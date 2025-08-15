Gesundheit: Der Werkzeugkasten der Natur: Ätherische Öle für Ihr Überleben und Ihre Notfallvorsorge

Teile die Wahrheit!

Ätherische Öle sind natürlich, langanhaltend und vielseitig einsetzbar. Sie werden aus Pflanzen gewonnen und bieten starke gesundheitsfördernde Eigenschaften, weshalb sie sich ideal für Überlebenskits eignen.

Zu den besten ätherischen Ölen für Notfälle zählen Lavendel (Stressabbau), Zitrone (Desinfektionsmittel) und Pfefferminze (Energieschub, kühlende Wirkung).

Ätherische Öle können Insekten abwehren, Schädlinge abschrecken und bieten in Mischung mit Trägerölen einen leichten Sonnenschutz.

Verdünnen Sie Öle immer vor der Anwendung auf der Haut, vermeiden Sie die Einnahme (außer wenn sie für Lebensmittel geeignet sind) und halten Sie sie von Haustieren und Kindern fern.

Klein und tragbar bieten ätherische Öle eine natürliche Alternative zu synthetischen Medikamenten und Vorräten im Notfall.

Bei der Vorbereitung auf Notfälle denken die meisten Menschen an Lebensmittel, Wasser und Erste-Hilfe-Material. Ein oft übersehener Punkt sind jedoch ätherische Öle. Diese wirksamen Pflanzenextrakte werden seit Jahrtausenden aufgrund ihrer Wirksamkeit und ihrer zahlreichen gesundheitsfördernden Eigenschaften verwendet.

Ätherische Öle sind leicht, langanhaltend und vielseitig und können in Überlebenssituationen, bei Outdoor-Abenteuern und bei der täglichen Vorbereitung entscheidend sein.

Warum ätherische Öle in Ihr Survival-Kit gehören

Ätherische Öle sind natürliche, konzentrierte Pflanzenextrakte, die aus Blättern, Blüten, Rinde, Wurzeln und Samen gewonnen werden. Pflanzen produzieren diese Öle zum Schutz vor Schädlingen, Infektionen und Umweltbelastungen. Diese Vorteile können auch Menschen nutzen.

Aus diesen Gründen sind sie eine sinnvolle Ergänzung für jedes Notfallset:

Lange Haltbarkeit – Im Gegensatz zu Medikamenten, die ablaufen, sind hochwertige ätherische Öle bei richtiger Lagerung jahrelang haltbar.



Vielseitig einsetzbar – Von der Ersten Hilfe bis zum natürlichen Insektenschutz erfüllen sie in Überlebensszenarien mehrere Funktionen.



Kompakt und tragbar – Eine kleine Flasche nimmt nur wenig Platz ein, bietet aber leistungsstarke Vorteile.



Natürlich und chemiefrei – Für diejenigen, die synthetische Produkte meiden, bieten ätherische Öle eine pflanzliche Alternative.



Die besten ätherischen Öle zum Überleben und für den Notfall

Hier sind einige der besten ätherischen Öle für Ihren Vorrat an Vorbereitungsölen :

Lavendel ist eines der vielseitigsten ätherischen Öle und daher ein Muss für jedes Überlebenskit.

Anwendungsgebiete:

Hilft, Stressgefühle zu reduzieren – In sehr stressigen Situationen kann die Verwendung von Lavendel in der Aromatherapie helfen, Stressgefühle zu reduzieren.



Hilft bei der Wundreinigung – Dank seiner natürlichen antiseptischen Eigenschaften kann ätherisches Lavendelöl zur Reinigung kleinerer Schnitte, Verbrennungen und Kratzer verwendet werden.



Fördert erholsamen Schlaf – Ein paar Tropfen ätherisches Lavendelöl auf einem Kissen oder in einem Diffusor können einen tiefen und erholsamen Schlaf in ungewohnter Umgebung unterstützen.



Ätherisches Zitronenöl ist ein wahres Kraftpaket zur Reinigung.

Anwendungsgebiete:

Desinfiziert Oberflächen – Mischen Sie ätherisches Zitronenöl mit Wasser, um Werkzeuge, Ausrüstung oder Hände zu reinigen, wenn keine Seife verfügbar ist.



