Gates‘ grausame Studie balsamiert tote Babys ein, um Gewebe für KI, Forensik und Überwachung zu gewinnen

Ein von der Gates Foundation finanziertes Autopsieprojekt, das letzte Woche in Forensic Science, Medicine and Pathology veröffentlicht wurde , enthüllt, dass die Leichen von Neugeborenen wochenlang chemisch einbalsamiert wurden, damit ihre Organe entnommen, katalogisiert und in Datenbanken standardisiert werden konnten, die mit künstlicher Intelligenz, forensischen Untersuchungen und globalen Sterblichkeitsüberwachungsprogrammen verknüpft sind.

Die neue Studie kommt zustande, nachdem Gates das Projekt „Baby Open Brains“ finanziert hatte , bei dem Forscher des Masonic Institute for the Developing Brain MRT-Scans von Säuglingen im Alter von nur einem Monat in globale KI-Datenbanken eingaben, um das Rückgrat für ein landesweites staatliches Gehirn-Tracking-Programm zu bilden.

Das neue Einbalsamierungsprojekt folgt zudem auf einen von Gates finanzierten Tuberkulose-Impfstoffversuch in Südafrika, bei dem 260 zuvor gesunde Kinder mit Tuberkulose infiziert wurden , nachdem ihnen lebende Mycobacterium bovis-Bakterien injiziert worden waren. Zudem folgt es auf die von Gates finanzierten US-amerikanischen Gain-of-Function-Experimente, bei denen die Tuberkulose selbst so manipuliert wurde, dass sie sich ungehindert ausbreitete.

Für die neue Studie in Forensik, Medizin und Pathologie wurden 100 tote Säuglinge aus der Neugeborenen-Intensivstation (NICU) des Kasturba Medical College in Manipal, Indien, rekrutiert.

Den Autoren zufolge „wurden die Neugeborenen aus der Abteilung für Pädiatrie der Neugeborenen-Intensivstation (NICU) rekrutiert. CDA und MITS wurden im Zentrum für Fetale und Perinatale Pathologie, Abteilung für Pathologie, nach Einholung der schriftlichen Einverständniserklärung der Eltern/Erziehungsberechtigten durchgeführt.“

Totgeburten, mazerierte Babys (totgeborene Säuglinge, deren Körper bereits im Mutterleib verwest waren) und Föten wurden ausgeschlossen.

Dabei handelte es sich um lebend geborene Säuglinge, meist Frühchen und mit extrem niedrigem Geburtsgewicht, die kurz nach der Geburt starben.

Die Eltern wurden gebeten, Einverständniserklärungen für die Verwendung der Leichen ihrer Neugeborenen zu unterschreiben.

Mit Chemikalien getränkte Säuglingsleichen

Anstelle einer herkömmlichen Autopsie testeten die Forscher die sogenannte „Minimal Invasive Tissue Sampling“ (MITS), eine Technik, bei der mit Biopsienadeln das Gehirn, die Lunge und die Leber des Säuglings durchstochen werden.

Um die Körper für die Untersuchung zu konservieren, heißt es in dem Artikel, „wurde vorsichtig 10 % Formalin in die Extremitäten, den Bauch und die Schädelbasis injiziert … [und] der Körper wurde ein bis zwei Monate lang in einen großen Behälter mit 10 % Formalin getaucht, um eine vollständige Fixierung zu gewährleisten.“

Einfach ausgedrückt: Die Leichen neugeborener Menschen wurden bis zu zwei Monate lang chemisch einbalsamiert, während die Forscher ihr Gewebe entnahmen.

Dabei ging es nicht um Mitgefühl, sondern darum, standardisierte Beispiele zu erstellen, die repliziert und skaliert werden konnten.

Wichtige Bedingungen versäumt

Obwohl die von Gates finanzierte Methode als zuverlässiger Ersatz für eine vollständige Autopsie angepriesen wurde, wurden die wichtigsten Todesursachen übersehen.

Eine anhaltende pulmonale Hypertonie (PPHN), eine tödliche Komplikation bei Neugeborenen, wurde bei 19 % der konventionellen Autopsien, aber nur bei 1 % der MITS-Fälle festgestellt.

In der Arbeit wird von einer Sensitivität von lediglich 5 % für diese Erkrankung berichtet.

Dies bedeutet, dass die Methode fast immer dann versagte, wenn es darauf ankam.

Doch statt sie abzulehnen, beschreiben die Autoren die Technik als „durchführbar“ und preisen sie als bereit für die Einführung in ressourcenarmen Ländern an.

