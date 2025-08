Durchgesickert: Das 20-Jahres-Ziel der kanadischen Regierung, 15 Millionen Bürger durch MAiD zu euthanasieren

Teile die Wahrheit!

Kanadas staatliches Gesundheitssystem plant, zwischen 2027 und 2047 schätzungsweise 15 Millionen Kanadier zu töten – eine erschreckende Zahl in einem Land mit einer Bevölkerung von 41 Millionen Menschen.

Kelsi Sheren, eine kanadische Kriegsveteranin, Moderatorin von The Kelsi Sheren Perspective und entschiedene Gegnerin der kanadischen Politik der ärztlichen Sterbehilfe (MAiD), erklärte, die kanadische Regierung habe Pläne dokumentiert, mehr als ein Drittel der Bevölkerung des Landes unter dem Vorwand der „Kostenersparnis“ zu töten.

Bill Gates gab 2011 zu, dass die globale Elite die Einrichtung von Todeskommissionen plante, die entscheiden sollten, wann jemand für die Gesellschaft nicht mehr nützlich ist.

Er benutzte dabei dasselbe Argument der „Kostenersparnis“ . In Ländern wie Kanada, der Schweiz und den Niederlanden sehen wir, wie dieser Plan in der Realität aussieht.

Während die ärztlich assistierte Sterbehilfe in den USA noch nicht das dystopische Ausmaß wie in Kanada erreicht hat, gewinnt die sogenannte „Sterben in Würde“-Bewegung an Fahrt – und zwar schnell. (Kanada beginnt 2027 mit der Euthanasie von Bürgern, die als „psychisch krank“ gelten – darunter auch „Verschwörungstheoretiker“)

Mit der Unterschrift des umstrittenen New Yorker Gesetzesentwurfs durch Gouverneur Hochul rückt Amerika der Normalisierung der staatlich angeordneten Sterbehilfe näher.

Sollte der Gesetzentwurf verabschiedet werden, hätten elf Bundesstaaten und Washington, D.C. diese zutiefst verstörende Praxis legalisiert.

Doch diese Agenda bleibt nicht unwidersprochen. Ein wachsendes Netzwerk unabhängiger Journalisten, Online-Ermittler und Bürgerschützer arbeitet unermüdlich daran, die Wahrheit ans Licht zu bringen: Es geht nicht um Mitgefühl, sondern um Kontrolle.

LifeSite -Bericht : Seit Oregon 1997 die Sterbehilfe legalisierte, gab es aufgrund dieser Gesetze fast 10.000 Todesfälle. Angesichts einer Kultur, die den Tod zunehmend als Lösung ansieht, ist es schwer vorherzusagen, ob die USA dem beunruhigenden Beispiel Kanadas folgen und die Sterbehilfe normalisieren werden, anstatt der mitfühlenden Behandlung den Vorrang zu geben.

Was jedoch oft unbemerkt bleibt, ist die Tatsache, dass die bestehende US-Gesundheitspolitik bereits jetzt die stille Tötung schutzbedürftiger Amerikaner ermöglicht – nicht durch legalisierten Selbstmord, sondern durch Krankenhausprotokolle und -richtlinien, die die Versorgung verweigern, die Behandlung abbrechen oder den Tod subtil beschleunigen.

Obwohl es unmöglich ist, die genauen Zahlen zu kennen, ist angesichts der Tatsache, dass es in den USA fast 25.000 Krankenhäuser, Pflegeheime und Hospize gibt, klar, dass weit mehr Patienten Opfer eines Gesundheitssystems geworden sind, das von institutionellen Richtlinien getrieben wird, die Kosteneffizienz über eine humane, patientenorientierte Versorgung stellen.

Noch alarmierender ist, dass diese zunehmende Missachtung menschlichen Lebens nicht im luftleeren Raum stattfindet. Sie spiegelt einen tieferen kulturellen Wandel hin zu einer utilitaristischen Weltanschauung wider, in der der unveräußerliche Wert jedes Einzelnen, unabhängig von Alter, Behinderung oder Prognose, zunehmend ignoriert wird.

Anstatt schutzbedürftige Menschen als schutzwürdige Personen zu betrachten, betrachten zu viele Politiker und Gesundheitsbehörden sie heute als „Kosten“, die es zu bewältigen und zu beseitigen gilt.

Wenn Politiker und medizinische Gruppen anfangen, Leiden als etwas darzustellen, das am besten durch den Tod beendet werden kann, statt durch patientenzentrierte Pflege gelindert zu werden, führt dies zu einer schrittweisen, systematischen Vernachlässigung gefährdeter Bevölkerungsgruppen, insbesondere derjenigen, die nicht in der Lage sind, für sich selbst einzutreten.

Jahrzehntelang hat die US-Gesundheitspolitik, die von Krankenhausverwaltungen, Gesetzgebern und Medizinethikern geprägt wurde, lebensbejahende Behandlungen stillschweigend untergraben.

Entscheidungen fallen zunehmend in die Hände von Bürokraten und Gesundheitssystemen, die von finanziellen Erwägungen geleitet werden, statt von Patienten, ihren Familien oder Stellvertretern getroffen zu werden.

Dazu gehören Richtlinien zur medizinischen Sinnlosigkeit, die nicht einvernehmliche Anordnung einer Nichtwiederbelebung (DNR), terminale Sedierung mit dem Ziel, den Tod zu beschleunigen, die Verwendung von Hirntod- oder Wachkomadiagnosen (PVS) als Rechtfertigung für den Abbruch der Behandlung, Sterbehilfe-Verfügungen und die Verweigerung eines ordnungsgemäßen Verfahrens für Familien, die medizinische Entscheidungen anfechten möchten, um nur einige Beispiele zu nennen.

Am besorgniserregendsten ist wohl, dass die Grundversorgung – Ernährung und Flüssigkeitszufuhr über Magensonden – nun als „medizinische Behandlung“ eingestuft wird.

Seit den 1980er Jahren ermöglicht diese Änderung Ärzten, Magensonden auch bei Patienten zu entfernen, die weder im Endstadium noch im Sterben liegen und ansonsten Nahrung und Flüssigkeit verarbeiten können.

Allein diese politische Änderung hat unzählige medizinisch gefährdete Menschen in Gefahr gebracht.

Die Zeichen stehen auf Sturm. Was als Appell an die „Würde“ begann, entwickelt sich rasant zu einem globalen Experiment des kontrollierten Sterbens. Immer mehr Regierungen befürworten Sterbehilfe als „Lösung“.

Unabhängige Stimmen müssen Alarm schlagen. Das ist kein Mitgefühl, sondern stiller Zwang.

Und wenn wir uns nicht wehren, wird die Grenze zwischen Fürsorge und Kontrolle vollständig verschwinden.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 02.08.2025