Geheime Stadt unter den Pyramiden von Gizeh – Hinweise auf eine Zivilisation vor 38.000 Jahren

In den letzten Wochen haben Berichte über eine angeblich unter den Pyramiden von Gizeh gelegene geheime Stadt für großes Aufsehen gesorgt.

Ein Forschungsteam unter der Leitung des pensionierten Forschers Dr. Corrado Malanga und des Akademikers Dr. Filippo Biondi behauptet, riesige, 38.000 Jahre alte Strukturen unter den Gizeh-Pyramiden gefunden zu haben. Von Jason Mason

Das Team behauptet Beweise für Strukturen unter der Pyramide von Chefren in Gizeh gefunden zu haben, was auf die Existenz einer unterirdischen Stadt hindeutet. Sie nutzten Synthetic Aperture Radar (SAR), eine innovative Technologie, die Satellitenradardaten mit seismischen Vibrationen kombiniert, die durch natürliche Erdbewegungen verursacht werden. Mit dieser Methode haben sie einen massiven unterirdischen Komplex erkannt, der sich bis zu 1.980 m in die Tiefe erstreckt.

Laut ihren veröffentlichten Resultaten wurden zuerst acht vertikale zylindrische Schächte identifiziert, die jeweils etwa 600 m tief in die Erde reichen. Diese Schächte sind von spiralförmigen Treppen und Kanälen umgeben, die wie Rohrleitungen für ein Wassersystem aussehen, was auf eine verborgene Welt von Strukturen unter der Oberfläche hindeutet.

Die Forscher schlagen sogar vor, dass die legendäre Halle der Aufzeichnungen von Atlantis, eine prähistorische Bibliothek, die mit alten ägyptischen Überlieferungen verbunden ist, innerhalb dieses unterirdischen Komplexes liegen könnte. Darüber hinaus hat der Einfluss ehemaliger ägyptischer Beamter wie Dr. Zahi Hawass, der beschuldigt wurde, die Medienberichterstattung zu monopolisieren und Forschungen zu verzögern oder zu blockieren, die nicht mit offiziellen Narrativen übereinstimmten, zu Bedenken hinsichtlich der Transparenz solch kontroverser Entdeckungen beigetragen.

Darüber hinaus hat die ägyptische Regierung, die für ihren zögerlichen Ansatz bei Ausgrabungen bekannt ist, die etablierte Narrative in Frage stellen, nicht zu den Behauptungen Stellung genommen und lediglich erklärt, dass diese Art von Forschung nicht offiziell genehmigt worden ist.

Die ägyptische Archäologie sieht sich seit vielen Jahren Kritik und Spekulationen über unterdrückte Entdeckungen und mangelnde Nachforschungen gegenüber. Insbesondere in Bezug auf die Große Pyramide und die Sphinx.

Einige Forscher und alternative Historiker argumentieren, dass die ägyptische Regierung den Zugang zu bestimmten archäologischen Stätten, einschließlich Hohlräumen unter der Sphinx und in der Großen Pyramide, einschränkt und nationale Erhaltungsmaßnahmen, politische Kontrolle und Tourismus-Interessen als mögliche Gründe für dieses Vorgehen anführt.

Das Team an Forschern, das die Entdeckung dieser Schächte bekannt gab, ist jedenfalls davon überzeugt, dass diese unterirdischen Strukturen Teil einer antiken Stadt oder einer prähistorischen Anlage zur Energieerzeugung wie bei einem Kraftwerk sind.

Berichte über verborgene Strukturen unter dem Gizeh-Plateau sind nichts Neues. Es gibt sie seit der Antike und sie gehen zum Beispiel auf den antiken griechischen Historiker Herodot zurück und tauchten im Laufe des Mittelalters und der Renaissance immer wieder auf. Besonders populär wurden sie im 19. Jahrhundert unter Gelehrten und erneut im 20. Jahrhundert, als der amerikanische Hellseher Edgar Cayce die Idee verbreitete, dass eine geheime Halle der Aufzeichnungen unter dem Pyramidenkomplex begraben sei.

