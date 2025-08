Hollywood: „Das Zeugensterben im Fall Kevin Spacey“

Teile die Wahrheit!

Im Laufe der Jahre wurden immer wieder, teils massive, Missbrauchsvorwürfe gegen den Hollywood-Schauspieler Kevin Spacey erhoben.

Verurteilt wurde er indes nie, auch ist wenig „hängen geblieben“, was seinen Ruf hätte nachhaltig schaden können. [1]

Dabei ist es interessant, zu wissen, warum die Verfahren gegen ihn eingestellt wurden. EIN KOLLEGENBEITRAG von OLIVER GREYF (investigativer Journalist)

Dies mag teilweise aus einem Mangel an Beweisen geschehen sein, jedoch sind gleich drei Opfer/Beschuldiger bei mysteriösen „Unfällen“ bzw. „Suizid“ ums Leben gekommen.

In diesem Artikel wollen wir uns den Fall Spacey in aller Kürze anschauen.

Die Vorwürfe

Die Vorwürfe im Einzelnen durchzugehen, würde den Rahmen des Artikels sprengen, darum sei nur einer der vielen Fälle exemplarisch ausgeführt:

Der Schauspieler Anthony Rapp gab Ende Oktober 2017 in einem Interview an, er sei 1986 im Alter von 14 Jahren auf einer Party vom damals 26-jährigen Kevin Spacey sexuell belästigt worden. (Corey Feldman sagt, Gott sei sein Beschützer während der Traumata und der „Dunkelheit“ seiner Hollywood-Karriere gewesen)

Konkret habe sich dieser Vorfall wie folgt abgespielt:

(…)

Irgendwann drehte sich Rapp um und sah Spacey an der Schlafzimmertür stehen. Und da wurde ihm zum ersten Mal bewusst, dass alle anderen die Party verlassen hatten. Sie waren allein.

„Meine Erinnerung war, dass ich dachte: Oh, alle sind weg.

Nun, ja, ich sollte wohl nach Hause gehen.

Spacey stand irgendwie in der Tür und schwankte ein wenig.

Mein Eindruck, als er den Raum betrat, war, dass er betrunken war.

Er hat mich hochgehoben, wie ein Bräutigam die Braut über die Schwelle hebt.

Aber ich habe ihn zunächst nicht weggestoßen, weil ich dachte: ‚Was ist hier los?

Und dann hat er sich auf mich gelegt.

Er hat versucht, mich zu verführen, mir wurde bewusst, dass er versuchte, mit mir sexuell zu verkehren.

Es war ein eiskalter Moment.

Im Sinne von Kampf oder Flucht oder Erstarren, neige ich dazu, zu erstarren“.

Nach einer Zeitspanne, deren Dauer Rapp nicht mehr angeben konnte, gelang es ihm, sich zur Seite zu winden und zur Tür zu gelangen. Spacey folgte ihm bis zur Tür, lehnte sich an den Türrahmen und fragte, „Bist du sicher, dass du gehen willst?“, was Rapp bejahte und das Haus verließ. [2]

Im Mai 2022 wurde Spacey von insgesamt vier Opfern des Missbrauchs beschuldigt.

Im Juli 2023 wurde Spacey überraschend in allen Punkten freigesprochen.

Bemerkenswert ist, dass die Freisprüche auch auf die merkwürdigen Todesfälle mancher Opfer zurückzuführen sind.

Im Einzelnen

Mai 2019 CBS News:

Im Mai 2019 starb Linda Culkin, als sie im Mai in Quincy, Massachusetts, beim Überqueren der Straße angefahren wurde. Sie hatte Spacey des Missbrauchs beschuldigt. [6]

September 2019 Los Angeles Times: Ein Mann, der den Schauspieler Kevin Spacey der sexuellen Nötigung beschuldigte, ist gestorben, bevor seine Klage vor Gericht kam. (…)

Er verklagte Spacey wegen sexueller Nötigung, sexueller Gewalt, Körperverletzung, vorsätzlicher Zufügung seelischen Leids und Freiheitsberaubung.

Der Star streitet die Vorwürfe ab. Die Nachricht vom Tod des Anklägers wurde in einer Gerichtsakte von Spaceys Anwälten veröffentlicht. Der Mann war in dem Fall nur als John Doe aufgeführt.

In dem von Spaceys Anwälten bei einem Gericht in Kalifornien eingereichten Schriftsatz hieß es, der Tod des Mannes sei erst kürzlich eingetreten, doch wurden keine weiteren Einzelheiten genannt. [3]

26. Dezember 2019 CBS News: Kevin Spacey-Ankläger und Schriftsteller Ari Behn stirbt durch Selbstmord. Der skandinavische Schriftsteller Ari Behn – der Ex-Ehemann der norwegischen Prinzessin Martha Louise, der Kevin Spacey des sexuellen Fehlverhaltens beschuldigte – ist diese Woche gestorben, sagte sein Manager.

Er war 47 Jahre alt. Behn starb am Mittwoch durch Selbstmord, sagte sein Manager dem norwegischen Nachrichtendienst NTB. Die Behörden sagten, er sei in seinem Haus in Norwegen gefunden worden. [4] Bemerkenswert ist, dass Behns einen Tag nachdem Spacey auf YouTube ein Video mit dem Titel „KTWK (Kill Them With Kindness)“ veröffentlicht hatte, starb.

Während er einen mit Weihnachtsstrümpfen geschmückten Kamin anheizt, ist Spacey zu sehen, wie er in die Kamera schaut und sagt: „Ich weiß, was Sie denken. Kann das sein Ernst sein? Ich meine es todernst.“

„Das nächste Mal, wenn jemand etwas tut, das Ihnen nicht gefällt, können Sie zum Angriff übergehen, aber Sie können sich auch zurückhalten und das Unerwartete tun“. Im Hintergrund lief Musik, der Text, „Man kann sie mit Freundlichkeit töten.“ [5]

Hat Spacey hier die Ermordung eines Anklägers angekündigt?

Wie der Gesamtsachverhalt zu bewerten ist, muss jeder Leser für sich entscheiden, aber für mich ist klar, dass es sich kaum um Zufälle handeln kann.

Quellen: PublicDomain/guidograndt.de am 26.07.2025