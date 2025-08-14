Gesundheit: Der Sonnenschutzmythos

Teile die Wahrheit!

Der Mythos Sonnenbrand:

„Der Schmierfaktor 50 ist kontraproduktiv und lebensbedrohlich.

Suchen Sie den Schatten auf und tragen Sie Sonnenschutzmittel dick auf, um Hautkrebs zu verhindern. Das ist, kurz gesagt, der Rat der KWF-Krebsgesellschaft und des Berufsverbands der Dermatologen NVDV. Dieser Rat ist veraltet und sogar lebensgefährlich, sagen ein Forscher und zwei Dermatologen in dieser Zeitung.

Nach neueren Erkenntnissen schützt die ultraviolette Strahlung (UV) des Sonnenlichts tatsächlich vor vielen Krebsarten – auch vor Hautkrebs. Außerdem senkt ein ungeschütztes Sonnenbad den Blutdruck und damit das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Schätzungsweise 480.000 Menschen sterben jedes Jahr in Europa an den Folgen mangelnder UV-Strahlung.“Uv-Blocking mit Faktor 50 ist lebensgefährlich.“

Die Ratschläge von KWF Cancer Control und der Niederländischen Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie (NVDV), die Sonne zu meiden und hohe Schutzfaktoren zu verwenden, sind veraltet und schädlich. Sonnenschutzmittel stören die natürliche Anpassung der Haut an die Sonne und blockieren die ultraviolette (UV) Strahlung, die für die Gesundheit unerlässlich ist.

Untersuchungen zeigen, dass eine unzureichende Sonnenexposition jedes Jahr 480.000 zusätzliche Todesfälle in Europa verursacht. „Wir haben Angst vor Hautkrebs, aber niemand sagt uns, dass die Sommersonne vor anderen Krebsarten und Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützt“, so die Experten.

Jetzt, wo der Sommer in vollem Gange ist, warnen KWF und NVDV erneut vor den Gefahren der ultravioletten Strahlung (uv A und uv B). Im Frühjahr und Sommer ist diese Strahlung in den Niederlanden so stark, dass sie die DNA in unseren Hautzellen schädigen kann, so das RIVM. (Zensur von Sonnenscheinvitaminen: Wie Gesundheitsbehörden die lebensrettende Wirkung von Vitamin D während COVID unterdrückten)

Dies führt nicht nur zu Falten und Altersflecken, sondern auch zu einem erhöhten Risiko für Hautkrebs. KWF und NVDV raten: „Schützen Sie sich, indem Sie die Sonne meiden, schützende Kleidung tragen und einen Lichtschutzfaktor von mindestens 30 auftragen“.

Sonnenschutzfaktoren (SPF steht für Sun Protection Factor) in Sonnenschutzmitteln verhindern das Eindringen von UV A und UV B in die Haut. Ihre Verwendung wird daher u. a. von Krankenversicherungen und Kommunalverwaltungen gefördert, die überall an der Küste, auf Campingplätzen, in Schwimmbädern und Vergnügungsparks Spender („Schmierstangen“) aufstellen, an denen man sich kostenlos mit Creme mit SPF 30 eincremen kann.

Der Krankenversicherer Zilveren Kruis verteilt kostenlose Sonnenschutzmittel auf Terrassen und warnt die Öffentlichkeit mit schrillen Werbespots: „Einer von fünf Menschen wird die am schnellsten wachsende Krebsart bekommen: Hautkrebs. Dabei können Sie die meisten Fälle verhindern, indem Sie Sonnenschutzmittel richtig auftragen!“

Diese Sichtweise auf die Sonne als Quelle gefährlicher Strahlung stößt zunehmend auf Kritik. In einer aktuellen Veröffentlichung (Juni 2025) in Photochemical & Photobiological Sciences, einer britischen Fachzeitschrift für Spezialisten auf dem Gebiet der biologischen Wirkungen des Lichts, fordert eine internationale Gruppe von 17 Wissenschaftlern eine Anpassung der derzeitigen Sonnenempfehlungen an die neuen Erkenntnisse: UV-Strahlung ist für die Gesundheit unverzichtbar, und die Öffentlichkeit sollte stattdessen dazu angehalten werden, sich häufiger ungeschützt der Sonne auszusetzen, ohne sich zu verbrennen.