Das Konzept eines Kraftwerks, das angeblich von Außerirdischen erbaut wurde, kursiert ebenfalls schon eine Weile in alternativ-wissenschaftlichen Kreisen. (Deshalb können wir nicht unter den Pyramiden graben (Video))

Es ist Teil einer breiteren Serie von Theorien, die beeindruckende antike Bauwerke Außerirdischen oder Angehörigen prähistorischer Hochzivilisationen zuschreibt. Die antiken Ingenieurleistungen in Gizeh sind tatsächlich so beeindruckend, dass selbst heute Wissenschaftler und Ingenieure sich nicht sicher sind, wie die Gizeh-Pyramiden gebaut wurden.

Sir William Matthew Flinders Petrie, ein Ägyptologe der ersten Stunde, führte 1880 die erste systematische Untersuchung des Gizeh-Plateaus durch, die eine detaillierte Analyse der Großen Pyramide umfasste. Seine Arbeit war bemerkenswert für ihre wissenschaftliche Genauigkeit und setzte einen Standard für zukünftige archäologische Studien.

Der Ägyptologe führte im 19. Jahrhundert umfangreiche Erhebungen und Ausgrabungen am Gizeh-Plateau durch. Seine Arbeit lieferte detaillierte Messungen und architektonische Beschreibungen der Großen Pyramide und betonte die Präzision ihrer Konstruktion.

Petries akribische Feldarbeit zeigte, dass die alten Ägypter über fortgeschrittene mathematische und ingenieurtechnische Fähigkeiten verfügten, da die Dimensionen der Pyramide so genau waren wie die, die mit modernen Methoden erreicht werden können. Einige moderne Interpretationen von Petries Erkenntnissen deuten auf Hinweise auf fortschrittliche Technologien hin, die beim Bau der Pyramiden verwendet wurden.

So dokumentierte Petrie eine Kernprobe, die ungewöhnliche horizontale Rillen aufwies, was zu Debatten über die Werkzeuge oder Methoden führte, die zum Schneiden und Formen des Steins verwendet wurden. Während Petrie selbst die Existenz verlorener Technologien vermutete, haben spätere Forscher auf diese Merkmale als potenzielle Indikatoren für ausgeklügelte Bearbeitungstechniken hingewiesen, die über das hinausgehen, was traditionell der alten ägyptischen Zivilisation zugeschrieben wird.

Ganz aktuell wurde von dem Team aus Forschern eine zweite Stadt unter den Pyramiden von Gizeh in Ägypten entdeckt! Diese sensationelle Entdeckung befindet sich unter der Pyramide von Menkaure und könnte in der Lage sein zu beweisen, wie die drei Pyramiden von Gizeh durch die Existenz eines massiven unterirdischen Komplexes, der tief unter der Erde begraben ist, direkt miteinander verbunden sind.

Diese bemerkenswerte Entdeckung folgte fast unmittelbar auf die vorherige Entdeckung großer unterirdischer Strukturen unter der Pyramide von Chefren im März dieses Jahres. Skeptiker sagten auch diesmal, diese Meldungen basieren auf „Fake News“, ohne plausible Gegenargumente zu liefern oder sich im Rahmen wissenschaftlicher Diskussionen dazu zu äußern.

Das Team von Forschern aus Italien hat seine Resultate verteidigt und erklärt, dass es eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit gibt, dass sich unter der Pyramide von Mykerinos die gleichen Säulen befinden wie unter der größeren Chephren-Pyramide.

„Wir sind fest davon überzeugt, dass die Strukturen in Gizeh miteinander verbunden sind, was unsere Ansicht verstärkt, dass die Pyramiden lediglich die Spitze des Eisbergs eines kolossalen unterirdischen Infrastruktur-Komplexes sind. … Dieses Netzwerk besteht wahrscheinlich aus einem dichten System von Tunneln, die die Hauptstrukturen unter der Erde verbinden. Da Menkaure kleiner ist als Khafre, glauben wir, dass die Anzahl der Säulen wahrscheinlich gleich, aber geringer ist als die unter Khafre“, sagte Dr. Biondi.

