen Philosophen teilten in dieser Hinsicht ähnliche Ansichten, denn Plinius schrieb in seiner Naturgeschichte :

„Aber es ist fast eine Beobachtung, dass die Statur der gesamten Menschheit täglich kleiner wird und dass nur wenige Männer größer sind als ihre Väter … Darüber hinaus hat der berühmte Barde Homer vor fast 1000 Jahren nie aufgehört zu beklagen, dass die Sterblichen kleiner seien als in alten Zeiten.“[9]

Eine Studie der Universität Cambridge aus dem Jahr 2011 ergab, dass heutige Menschen etwa 10 Prozent kleiner sind als ihre Vorfahren, die Jäger und Sammler. Dies deutet darauf hin, dass diese alten Überzeugungen auf Tatsachen beruhen. Wir wissen, dass die Megafauna der Eiszeit deutlich größer war als die heutige, und es scheint, dass der Größenrückgang nicht nur auf Tiere beschränkt war. Auch Menschen und „Riesen“ schrumpften.

Eine wichtige Frage, die bei jeder Diskussion über prähistorische Riesen aufkommt, ist: Wo sind ihre Skelettreste? Viele von uns wissen es vielleicht nicht, aber eine Reihe namhafter Historiker der griechisch-römischen Zeit berichteten von der Entdeckung riesiger menschlicher Skelette, die entweder zufällig oder absichtlich aus ihren Gräbern ausgegraben wurden und bei der damaligen Bevölkerung für erhebliche Aufregung sorgten.

Die griechisch-römischen Riesenskelette

Herodot schrieb in seinen Historien, dass Sparta irgendwann Mitte des 6. Jahrhunderts v. Chr. in eine Reihe von Kriegen mit dem arkadischen Tegea verwickelt war und demütigende Niederlagen erlitt. Als sie das Orakel von Delphi befragten, sagte ihnen die Pythia (die Hohepriesterin), sie müssten „die Gebeine von Orestes, dem Sohn Agamemnons“, heimbringen, der irgendwo in Tegea in Arkadien begraben lag. Das Orakel lieferte einige rätselhafte Hinweise auf seinen Aufenthaltsort, doch die Spartaner hatten Schwierigkeiten, den Ort zu finden. Schließlich traf der Spartaner Lichas in Tegea einen Goldschmied, der ihm sagte:

„Ich wollte hier im Hof ​​einen Brunnen graben und stieß beim Graben auf einen zwölf Fuß langen Sarg. Ich konnte nicht glauben, dass es jemals größere Männer gegeben hatte als heute, also öffnete ich ihn und sah, dass die Leiche genauso lang war wie der Sarg. Ich maß ihn und begrub ihn dann erneut.“[10]

Lichas erkannte, dass es sich um die Gebeine des Orestes handeln musste, da sie mit den anderen Hinweisen übereinstimmten. Er mietete den Hof, hob das Grab aus, sammelte die Gebeine ein und eilte mit ihnen nach Sparta. Seitdem waren die Spartaner den Tegeanern in jeder Schlacht weit überlegen.

In seiner Naturgeschichte schrieb Plinius über die zufällige Entdeckung eines riesigen Skeletts von unglaublichen Ausmaßen. „Als ein Berg auf Kreta durch ein Erdbeben gespalten wurde, fand man einen 21 Meter großen Körper, von dem einige dachten, es müsse sich um den Orion handeln, andere wiederum um den Otus.“[11]

Übrigens waren sowohl Orion als auch Otus Söhne des Meeresgottes Poseidon, allerdings mit unterschiedlichen Müttern. Homer schrieb über Otus in der Odysee:

„Sie (Iphimedeia) gebar zwei Söhne, Otus und Ephialtes, aber beide lebten nur kurz. Sie waren die schönsten Kinder, die jemals auf dieser Welt geboren wurden, und die schönsten, Orion allein ausgenommen; denn mit neun Jahren waren sie neun Faden groß (54 Fuß) und hatten einen Brustumfang von neun Ellen (13,5 Fuß).“[12]

Einer der berühmtesten Giganten der griechischen Legenden war Antaios von Libyen – der Sohn des Meeresgottes Poseidon und der Erdgöttin Gaia. Er zwang alle Fremden, die das Land durchquerten, zum Ringen. Antaios blieb unbesiegbar, solange er mit der Erde, seiner Mutter, in Kontakt war. Im Kampf entdeckte Herakles die Quelle seiner Kraft, hob ihn von der Erde empor und zerquetschte ihn zu Tode.

