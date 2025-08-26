Diese alte östliche Tradition enthüllt ein kraftvolles Mantra

Teile die Wahrheit!

Mantras sind kraftvolle Sätze, die als „Vehikel des Geistes“ bezeichnet werden. Ähnlich wie die Redewendung, die sich auf unseren Gedankengang bezieht, erkennen wir die Fähigkeit von Denkprozessen und Sprache, unseren Geist und uns selbst in verschiedene Erfahrungen und sogar Dimensionen der Realität zu tragen.

Der Geist ist eine mächtige Kraft, und unsere Entscheidungen darüber, wie wir seine Aktivitäten und Programme lenken, bestimmen maßgeblich die Richtung unserer Emotionen , Erfahrungen und unseres Lebens.

Die Verwendung von Mantras ermöglicht es dem Geist, sich zu bewegen und zu konzentrieren und bietet so einen Rahmen, um unseren Geist und unsere Erfahrungen in die gewünschte Richtung zu lenken. Mantras sind spezielle Wörter oder Sätze, die in der Meditation durch Sprechen, Singen oder Chanten wiederholt werden, um den Eintritt in einen anderen Bewusstseinszustand zu unterstützen .

Sie werden häufig im Hinduismus und Buddhismus sowie in vielen anderen Religionen verwendet und sind eine kraftvolle spirituelle Ressource, die wir alle nutzen können.

Das Shurangama-Mantra ist ein besonders kraftvolles und verehrtes Mantra. Es ist uralt und soll für den Menschen unverständlich sein. Um dieses Mantra rankt sich der legendäre Glaube , dass Erde und Himmel bestehen bleiben, solange ein Mensch dieses Mantra wiederholt.

Würde das Mantra nicht auch nur für eine Sekunde wiederholt, würde die Welt untergehen. Man glaubt, dass die dunklen Mächte die Macht des Shurangama-Mantras fürchten und ohne die Wiederholung dieses Mantras ihre zerstörerische Kraft entfalten könnten.

Dieses Mantra, das die ganze Dunkelheit fernhält, heißt Shurangama Mantra. „Shurangama“ bedeutet „ultimativ fest und stark“. Zu Ehren dieses Mantras wird das Shurangama Sutra (oder die Schrift) gesprochen, um sicherzustellen, dass alle Tugenden erhalten bleiben – um sicherzustellen, dass das wahre Dharma befolgt wird.

Die Schrift wurde erstmals im Japan des 8. Jahrhunderts gefunden und im darauffolgenden Jahrhundert ins Tibetische übersetzt.

Schauen wir uns an, was dieses Mantra so kraftvoll macht.

Die Kraft des Shurangama-Mantras

Der vollständige Name des Shurangama-Mantras lautet „Großes weißes Baldachin des Lichts Dharani Mantra“ oder „mo he sa dan tuo bo da la tuo lo ni zhou“.

Das Wort „Baldachin“ steht als Metapher für einen heiligen Schutzraum für Menschen, die ein tugendhaftes Leben führen. Je mehr man lernt, desto besser versteht man die Tiefe dieses Mantras.

Jedem Wort des Mantras wird eine unglaubliche Kraft nachgesagt, und wer das Chanten praktiziert, kann schließlich Spuren der Dunkelheit beseitigen und so dem tugendhaften Pfad folgen, wie es Buddha tat.

Diese Tugenden sind folgende: niemals andere zu töten oder ihnen Schaden zuzufügen, niemals zu stehlen, sexuelle Aktivitäten heiligen Zwecken vorzubehalten, ehrlich zu bleiben, Tratsch und schlechte Äußerungen über andere zu vermeiden, ohne zu streiten oder die Stimme zu erheben zu kommunizieren, nur zu sprechen, wenn es nötig ist, ein Leben der Großzügigkeit und nicht der Gier zu führen, in Gedanken und Geist rein zu bleiben und bei der Bewahrung seiner spirituellen Überzeugungen ein reines und fokussiertes Herz zu haben .

Durch die Wiederholung dieses Mantras beginnt der Singende, ein Feld kraftvoller Heilung und hochschwingender Energie um sich herum aufzubauen.

Der „weiße Baldachin des Lichts“ beginnt sich um den Singenden zu bilden, während der Klang immer wieder wiederholt wird und die Schwingung steigert, bis seine Wahrheit im materiellen Bereich spürbar wird.

So wie Gedanken Dinge sind, sind es auch Worte, und mit der zusätzlichen Substanz des Klangs werden die Worte des Mantras Wirklichkeit.

Die Rezitation des Shurangama-Mantras kann denjenigen, die es praktizieren, auch dabei helfen, ihre Schwingung zu erhöhen und Karma aus diesem und früheren Leben freizusetzen. Es kann verwendet werden, um auf dem eigenen Weg einen buddhaähnlichen Zustand der Erleuchtung zu erreichen.

Schließlich hilft das Mantra denjenigen, die es verwenden, die Fünf Augen und die Sechs Durchdringungen, Ebenen und Aspekte der spirituellen Erleuchtung und Vollendung zu erreichen.

Die fünf Augen

Die fünf Augen im Buddhismus sind Ebenen oder Arten der Wahrnehmung der Realität und des Universums und werden in fünf aufsteigenden Ebenen spiritueller Fähigkeiten in der folgenden Reihenfolge beschrieben: Das physische Auge, das himmlische Auge, das Weisheitsauge, das Dharma-Auge und das Buddha-Auge.

