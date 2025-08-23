Die Zeitleistenaufteilung: Welche Zeitleiste werden Sie wählen?

Teile die Wahrheit!

Die Menschheit steht an einem Scheideweg – die Entscheidung, in welche Zeitlinie wir eintreten, ist bereits getroffen.

In der spirituellen Gemeinschaft wird viel über das gesprochen, was viele als „Zeitlinienspaltung“ bezeichnen. Von Shannon MacDonald

Wir befinden uns gerade an einem der wichtigsten Wendepunkte unserer Geschichte – einer Divergenz, die bereits jetzt die Realität prägt, die jeder von uns erleben wird.

Manche beschreiben sie als einen Bruch in der Zeitlinie, bei dem sowohl unsere kollektive als auch unsere persönliche Resonanz darüber entscheiden, ob wir uns einer erleuchteten Realität anschließen, die in Liebe, Wahrheit, Freiheit, Einheit und Fortschritt verwurzelt ist – oder einer Realität verhaftet bleiben, die von Angst, Illusion, Kontrolle, Spaltung und Stagnation geprägt ist.

Dieser Wandel vollzieht sich auf zwei Ebenen gleichzeitig:

Persönliche Zeitlinienverschiebungen – Ihre individuelle Frequenz, Überzeugungen, Emotionen und Entscheidungen prägen die Realität, in der Sie leben.

Kollektive Zeitlinienverschiebungen – die gemeinsame Resonanz der Menschheit beeinflusst die Richtung unserer planetarischen Evolution.

Beide sind miteinander verbunden. Ihre persönliche Resonanz prägt das Kollektiv, und der kollektive Wandel erweitert das Potenzial für alle. Obwohl es unendliche Zeitlinien gibt, konzentriert sich dieser Artikel auf die vorliegende größere Divergenz.

In der spirituellen Gemeinschaft wird diese Spaltung immer wieder diskutiert. Doch allzu oft polarisieren diese Gespräche – die Stimmen sind sich uneinig und streiten darüber, wer die „richtige“ Perspektive vertritt.

Obwohl ich die Freiheit, seine Überzeugungen zu äußern, sehr schätze, hält uns diese Energie in der Trennung gefangen und verstärkt genau die Kontrollstrukturen, die wir überwinden wollen. (Entfesseln Sie die Kraft Ihres Unterbewusstseins: Verwirklichen Sie Ihre Träume im Jahr 2025)

Ich behaupte nicht, alle Antworten zu kennen. Was ich teile, ist meine Wahrheit, geprägt durch persönliche Erfahrung. Meine Wahrheit kann von Ihrer abweichen – und das ist in Ordnung.

Unsere Unterschiede zu respektieren und gleichzeitig in Liebe, Mitgefühl und höherem Bewusstsein verankert zu bleiben, ist der Schlüssel zu der Zeitlinie, die wir letztendlich erleben.

Jeder, der mich kennt – oder meine Bücher gelesen hat – weiß, dass es meine Leidenschaft ist, verborgene Geschichte und esoterische Wahrheiten zu erforschen und gleichzeitig der Menschheit zu helfen, sich an ihr wahres Potenzial jenseits von Angst, Illusion und Kontrolle zu erinnern und es zurückzugewinnen.

Von der Vermittlung wohlwollender multidimensionaler Wesen , die die Evolution der Menschheit beobachten und lenken, bis hin zur Erforschung von Möglichkeiten, wie wir uns von Konditionierungen und auf Angst basierenden Kontrollsystemen befreien können , ist meine Arbeit darauf ausgerichtet, anderen zu helfen, sich an die Wahrheit ihrer grenzenlosen göttlichen Natur zu erinnern, sich wieder mit ihrem höheren Ziel zu verbinden, multidimensionale Aspekte des Selbst zu heilen und zu integrieren und sich schwingungsmäßig mit höheren Bewusstseinszuständen in Einklang zu bringen – alles Dinge, die zum kollektiven Übergang in die Realität der Neuen Erde beitragen.

Was ist eine Zeitleistenaufteilung?

Durch meine gechannelten Übertragungen habe ich verstanden, dass das, was viele als „Spaltung“ beschreiben, genauer gesagt eine Resonanzverschiebung ist – eine Änderung der Frequenz, auf die Sie eingestellt sind, die die Realität formt, die Sie erleben.

