Epsteins Butler nach 18 Jahren bricht sein Schweigen: „Er hat sich auf keinen Fall selbst umgebracht“ – Spezialeinheiten beschützen Maxwell im Gefängnis

Titelbild: The Telegraph hat ein Foto von Jeffrey Epstein in seinem Privatjet im Jahr 2019 veröffentlicht. Dieses Foto, möglicherweise eines der letzten, das den Finanzier zeigt, in einem Sweatshirt der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF), berichtet The Telegraph.

Der langjährige Butler von Jeffrey Epstein hat sich zum Tod des verstorbenen Pädophilen und in Ungnade gefallenen Finanziers geäußert – und reiht sich damit in die wachsende Zahl von Stimmen ein, die einen Selbstmord für unwahrscheinlich halten.

Valdson Vieira Cotrin, der 18 Jahre lang Epsteins Wohnsitz in Paris leitete, gab dies in einem Interview mit der britischen Zeitung The Telegraph bekannt.

„Ich bin wie sein Bruder [Mark Epstein]. Ich glaube nicht, dass es Selbstmord war. Er liebte das Leben zu sehr“, sagte Cotrin.

Er schilderte seine letzte Begegnung mit Epstein – das Bild eines Mannes, der alles andere als selbstmordgefährdet wirkte. Epstein sei entspannt gewesen und habe über Zukunftspläne gesprochen: weitere Investitionen auf seinen Inseln, den diskreten Kauf eines zweiten Anwesens, das Cotrin besucht hatte, sowie künftige Aufenthalte in Paris.

„Ich habe ihn zum Flughafen Le Bourget gefahren. Es war ein Samstag, denn am Montag sollte er wegen all dieser Anschuldigungen vor den Richter“, so Cotrin.

Kurz nach Epsteins Abreise sei der Ernst der Lage deutlich geworden. (Epstein-Skandal: Die Clintons im Kreuzverhör, Trump wütend – was die Eliten zu verbergen haben (Video))

„Als ich nach Hause kam, riefen zwei junge Frauen an – seine langjährige Hauptfreundin Karyna [Shuliak] und eine andere, die für ihn arbeitete. Sie sagten: ‚Herr Epstein ist ins Gefängnis gegangen. Er ist in New York angekommen. Die Polizei hat auf ihn gewartet.‘“

Cotrin erklärte, er habe Dutzende Male in Epsteins Anwesen in New York, Palm Beach (Florida) und auf Little St. James gearbeitet – der Karibikinsel, die von den Medien als „Pädophileninsel“ bezeichnet wird und auf der Epstein oft minderjährige Opfer gefangen gehalten und vergewaltigt haben soll.

„Er hat mir vollkommen vertraut“, sagte Cotrin, der seit dem Tod seines Arbeitgebers vor sechs Jahren nicht mehr arbeitet, und fügte hinzu, er habe Epstein niemals ein Sexualverbrechen begehen sehen.

„Ich war sein Chauffeur, sein Koch, seine Haushälterin. Ich habe alles in Paris gemacht. Ich war sein einziger bezahlter Vollzeitangestellter und habe von 2001 bis zu seinem Tod für ihn gearbeitet. Wenn jemand etwas hätte sehen können, dann ich – es gibt sonst niemanden.“

Offizielle Selbstmord-Version und Zweifel

Jeffrey Epstein wurde am 10. August 2019 um 6:30 Uhr morgens in seiner Zelle im Metropolitan Correctional Center in New York City regungslos aufgefunden – erhängt an seinem Bett. Um 6:39 Uhr wurde er im New Yorker Downtown Hospital für tot erklärt. Das US-Justizministerium und der Gerichtsmediziner von New York City erklärten den Tod offiziell als Selbstmord durch Erhängen.

Sein Bruder Mark Epstein weist diese Version bis heute zurück.

„Ich glaube, dass er ermordet wurde. Am Tag nach seinem Tod hörte ich auf CNN, dass er tot aufgefunden worden sei – vermutlich durch Selbstmord. Dann kam die Autopsie, und beide [Gerichtsmediziner] stimmten überein, dass dies eher wie ein Mord als ein Selbstmord aussah.“

Epsteins Autopsie wurde sowohl von der leitenden Gerichtsmedizinerin Dr. Barbara Sampson als auch von Dr. Michael Baden durchgeführt, einem Pathologen, den die Familie Epstein beauftragt hatte.

Mark Epstein verweist auf forensische Befunde, die seiner Ansicht nach der Selbstmordthese widersprechen:

„Einer der wichtigsten Punkte waren die drei gebrochenen Knochen in seinem Nacken. Dr. Baden hat etwa 500 Autopsien durchgeführt und arbeitet seit über 50 Jahren. Ich habe mit anderen Pathologen gesprochen, und sie sagen: Bei einem ‚weichen Erhängen‘ – wie es angeblich bei Jeffrey der Fall war – kann man vielleicht einen Knochenbruch haben, vielleicht zwei, aber noch nie hat jemand drei Brüche bei dieser Art von Erhängen gesehen.“

Offizielle Ermittlungen und die „Klientenliste“

Anfang Juli erklärte ein gemeinsames Memo des US-Justizministeriums und des FBI, eine „erschöpfende Überprüfung“ der Beweise schließe Mord definitiv aus.