Das physische Auge beschreibt die Fähigkeit, die alltägliche Welt wahrzunehmen. Es bezieht sich auf unser Verständnis der physischen Manifestation unserer Welt, einschließlich Fleisch und Blut, des sichtbaren Lichtspektrums und aller Phänomene, die das bloße menschliche Auge wahrnehmen kann.

Natürlich ist das physische Auge leicht zugänglich, aber auch einschränkend, da es keine Wahrnehmung jenseits der Oberfläche ermöglicht. Es ist für unsere menschliche Existenz notwendig, umfasst aber nicht die Sinne, die unserem spirituellen Erbe innewohnen und deren Erwerb Meditation erfordert.

Das Himmlische Auge beschreibt die Fähigkeit, über die Möglichkeiten des physischen Auges hinaus zu sehen und wahrzunehmen, einschließlich Phänomenen und Realitäten jenseits des unmittelbaren Raums und der Zeit, die das physische Auge wahrnehmen kann.

In der Antike des ersten Buddha konnte das Himmlische Auge nur durch Meditation und spirituelle Disziplin erlangt werden. In der heutigen Zeit hingegen könnte man sagen, dass das Himmlische Auge teilweise durch Technologie verliehen wurde.

Beispiele hierfür sind die Fähigkeit, mit Teleskopen oder Kameras in Raumfahrzeugen in den Weltraum zu blicken, oder die Fähigkeit, mithilfe von Medien Realitäten aus der Vergangenheit oder aus anderen Teilen der Welt zu sehen.

Das Himmlische Auge übertrifft das physische Auge in seinem Möglichkeitenumfang, ist aber dennoch eine dualistische Sicht, die mit den Höhen und Tiefen der physischen Realität verbunden ist.

Das Weisheitsauge ist die Fähigkeit, über das hinauszublicken, was wir als Materie und Form verstehen. Einer der zentralen Grundsätze des Buddhismus ist die Anerkennung der Leere als ultimative Realität jenseits aller scheinbaren Formen und temporären Identitäten.

Buddha erkannte und lehrte, dass Menschen, Lebewesen und Objekte zwar „real“ erscheinen, in Wirklichkeit aber Formlosigkeit sind, die sich als temporäre Identität manifestiert. Mit dem Erlangen des Weisheitsauges ist ein Zustand unglaublicher Glückseligkeit verbunden.

Das Auge der Weisheit ist der Moment, in dem man endlich erkennt und versteht, dass alles Leere und Formlosigkeit ist, und sich selbst als eins mit dieser Leere begreift.

Dies ist eine Ebene der Erleuchtung, doch ist es für diejenigen, die diese Ebene der Realität erreichen, schwierig , nicht daran zu hängen. Wenn ein Mensch an der Erfahrung des Auges der Weisheit hängt, bewegt er sich lediglich ans andere Ende des Spektrums der Anhaftung.

Die meisten Menschen hängen stark an verschiedenen Aspekten ihrer Realität, wenn sie auf das physische Auge beschränkt sind. Wenn man sich also von der Anhaftung an die physische Realität, wie sie durch das physische Auge gesehen wird, zur Anhaftung an den glückseligen Zustand der Leere bewegt, wie er durch das Weisheitsauge gesehen wird, warnte Buddha, dass diejenigen auf dem Weg der Erleuchtung nicht hier stehen bleiben dürfen, sondern weitergehen müssen, um das Dharma-Auge zu erreichen.

Das Erreichen des Dharma-Auges ermöglicht es, ein Gleichgewicht zwischen der Erfahrung seliger Leere und der darin enthaltenen Realität sowie der relativen Realität der Erfahrungen, Identitäten und Situationen zu finden, die mit dem physischen Auge übereinstimmen.

Anstatt sich auf die Erfahrungen des Weisheitsauges oder des physischen Auges zu konzentrieren, ermöglicht das Dharma-Auge, ein Gleichgewicht zwischen beiden zu finden. Dieser Zustand ist geprägt von Nicht-Urteilen, Mitgefühl und bedingungsloser Liebe.

Da es keine Bindung an irgendeine Seinsebene gibt, stellt das Dharma-Auge den Seinszustand dar, der von Bodhisattvas verkörpert wird, die anderen Seelen auf dem Lebensweg dienen.

Die höchste erreichbare Wahrnehmungsebene ist die des Buddha-Auges. Diese Wahrnehmungsebene ist ein Zustand reinen Seins, jenseits der Grenzen der Sprache.

Das Buddha-Auge sieht die Wahrheit der Existenz auf höchster Ebene. Auf dieser Ebene erlebt man reines Einssein mit dem Universum, frei von Subjekt oder Objekt der Beobachtung.

Rezitieren Sie das Mantra täglich, um die Wirkung zu spüren

Es gibt zwar keine Garantie dafür, dass die Fünf Augen erreicht werden, aber eines ist sicher: Durch regelmäßiges Üben dieses Mantras können Sie zweifellos eine erhebende und reinigende Bewusstseinsentwicklung erwarten.

Die Qualität des Bewusstseins wird sich auf natürliche Weise erweitern, und die Wahrnehmung alltäglicher Probleme und Beschwerden kann aus einer breiteren Perspektive geschärft werden, während Mitgefühl entwickelt wird.

Durch intensives und ernsthaftes Üben ist eine höhere Wahrnehmungsebene und spirituelle Errungenschaft möglich.

Videos:

Quellen: PublicDomain/spiritsciencecentral.com am 26.08.2025