Plutarch, der griechische Philosoph und Historiker des 1. Jahrhunderts n. Chr., schrieb in Sertorius , dass der römische Feldherr Quintus Sertorius, als er von Hispania nach Nordafrika reiste, die weit westlich von Libyen gelegene Stadt Tingis eroberte – benannt nach Tinga, der Gemahlin des Antaios.

„In dieser Stadt, sagen die Libyer, sei Antaios begraben; und Sertorius ließ sein Grab aufgraben, dessen enorme Größe ihn den Barbaren misstrauen ließ. Doch als er auf den Leichnam stieß und feststellte, dass er, wie man uns erzählt, sechzig Ellen (90 Fuß) lang war, war er sprachlos. Nachdem er ein Opfer dargebracht hatte, füllte er das Grab wieder auf und beteiligte sich an der Verherrlichung seiner Traditionen und Ehren.“[13]

Einige der detailliertesten Beschreibungen der antiken Gräber und Monumente Griechenlands – insbesondere jener, die entweder sehr alt waren oder eine tiefe religiöse Bedeutung besaßen – stammen von Pausanius, einem Griechen aus Kleinasien, der Mitte des 2. Jahrhunderts n. Chr. das antike Griechenland bereiste. In seiner Beschreibung Griechenlands lieferte Pausanius zahlreiche Berichte über riesige Skelette, die in verschiedenen Teilen Griechenlands ausgegraben worden waren.

[1.35.6] Vor der Stadt der Milesier liegt eine Insel namens Lade, von der sich einige kleine Inseln ablösen. Eine davon nennen sie die Insel des Asterius, und es heißt, Asterius sei dort begraben worden, und Asterius sei der Sohn des Anax gewesen, und Anax der Sohn der Erde. Die Leiche ist nicht weniger als zehn Ellen (15 Fuß) lang. [14]

[1.35.7,8] Was mich aber wirklich überraschte, war Folgendes. Es gibt eine kleine Stadt in Oberlydien, die Tore des Temenus genannt wird. Dort brach bei einem Sturm ein Bergkamm ab, und Knochen kamen zum Vorschein, deren Form vermuten ließ, dass sie menschlich waren, doch aufgrund ihrer Größe hätte man das nie gedacht. Sofort verbreitete sich unter der Menge die Geschichte, es handele sich um die Leiche von Geryon, dem Sohn des Chrysaor, und auch der Sitz gehöre ihm. Denn in einen Felsvorsprung des Berges ist ein Männersitz gehauen… Und als ich den Bericht kritisierte und sie darauf hinwies, dass Geryon ist in Gadeira, wo sich nicht sein Grab, sondern ein Baum mit verschiedenen Formen befindet. Die Führer der Lyder erzählten die wahre Geschichte, dass es sich bei der Leiche um die von Hyllus handelt, einem Sohn der Erde, nach dem der Fluss benannt ist.“[15]

„[8.29.3,4] Der syrische Fluss Orontes fließt nicht auf seinem gesamten Weg zum Meer eben, sondern trifft auf einen steilen Bergrücken mit einem Abhang, der von diesem wegführt. Der römische Kaiser wollte, dass Schiffe den Fluss vom Meer nach Antiochia hinauffahren konnten. Also grub er mit viel Arbeit und Kosten einen für Schiffe geeigneten Kanal und lenkte den Flusslauf in diesen. Doch als das alte Bett ausgetrocknet war, wurde darin ein über elf Ellen (16,5 Fuß) langer Tonsarg gefunden, und die Leiche war entsprechend groß und in allen Teilen ihres Körpers menschlich. Diese Leiche erklärte der Gott in Clarus, als die Syrer zu seinem Orakel dort kamen, für Orontes, und dass er indianischer Abstammung sei.“[16]

