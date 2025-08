Gesundheit: Die bittere Wahrheit: Schwarzer Kaffee kann Ihr Leben verlängern

Teile die Wahrheit!

Laut einer Studie der Tufts University senkt der Konsum von ein bis drei Tassen schwarzem Kaffee pro Tag das Risiko, an allen Ursachen zu sterben, einschließlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen, um 14 bis 17 Prozent.

Für Millionen von Menschen ist Kaffee mehr als nur ein Morgenritual, er ist eine Lebensader. Nun deuten neue Forschungsergebnisse darauf hin, dass schwarzer Kaffee auch ein Schlüssel zu einem längeren Leben sein könnte.

Eine bahnbrechende Studie der Tufts University hat herausgefunden, dass der Konsum von ein bis drei Tassen schwarzem Kaffee pro Tag mit einem geringeren Risiko für alle Todesursachen, einschließlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen, verbunden ist.

Aber es gibt einen Haken: Zucker oder Milch können diese Vorteile vollständig zunichte machen.

Die Studie von Bingjie Zhou et al mit dem Titel „Coffee Consumption and Mortality among United States Adults: A Prospective Cohort Study“ (Kaffeekonsum und Sterblichkeit bei Erwachsenen in den Vereinigten Staaten: Eine prospektive Kohortenstudie) erschien im Juli 2025 im Journal of Nutrition.

Sie analysierte Daten von 46.000 amerikanischen Erwachsenen über einen Zeitraum von fast zwei Jahrzehnten. Die Ergebnisse liefern einige der bislang überzeugendsten Belege dafür, dass Kaffee – in seiner reinsten Form – ein einfaches, aber wirkungsvolles Mittel für ein langes Leben sein könnte.

Die Wissenschaft hinter den Vorteilen von Kaffee für die Langlebigkeit

Der entscheidende Faktor? Auf Zusatzstoffe sollte möglichst verzichtet werden. Kaffee mit geringem Zuckergehalt (weniger als ein halber Teelöffel pro Tasse) und minimalem Gehalt an gesättigten Fetten (z. B. ein Schuss Milch) zeigte ebenfalls positive Effekte.

Stark gesüßte oder cremige Kaffeegetränke – wie Karamell-Latte oder zuckerhaltige Eiskaffees – zeigten hingegen keine solchen Vorteile.

Kaffeebohnen enthalten bioaktive Verbindungen, darunter Koffein und Chlorogensäure, die antioxidative und entzündungshemmende Wirkungen haben.

Diese Verbindungen können die Funktion der Blutgefäße verbessern, den Stoffwechsel ankurbeln und sogar die Darmgesundheit unterstützen.

Allerdings können übermäßiger Zucker- und gesättigter Fettaufnahme diese Vorteile zunichte machen, indem sie Entzündungen, Insulinresistenz und Gewichtszunahme fördern – alles Faktoren, die mit chronischen Krankheiten in Verbindung stehen.

Die Studie stellte außerdem fest, dass Menschen, die schwarzen Kaffee tranken, tendenziell insgesamt gesündere Lebensgewohnheiten hatten, wie z. B. eine geringere Raucherquote und ein höheres Maß an körperlicher Aktivität.

Dies deutet darauf hin, dass Schwarzkaffeetrinker möglicherweise einfach einen gesünderen Lebensstil pflegen – aber die direkten biologischen Vorteile von Kaffee selbst sind dennoch signifikant.

Während ein moderater Kaffeekonsum (ein bis drei Tassen pro Tag) klare Vorteile zeigte, stellte die Studie ab drei Tassen einen abnehmenden Nutzen fest.

Tatsächlich schwächten sich die kardiovaskulären Vorteile bei denjenigen, die täglich mehr als drei Tassen tranken.

Darüber hinaus zeigte entkoffeinierter Kaffee keine signifikante Verringerung der Sterblichkeit, möglicherweise weil zu wenige Teilnehmer ihn tranken, um eindeutige Schlussfolgerungen zu ziehen.

Die Studie stützte sich auf selbst angegebene Ernährungsdaten, die unzuverlässig sein können, aber die große Stichprobengröße und die langfristige Nachverfolgung verleihen den Ergebnissen Glaubwürdigkeit.

Der falsche Ruf des Kaffees

Jahrzehntelang wurde Kaffee mit Argwohn betrachtet – er wurde mit Herzrasen, Bluthochdruck und sogar Krebs in Verbindung gebracht.

In den letzten 20 Jahren hat jedoch eine Welle von Forschungsarbeiten den Ruf des Kaffees rehabilitiert und gezeigt, dass moderater Konsum nicht nur unbedenklich ist, sondern sogar vor Krankheiten wie Diabetes, Parkinson und Lebererkrankungen schützen kann.