In der Quantensicht existiert jede mögliche Version von Ihnen bereits in unendlichen Realitäten. Eine Zeitlinienverschiebung tritt ein, wenn Ihre Frequenz, Ihr Bewusstseinszustand und Ihre Entscheidungen Sie in Einklang mit einem alternativen Strom der Realität bringen.

Manchmal fühlen sich die Veränderungen dramatisch an; manchmal entfalten sie sich subtil, wie eine allmähliche Wende des Gezeitenwechsels.

Dies ist kein einmaliger Sprung, sondern ein fließender, fortlaufender Prozess – so natürlich und kontinuierlich wie der Rhythmus Ihres Atems oder der Auf- und Untergang der Sonne.

Wenn ein planetarischer Wandel im Gange ist, finden diese Veränderungen sowohl im Einzelnen als auch im gesamten kollektiven Feld statt und schaffen Möglichkeiten für ein Massenerwachen – oder eine tiefere Verankerung – je nachdem, worauf wir unseren Fokus und unsere Energie richten.

Auswählen Ihrer Zeitleiste

Der übergeordnete Zweck der Bewusstseinsbildung hinsichtlich der Zeitlinienverschiebung besteht darin, sich daran zu erinnern, dass Sie die Macht der Wahl haben. Die Menschheit steht an einem kollektiven Scheideweg, und jeder von uns gibt in jedem Moment seine energetische Stimme ab.

Wenn Sie Einheit statt Spaltung, Liebe statt Angst und Wahrheit statt Illusion wählen, sind Sie auf dem Weg zum Aufstieg – dem Weg, auf dem die Menschheit und die Erde zu höherem Bewusstsein und einer neuen Realität auf der Erde aufsteigen.

Es geht nicht darum, auf äußere Beweise zu warten, sondern darum, die Schwingung der Realität, die Sie erleben möchten, authentisch zu verkörpern.

Die kollektive Rolle

Ihre persönliche Ausrichtung prägt das kollektive Feld, und das kollektive Feld prägt die Umgebung, die Sie erleben. Jede Entscheidung, die Sie aus Liebe, Wahrheit und höherem Bewusstsein treffen, stärkt die Resonanz der höheren Zeitlinie und macht sie für alle zugänglicher.

Einheit bedeutet hier nicht Uniformität – es ist ein gemeinsames Bekenntnis zu Werten und Schwingungen, die uns höher erheben. Spaltung, Urteil und Angst fesseln uns an alte Konstrukte; Mitgefühl, bewusste Absicht und Offenheit helfen uns, zu erwachen und die Welt zu erschaffen, die wir hier mitgestalten.

Welchen Zeitplan wählen Sie?

Dies ist ein Moment wie kein anderer – ein dimensionaler Wendepunkt, der neu definiert, was es bedeutet, auf der Erde zu leben.Manche erleben es als dramatische Spaltung, doch letztlich handelt es sich um eine Resonanzverschiebung. Die Realität, in die Sie eintreten, hängt von der Frequenz ab, die Sie halten.

Wenn Ihre persönliche Frequenz steigt, tragen Sie dazu bei, die kollektive Zeitlinie in Richtung ihres höchsten Ausdrucks zu verschieben.

Die Frage ist einfach: Mit welchem ​​schließen Sie sich an?

Eine Einladung, sich an Ihrer höchsten Zeitlinie auszurichten

Wenn Sie sich berufen fühlen, sich in der höchsten Zeitlinie zu verankern, die Ihnen zur Verfügung steht – sowohl für Ihr Leben als auch für die kollektive Evolution –, lade ich Sie ein, an einer Aktivierung des Aufstiegscodes teilzunehmen .

Dieses kraftvolle Erlebnis mit kanalisierten Frequenzen soll Ihnen dabei helfen, alle Aspekte Ihres Selbst zu heilen und zu integrieren, ruhende DNA zu wecken, sich auf Ihr höheres Ziel auszurichten und die Schwingung Ihrer höchsten Realität zu verkörpern.

Sie können sich ganz allein auf Ihre höchste Realität ausrichten – aber eine Aktivierung des Aufstiegscodes kann diesen Prozess beschleunigen und harmonisieren, indem sie Ihr Energiefeld über Lebenszeiten, Zeitlinien und Dimensionen hinweg unterstützt.

Ihre Ausrichtung ist wichtig – sowohl persönlich als auch kollektiv – in der Welt, die wir gemeinsam erschaffen.

Quellen: PublicDomain/medium.com am 23.08.2025