Auch Philostratus erwähnt im 3. Jahrhundert n. Chr. eine Reihe von Riesenskeletten. In seinem Werk „ Über die Helden“ [17] beschreibt er ein Gespräch zwischen einem phönizischen Kaufmann und einem Winzer, auf das ich bereits früher angespielt habe. Der phönizische Kaufmann sagte, er glaube nicht, dass die antiken Helden Griechenlands 4,5 Meter groß gewesen seien, da niemand solche sagenhaften Männer jemals mit eigenen Augen gesehen habe, sondern sich lediglich auf Hörensagen verlasse. Daraufhin überhäufte der Winzer den armen Seemann mit einer Flut von Informationen über antike Riesenskelette:

[8.1] Ich hatte einen Großvater, der viele Dinge wusste, die ihr nicht glaubt. Er erzählte, das Grab des Ajax sei durch das Meer, in dessen Nähe es liegt, zerstört worden und man habe darin die Knochen eines elf Ellen (5 Meter) großen Mannes gefunden. Er sagte auch, Kaiser Hadrian habe bei seiner Ankunft in Troja einige der Knochen umarmt und geküsst, sie eingewickelt und das heutige Grab des Ajax wiederhergestellt.

[8.6] Vor nicht mehr als fünfzig Jahren wurde in Sigeion, genau hier, auf einer Felsnase der Leichnam eines Riesen gefunden. Apollo selbst behauptet, er habe ihn im Kampf für Troja getötet. Als ich nach Sigeion segelte, sah ich, wie die Erde beschaffen war und wie groß der Riese war. Viele Hellespontier, Ionier, alle Insulaner und Äolier segelten ebenfalls dorthin. Zwei Monate lang lag der Riese auf der großen Landzunge und gab Anlass zu einer Geschichte nach der anderen, da das Orakel die wahre Geschichte noch nicht enthüllt hatte.

[8.8] Der in Sigeion aber war zweiundzwanzig Ellen (33 Fuß) lang und lag in einer Felsspalte, mit dem Kopf zum Festland und den Füßen auf gleicher Höhe mit dem Vorgebirge. Wir sahen aber keine Spur von Schlangen um ihn herum, und auch seine Knochen unterschieden sich nicht von denen eines Menschen.

[8.9] Auch Hymnaios von Peparêthos, der mit mir befreundet ist, sandte vor etwa vier Jahren einen seiner Söhne hierher, um durch mich Protesilaos wegen eines ähnlichen Wunders zu befragen. Als Hymnaios auf der Insel Ikos (die ihm allein gehörte) Weinreben ausgrub, klang die Erde den Grabenden etwas hohl. Als sie sie öffneten, fanden sie einen zwölf Ellen (18 Fuß) langen Leichnam, in dessen Schädel eine Schlange saß.

[8.12] Auf Imbros gibt es eine Landzunge, die nach Süden zeigt. Unter ihr befindet sich eine Quelle, die männliche Tiere in Eunuchen verwandelt und weibliche Tiere so betrunken macht, dass sie einschlafen. An dieser Stelle wurde, als ein Stück Land vom Festland getrennt wurde, der Körper eines sehr großen Riesen herausgezogen. Wenn du mir nicht glaubst, lass uns in See stechen. Die Leiche liegt noch immer frei, und die Seereise nach Naulokhos ist kurz.

[8.14] Aber halte das, was ich gesagt habe, noch nicht für glaubwürdig, mein Gast, bis du zur Insel Kos segelst, wo die Gebeine der Erdgeborenen liegen, der ersten Nachkommen von Merops, wie man sagt, und bis du die Gebeine von Hyllos, dem Sohn des Herakles, in Phrygien und, bei Zeus, die der Alôadai in Thessalien siehst, denn sie sind wirklich neun Faden (54 Fuß) lang und genau so, wie sie im Lied gepriesen werden.“

Lesen wir abschließend, was Phlegon von Tralles über Riesenknochen zu sagen hatte. Phlegon war ein griechischer Schriftsteller und Freigelassener (d. h. eine Person, die aus der Sklaverei befreit wurde) des Kaisers Hadrian im 2. Jahrhundert n. Chr. In seinem Buch Opuscula De rebus mirabilibus et De longaevis widmet er sich unter anderem „Funden von Riesenknochen“. RS Kirsby zitiert aus seinen Werken und schreibt:

