„Hollywood-Zusammenbruch“: Lil Nas X wurde gefilmt, als er in Unterwäsche durch die Straßen von LA wanderte, und wurde wegen einer möglichen „Überdosis“ ins Krankenhaus eingeliefert

Lil Nas X wurde um 4 Uhr morgens auf einer Straße in Los Angeles bei seinem „unberechenbaren Verhalten“ gefilmt, bevor er wegen einer angeblichen Überdosis verhaftet und ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Ist das ein klassischer Fall eines „Hollywood-Zusammenbruchs“?

Am 21. August, gegen 4 Uhr morgens, wurde Lil Nas X auf dem Ventura Boulevard in Los Angeles gesichtet, nur mit Unterwäsche und Cowboystiefeln bekleidet. Zuschauer berichteten von seinem „unberechenbaren Verhalten“, als er auf der Straße tanzte und über den Laufsteg ging, während er scheinbar willkürliche Sätze wie „Komm heute Abend nicht zu spät zur Party“ von sich gab.

Als die Polizei X fand, stürmte der Rapper angeblich auf sie zu, wurde dann überwältigt und in Handschellen gelegt. Anschließend wurde er wegen einer möglichen „Überdosis“ ins Krankenhaus eingeliefert und befindet sich derzeit in „Behandlung“.

Bei seiner Ankunft griff der Verdächtige die Beamten an und wurde festgenommen. Er wurde wegen einer möglichen Überdosis in ein örtliches Krankenhaus gebracht und wegen Körperverletzung eines Polizeibeamten festgenommen.

– Polizei von Los Angeles

Auch Nas wurde im April ins Krankenhaus eingeliefert, weil eine Hälfte seines Gesichts gelähmt war . Justin Bieber litt in den letzten Jahren an einer ähnlichen Krankheit.

Während eine Überdosis das Verhalten von X erklären könnte, könnte ein genauerer Blick auf ein Video des Vorfalls eine andere Geschichte erzählen.

Das erste, was in diesem Video auffällt, ist, dass Lil Nas X sehr beweglich, ausgeglichen und bewegungssicher ist. Er führt sogar einen Catwalk durch, inklusive einiger Bewegungen, die etwas Kontrolle erfordern. (Hollywood: Mütter boykottieren den mit 97 % auf Rotten Tomatoes an der Spitze der Charts stehenden Kinderfilm wegen „offensichtlich dämonischer Elemente“ (Video))

Mit anderen Worten: Er zeigt keine klassischen Symptome einer Drogenüberdosis, bei der die geistigen und körperlichen Fähigkeiten stark beeinträchtigt sind. Ganz im Gegenteil, er schien im „Showmodus“ zu sein.

Kann sein Verhalten durch etwas anderes erklärt werden? Wurde beispielsweise eine MK-Alter-Persona ausgelöst? Handelt es sich um ein Demütigungsritual?

Ein Hollywood-Zusammenbruch?

1996 hatte der Komiker Martin Lawrence auf demselben Ventura Boulevard einen Nervenzusammenbruch. Wie Nas verhielt er sich Berichten zufolge „unberechenbar“, als er mitten auf einer Kreuzung eine Pistole fuchtelte und schrie: „Sie versuchen, mich umzubringen!“

Lawrence wurde verhaftet und ins Krankenhaus eingeliefert. Sein PR-Agent gab als Gründe für diesen Vorfall Erschöpfung und Dehydrierung an.

Kurios: Dieselben Gründe wurden auch bei Kanye Wests Zwangseinlieferung ins Krankenhaus im Jahr 2016 genannt. Seitdem war er nie mehr derselbe.

Im Jahr 2007 hatte Britney Spears einen vielbeachteten Wutanfall. Dabei lief sie durch die Straßen von Los Angeles, rasierte sich den Kopf und attackierte ein Auto mit einem Regenschirm.

