Gesundheit: Warum Curcumin der schlimmste Feind von Krebs ist

Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie an Krebsbekämpfung denken? Viele denken zuerst an Chemotherapie, da sie heute zu den gängigsten Behandlungsmethoden zählt, obwohl sie zahlreiche Nebenwirkungen mit sich bringt und ihre Wirksamkeit zu wünschen übrig lässt. Glücklicherweise steht ein neues Wort kurz davor, zum Synonym für Krebsbehandlung zu werden : Curcumin.

Curcumin, ein Bestandteil von Kurkuma, ist in der westlichen Medizin zwar ein relativ neues Forschungsgebiet, wird in der asiatischen Medizin jedoch seit Jahrhunderten geschätzt.

Sie haben wahrscheinlich schon gehört, dass viele verschiedene Lebensmittel bei der Krebsbekämpfung helfen können. Was Curcumin jedoch auszeichnet, ist die Tatsache, dass es mehrere Mechanismen zur Bekämpfung der Krankheit nutzt und mehr als ein halbes Dutzend krebsfördernder Prozesse umkehrt. Es hilft nicht nur, Krebs vorzubeugen, sondern kann auch zur Behandlung beitragen.

Da Krebs mithilfe verschiedener Faktoren entsteht, ist ein mehrstufiger Ansatz die beste Methode, ihn zu stoppen. Curcumin kann das Tumorwachstum in jedem Stadium hemmen und ist damit eines der wirksamsten natürlichen Krebsmedikamente.

Laut Cancer Research UK wirkt es besonders gut gegen Magen-, Haut-, Brust- und Darmkrebs. (Die ätherischen Öle von Kurkuma unterstützen die Gesundheit des Gehirns)

So ergab beispielsweise eine im Journal of Nutritional Biochemistry veröffentlichte Studie , dass die Größe menschlicher Lungentumore dank der Einnahme von Curcumin-Ergänzungsmitteln um 36 Prozent zurückging .

Eine andere Studie in der Zeitschrift Nutrition Research ergab, dass die Entwicklung von Dickdarmtumoren bei Tieren um 40 Prozent zurückging, wenn sie Curcumin-Ergänzungsmittel einnahmen.

Es hilft unter anderem, indem es die Aktivität von Rezeptoren reduziert, die das Tumorwachstum fördern. Es kann die Anzahl neuer Blutgefäße, die von Tumoren gebildet werden, verringern und ihnen so das Blut entziehen, das sie zum Gedeihen benötigen.

Es kann auch den normalen programmierten Zelltod wiederherstellen. Darüber hinaus verhindert Curcumin DNA-Schäden durch Strahlung und andere Giftstoffe.

Jede dieser Eigenschaften wäre für sich genommen schon großartig, doch Curcumin kann auch die Metastasierungsfähigkeit von Krebszellen verringern. Dies geschieht durch die Reduzierung der Produktion von Adhäsionsmolekülen, die Tumore benötigen, um an Gefäßwänden zu haften.

Es hilft Krebszellen außerdem, sich schneller entlang dieser Wände zu bewegen und so die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass sie sich an Ort und Stelle festsetzen und die Tumorzellen übernehmen.

Es kann sogar dazu beitragen, die Chemotherapie für diejenigen zu verbessern, die sich für eine Kombination aus natürlicher und konventioneller Behandlung entscheiden. Es wird angenommen, dass es Krebsstammzellen sensibilisiert, wodurch Chemotherapeutika bei ihnen wirksamer wirken können.

Es sind diese Stammzellen, die auch nach der Abtötung von Tumoren im Körper verbleiben und später zu Rückfällen führen können. Ihre Beseitigung ist daher von entscheidender Bedeutung.

Wie kann man die krebshemmende Wirkung von Kurkuma am besten nutzen?

Angesichts all dieser großartigen Vorteile könnten Sie versucht sein, sofort mehr Kurkuma zu Ihrem Essen hinzuzufügen. Das schadet zwar nicht, aber es ist wichtig zu bedenken, dass Curcumin im Allgemeinen schlecht vom Körper aufgenommen wird.

Deshalb entscheiden sich viele Menschen dafür, die Vorteile von Curcumin durch einen Bio-Kurkuma-Extrakt oder ein Nahrungsergänzungsmittel zu nutzen.

Diese enthalten oft Piperin, eine Verbindung aus schwarzem Pfeffer, die die Bioverfügbarkeit von Curcumin im Körper steigert.

Ebenso verbessert eine Prise schwarzer Pfeffer in allen Gerichten, die Sie mit Kurkuma kochen, die Aufnahmefähigkeit, auch wenn die Menge immer noch nicht mit der eines Extrakts oder Nahrungsergänzungsmittels mithalten kann.

Es ist klar, dass Curcumin ein unglaubliches Potenzial im Kampf gegen eine der tödlichsten Krankheiten unserer Zeit hat.

Ist es da eine Überraschung, dass Länder, in denen die Menschen mehr Curcumin zu sich nehmen, eine niedrigere Krebsrate aufweisen?

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 26.08.2025