Einer dieser Wissenschaftler ist Frank de Gruijl, ein Experte für Photobiologie der Haut, der seit vielen Jahren als Studienleiter und Professor am Leiden University Medical Centre (LUMC) tätig ist.

„Es besteht kein Zweifel daran, dass Sonnenbrände das Hautkrebsrisiko erhöhen“, sagt er. „Die derzeitigen Ratschläge berücksichtigen jedoch nicht, dass die Sonne auch viele positive Wirkungen hat.“

Die bekannteste positive Wirkung der UV-Strahlung ist, dass sie die Produktion von Vitamin D in der Haut anregt. Damit ist die Sonne die wichtigste Quelle für dieses Vitamin, das wir nur in geringem Maße über die Nahrung aufnehmen.

Seit jeher ist bekannt, dass Vitamin D für starke Knochen unerlässlich ist, aber in den letzten 20 Jahren hat sich gezeigt, dass es noch viel mehr für die Gesundheit tut. Es wurde festgestellt, dass Vitamin D ein- bis zweitausend Gene beeinflusst und wichtig für das Immunsystem und das Gehirn ist.

Eine Studie nach der anderen belegt, dass dieses Vitamin vor Infektionskrankheiten, Autoimmunerkrankungen, Demenz und Krebs – einschließlich Hautkrebs – schützt.

Außerdem wird durch die UV-Strahlung Stickstoffmonoxid produziert, ein Stoff, der die Blutgefäße erweitert und den Blutdruck senkt. De Gruijl sagt, dass laut großen Bevölkerungsstudien die Gesamtsterblichkeit sinkt, je mehr Menschen sich der Sonne aussetzen. Insbesondere die Sterblichkeit durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist mit zunehmender Sonneneinstrahlung geringer.

In einer englischen Studie wurde festgestellt, dass Menschen, die sich viel der Sonne aussetzten, häufiger an Hautkrebs erkrankten, aber auch die Gesamtsterblichkeit war bei diesen Menschen niedriger.

De Gruijl: „Mit dem bemerkenswerten Endergebnis, dass die Gruppe mit Hautkarzinomen und der höchsten Sonnenexposition tatsächlich die niedrigste Sterblichkeit innerhalb der untersuchten Bevölkerungsgruppe hatte.“

Ein wichtiges Signal, dass es keine gute Idee ist, die Sonne zu meiden, kommt aus Schweden. Der Epidemiologe Dr. Pelle Lindqvist vom Karolinska Universitätskrankenhaus in Solna untersuchte das Sonnenverhalten von 29.518 schwedischen Frauen im Alter zwischen 25 und 64 Jahren und veröffentlichte seine Ergebnisse 2016. Frauen, die sich regelmäßig in der Sonne aufhielten, hatten trotz eines leicht erhöhten Hautkrebsrisikos eine geringere Sterblichkeitsrate.

Frauen, die die Sonne mieden, hatten ein um 60 Prozent höheres Risiko, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben. Interessanterweise hatten nicht rauchende Sonnenvermeiderinnen das gleiche Sterberisiko wie rauchende „Sonnenanbeterinnen“. Lindqvist schlussfolgerte: „Sonnenlichtvermeidung ist ein ähnlicher Risikofaktor für einen vorzeitigen Tod wie das Rauchen.“

Inzwischen gibt es Studien, die darauf hindeuten, dass das Aufsuchen des Schattens und das Abdecken der UV-Strahlung mit Sonnenschutzmitteln – genau wie es KWF und NVDV empfehlen – gesundheitsschädlich ist. Die Zahlen lügen nicht. In einer Veröffentlichung aus dem Jahr 2020 einer weiteren internationalen Gruppe von Wissenschaftlern, darunter Frank de Gruijl, wurde der Vitamin-D-Spiegel als Maß für die Sonnenexposition verwendet.

Niedrige Vitamin-D-Spiegel korrelierten mit einem um 400 Prozent höheren Brustkrebsrisiko, einem um 125 Prozent höheren Demenzrisiko, einem um 122 Prozent höheren Alzheimer-Risiko und einer Verdoppelung des Risikos für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Ein hoher Vitamin-D-Spiegel wurde mit einem um 125 Prozent geringeren Risiko für Multiple Sklerose in Verbindung gebracht, eine Autoimmunerkrankung, die zu schweren neurologischen Schäden führt. Die Forscher schätzen, dass jährlich 480.000 Todesfälle in Europa und 340.000 in den USA auf eine unzureichende Sonnenexposition zurückzuführen sind.

