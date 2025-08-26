Hollywood: Warum wurde Hulk Hogan wirklich beseitigt – Mediensperre (Video)

Sie haben Ihnen gesagt, es seien natürliche Ursachen. Sie haben Ihnen gesagt, es sei nur eine weitere medizinische Tragödie. Doch die Risse zeigen sich bereits. Die offizielle Version ist nicht haltbar.

Die Wahrheit sickert durch – und die Mainstream-Medien versuchen verzweifelt, die Beweise zu vertuschen und den elitären Pädophilenring zu schützen, den Hulk Hogan entlarven wollte.

Denn Hogan war nicht nur eine Wrestling-Ikone. Er war Teil einer geheimen Mission, Seite an Seite mit Mel Gibson, und wollte Hollywoods dunkelste Geheimnisse aufdecken: den Menschenhandel, die Ausbeutung und den rituellen Missbrauch, der sich vor aller Augen abspielte.

Und jetzt ist er weg. Zum Schweigen gebracht.

Die Medien rühren es nicht an. Die Faktenprüfer schwärmten aus, sobald die Geschichte bekannt wurde, und kreisten wie Geier. Und trotz all ihres Lärms sickert die Wahrheit immer wieder durch.

Deshalb ist unser Publikum wichtig. Unsere Abonnenten waren die ersten weltweit, die letzte Woche die Wahrheit erfuhren. Während die breite Masse den Kopf in den Sand steckte, kannte sie die verstörende Realität hinter Hogans Tod bereits. Und jetzt? Der Rest der Welt holt langsam auf.

Und wenn Sie hören, was wir als Nächstes aufgedeckt haben, werden Sie genau verstehen, warum Hogan markiert wurde, wie sie ihn zum Schweigen brachten und warum die Wahrheit über seinen Tod viel düsterer ist, als alles, was die Schlagzeilen jemals zugeben werden.

Hulk Hogan hat sich in die lange – und wachsende – Liste von Hollywood-Persönlichkeiten eingereiht, die vor ihrer Zeit zum Schweigen gebracht wurden. („Hollywood-Zusammenbruch“: Lil Nas X wurde gefilmt, als er in Unterwäsche durch die Straßen von LA wanderte, und wurde wegen einer möglichen „Überdosis“ ins Krankenhaus eingeliefert)

Stanley Kubrick. Anne Heche. Paul Walker. Chester Bennington. Chris Cornell. Anthony Bourdain. Avicii. Und eine wachsende Liste anderer. Alle sind unter höchst verdächtigen Umständen verschwunden. Alle graben zu tief.

Alle stehen hinter den Kulissen in Verbindung mit Ermittlungen zu Kinderhandel, Elite-Pädophilie und der dunklen Maschinerie, die dahinter steckt.

Hulk Hogan, geboren als Terry Bollea, war da keine Ausnahme. Er erkannte die Wahrheit. Er versuchte, sie zu äußern. Und jetzt – ist er nicht mehr da.

Die Wrestling-Ikone wurde Anfang des Monats tot in seinem Haus in Florida aufgefunden. Die Behörden erklärten den Tod umgehend als Herzinfarkt. „Natürliche Ursachen“, hieß es. Die Medien wiederholten die Lüge pflichtbewusst.

Doch hinter den Kulissen flüsterten diejenigen, die ihn wirklich kannten, etwas ganz anderes.

Hogan war nicht nur eine Wrestling-Ikone. Er arbeitete still und heimlich Seite an Seite mit Mel Gibson in einer geheimen Task Force – deren Ziel es war, Hollywoods gefährlichstes Geheimnis zu lüften: sein systemisches Pädophilie-Problem.

Und in dem Moment, als wir diese Geschichte ans Licht brachten? Die sogenannten Faktenprüfer schwärmten wie Geier aus, verzweifelt, sie unter den Teppich zu kehren. Das allein verriet unserem Publikum alles, was es wissen musste. Wenn das Establishment so sehr versucht, etwas zu diskreditieren, und dabei nichts als persönliche Verleumdungen und Strohmann-Argumente verwendet, dann liegt das sicher daran, dass die Wahrheit durchsickert.