Er berichtet uns außerdem, dass die Karthager beim Ausheben ihrer Schützengräben auf zwei Särge stießen, die jeweils das Skelett eines Riesen enthielten. Der eine war 23 Ellen (34,5 Fuß) lang, der andere 24 Ellen (36 Fuß). Er fügt hinzu, dass im Kimmerischen Bosporus ein Erdbeben mehrere riesige Knochen ans Licht brachte, die zusammen ein enormes menschliches Skelett von 24 Ellen (36 Fuß) Länge bildeten.[18]

Das waren viele aufschlussreiche – oder sollte ich sagen, atemberaubende – Details. Sicherlich haben sich all diese angesehenen Historiker, auf deren Autorität wir uns in weiten Teilen der antiken Geschichte verlassen, nicht auf kindische Sensationsgier eingelassen, um ihre Bücher zu verkaufen. Zwar mögen einige Berichte, insbesondere solche mit begrenzter Zeugenzahl, etwas übertrieben sein, doch müssen wir zugeben, dass in griechisch-römischer Zeit eine Reihe riesiger Skelette entdeckt wurden. Ihre Identifizierung mit bestimmten Helden der Vergangenheit ist jedoch fragwürdig, da es keine narrensichere Grundlage für solche Assoziationen gibt.

Eines der Argumente, das üblicherweise verwendet wird, um diese Funde zu „erklären“, lautet, dass es sich bei den Skeletten um ausgestorbene pleistozäne Vierbeiner wie Mammuts oder Mastodonten oder um Meereswirbeltiere wie Wale handeln könnte, die die Griechen für menschliche Skelette hielten. Tatsächlich besteht in bestimmten Fällen die Möglichkeit einer Fehlidentifizierung, insbesondere wenn nur Knochen- oder Zahnfragmente gefunden wurden.

In vielen Fällen wurden jedoch vollständige menschliche Skelette unter der Erde, in Gräbern oder Särgen, gefunden. Dass es in solchen Fällen zu Fehlidentifizierungen kommt, ist äußerst unwahrscheinlich, denn weder würde jemand ausgestorbene Megafauna zeremoniell bestatten, noch wären die Griechen nicht in der Lage gewesen, ein vollständiges menschliches Skelett von dem eines Tieres zu unterscheiden.

In vielen dieser Aufzeichnungen (mindestens fünf) schwankt die Größe des Skeletts zwischen 3,6 und 5,5 Metern, was einen Durchschnitt von etwa 4,5 Metern ergibt. Wieder einmal haben wir die magische Zahl von 4,5 Metern erreicht. Es ist fast so, als ob uns die gesamte Bandbreite an antiken Artefakten dazu drängt, zu erkennen, dass 4,5 Meter große Nephilim in der Vergangenheit tatsächlich die Welt bevölkerten.

Einige der Skelette – von denen einige in Särgen oder Gräbern gefunden wurden – sind etwa 10,7 Meter lang. Es könnte sich dabei um die Skelette der gewaltigen Titanen oder Erdriesen handeln, die angeblich im Inneren der Erde lebten, aus denen sie durch verborgene Tunnelsysteme hervorkamen und oft in Auseinandersetzungen mit Menschen und Nephilim gerieten. Bei den Skeletten, die astronomisch riesig sind – sie erreichen 16, 21 oder 27 Meter – könnte es sich um Übertreibungen oder Fehlidentifizierungen ausgestorbener Megafauna oder Meerestiere wie Wale handeln, da zwei von drei dieser riesigen Skelette Berichten zufolge im Freien lagen.

An dieser Stelle fragt man sich natürlich, warum wir in der Neuzeit keine Riesenknochen gefunden haben. Zunächst einmal müssen wir bedenken, dass Riesen nicht allzu häufig waren; sie waren eine seltene Spezies. Wenn einige von ihnen Einäscherungen praktizierten – was durchaus möglich ist, da weltweit Urnen mit eingeäscherten Überresten unter massiven Grabhügeln und megalithischen Dolmen gefunden wurden –, sinkt die Wahrscheinlichkeit, Skelettreste zu finden, erheblich. Selbst dann wurden in der Neuzeit zumindest einige Funde von Riesenknochen gemeldet.

