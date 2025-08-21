Hollywood: Mütter boykottieren den mit 97 % auf Rotten Tomatoes an der Spitze der Charts stehenden Kinderfilm wegen „offensichtlich dämonischer Elemente“ (Video)

Teile die Wahrheit!

Jemand hat es sogar mit dem Original Freitag der 13. verglichen.

Im Jahr 2025 ist es für manche schwierig, eine Möglichkeit zu finden, Kinder zu unterhalten. Und während es eine verlockende Lösung ist, sie vor ein iPad zu setzen, genießen andere einen Familienausflug ins Kino.

2025 war bereits ein großartiges Jahr für familienfreundliche Filme, wobei die Remakes von „ Lilo & Stitch“ und „Drachenzähmen leicht gemacht“ große Einspielergebnisse erzielten.

Einige angeblich familienfreundliche Filme sind nicht so gesund, wie sie angepriesen werden, und genau wie „Hexen hexen“ und „Der Glöckner von Notre Dame“ wegen ihrer Gruselszenen kritisiert wurden, bekommt Seth Worleys „Sketch“ den Zorn christlicher Mütter zu spüren, die zu einem Boykott aufrufen.

Es sind nicht nur christliche Eltern, die die angeblichen „ offensichtlichen dämonischen Themen “ anprangern , andere behaupten einfach, der Film sei für die Altersfreigabe „PG“ zu erwachsen .

„Sketch“ mit Tony Hale aus „Arrested Development “ und D’Arcy Carden aus „ The Good Place“ in den Hauptrollen handelt von einer trauernden Familie , die zusammenkommt, als das Skizzenbuch der Tochter in einen magischen Teich fällt und ihre Zeichnungen zum Leben erwachen.

Es gibt zahlreiche Beschwerden, dass Sketch nicht für Kinder geeignet ist

Das größte Problem scheinen einige der düstereren Darstellungen zu sein, die sich in der Trauer des kleinen Mädchens manifestieren, obwohl andere diesen sensiblen Umgang mit dem Thema gelobt haben.

Sketch wird sehr geschätzt und da der Film derzeit eine Kritikerwertung von 97 % auf Rotten Tomatoes vorweisen kann , scheint es, als hätte der Verleiher Angel Studios etwas richtig gemacht.

Dennoch scheint es, als hätten einige Eltern eingeschaltet, ohne zu wissen, worauf sie sich einließen, da Angel Studios sich durch die Förderung christlicher Themen in Filmen wie dem Film „ Sound of Freedom“ und der Fernsehserie „ The Chosen“ einen Namen gemacht hat.

Auf Facebook schrieb ein besorgter Elternteil : „Einige der Zeichentrickkreaturen sahen DÄMONISCH aus. In den Filmtrailern, die ich gesehen habe, waren diese nicht zu sehen. Es gab Momente der Gewalt, die schockierend böse waren … schrecklich für jeden, besonders für Kinder.“

Ein anderer stimmte zu und sagte: „Eine Figur ist besonders dämonisch und wirklich furchteinflößend. Andere würden vielleicht schon ans Lächerliche grenzen, wenn da nicht der Horror-Soundtrack im Hintergrund wäre, aber dieses eine Schlüsselmonster ist einfach nur dämonisch, absolut gruselig und zutiefst verstörend.“

Ein Dritter beschwerte sich: „Die Botschaft dreht sich eher um dämonische Besessenheit, falls Sie dieses Gespräch mit Ihrem Achtjährigen führen möchten …

Der ‚Schmerz‘, die eigene Mutter zu verlieren, muss nicht dämonisch sein und ein kleines Mädchen dazu bringen, Bilder von einem gruseligen älteren ‚männlichen‘ Zombiemonster von sich selbst zu malen, das seine Klassenkameradin aufschlitzt!“

Obwohl der Film immer noch eine Zuschauerbewertung von 77 % durch nicht verifizierte Nutzer aufweist, machen die Kritiker von Rotten Tomatoes ihre Meinung deutlich.

Zahlreiche unzufriedene Erwachsene behaupten, sie seien über den Sketch in die Irre geführt worden , und einige fordern sogar, ihn als PG-13 neu einzustufen.

Es scheint, als ob sich Angel Studios nicht allzu sehr um die Kontroverse scheren würde. Ähnlich wie bei „ Der Exorzist“ (1973) oder „The Texas Massacre“ (1974) nutzte der offizielle Sketch- Account sogar eine vernichtende Kritik, um das Interesse zu wecken.

Wir haben das Gefühl, dass die verärgerten Eltern eine Art Streisand-Effekt auslösen werden, der andere aufgrund der reiferen Themen dazu verleitet, in Scharen zu „Sketch“ zu strömen.

Hier eine Hollywood-freundliche und kritiklose Rezension des Films:

Sketch erweckt ein altes Horror-Klischee zu neuem Leben und einem neuen Publikum

Es gibt eine bestimmte Art von Szene, die man aus vielen Filmen kennt, in denen es um Spukhäuser, heimgesuchte Kinder oder andere übernatürliche Missstände in Familien geht. Ein besorgter Erwachsener wirft einen Blick auf die Zeichnungen eines kleinen Kindes und statt lustiger kleiner Cartoons oder Familienporträts findet er … etwas anderes.