Und jetzt, nur eine Woche später, sind die Schlagzeilen überall. Die ganze Welt spricht darüber. Hogans eigene Familie hat sich gemeldet und unsere Berichterstattung bestätigt : Es war kein natürlicher Tod.

Seine Tochter gab an, dass die Polizei und andere Behörden bereits privat Kontakt zu ihr aufgenommen und sie gedrängt hätten, auf die Veröffentlichung des Notrufs und der Bodycam-Aufnahmen zu drängen.

So viel zum Thema „natürliche Ursachen“. Aber warten Sie nicht sehnsüchtig auf eine Entschuldigung der Medien und Faktenprüfer für ihr Versagen bei der Arbeit.

Wie Brooke Hogan erklärt, handelt es sich hierbei um gefährliches Terrain und White-Hat-Beamte setzen ihre Karrieren aufs Spiel, um die Wahrheit über die Vertuschung aufzudecken, die sich noch immer abspielt, während wir hier sprechen.

Sie haben sie gewarnt: Sobald diese Beweise ans Licht kommen, bricht die offizielle Darstellung zusammen. Die Titelgeschichte löst sich auf. Und was an ihre Stelle tritt, ist nicht nur ein Skandal – es ist etwas viel Düstereres.

Die Art von Wahrheit, die nicht nur Hollywood erschüttert … sie erschüttert das gesamte System bis ins Mark.

Hogan starb nicht aufgrund eines verpfuschten medizinischen Eingriffs. Er starb nicht eines sogenannten „natürlichen Todes“. Er starb, weil die Verantwortlichen entschieden, dass seine Stimme zu gefährlich sei, um sie länger zuzulassen.

Und was wäre ein besserer Deckmantel als die Medizin selbst? In den Vereinigten Staaten sind Ärzte die dritthäufigste Todesursache. Ein eingebautes Alibi. Die perfekte Tarnung für eine Hinrichtung, die vor aller Augen durchgeführt wird.

Die Wahrheit ist einfach: Hogan wurde zum Schweigen gebracht. Und wenn sie das bei ihm schaffen, können sie es jedem antun.

Tatsächlich war Hogan nicht nur ein Zuschauer – er war ein zentraler Bestandteil von Mel Gibsons Einsatzgruppe. Jahrzehntelang stand er im Rampenlicht und wurde Zeuge von Dingen hinter den Kulissen Hollywoods, die ihn zutiefst erschütterten.

Wir werden gleich auf diese Einzelheiten eingehen … aber sie waren düster genug, um ihn zu verfolgen.

Als Gibson vortrat und öffentlich zu sprechen begann, erkannte Hogan den Moment. Dies war der Kampf, für den er bereit war, alles zu geben – der Hügel, auf dem er bereit war zu sterben.

Und Gibson hielt sich nicht zurück. Er riss der Branche die Maske vom Gesicht und deckte auf, was Insider jahrelang geflüstert hatten: die Ausbeutung von Kindern, die Menschenhandelsnetzwerke und den rituellen Missbrauch, der direkt vor unseren Augen – verborgen vor aller Augen – gedeiht.

Für Hogan machte alles Klick. Das Getuschel, die seltsamen Partys, die Anwesenheit von Kindern, die Menschen, die verschwanden, die mächtigen Figuren, die nie mit Konsequenzen konfrontiert wurden – es war kein Zufall. Es war organisiert.

Da wusste Hogan: Er konnte nicht länger schweigen. Über einige seiner Kontakte nahm er Kontakt zu Gibson auf, einem gemeinsamen Freund, und Gibson überzeugte ihn, bei seinen Ermittlungen im dunklen Herzen des Kinderhandels und der Adrenochrom-Industrie mitzuarbeiten.