Diese neueste Entwicklung, die Säulen unter Menkaure bzw. der Pyramide von Mykerinos zu entdecken, verstärkt ihre Theorie, dass sich tausende Meter darunter eine verborgene Megastruktur irgendeiner Art befindet, die nicht mit der herkömmlichen Ägyptologie in Einklang zu bringen ist.

„Entdeckungen wie diese unter Menkaure fordern uns heraus, unser Verständnis der alten ägyptischen Geschichte und der Vergangenheit der Menschheit neu zu überdenken und eröffnen neue Perspektiven auf unsere Ursprünge und Fähigkeiten.“

Obwohl viele Archäologen glauben, dass die drei Pyramiden von Gizeh nur etwa 4.500 Jahre alt sind, schätzen Biondi und sein Team, dass die verborgenen Säulen darunter etwa 38.000 Jahre alt sind und von einer verlorenen Zivilisation erbaut wurden. Sie glauben, dass vor etwa 12.800 Jahren eine globale Katastrophe, wie ein Kometeneinschlag, stattfand, die eine fortschrittliche prähistorische Zivilisation vollständig auslöschte.

Beweise für eine antike Katastrophe vor etwa 12.000 Jahren stammt hauptsächlich aus geologischen, archäologischen und klimatischen Studien. Das sog. Jüngere Dryas ist ein bedeutendes klimatisches Ereignis, das vor ungefähr 12.900 bis 11.700 Jahre stattfand und eine plötzliche Rückkehr zu glazialen Bedingungen nach der Erwärmung der letzten Eiszeit markiert. Dieser Zeitraum ist durch einen dramatischen Temperaturabfall gekennzeichnet, der tiefgreifende Auswirkungen auf die Umwelt und die menschlichen Populationen hatte. Einige Forscher schlagen vor, dass ein Kometen- oder Asteroideneinschlag das Jüngere Dryas ausgelöst haben könnte.

Stätten der frühen Clovis-Kultur in Nordamerika zeigen Beweise für menschliche Besiedlung vor und während des Jüngeren Dryas. Die abrupten Veränderungen im Klima und in der Umwelt hatten wahrscheinlich Auswirkungen auf diese frühen menschlichen Populationen.

Viele Kulturen auf der ganzen Welt haben Mythen und Legenden über große Fluten oder katastrophale Ereignisse bis heute lebendig gehalten. Einige Forscher schlagen deshalb vor, dass diese Geschichten möglicherweise in realen historischen Ereignissen verwurzelt sind, einschließlich der dramatischen Veränderungen, die vor etwa 12.000 Jahren stattfanden.

Laut den neuesten Meldungen des Forscherteams aus Italien und Schottland, geleitet von Corrado Malanga von der Universität Pisa und Filippo Biondi von der Universität Strathclyde, hat die fortschrittliche Radartechnologie ein massives unterirdisches Netzwerk enthüllt, das die Pyramiden von Khafre, Khufu und Menkaure sowie die Große Sphinx miteinander verbindet.

Befürworter der Jüngeren Dryas Hypothese weisen auf Einschlagtrümmer in Abu Hureyra, Syrien als mögliche Beweise für regionale Überschwemmungen hin. Der unabhängige Forscher Andrew Collins hebt Inschriften im Tempel von Edfu hervor, die von einer urzeitlichen Flut berichten, die eine verlorene Kultur der „Ältesten“ zerstörte. Ägyptologen entgegnen, dass diese Texte symbolisch sind und nicht direkt mit Gizeh verbunden sein sollen, aber das ist eine Frage der Interpretation.