Etwas Verstörendes, Überirdisches oder düster Gekritzel . Unter den Warnzeichen für dämonische Besessenheit oder bösartige Geister in einem ehemals glücklichen Zuhause müssen seltsame Kinderzeichnungen unter den ersten fünf, vielleicht sogar drei stehen. Figuren, die andeuten, dass diese verstörenden Kunstwerke vielleicht doch nicht von Dämonen inspiriert sind, werden meist so dargestellt, als würden sie die Wahrheit leugnen, und selbst in diesem Leugnen wird das möglicherweise dahinter steckende künstlerische Können heruntergespielt.

Der berührende und einfallsreiche Familienfilm Sketch , der ohne viel Aufsehen in 2.000 Kinos startete und überraschenden Beifall von der Kritik bekam, greift dieses Klischee direkt auf und wird so zu einem klischeelosen Einstieg in kinderfreundliche Horrorfilme.

Um es klar zu sagen: Dieser gutmütige Film ist kein reiner Horrorfilm. Aber er setzt sich direkt damit auseinander, wie Kinder sich zu Horrorfilmbildern hingezogen fühlen können, und zwar aufgrund der Katharsis, die sie bieten, und nicht als unnatürliche, dämonisch bedingte Anomalie. Amber (Bianca Belle) und Jack (Kue Lawrence) sind Grundschulkinder, die immer noch unter dem Tod ihrer Mutter leiden. Ihr Vater Taylor (Tony Hale) kommt hauptsächlich damit zurecht, dass er nicht über seine tote Frau spricht, während er Familienfotos abhängt und mit seiner Schwester Liz (D’Arcy Carden), einer Immobilienmaklerin, zusammenarbeitet, um das Haus der Familie für den Verkauf vorzubereiten.

Die 10-jährige Amber war schon immer eine produktive Künstlerin, aber seit dem Tod ihrer Mutter haben ihre Zeichnungen eine makabre Wendung genommen. Sie skizziert grausame Monster und stellt manchmal Gewaltfantasien dar.

Als diese Zeichnungen in der Schule Anlass zur Sorge geben, ermutigt sie ein Betreuer, weiterzumachen, da sie damit ihrer Wut auf gesunde Weise Luft machen können. Es sei besser, sagt die Beraterin, ihren Frust über ihren nervigen Klassenkameraden Bowman (Kalon Cox) auf dem Papier abzulassen, als sich im echten Leben auf eine körperliche Auseinandersetzung einzulassen.

Die Grenzen zwischen diesen Welten verschwimmen jedoch, als Jack einen Teich entdeckt, der Verletzungen heilen, kaputte Dinge reparieren und, wie sich herausstellt, Ambers Zeichnungen zum Leben erwecken kann. Als Ambers Skizzenbuch versehentlich in den Teich fällt, wird ihre Stadt bald von Monstern ihrer Schöpfung überrannt. Diese sind nicht nur missverstandene Kreaturen, die einfach nur einen Freund brauchen.

Ihre zerstörerischen Absichten reichen von leichtem Unfug bis hin zu echter Böswilligkeit. Amber, Jack und Bowman müssen einen Weg finden, sie aufzuhalten. Man ahnt, dass sie (und insbesondere Taylor) dabei die Gefahren des Unterdrückens von Trauer und die Macht des künstlerischen Ausdrucks kennenlernen werden.

Thematisch ist das Material bekannt, und einige der komischen Momente überstrapazieren bestimmte abgedroschene Strategien. (Ich habe aufgehört zu zählen, wie oft eine Figur einen lustigen Spruch gesagt hat und eine andere Figur geantwortet hat: „Hast du gerade [lustiger Spruch] gesagt?“)

Doch Drehbuchautor und Regisseur Seth Worley belebt die weitgehend vorhersehbare Geschichte mit visuellen Effekten, die das Klischee der Horrorfilm-Kinderzeichnungen geschickt neu interpretieren. Ambers grobe Kunst stellt keine realistischeren Bedrohungen dar, die im Verborgenen lauern. Stattdessen erschaffen Worley und sein Team ihre Monster, indem sie die üblichen ominösen Horrorfilm-Kinderzeichnungen so genau wie möglich nachbilden.

Genau diese Art von Aufgabe können talentierte Effektkünstler auch mit geringerem Budget bewältigen. Ihre Kreationen müssen in diesem Fall nicht „echt“ aussehen, aber die huschenden Spinnen mit Augäpfeln als Köpfen oder die riesige orangefarbene Kreatur mit dem riesigen, weit aufgerissenen Maul wirken so glaubwürdig, wie es für ein kleines Abenteuer mit wenigen, aber wirkungsvollen Schauplätzen nötig ist.