„Sonnenbäder sind nicht unbedingt empfehlenswert“, sagt De Gruijl. „Aber im Allgemeinen ist es gesund, im Sommer viel draußen zu sein und die UV-Strahlung aufzusaugen.

Als Faustregel gilt, dass man sich nie einen Sonnenbrand holen sollte, denn der ist zweifellos schädlich. Ein Sonnenbrand ist nämlich eine UV-Vergiftung der Haut.

Aber wenn man ab dem Frühjahr jeden Tag in die Sonne geht, kann sich die Haut langsam daran gewöhnen. Es ist unklug, sich jeden Tag mit einem hohen Lichtschutzfaktor einzuschmieren, denn dann hat die Haut keine Chance, sich daran zu gewöhnen.“

Ids Boersma, Dermatologe am Haar- und Kopfhautexpertenzentrum HAARR in Etten-Leur, stimmt dem zu und geht noch einen Schritt weiter: „Schmierfaktor 50 ist lebensgefährlich“, sagt er entschieden, „weil er ein falsches Gefühl der Sicherheit vermittelt. Die Haut wird im Sommer natürlich etwas dicker, weil das Pigment zunimmt. Das ist für die meisten Menschen ein ausreichender Schutz vor der niederländischen Sonne.

Wenn man den ganzen Tag LSF 50 aufträgt, blockiert man diesen natürlichen Prozess. Die Haut bleibt verwundbar. Inzwischen glauben die Leute, dass sie mit LSF 50 50 mal länger in der Sonne bleiben können, aber das funktioniert nur, wenn man sich jeden zweiten Tag sehr dick eincremt. Das macht niemand.

In Wirklichkeit lässt man etwas aus oder trägt zu dünn auf. Dann hat man ein erhöhtes Risiko, einen Sonnenbrand zu bekommen, vor allem, wenn man lange Zeit unbesorgt in der Sonne bleibt, weil man sich einbildet, durch die Creme geschützt zu sein.“

Er hält den Rat des NVDV, die Sonne zwischen 11:00 und 15:00 Uhr zu meiden, für absurd. „Die Menschen halten sich bereits viel zu viel drinnen auf, man sollte sie stattdessen ermutigen, mehr nach draußen zu gehen, um die Vorteile der Sonne zu genießen“, sagt er.

Es ist bekannt, dass Menschen, die beruflich viel Zeit im Freien verbringen, wie Landwirte und Straßenarbeiter, seltener an Melanomen erkranken als Büroangestellte, die den ganzen Tag drinnen sitzen. Die eigentliche Gefahr liegt bei Menschen, die nach Spanien oder in die Tropen fliegen und sich mit Winterhaut in der prallen Sonne an den Strand legen. Wenn man sich häufig verbrennt, steigt das Hautkrebsrisiko“.

Nach Angaben des KWF ist Hautkrebs die am schnellsten wachsende Krebsart, aber laut Boersma vergisst man, hinzuzufügen, dass es sich bei mehr als 80 Prozent der Fälle um relativ harmlose Krebsarten handelt, die leicht zu behandeln sind. Die tödlichste Form von Hautkrebs, das Melanom, ist relativ selten. Und dank einer besseren Kontrolle und Behandlung sterben auch weniger Menschen an dieser Krebsart.

„Außerdem ist die Zahl der Todesfälle durch Melanome im Vergleich zu Brust-, Prostata- und Dickdarmkrebs verschwindend gering. Und genau davor scheint die UV-Strahlung zu schützen. Übrigens gibt es Hinweise darauf, dass Menschen mit Melanomen eine höhere Überlebensrate haben, wenn sie sich mehr der Sonne aussetzen.“

Die Kritik von De Gruijl und Boersma an der traditionellen Sonnenberatung ist nicht neu. Im Jahr 2011 erregte Boersma Aufsehen in den Medien mit einem Aufruf, vor allem keine Creme mit LSF 50 zu verwenden. Das brachte ihm wütende Reaktionen von Dermatologenkollegen ein, und der Berufsverband NVDV drohte, ihn als Mitglied auszuschließen.