Andrew Collins hat Inschriften im Tempel von Edfu gesehen, die von einer urzeitlichen Flut berichten. Diese Inschriften, bekannt als die Edfu-Texte, beziehen sich auf ein heiliges Gebiet in der Gizeh-Region, das von einer „Feind-Schlange“ zerstört wurde, was Collins als Metapher für einen Kometeneinschlag interpretiert hat.

Die Texte erwähnen eine verheerende Flut, die eine geheimnisvolle Zivilisation zerstörte, und Collins verbindet dies mit der Idee eines Kometeneinschlags, der Überschwemmungen und Chaos verursachte, die die meisten Spuren dieser Zivilisation auslöschten.

Die Edfu-Texte beschreiben auch eine urzeitliche Zeit, in der Götter die Erde regierten, und eine heilige Insel, von der der erste Tempel, der jemals gebaut wurde, aus den uranfänglichen Wassern auftauchte. Darüber hinaus erwähnen die Texte eine „Heimat der Urzeitlichen“, die durch eine Katastrophe zerstört wurde, was dem Thema der Zerstörung in Platons Bericht über Atlantis ähnelt.

Im alten ägyptischen Mythos bezieht sich Zep Tepi auf die „Erste Zeit“, eine mythologische Goldene Ära, in der Götter unter den Menschen wandelten und die Urordnung hergestellt wurde. Edfu-Lehren beziehen sich oft auf Zep Tepi als Symbol für den ursprünglichen göttlichen Zustand und das Wissen der Menschheit und betonen die Bedeutung, sich wieder mit diesem verlorenen göttlichen Wissen zu verbinden.

Die Geschichte von Atlantis, wie sie von Platon und anderen Quellen erzählt wird, beschreibt eine hochentwickelte Zivilisation, die letztlich durch Naturkatastrophen zerstört wurde. Einige esoterische Lehren, darunter solche, die von Edfu beeinflusst sind, gehen davon aus, dass Atlantis eine reale Zivilisation war, die mit dem alten Ägypten und anderen fortgeschrittenen Kulturen verbunden war. Der Aufstieg und Fall von Zivilisationen wie Atlantis dienen als Lektionen für spirituelles Wachstum.

Diese Periode wird häufig mit der Errichtung der ersten Tempel und der göttlichen Herrschaft der Pharaonen assoziiert. Sie stellt eine Zeit des Friedens und des Wohlstands dar, bevor der Zerfall der Zivilisation eintrat. Die Überreste dieser großartigen prähistorischen Zivilisation befinden sich vermutlich immer noch unter dem Gizeh-Plateau. Sowohl die Edfu-Texte als auch die Atlantis-Erzählung teilen Themen einer goldenen Ära, gefolgt von Zerstörung.

Die Idee, dass eine Zivilisation für ihren Hochmut oder moralischen Verfall bestraft wurde, ist in beiden Berichten vorhanden. Die Edfu-Texte erwähnen eine verheerende Flut, die eine Zivilisation zerstörte, was Parallelen zu den katastrophalen Ereignissen aufweist, die zum Untergang von Atlantis führten. Dieser Zusammenhang deutet auf ein gemeinsames kulturelles Gedächtnis über antike Katastrophen hin, die sowohl die ägyptische als auch die griechische Mythologie beeinflusst haben.

Die Edfu-Texte, die an den Wänden des Horustempels in Edfu, Ägypten, eingraviert sind, gehören daher zu den reichhaltigsten Quellen der ägyptischen Mythologie und wurden von einigen als Träger historischer Ereignisse interpretiert.

Diese Inschriften enthalten das, was einige Gelehrte als die Gründung des Tempels selbst und die mythischen Ursprünge der Tempel in Ägypten beschreiben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es thematische Ähnlichkeiten zwischen den Edfu-Texten und Platons Geschichte von Atlantis gibt, insbesondere in den Motiven von Zerstörung und Wasser, jedoch keine konkreten Beweise dafür, dass die Edfu-Texte die Existenz von Atlantis als historische Realität endgültig bestätigen. Die Suche nach Atlantis, wie sie von Platon beschrieben wird, bleibt ein Thema von Debatten unter Wissenschaftlern.