Ein vertrauenswürdiges Mitglied von Gibsons innerer Task Force hat sich ebenfalls zu Wort gemeldet – und uns die ganze Geschichte hinter der Gibson-Hogan-Untersuchung nähergebracht.

Wir wissen jetzt, dass Gibson an einem vierteiligen Dokumentarfilm arbeitete, der sich noch in der Entwicklung befindet und das volle Ausmaß des Adrenochrom-Netzwerks Hollywoods, der Kinderausbeutungsringe und der Elite-Vertuschungsmaschinerie, die all dies schützt, aufdecken soll.

Gleichzeitig bereitete Hogan seine eigene Waffe vor: Ein explosives Enthüllungsbuch voller Namen, Daten und Augenzeugenberichten – ein unverfälschter, ungefilterter Bericht über alles, was er gesehen und überlebt hatte.

Und er hatte nicht vor, es der Mainstream-Verlagswelt zu überlassen. Er plante, es unabhängig zu veröffentlichen und die Torwächter zu umgehen, um sicherzustellen, dass es unberührt, unredigiert und unwiderruflich blieb – eine forensische Aufzeichnung der Wahrheit, die frei zirkulieren konnte, jenseits von Zensur und Vergessen.

Ein altmodisches Dokument, das nicht gelöscht werden kann.

Hogan jagte sein ganzes Leben lang dem Hollywood-Ideal nach – ein Fitness-Freak, immer auf der Jagd nach dem nächsten Vorteil.

Er nahm, was immer man ihm gab: die neuesten Pillen, die seltsamsten Tränke, die modernsten Anti-Aging-Formeln direkt aus Elitelabors. In seiner Welt ging es nicht um Exzess, sondern ums Überleben. An der Spitze zu bleiben bedeutete, jung, muskulös und relevant zu bleiben.

Er sagte sich, dass es einfach zum Job gehöre.

Als Hogan im Ring seine augenfällige, adernzerreißende Theatralik perfektionierte, fragten sich die Fans unweigerlich: Was war wirklich in diesen berühmten Vitaminen, Bruder?

Denn was auch immer es war – es war nicht nur Proteinpulver und gute Laune. Hinter der Legende steckte ein dunkleres Rezept.

Wir reden hier von Steroiden – wie er schließlich zugab. Wir reden hier von Designerdrogen, experimentellen Präparaten – wie seine Freunde wie Marty Jannetty leise bestätigten.

Wir sprechen auch über Fentanyl – die Droge, die ihn fast getötet hätte.

Es war sein dunkelstes Kapitel … bis zu den Adrenochrom-Jahren. Fentanyl brachte ihn an den Rand des Abgrunds. Adrenochrom zog ihn in den Abgrund.

Fentanyl war eine Krise. Doch Adrenochrom war eine Einbahnstraße – in eine Welt, die viel verrückter war, als er es sich je vorgestellt hatte.

Hogan verfluchte den Tag, an dem er Peter Thiel und den Transhumanisten vorgestellt wurde, dem aalglatten, gut vernetzten Kult, der viel mehr versprach als Muskelprotze und Wrestling-Auftritte auf der ganzen Welt. Sie boten Transzendenz.

Zunächst unterstützten sie Hogan im Geheimen – indem sie 10 Millionen Dollar in seinen Rechtsstreit gegen Gawker Media steckten, das alternative Medienunternehmen, das Peter Thiel seit fast einem Jahrzehnt unbedingt zerstören wollte.

Das war nicht nur persönlich, sondern zwanghaft. Thiel gründete sogar ein ganzes Büro, das sich nur einem Ziel widmete: Gawker von der Bildfläche zu tilgen.

Und Hogan? Er wurde zu ihrer Waffe. Eine Schachfigur in einem viel größeren Spiel – eines, das er erst verstand, als es zu spät war.

Es ging nicht nur um Gawker. Es ging darum, Hogan eine Vision zu verkaufen: dass er seinen alternden, ramponierten Körper wie einen veralteten Fleischanzug ablegen könnte … und in eine neue Ära eintreten könnte, in der die Menschheit „aufgewertet“ wäre – stärker, klüger, posthuman.