Die aktuelle Studie ergänzt diese Erkenntnisse und weist gleichzeitig auf einen wichtigen Aspekt hin: Es kommt darauf an, wie man Kaffee trinkt. In einer Zeit, in der übergroße, zuckerhaltige Kaffeegetränke weit verbreitet sind, erinnern die Ergebnisse daran, dass Einfachheit die gesündeste Wahl sein kann.

Kaffee, wenn er pur getrunken wird, unterstützt die Gesundheit des Stoffwechsels, ohne die Ernährung zusätzlich zu belasten. Er ist eines der seltenen Nahrungsmittel, die gleichzeitig auf mehrere Systeme wirken können – Gehirn, Darm, Herz – und dabei nicht verschreibungspflichtig sind.

Dazu noch ein Tipp, den ich von Ärzten bekommen habe. Noch mehr Wirksamkeit, auch beim Abnehmen, lässt sich mit Grüner Kaffee Extrakt erreichen. Darin enthalten und oft am Etikett ausgewiesen, ist Chlorogensäure.

Chlorogensäure ist eine chemische Verbindung, die natürlich in verschiedenen Pflanzen vorkommt, insbesondere in Kaffeebohnen, Teeblättern, Artischocken und bestimmten Früchten wie Äpfeln und Pflaumen. Sie gehört zur Gruppe der Phenolsäuren und ist für ihre potenziellen gesundheitlichen Vorteile bekannt.

In Lebensmitteln wie Kaffee ist Chlorogensäure für einige der gesundheitlichen Vorteile verantwortlich, die mit dem Konsum in Verbindung gebracht werden, wie z.B. eine verbesserte Insulinsensitivität, ein niedrigeres Risiko für Herzkrankheiten und eine verringerte Entzündung.

Einfach ausgedrückt ist Chlorogensäure ein starkes, natürliches Antioxidans,. Die beste Quelle sind grüne Kaffeebohnen. Chlorogensäure kommt zwar auch in geröstetem Kaffee vor, aber über 70% des Stoffes werden beim Rösten verbrannt und zerstört. Als Nahrungsergänzungsmittel ist Grüner Kaffee Extrakt in Apotheken oder im Versandhandel erhältlich.

Die Wissenschaft bestätigt nun, was Kaffee-Puristen schon lange glauben: Manchmal sind die besten Dinge im Leben wirklich schwarz und bitter.

Wir sehen, dass die Natur mehr zu bieten hat als die Pharmazie. Das haben wir auch am Beispiel der Brunnenkresse und der Brokkolisprossen gezeigt.

Weitere reduzierte Produkte rund um das Thema Kaffee finden Sie hier.

Tipp:

Zum Verlieben: Die Handmühle für Kaffee-Liebhaber.



Die GEFU® Holz-Kaffeemühle Giro vereint klassisches Retrodesign mit modernster Mahltechnik

Ihr hochwertiges Keramikmahlwerk mit elf präzisen Mahlstufen ermöglicht die perfekte Abstimmung für jede Zubereitungsart – von feinem Espressopulver bis hin zu grobem Mahlgut für die French Press.

Die GEFU® Holz-Kaffeemühle Giro ist die perfekte Wahl für alle Kaffeeliebhaber, die Wert auf Frische, Qualität und ein stilvolles Design legen.

Individuell einstellbares Mahlwerk für besten Kaffeegenuss

Elf Mahlstufen – von fein für Espresso bis grob für French Press

Leichtgängiges Keramikmahlwerk – langlebig, präzise und aromaschonend

Skalierung für optimale Kontrolle – perfekte Abstimmung auf Ihre Vorlieben

Mahlgutbehälter für 50 Gramm Kaffeebohnen – ideal für den täglichen Bedarf

Auffangschublade für bis zu 7 Tassen Kaffee (50 Gramm) – kein Nachmahlen nötig

Edles Design aus Akazienholz in Walnussoptik – ein stilvolles Highlight in jeder Küche

Materialmix aus Akazienholz, Edelstahl und Silikon – hochwertig und robust

Manuelle Bedienung für ein traditionelles Mahlerlebnis – keine Stromquelle nötig

Nicht spülmaschinengeeignet – einfache Reinigung mit trockenem Tuch

Platzsparend und dekorativ

Stabil und leicht handhabbar

Entdecken Sie den vollen Geschmack frisch gemahlener Bohnen und genießen Sie Kaffee in seiner besten Form – auch ohne Strom!

Maße: 12,5 × 12 × 17,8 cm

Gewicht: 0,85 kg

Quellen: PublicDomain/tkp.at am 01.08.2025