Biondis Team sagt, dass es innerhalb der nächsten Monate vollständige Tomografiedateien veröffentlichen wird und Genehmigungen für Bohrtests bei der Pyramide von Menkaure anstrebt. Bis dahin bleiben die Behauptungen unbestätigt, und die Debatte darüber, was unter dem Gizeh-Plateau liegt, zeigt keine Anzeichen einer Abnahme.

Ganz im Gegenteil: Die neu entdeckten Schächte und Kammern könnten die Geschichte umschreiben, wenn sich herausstellt, dass sie wahr sind.

Obwohl alternative Interpretationen von Mainstream-Ägyptologen weithin vehement abgelehnt werden, weil sie viel zu verlieren haben, argumentieren alternative Forscher, dass die mythologische Insel der Schöpfung, die in den Texten erwähnt wird, eine lang verlorene Zivilisation in Gizeh symbolisieren könnte. Einen heiligen Heimatort, der durch eine Katastrophe zerstört wurde und später im antiken Mythos der wahren Pyramidenbauer verewigt wurde. Seitdem werden diese Texte als mythologisch betrachtet, wobei die überlebenden Götter nach der Flut nach Ägypten gingen, anstatt dort ihren Ursprung zu haben.

Eine bald erscheinende Studie der italienischen Forscher, die noch auf Peer-Review-Publikation wartet, legt nahe, dass die Anlage unter Gizeh zehn Mal größer ist als die Pyramiden selbst.

Die neuen Radarscans haben es den Wissenschaftlern ermöglicht, die verborgenen unterirdischen Strukturen zu kartieren, von denen bereits seit der Antike berichtet wurde. Es wird angenommen, dass es weitläufige Kammern, große quadratische Räume und Schächte gibt, die hunderte Meter tief hinabführen. Forscher können kaum fassen, was sie dort entdeckt haben und überall im Internet kommen neue Theorien darüber auf.

Wenn eine globale universale Flut stattgefunden hat, welche die Zivilisation der eigentlichen Pyramidenbauer und Konstrukteure dieser gewaltigen unterirdischen Anlagen ausgelöscht hat, dann sind die Gizeh-Pyramiden einige der verbliebenen Relikte dieses Ereignisses, die überdauert haben.

Wenn diese unterirdischen Strukturen bestätigt werden und tatsächlich so alt sind, wie behauptet wird, würde das unser Verständnis der alten ägyptischen Geschichte und der menschlichen Zivilisation erheblich verändern. Die Implikationen, eine prähistorische Stadt unter den Pyramiden zu entdecken, sind tiefgreifend. Es würde nahelegen, dass eine hoch entwickelte Zivilisation lange vor der bekannten Geschichte des alten Ägypten existierte.

Genauso wie es in antiken Königslisten festgehalten ist. Es war eine Zeit, in der Götter die Erde regiert haben und erst viel später kam es zur bekannten dynastischen Periode, als Menschen die Rolle der Götter und Halbgötter eingenommen haben und zu Königen und Pharaonen wurden.

Basierend auf den bisherigen Berichten und den Daten, die durch innovative Radartechnologie gewonnen wurden, deuten die Annahmen der Forscher auf ein Alter der Anlagen von etwa 38.000 Jahren hin. Dieses Alter liegt weit vor der bekannten ägyptischen Hochkultur, die vor etwa 4.500 Jahren begann, die Pyramiden zu errichten. Es würde bedeuten, dass diese Strukturen von einer archaischen, hochentwickelten Zivilisation gebaut wurden, die vor der ägyptischen Kultur existierte und möglicherweise durch eine globale Katastrophe ausgelöscht wurde.