Eine Welt, in der der Tod optional und Moral eine Schwäche ist. Sie wirkte futuristisch und sauber. Und Hogan ließ sich darauf ein – und zwar mit aller Kraft.

So bekam er Adrenochrom. Der ultimative Biohack. Die letzte Grenze.

Dieselbe satanische Vision, die das Blut kleiner Kinder betrifft, wird auch heute noch von Peter Thiel propagiert – hinter verschlossenen Türen und in milliardenschweren Biotech-Startups.

Dann gaben sie ihm Adrenochrom. Er trank es nicht nur in rauen Mengen – er liebte es. Das gab er zu. Freimütig. Er gab es sogar seinen Freunden.

Zuerst fühlte es sich wie der ultimative Rausch an – die Droge der Götter.

Es gab ihm übermenschliche Kraft – nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Der Schmerz verschwand. Die Jahre schmolzen dahin.

So gut hatte er sich nicht mehr gefühlt, seit er 18 war – als er mit Gewichten warf, als wäre es Spielzeug, und Mädchen hinterherjagte, als würde die Welt nie untergehen. Adrenochrom gab ihm das Gefühl, unbesiegbar zu sein.

Dann erfuhr er, woher die Droge wirklich kam. Und da änderte sich alles.

Als Jim Caviezel sich mit Tim Ballard und der Underground Railroad zusammentat, um den Menschenhandel zu bekämpfen und „Sound of Freedom“ zu promoten , wurde Hulk Hogan langsam klar, was sich hinter dem Glanz und Glamour Hollywoods wirklich abspielte.

Die Schlagzeilen zeichneten ein Bild – doch das Getuschel, die Geschichten, die Muster – enthüllten eine viel düsterere Wahrheit.

Hogan musste sich mit seinem eigenen Lebensstil auseinandersetzen. Jahre des Exzesses. Blinder Ehrgeiz. Große Reue. Und mit dem Alter kamen auch die Fragen:

Woran hatte er sich beteiligt? Was hatte er ignoriert? Und was würde er dagegen tun?

Als Mel Gibson die Arena betrat und öffentlich seine Meinung äußerte, verstand Hogan, was er tun musste.

Er wusste, dass er bei der Zerschlagung dieser Maschinerie eine Rolle spielen musste – der Menschenhandelsnetzwerke, der Ausbeutungskanäle und des unsäglichen Adrenochromhandels, der die dunkelsten Gelüste der Elite befeuert.

Ein vertrauenswürdiges Mitglied von Gibsons innerer Task Force hat sich nun zu Wort gemeldet – und uns die ganze Geschichte hinter der Gibson-Hogan-Untersuchung erzählt.

Wir betreten hier tödliches Terrain. Die Geschichte zeigt, was mit denen passiert, die versuchen, den Vorhang zu lüften – viele haben dafür mit ihrem Leben bezahlt. Hogan ist nur das jüngste Opfer. Und die Medien? Sie schweigen nicht nur – sie haben Angst, die Wahrheit auch nur anzusprechen.

Doch ihre Geschichte wird immer brüchiger. Details kommen ans Licht. Gerüchte aus dem System lassen darauf schließen, wie sie es genau geschafft haben – und in der nächsten Folge werden wir uns näher mit diesen Methoden befassen.

Denken Sie vorerst daran: Hogan wurde ausgeschaltet, weil er die Wahrheit dem Schweigen vorzog. Wenn sie ihm das antun können, können sie es jedem antun. Deshalb liegt es an uns – unserer Community –, diese Geschichte am Leben zu erhalten. Teilen Sie sie, sprechen Sie darüber, lassen Sie die Geschichte nicht mit ihm sterben.

Denn die wahre Geschichte fängt gerade erst an.

Mehr über die mysteriösen Toten und verborgenen Symbole in Filmen lesen Sie in den Bestsellern „Der Hollywood-Code“ und „Der Hollywood-Code 2„