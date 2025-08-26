Es gibt wilde Theorien über einen absolut gigantischen „Kometen“, der im September und Oktober durch unser Sonnensystem ziehen wird

Teile die Wahrheit!

Ein kolossaler interstellarer Weltraumbrocken, der ursprünglich als „A11pl3Z“ bekannt war, inzwischen aber die Bezeichnung „3I/ATLAS“ trägt, wird im September und Oktober eine sehr beunruhigende Reise durch unser Sonnensystem unternehmen.

Basierend auf ihren ersten Beobachtungen schätzten Wissenschaftler, dass 3I/ATLAS einen Durchmesser von etwa 20 Kilometern hat und damit größer als Manhattan wäre. Von Michael Snyder

Doch nun sagen uns Wissenschaftler, dass er wahrscheinlich höchstens 5,6 Kilometer breit ist. Selbst wenn er nur etwa 5 Kilometer breit wäre, würden wir immer noch von einem Ereignis sprechen, das die Erde aussterben lassen würde, wenn er uns treffen würde.

In den nächsten Monaten wird 3I/ATLAS mit einer Geschwindigkeit von etwa 210.000 Kilometern pro Stunde durch unser Sonnensystem sausen, und Wissenschaftler versichern uns, dass die Schwerkraft der Sonne die Flugbahn von irgendetwas, das sich so schnell bewegt, nicht wesentlich beeinflussen kann. Aber was, wenn sie sich irren?

Wie Sie unten sehen werden, soll 3I/ATLAS am 3. Oktober in einer Entfernung von nur 0,19 AE am Mars vorbeifliegen.

Das ist sogar noch näher, als die Astronomen ursprünglich prognostiziert hatten, und das macht einige Leute nervös.

Hoffentlich haben die Experten recht und es besteht keine Kollisionsgefahr, denn wenn dieses Ding tatsächlich auf dem Mars einschlagen würde, wäre das eine Katastrophe, wie wir sie noch nie erlebt haben. (Kommt Nibiru und bringt den Messias mit?)

Laut dem Harvard-Astrophysiker Avi Loeb scheint es, dass 3I/ATLAS tatsächlich sein eigenes Licht aussendet …

Das interstellare Objekt 3I/ATLAS, das durch unser inneres Sonnensystem rast, scheint laut dem Harvard-Astrophysiker Avi Loeb sein eigenes Licht auszusenden.

Die Beobachtung von Loeb würde, falls sie sich bestätigt, der Klassifizierung des Manhattan-großen Objekts als Komet durch die NASA widersprechen, argumentiert der Wissenschaftler in einem neuen Blogbeitrag.

Um dies zu bestätigen, müssen natürlich weitere Beobachtungen durchgeführt werden.

Aber im Wesentlichen gibt es zwei Möglichkeiten.

Wenn diese Theorie nicht stimmt und 3I/ATLAS kein eigenes Licht aussendet, sagt Loeb, dass dieser riesige Weltraumbrocken wahrscheinlich etwa 19 Kilometer lang ist …

Wenn 3I/ATLAS Licht reflektieren würde, würde dies bedeuten, dass das Objekt 12 Meilen lang wäre, was laut dem Astrophysiker unwahrscheinlich ist.

Ich kann mir nicht einmal ein Objekt vorstellen, das 12 Meilen lang ist und sich mit 130.000 Meilen pro Stunde bewegt.

Kannst du?

Die zweite Möglichkeit ist, dass 3I/ATLAS sein eigenes Licht aussendet, und das wäre noch bedrohlicher, denn Loeb glaubt, dass 3I/ATLAS möglicherweise „ein mit Kernenergie betriebenes Raumfahrzeug“ sein könnte …

Loeb spekulierte, dass der Kern des Objekts tatsächlich nuklear sein könnte – und möglicherweise ein von einem außerirdischen Volk konstruierter Motor.

„Eine natürliche Kernquelle könnte ein seltenes Fragment aus dem Kern einer nahegelegenen Supernova sein, das reich an radioaktivem Material ist. Angesichts der geringen Vorkommen radioaktiver Elemente im interstellaren Raum ist diese Möglichkeit höchst unwahrscheinlich“, schrieb Loeb.

„Alternativ könnte 3I/ATLAS ein mit Kernenergie betriebenes Raumfahrzeug sein, und der Staub, der von seiner Frontfläche ausgestoßen wird, könnte von Schmutz stammen, der sich während seiner interstellaren Reise auf seiner Oberfläche angesammelt hat“, vermutete Loeb und fügte hinzu: „Dies kann nicht ausgeschlossen werden, erfordert aber bessere Beweise, um plausibel zu sein.“

Und Loeb hat darauf hingewiesen, dass die Tatsache, dass die Flugbahn von 3I/ATLAS es so nahe an Mars, Venus und Jupiter heranführen wird, ein weiterer Beweis für die Theorie ist, dass es sich um ein außerirdisches Raumschiff handeln könnte …

Loeb hat auch Fragen zu seiner ungewöhnlichen Flugbahn aufgeworfen.