Falls die Entdeckung authentisch ist, könnten die Bauherren dieser Anlagen entweder eine verlorene prähistorische Zivilisation sein, die technologisch weit fortgeschritten war, oder außerirdische Besucher, die in der Vergangenheit die Erde besucht und diese Anlagen errichtet haben. Alternativ könnten es globale Hochkulturen gewesen sein, die durch katastrophale Ereignisse ausgelöscht wurden, deren Überreste erst jetzt entdeckt werden.

Die unterirdischen Anlagen könnten als Zufluchtsorte oder Schutzräume vor globalen Katastrophen, wie Kometeneinschlägen oder klimatischen Veränderungen, gebaut worden sein. Sie könnten dem Zweck gedient haben, rituelle oder spirituelle Zeremonien durchzuführen, oder als heilige Stätten für eine vergessene Kultur.

Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlagen als eine Art „Halle der Aufzeichnungen“ oder Wissensspeicher dienten, ähnlich der Legende um die Halle der Aufzeichnungen von Atlantis. Die Strukturen könnten Teil eines weltweiten Netzwerks von Anlagen gewesen sein, die eine fortschrittliche Gesellschaft verbanden, um Informationen, Energie oder Ressourcen zu tauschen. Eine langfristige Überlegung könnte gewesen sein, eine Überlebensbasis für eine hochentwickelte Zivilisation zu schaffen, um nach einer Katastrophe wieder aufzubauen.

Mehrere Studien und Messungen haben gezeigt, dass bestimmte Bereiche um die Pyramiden von Gizeh ungewöhnliche magnetische Signale aufweisen. Besonders in und um die Pyramiden herum wurden Anomalien festgestellt, die auf die besonderen Bau- und Materialeigenschaften der Konstruktionen zurückzuführen sein könnten. Manche Theorien gehen sogar so weit, zu vermuten, dass die Pyramiden diese magnetischen Felder beeinflussen oder verstärken.

Die Idee, dass die Pyramiden die magnetischen Anomalien verstärken, basiert auf der Annahme, dass die großen Steinblöcke, insbesondere die Kalkstein- und Granitsteine, bestimmte ferromagnetische Mineralien enthalten. Es wird vermutet, dass die Pyramiden und die darunter liegenden Strukturen möglicherweise mit magnetisch aktiven Mineralien gefüllt sind, die ungewöhnliche Signale erzeugen. Beim Bau könnten diese Mineralien im Gestein und in der Konstruktion eine Art „magnetisches Verstärkungssystem“ bilden, ähnlich einer Antenne.

Darüber hinaus wird spekuliert, dass die präzise geometrische Anordnung der Pyramiden und ihrer Kammern die lokalen Magnetfelder beeinflussen und verstärken könnte. Einige Theorien vergleichen diese Anordnung mit modernen Antennen oder Resonanzsystemen, die elektromagnetische Energie sammeln oder fokussieren sollen. Diese Hypothesen legen nahe, dass die Pyramiden als eine Art Energiefokus oder -konzentrat fungierten.

Es gibt Hinweise, dass die verwendeten Steine, vor allem Granit, magnetische Kristalle wie Magnetit enthalten könnten. Diese könnten in Kombination mit der geometrischen Anordnung der Pyramide elektromagnetische Effekte verstärken. Einige Theorien deuten darauf hin, dass die magnetischen Anomalien auf verborgene Kammern, Tunnel oder Energiezentren unter den Pyramiden hinweisen könnten, die noch nicht entdeckt wurden. Diese könnten eine Funktion als Energiequelle, Speicher oder Kommunikationsknoten gehabt haben.

Manche Theorien schlagen vor, dass die Pyramiden in der Vergangenheit als Orte für rituelle oder energetische Zeremonien gedient haben könnten, um bestimmte Energien zu kanalisieren oder zu kontrollieren. Es wird auch spekuliert, dass die Anomalien im Magnetfeld mit den angeblichen energetischen Heilkräften oder mit außerirdischen Technologien in Verbindung stehen könnten.

Quellen: PublicDomain/jason-mason.com am 22.08.2025