Es gibt einige Ähnlichkeiten zwischen Britney Spears und Lil Nas X. Erstens werden sie vollständig von der Musikindustrie kontrolliert und ihre gesamte Karriere ist voller Symbolik im Zusammenhang mit der Gedankenkontrolle durch die Monarchen .

In den letzten Jahren haben Personen aus Spears‘ Umfeld erklärt, dass hochrangige Branchenvertreter mit ihr Handel treiben. Sie behaupten, dass die bizarren Instagram-Bilder und -Videos, auf denen sie fast nackt (und oft zerzaust) tanzt, angeblich zu Zwecken des Menschenhandels gepostet werden.

Lil Nas X hat kürzlich Bilder gepostet, die an Britneys „Trafficking“-Bilder erinnern.

In früheren Artikeln habe ich bereits erwähnt, dass X ein männliches Äquivalent zu Sex-Kitten-Sklaven war, und es würde mich nicht wundern, wenn er im Laufe seiner Karriere von Branchen-Spinnern herumgereicht worden wäre.

Natürlich fordert diese Art der Behandlung ihren Tribut und führt letztendlich zum Nervenzusammenbruch – so, als würde man um 4 Uhr morgens in engen weißen Unterhosen und einem Verkehrskegel herumlaufen.

Was ist passiert?

Die Tatsache, dass X während seiner Episode relativ nüchtern wirkte, gab Anlass zu einigen Theorien. Manche behaupten, es sei ein Werbegag für ein bevorstehendes Projekt gewesen.

Das würde zwar erklären, warum er im „Showmodus“ war, aber er wurde verhaftet, ins Krankenhaus eingeliefert und inhaftiert. Es wäre unerhört, wenn er allen Leuten, die ihn bearbeiteten, zusätzliche Arbeit (ganz zu schweigen von den zusätzlichen Ressourcen) für einen Publicity-Gag aufbürdete.

Es könnte sich um eine andere Art von „Publicity-Stunt“ handeln – ein Demütigungsritual, um seinen Herrschern Unterwerfung zu zeigen und ihm die Fortsetzung seiner Karriere zu ermöglichen.

X‘ Verhalten könnte, wie die Polizei zunächst vermutete, auf eine Überdosis hindeuten. Allerdings besteht ein Unterschied zwischen Drogenkonsum und Überdosis.

X könnte unter dem Einfluss eines Stimulans wie Kokain oder Ähnlichem wortgewandt und beweglich gewesen sein. Bei einer Überdosis wäre er jedoch höchstwahrscheinlich in einem Zustand unkontrollierbarer Panik und kurz vor einem Herzinfarkt gewesen, was im Video nicht zu sehen ist – es sei denn, das passierte später.

Schließlich hätte Nas einen klassischen „Hollywood-Zusammenbruch“ erleben können. Wie oben erläutert, haben sich zahlreiche Prominente „unberechenbar“ verhalten, wurden in Gewahrsam genommen und zur „Behandlung“ ins Krankenhaus eingeliefert.

In keinem Fall zeigten diese Menschen offensichtliche Symptome von Drogenmissbrauch, sondern eher etwas, das einer Psychose und tiefer innerer Zerrissenheit ähnelte.

Diese Prominenten hatten Kontakt mit der dunklen Seite der Unterhaltungsindustrie und waren danach nie wieder ganz dieselben.

Das Verhalten von X könnte durch die Auslösung eines Sex-Kitten-Alters erklärt werden, das einen Verlust der Hemmungen (Nacktheit, Tanzen wie eine Stripperin) und kokettes Verhalten (z. B. das Sagen von Sätzen wie „Komm zur Party“) verursacht.

Wie dem auch sei, alles an Nas‘ Karriere weist direkt auf die Schattenseiten der Unterhaltungsindustrie hin. Die starke Sexualisierung seiner Auftritte, die satanischen Botschaften in seinen Songs und die ständige Symbolik der Gedankenkontrolle in seinen Materialien beweisen es.

Das sind die Prominenten, die oft mit etwa 30 Jahren zusammenbrechen.

Quellen: PublicDomain/vigilantcitizen.com am 26.08.2025