Der Riese von Castelnau

Der am besten dokumentierte Fund von Riesenknochen in der Neuzeit sind die Knochenfragmente des sogenannten „Riesen von Castelnau“, die 1890 von Georges Vacher de Lapouge auf dem bronzezeitlichen Friedhof von Castelnau-le-Lez in Frankreich entdeckt wurden.[19]

de Lapouge hatte drei Knochen gefunden – einen Humerus (Oberarmknochen), eine Tibia (Schienbein) und einen Teil eines Femur (Oberschenkelknochens). Alle Knochenfragmente waren viel größer, tatsächlich fast doppelt so groß wie normale menschliche Knochen. Die Größe dieses prähistorischen Giganten schätzte de Lapouge auf 3,50 m (11 Fuß 6 Zoll), und die Knochen wurden auf die Jungsteinzeit datiert, da sie ganz unten in einem Grabhügel aus der Bronzezeit gefunden wurden. Die Funde wurden in der Zeitschrift La Nature , Band 18, 1890 veröffentlicht, wo de Lapouge schrieb:

„Ich halte es für unnötig zu erwähnen, dass diese Knochen trotz ihrer enormen Größe unbestreitbar menschlich sind … Das Volumen der Knochen war mehr als doppelt so groß wie das der normalen Knochenstücke. Gemessen an den üblichen Abständen der anatomischen Punkte sind sie auch fast doppelt so lang … Das Objekt dürfte 3,50 m groß gewesen sein.“[20]

Die Castelnau-Knochen wurden von mehreren Professoren der Universität Montpellier und der Medizinischen Fakultät Montpellier untersucht. Sie waren sich einig, dass es sich um menschliche Knochen handelte. Einer der Professoren, Dr. Paul Louis André Kiener, sagte, dass sie einer „sehr großen Rasse“ entstammten.

1894 berichtete die Presse über einen weiteren Fund von Riesenknochen, diesmal aus einem prähistorischen Friedhof fünf Kilometer südwestlich von Castelnau in Montpellier. Diese Knochen waren noch größer und gehörten zu einer Rasse von Riesen, die zwischen 3 und 4,5 Meter groß waren. Die Princeton Union vom 11. Oktober 1894 veröffentlichte folgenden Bericht:

„Auf einem prähistorischen Friedhof, der kürzlich im französischen Montpellier freigelegt wurde, wurden bei der Aushebung eines Wasserreservoirs menschliche Schädel mit einem Umfang von 28, 31 und 32 Zoll gefunden (im Gegensatz zu 19 Zoll bei einem normalen menschlichen Schädel). Die Knochen, die bei den Schädeln gefunden wurden, waren ebenfalls von gigantischen Ausmaßen. Diese Reliquien wurden an die Pariser Akademie geschickt, und ein gelehrter „Savant“, der über den Fund referierte, sagte, sie gehörten zu einer Menschenrasse mit einer Körpergröße zwischen drei und vier Metern.“[21]

Wieder einmal stellen wir fest, dass die Obergrenze dieser prähistorischen Giganten die 15-Fuß-Marke erreicht, was in bemerkenswerter Weise mit dem übereinstimmt, was wir bereits anhand der antiken Kunst, der heiligen und historischen Texte und der Aufzeichnungen über Riesenskelettreste aus der griechisch-römischen Zeit festgestellt haben.

An diesem Punkt muss der Skeptiker seinen Stift beiseite legen, tief durchatmen, seine Hemmungen abbauen und zugeben, dass seine vorgefassten Meinungen falsch waren und dass es sehr wahrscheinlich ist, dass in der Vergangenheit 4,5 Meter große Riesen lebten, deren Nachkomme in einer Vielzahl antiker Artefakte zu finden ist. Die Halbgötter oder Nephilim, über die die Alten schrieben und die sie verehrten, waren keine bloßen Hirngespinste, sondern Augenzeugenberichte und Darstellungen ihrer Realität, die sich dramatisch von der heutigen unterschied.

Mehr über echte und gefälschte Riesen lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“.