Die Effekte sind tatsächlich glaubwürdig genug, sodass „Sketch“ als Horror-naher Einstieg in das Genre funktioniert; er behandelt Trauer sogar kaum metaphorisch, wie so viele „gehobene“ Horrorfilme für Erwachsene der letzten Jahre . Mit seiner Mischung aus grundschulgerechten Schrecken, zündendem Humor (der junge Kalen Cox ist als Bowman besonders witzig) und herzlichen Darbietungen sticht „ Sketch “ in einem Sommer voller minderwertiger Realfilm-Remakes und einfallsloser Animationen aus anderen Familienfilmen hervor. Besonders überraschend ist, dass ein so einfallsreicher Horror-Fantasy-Film auf Junior-Niveau aus den Angel Studios stammt.

Das Unternehmen ist wahrscheinlich am besten als Verleiher des Überraschungskinoerfolgs „ Sound of Freedom“ aus dem Jahr 2023 bekannt , eines Actionthrillers für Menschen, die in letzter Zeit eine seltsame Fixierung auf die Idee des Sexhandels entwickelt haben. Doch Angel Studios ist nicht nur ein Ventil für Jim Cavaziel, um den Actionhelden zu spielen; das Unternehmen veröffentlicht alle möglichen billigen, religiös geprägten Filme, in vielen davon aus unerklärlichen Gründen mit Neal McDonough in der Hauptrolle. Anfang des Jahres hatte Angel seinen zweitgrößten Hit aller Zeiten mit „Der König der Könige “, einer animierten Adaption eines Buches von Charles Dickens, das speziell für die Familie des Autors geschrieben und nach seinem Tod und gegen seinen Willen veröffentlicht wurde .

Es ist eine Neuerzählung der Geschichte von Jesus und daher nicht gerade ein streng geschütztes geistiges Eigentum, aber es ist trotzdem ein merkwürdiger Einstieg in bekanntes Material. Darüber hinaus ist der Film selbst ein kitschiger Wackelkopf-Animationsfilm, der nicht einmal der beste Familienfilm seines Erscheinungsmonats war.

Angel Studios gab Sketch kein grünes Licht ; es war ein fertiger Indie-Film, den sie für den Vertrieb übernahmen. Dennoch ist der Film ein großer Schritt nach vorn für das Unternehmen, das als Pionier ein Pyramidensystem für den Ticketverkauf entwickelte, bei dem die Zuschauer nach dem Ende des Films dazu angeregt werden, weitere Tickets zu kaufen und diese an andere weiterzugeben. In Sketch gibt es keinerlei Anzeichen von Propaganda, weder religiöser noch sonstiger Art , daher ist es schade, dass er nicht so erfolgreich war wie andere, weniger gelungene Filme von Angel Studios. Der Film knüpft auch an einen anderen, eher säkularen Familienfilm von Anfang des Jahres an. Amber nutzt ihre Kunst, um die Welt zu retten, und nicht alle Kreaturen werden ausgerottet. Es geht in dem Film also nicht nur darum, wie sie ihr Werk zerstört. Mit dieser Herangehensweise an Problemlösung durch Kreativität erinnert „Sketch“ an die Begeisterung von „ Minecraft – Der Film“ . Die Charaktere erwähnen das Spiel sogar namentlich. Der „Minecraft“-Film hat seiner Zielgruppe offensichtlich großen Spaß gemacht , aber Worleys Bereitschaft, Kreativität als Ventil für Wut, Trauer und Verwirrung zu nutzen, macht „Sketch“ zu einer netten inoffiziellen Fortsetzung für etwas ältere Kinder. Gleichzeitig bietet er, wie viele der erfolgreichsten Horrorfilme für Erwachsene dieses Jahres, eine Pause von der Tretmühle der Familienfilm-Fortsetzungen. Video: Filmkritik zu „Sketch“ von Angel Studios: Eine schockierende Warnung an Christen | EXPOSED Der neuste Film „Sketch“ von Angel Studios sorgt bereits für Aufsehen – aber ist er für Christen spirituell sicher? In diesem Video decke ich die versteckten Gefahren und spirituellen Warnsignale auf, die viele Gläubige übersehen könnten. Genau wie bei „Wicked“, „House of David“ und „Boots on the Ground“ hat Gott es mir aufs Herz gelegt, Alarm zu schlagen, bevor ahnungslose Christen hineingezogen werden. In diesem Video gebe ich eine kurze Filmkritik basierend auf den Kommentaren derer, die den Film gesehen haben. Er ist wild. Von subtilen Botschaften bis hin zu potenzieller okkulter Symbolik mag „Sketch“ oberflächlich betrachtet wie ein inspirierender Film aussehen – aber darunter könnte er Tür und Tor für spirituelle Täuschung sein. Wir werden 3 biblische Warnungen aufschlüsseln, die Sie kennen müssen, bevor Sie sich entscheiden, ob Sie ihn ansehen. Es geht nicht darum, jemanden anzugreifen – es geht darum, den Leib Christi vor den Intrigen des Feindes zu schützen. Wenn Sie sich je gefragt haben, wie sich Satan als „Engel des Lichts“ (2. Korinther 11:14 ) verkleiden kann, müssen Sie sich das ansehen.