Beachten Sie, dass Zitronenöl phototoxisch ist. Das bedeutet, dass Sie nach dem Auftragen auf Ihre Haut Sonneneinstrahlung vermeiden sollten, um Verbrennungen zu vermeiden.

Pfefferminzöl ist aufgrund seiner kühlenden und belebenden Wirkung ein Muss für Outdoor-Enthusiasten .

Anwendungsgebiete:

Hilft bei Müdigkeit – Ein kurzer Schnuppern an ätherischem Pfefferminzöl kann helfen, das Müdigkeitsgefühl bei langen Wanderungen oder in Stresssituationen zu reduzieren.



Sie können auch 10 Tropfen Pfefferminzöl mit 113 ml Wasser in einer Sprühflasche mischen, um an heißen Tagen einen kühlenden Nebel zu erhalten.

Praktische Überlebensanwendungen für ätherische Öle

Hier sind einige praktische Möglichkeiten, ätherische Öle zu Hause oder in Überlebensszenarien zu verwenden

Natürliches Insektenschutzmittel

Handelsübliche Insektensprays enthalten oft aggressive Chemikalien, doch ätherische Öle bieten eine sichere Alternative. Um ein Insektenschutzmittel selbst herzustellen, mischen Sie 50 Tropfen Citronella-, Lavendel- oder Eukalyptusöl mit vier Esslöffeln Trägeröl (z. B. Kokos– oder Jojobaöl). Bewahren Sie die Mischung in einer Glasflasche auf.

Tragen Sie das selbstgemachte Insektenspray auf die Pulspunkte an Ihren Handgelenken, Knöcheln oder hinter den Ohren auf, um Mücken und Zecken abzuwehren.

Ameisen- und Schädlingsabwehr

Niemand möchte Insekten in der Nähe seiner Nahrung oder seines Unterschlupfs haben. Ein einfaches Spray kann sie fernhalten. Mischen Sie jeweils 35 Tropfen Nelken- und Pfefferminzöl und geben Sie 110 ml Wasser hinzu. Füllen Sie die Mischung in eine Sprühflasche.

Sprühen Sie das Ameisen- und Schädlingsbekämpfungsmittel um Eingangspunkte, Ausrüstungsgegenstände oder Picknickplätze herum.

DIY-Hautschutz

Obwohl sie kein Ersatz für Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor sind, bieten einige ätherische Öle einen leichten UV-Schutz.

Mischen Sie fünf bis zehn Tropfen Lavendel- oder Karottensamenöl mit einer Unze Kokosöl. Füllen Sie die Mischung in eine Glasflasche.

Tragen Sie den Sonnenschutz mit ätherischen Ölen auf die freiliegende Haut auf. Diese Mischung eignet sich am besten für kurze Sonneneinstrahlung.

So verwenden Sie ätherische Öle sicher in Überlebenssituationen

Beachten Sie diese Tipps, um die sichere Verwendung ätherischer Öle zu gewährleisten :

Vor dem Auftragen verdünnen

Die meisten Öle sollten mit einem Trägeröl wie Kokos– oder Mandelöl gemischt werden, um Hautreizungen vorzubeugen.

Vermeiden Sie die Einnahme

Ätherische Öle sollten nicht eingenommen werden, es sei denn, Sie verwenden Produkte in Lebensmittelqualität.

Bedenken Sie, dass manche Öle beim Verschlucken giftig sind. Bleiben Sie daher bei der Aromatherapie oder der äußerlichen Anwendung, es sei denn, die Unbedenklichkeit ist zertifiziert.

Von Haustieren und Kindern fernhalten

Einige Öle, wie Teebaum- oder Eukalyptusöl, können für Tiere und kleine Kinder schädlich sein.

Richtig lagern

Bewahren Sie ätherische Öle in dunklen Glasflaschen vor Hitze geschützt auf, um ihre Wirksamkeit zu erhalten.

Ätherische Öle mögen wie ein Luxus erscheinen, aber ihre Vielseitigkeit und gesundheitsfördernden Eigenschaften machen sie zu einem wertvollen Hilfsmittel in Notfällen.

Für Prepper, Outdoor-Abenteurer oder alle, die nach natürlichen, vielseitig einsetzbaren Lösungen suchen, ist die Zugabe einiger wichtiger ätherischer Öle eine einfache, aber wirkungsvolle Möglichkeit, vorbereitet zu sein .

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 15.08.2025