„Beim NVDV hielt man meine Aussagen für unverantwortlich und warf mir vor, die Menschen zu verwirren“, sagt er. „Es endete mit einem Zischen. Später senkten sie die Empfehlung leise auf LSF 30, aber eine Entschuldigung bei mir kam nie zustande.“

Interessanterweise scheinen sowohl das KWF als auch der NVDV wenig Interesse an einer Änderung der Wahrnehmung zu haben und weichen nicht von den traditionellen Ansichten ab.

Einer der ersten Dermatologen, der das KWF und den NVDV dazu aufforderte, die Sonnenempfehlungen zu lockern, war Han van der Rhee. Van der Rhee hatte sich seit den 1980er Jahren für die Warnung vor Hautkrebs eingesetzt, war jahrzehntelang Berater der KWF-Krebsbekämpfung und gehörte zu den Initiatoren des „Sommersprossenbusses“, eines Busses, der an Stränden unterwegs war, um die Strandbesucher vor den Gefahren der Sonne zu warnen.

Allmählich erkannte er, dass er damit mehr schadet als nützt, und ab dem Jahr 2000 begann er tatsächlich, die Sonne als Quelle der Gesundheit zu fördern. „Ein guter Wissenschaftler muss in der Lage sein, seine Meinung zu ändern“, sagte er in einem Interview. Er veröffentlichte wissenschaftliche Artikel über die positiven Auswirkungen der UV-Strahlung und wandte sich mit den Büchern Sun May und Sun Wiser an ein breiteres Publikum.

Im Jahr 2016 sagte er in einem Interview mit dem Gesundheitsmagazin Life Unlimited: „Meine Kollegen reagieren sehr abweisend auf meine Artikel. Und wenn ich ein Buch schreibe, distanziert sich die Niederländische Dermatologische Gesellschaft davon, noch bevor sie den Inhalt zur Kenntnis genommen hat.“

Der inzwischen 79-jährige Van der Rhee hat den Kampf für eine weniger strenge Sonnenempfehlung aus Altersgründen aufgegeben. In einer E-Mail teilt er mit, dass sich die Sonnenempfehlungen des KWF und des NVDV seines Erachtens nach nicht wesentlich geändert haben.

Auf die Frage, ob er die Fackel seines Kampfes für Veränderungen an eine jüngere Generation von Dermatologen weitergegeben hat, erwähnt er nach einigem Nachdenken Frank de Gruijl. Dieser erklärt, dass es ihm eine große Ehre sei, dies zu tun, verweist aber auf sein eigenes Alter: 70 Jahre. Der einzige andere Dermatologe, der das KWF und den NVDV öffentlich kritisiert, Ids Boersma, ist 73 Jahre alt.

„Ich stamme aus der Protestgeneration der 1970er Jahre“, erklärt er. „Mein Slogan lautet: ‚Ich protestiere, also existiere ich‘. Die heutige Generation von Ärzten sitzt praktisch den ganzen Tag in einer Blase am Computer, geht kaum Risiken ein und befolgt Protokolle ohne nachzudenken.“

De Gruijl ist milder gestimmt und versteht, warum jüngere Kollegen schwer zu überzeugen sind: „Es ist einfach seit Jahrzehnten die allgemeine, fest verankerte Meinung, dass UV-Strahlung schlecht ist. Wenn man dem widerspricht, erntet man viele Kommentare und Skepsis von Kollegen.

Das ist für die eigene Karriere nicht gerade förderlich“. Auch er selbst gehörte lange Zeit zu den Wissenschaftlern, die auf die schlechten Seiten der UV-Strahlung hinwiesen. „Ich habe mich sogar mit Forschern gestritten, die der Meinung waren, dass die Vorteile der UV-Strahlung die Nachteile überwiegen.

Bis meine Forschungsgruppe einmal ein Experiment mit Mäusen durchführte, die zu Darmkrebs neigen. Bei Mäusen, die wir mit UV bestrahlten, wurde zu meinem Erstaunen das Wachstum von Dickdarmkrebs gehemmt. Als Wissenschaftler muss man also offen sein; ich halte es für eine gute Eigenschaft, seine Meinung ändern zu können.“

Der NVDV konnte auf unser Ersuchen um Stellungnahme „urlaubsbedingt“ nicht reagieren. Vom KWF erhielten wir vor Ablauf der Frist keine Antwort auf unsere Fragen.

Quellen: PublicDomain/deanderekrant.nl am 14.08.2025