Die Genauigkeit stand nicht im Vordergrund, sondern die Skalierung der Datenerfassung.

Expansion in die Forensik

Die Studie beschränkt MITS nicht auf Krankenhäuser.

Die Autoren schreiben: „MITS ist im Bereich der forensischen Pathologie in Situationen relevant, in denen es zu ungeklärten oder verdächtigen Todesfällen bei Neugeborenen und Erwachsenen kommt, insbesondere in Gemeinschafts- oder Heimumgebungen, in denen vollständige Autopsien nicht durchführbar sind.“

Was als Krankenhausforschung beginnt, wird offen als forensisches Überwachungsinstrument für Regierungen positioniert.

Mit Gates‘ Geldern wird ein System finanziert, das für SIDS-Fälle (von denen viele mit Impfstoffen in Verbindung stehen), Morde und verdächtige Todesfälle entwickelt wurde.

Eine Studie von Toxicology Reports aus dem Jahr 2021 ergab, dass von den 2.605 an VAERS gemeldeten Todesfällen bei Säuglingen 58 % innerhalb von 3 Tagen und 78,3 % innerhalb von 7 Tagen nach der Impfung auftraten (p < 0,00001), während allein bei den 1.048 SIDS-Fällen 51 % innerhalb von 3 Tagen und 75,5 % innerhalb von 7 Tagen auftraten.

In einem TedTalk im Jahr 2010 erklärte Gates : „Wenn wir bei neuen Impfstoffen, der Gesundheitsfürsorge und den Diensten im Bereich der reproduktiven Gesundheit wirklich gute Arbeit leisten, könnten wir [die Weltbevölkerung] vielleicht um 10 oder 15 Prozent senken.“

Daten aus Säuglingsgewebe werden in die KI eingespeist

Das Papier fordert die Kombination der Gewebeentnahme bei Säuglingen mit künstlicher Intelligenz und stellt eine direkte Verbindung zwischen dem Projekt und den Gesundheitsüberwachungsprogrammen der UN her:

„Die Integration von MITS mit Bildgebungsverfahren und künstlicher Intelligenz kann eine schnelle und genaue Diagnose ermöglichen … und so zur Erreichung des nachhaltigen Entwicklungsziels SDG-3.2 beitragen.“

Vereinfacht ausgedrückt: Säuglingsgewebe würde standardisiert, digitalisiert und in KI-Systeme eingespeist, wobei die Ergebnisse in von der UNO unterstützte Rahmenwerke zur Überwachung der Sterblichkeit eingebunden würden.

Unter dem Deckmantel der nachhaltigen Entwicklung wird ein System zur Überwachung von Säuglingen auf internationaler Ebene aufgebaut.

Das Gates-Muster: Überwachung von der Wiege bis zur Bahre

Dieses Projekt ist ein Spiegelbild des ebenfalls von der Gates Foundation finanzierten Programms Baby Open Brains (BOBs) , das MRT-Scans von Säuglingen im Alter von nur einem Monat in weltweite Datenbanken für das KI-Training eingab.

Dieser Datensatz wurde offen als „Grundlage“ für das groß angelegte Programm „Healthy Brain and Child Development“ (HBCD) des NIH bezeichnet.

Mithilfe von MITS werden mit Gates‘ Geld nun Gewebe von den Leichen neugeborener Menschen gewonnen, chemisch konserviert und für die KI in Datenbanken gespeichert.

Im Leben werden ihre Gehirne gescannt.

Nach ihrem Tod werden ihnen die Organe entnommen.

Zusammen bilden diese Initiativen ein Überwachungssystem von der Wiege bis zur Bahre, getarnt als Wissenschaft.

Fazit

Die Gates Foundation finanzierte Wissenschaftler in Indien, die die Leichen neugeborener Menschen durchbohrten, ihnen Chemikalien injizierten und sie monatelang lagerten, während Gewebe entnommen und katalogisiert wurde.

Die Studie wirbt offen für diesen Prozess, nicht nur für Krankenhäuser, sondern auch für forensische Fälle und staatliche Überwachungsprogramme, mit dem ultimativen Ziel, die Daten in künstliche Intelligenz einzuspeisen.

Den Eltern wird gesagt, dass es sich um „weniger invasive Autopsien“ handele.

In Wirklichkeit geht es um die Normalisierung der weltweiten Entnahme von Säuglingsgewebe, der chemischen Konservierung von Neugeborenen und der Integration ihrer Überreste in die KI-gesteuerte Überwachung und staatliche Kontrolle.