„Wenn man sich vorstellt, dass Objekte aus zufälligen Richtungen in das Sonnensystem eindringen, würde nur eines von 500 Objekten so gut auf die Umlaufbahnen der Planeten ausgerichtet sein“, sagte Loeb Anfang des Monats gegenüber Fox News Digital.

Das interstellare Objekt, das aus dem Zentrum der Milchstraße kommt, werde voraussichtlich auch in der Nähe von Mars, Venus und Jupiter vorbeiziehen, ein weiterer unwahrscheinlicher Zufall, sagte er.

„Es kommt jedem von ihnen mit einer Wahrscheinlichkeit von eins zu 20.000 nahe“, sagte er.

Um es klarzustellen: Ich denke, dass Loeb hier völlig daneben liegt.

Ich glaube nicht, dass 3I/ATLAS ein außerirdisches Raumschiff ist.

Aber ich glaube, dass es sich um einen sehr gefährlichen Weltraumfelsen handelt.

Und es sieht tatsächlich so aus, als würde er Mars, Venus und Jupiter beunruhigend nahe kommen …

Er folgt einer retrograden Umlaufbahn, die innerhalb von 5 Grad zur Ekliptikebene ausgerichtet ist, und passiert Venus in 0,65 Astronomischen Einheiten, Mars in 0,19 AE und Jupiter in 0,36 AE. Loeb berechnet die Wahrscheinlichkeit solcher Ausrichtungen bei zufälligen Ankunftsereignissen auf 0,005 Prozent.

Als ich ursprünglich über diesen riesigen Weltraumbrocken schrieb, wurde uns gesagt, dass er in einer Entfernung von etwa 0,4 AE am Mars vorbeifliegen würde.

Doch nun wird uns mitgeteilt, dass er am 3. Oktober in einer Entfernung von nur 0,19 AE am Mars vorbeifliegen wird.

Ich weiß, dass das immer noch eine relativ sichere Entfernung ist, aber meiner Meinung nach ist es ein bisschen zu nah, um sich wohlzufühlen.

Und könnte es sein, dass unsere Astronomen ihre Prognosen erneut ändern, je näher der 3. Oktober rückt?

Sie haben die prognostizierte Entfernung zwischen 3I/ATLAS und dem Mars bereits mehr als halbiert.

Dies ist eine Geschichte, die wir sehr genau verfolgen wollen.

Nach der nahen Begegnung mit dem Mars wird 3I/ATLAS voraussichtlich am 30. Oktober der Sonne am nächsten sein.

Anschließend soll 3I/ATLAS am 19. Dezember der Erde in einer Entfernung von etwa 1,8 Astronomischen Einheiten am nächsten kommen.

Das sind sehr gute Neuigkeiten, denn wie ich in einem früheren Artikel dargelegt habe , wird geschätzt, dass ein riesiger Weltraumbrocken mit einem Durchmesser von nur 11 oder 12 Kilometern, der uns treffen würde, „fast alles auf der Erde auslöschen“ würde …

Damit ein Asteroid fast alles auf der Erde auslöschen kann, müsste er gewaltig sein. Wissenschaftler schätzen, dass ein etwa 11 bis 12 Kilometer großer Asteroid auf die Erde treffen würde. Nach dem Aufprall würde er eine gewaltige Staubwolke erzeugen, die den gesamten Planeten einhüllt, die Sonne verdunkelt und die Temperaturen am Einschlagsort erhöht. Milliarden Menschen würden sterben, und ein Großteil des Lebens auf dem Planeten würde vernichtet. Wissenschaftler glauben jedoch, dass einige überleben würden.

Tatsächlich warnen mittlerweile sogar etablierte Wissenschaftler, dass die Menschheit auf geborgter Zeit lebt …

Bei einem Spiel Russisches Roulette mit einem Standard-Colt-Revolver liegt die Wahrscheinlichkeit eines sofortigen Todes bei eins zu sechs.

Erschreckenderweise entspricht dies der Wahrscheinlichkeit, dass die Menschheit innerhalb von 75 Jahren ausgelöscht wird – alle Menschen sterben bei einem katastrophalen und totalen Zusammenbruch der Zivilisation, so der Zukunftsforscher Toby Ord von der Universität Oxford, ein Experte für die Bedrohung durch künstliche Intelligenz.

Klingt das unvorstellbar düster? Sein Kollege Nick Bostrom ist noch pessimistischer. Er schätzt die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschheit bis zum nächsten Jahrhundert ausstirbt, auf eins zu vier.

Der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Schriftsteller Jared Diamond ist sogar noch weniger hoffnungsvoll. Er prognostiziert, dass die Überlebenschancen unserer Spezies über das Jahr 2050 hinaus – also in nur 25 Jahren – nicht besser als gleich 50/50 sind.

Unser selbstzerstörerisches Verhalten zerstört unsere Zivilisation langsam aber sicher auf tausende verschiedene Arten.

Selbst wenn wir also das große Glück hätten und zu unseren Lebzeiten kein riesiger Brocken aus dem All unseren Planeten treffen würde, wäre unsere Zivilisation dennoch mit einer existenziellen Krise nach der anderen konfrontiert.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 26.08.2025