Die Behörden bestritten zudem die Existenz einer „Klientenliste“ mit Epsteins Kontakten – im Widerspruch zu früheren Aussagen der ehemaligen Generalstaatsanwältin Pam Bondi. Bondi hatte zuvor auf Fox News angedeutet, eine solche Liste liege „auf meinem Schreibtisch“ zur Überprüfung. Diese Bemerkung befeuerte Spekulationen, Epstein habe möglicherweise versucht, Eliten aus Politik und Wirtschaft durch Erpressung zu kontrollieren.

Politische Dimension

Donald Trump hat mehrfach versucht, den Skandal herunterzuspielen, und die Demokraten beschuldigt, die Epstein-Affäre als „Schwindel“ zu inszenieren, um seine Agenda zu sabotieren.

Auch die amerikanischen Mainstreammedien versuchen den Epstein-Fall unter den Teppich zu kehren.

Genau wie die naiven Trump-Anhänger, die sich mit neuen Theorien von dem Epstein-Fall ablenken lassen.

Spezialeinheiten beschützen Ghislaine Maxwell im Gefängnis

Soldaten der Spezialeinheit wurden eingesetzt, um Ghislaine Maxwell im Gefängnis zu schützen, nachdem sie eine Flut von Morddrohungen erhalten hatte.

Maxwell, die derzeit eine 20-jährige Haftstrafe wegen ihrer Rolle bei der Anbahnung und Vermittlung minderjähriger Mädchen für den in Ungnade gefallenen Finanzier Jeffrey Epstein verbüßt, wurde aus einem Gefängnis in Florida verlegt, als sie sich bereit erklärte, bei den laufenden Ermittlungen des Justizministeriums gegen Epstein und seine Mitarbeiter mitzuarbeiten.

Soldaten der Spezialeinheit wurden eingesetzt , um Ghislaine Maxwell im Gefängnis zu schützen, nachdem sie eine Flut von Morddrohungen erhalten hatte.

Laut der New York Sun „hat Jeffrey Epsteins langjährige Geliebte und engste Vertraute, Ghislaine Maxwell, seit ihrer überraschenden Verlegung in ein Gefängnislager mit Mindestsicherheit in Bryan, Texas, Morddrohungen erhalten. Dies veranlasste die Beamten der Bundesvollzugsbehörde, die Anti-Terror- und Spezialeinheiten des Bureau of Prisons hinzuzuziehen, um die Sicherheit in der Einrichtung erheblich zu verstärken.“

„Mitglieder des Special Operations Response Teams des BOP [Board of Prisons] haben rund um den Eingang und das Gelände des Bundesgefängnisses Camp Bryan gearbeitet, um Bedrohungen von außen gegen Maxwell zu überwachen“, erklärt die Sun und fügt hinzu, dass das BOP auch seine Anti-Terror-Einheit eingesetzt hat, um Bedrohungen innerhalb des Gefängnisses zu überwachen.

Beide Teams arbeiten im Gefängnis, seit Maxwell Anfang des Monats dorthin verlegt wurde.

Maxwell, die derzeit eine 20-jährige Haftstrafe wegen ihrer Rolle bei der Anbahnung und Vermittlung minderjähriger Mädchen für den in Ungnade gefallenen Finanzier Jeffrey Epstein verbüßt, wurde aus einem Gefängnis in Florida verlegt, als sie sich bereit erklärte, bei den laufenden Ermittlungen des Justizministeriums (DoJ) gegen Epstein und seine Komplizen mitzuarbeiten.

Gestern berichtete Infowars, dass das Justizministerium dabei sei , die Akten der Grand Jury im Zusammenhang mit den Strafverfahren gegen Epstein und Maxwell freizugeben .

Laut einer Stellungnahme von Jay Clayton, dem US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, müssen Beweisstücke aus den beiden Fällen vor ihrer Freigabe „in angemessener Weise von opferbezogenen und anderen personenbezogenen Daten befreit werden“.

„Da es Parteien gibt, deren Namen in den Beweisstücken der Grand Jury erscheinen, aber nicht in den Protokollen der Grand Jury, verpflichtet sich die Regierung, diese Parteien zu benachrichtigen, sofern ihre Namen in Beweisstücken der Grand Jury erscheinen, die beim Maxwell-Prozess nicht öffentlich zugelassen wurden (und sie nicht bereits im Zusammenhang mit dem Antrag auf Öffnung der Protokolle der Grand Jury benachrichtigt wurden)“, schrieb Clayton.

Clayton bat gemeinsam mit Generalstaatsanwältin Pam Bondi und dem stellvertretenden Generalstaatsanwalt Todd Blanche einen Richter in Manhattan, die Veröffentlichung der Dokumente bis nach dem 14. August zu verschieben, um sicherzustellen, dass die darin genannten Parteien über die bevorstehende Veröffentlichung informiert werden.

Präsident Trump sah sich erheblicher Kritik ausgesetzt, insbesondere von Seiten der MAGA-Anhänger, weil seine Regierung die Epstein-Akten nicht vollständig offengelegt hatte, obwohl sie ein Wahlkampfversprechen abgegeben hatte.

Auch FBI-Direktor Kash Patel, sein Stellvertreter Dan Bongino und Generalstaatsanwältin Pam Bondi wurden dafür kritisiert, dass sie frühere Versprechen und Behauptungen bezüglich der Akten nicht eingehalten hatten.

