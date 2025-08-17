Israel bereitet sich auf das historische Opfer der roten Kuh vor – ein Zeichen der Endzeit? (Video)

Teile die Wahrheit!

In Israel steht ein bedeutsames Ereignis bevor – eines mit immenser biblischer Bedeutung und globalen politischen Konsequenzen.

In diesem Monat planen die israelischen Religionsbehörden, das lang erwartete Opfer der Roten Kuh durchzuführen , ein uraltes Ritual, das direkt mit dem Wiederaufbau des Dritten Tempels und der Erfüllung der Prophezeiung der Endzeit verbunden ist.

In der Jerusalemer Altstadt wird derzeit ein massiver weißer Altar für eine Zeremonie errichtet, wie sie seit Moses Zeiten nicht mehr gesehen wurde.

Das Ritual dürfte die religiöse und geopolitische Landschaft erschüttern, denn es findet auf dem umstrittenen Ölberg statt, direkt gegenüber dem instabilen Tempelberg – Heimat der Al-Aqsa-Moschee und des Felsendoms, zwei der heiligsten Stätten des Islam.

Im Jahr 2022 wurden fünf perfekte rote Färsen aus Texas nach Israel eingeflogen. Damals waren sie zu jung für die Schlachtung. Doch jetzt, im Jahr 2025, haben sie das erforderliche Alter erreicht.

Yitshak Mamo bestätigte gegenüber CBN, dass bereits qualifizierte Rabbiner für die Zeremonie ausgebildet wurden und das für das Opfer vorgesehene Land vollständig vorbereitet ist.

Bei diesem alten, im Buch Numeri beschriebenen Ritual wird die junge Kuh verbrannt und ihre Asche zur Reinigung verwendet – ein entscheidender Schritt, der der jüdischen Tradition zufolge erforderlich ist, bevor mit dem Bau des Dritten Tempels begonnen werden kann.

Und hier nehmen die Dinge eine gefährliche Wendung.

Eine Zeremonie, die den Nahen Osten in Brand setzen könnte

Der Wiederaufbau des Dritten Tempels ist für viele orthodoxe Juden eine tief verwurzelte Überzeugung. Sie betrachten ihn als notwendigen Schritt für die Ankunft des Messias.

Doch für Muslime weltweit ist diese Idee eine zutiefst provokante Angelegenheit .

Der Tempelberg, auf dem der neue Tempel errichtet werden müsste, ist bereits von der Al-Aqsa-Moschee und dem Felsendom besetzt.

Jeder Versuch, das Gelände zurückzufordern, könnte zu massiven Unruhen in der Region führen, da die Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern bereits den Siedepunkt erreicht haben.

Palästinensische Gruppen haben die Vorbereitungen für die Roten Färsen aufmerksam verfolgt. In einer kürzlichen Rede bezeichnete die Hamas die Ankunft der Roten Färsen ausdrücklich als Teil eines größeren jüdischen Plans zur Umgestaltung Jerusalems.

„Egal, ob es den Leuten gefällt – es passiert“

Der amerikanische Pastor Greg Locke , der sich derzeit in Israel aufhält, war Zeuge der Vorbereitungen für das Opfer der roten Kuh in Shiloh , einem Ort mit einer reichen biblischen Geschichte.

„Egal, ob die Leute es verstehen, mögen oder sogar wertschätzen, es wird passieren“, warnte Locke. „Sie sind bereits dabei, es zu praktizieren. Und sie werden die Zeremonie der roten Kuh durchführen. Und das wird den Dritten Tempel einläuten. Und das wird noch viel mehr Endzeiten mit sich bringen, über die die Leute nicht wirklich reden wollen.“

Locke verknüpfte auch aktuelle politische Entwicklungen – darunter Trumps Unterstützung für Israel, den Krieg im Gazastreifen und die Rückkehr jüdischer Exilanten – mit der sich entfaltenden Prophezeiung.

„Sie können Israel gegenüber so kritisch sein, wie Sie wollen, aber dort, wo ich sitze, direkt hinter dieser Mauer – dem Tempelberg –, kommt Jesus zurück.“

Erleben wir den Anfang vom Ende?

Viele christliche und jüdische Gelehrte betrachten die Zeremonie der roten Kuh als tickende eschatologische Zeitbombe.

Der Bau des Dritten Tempels ist ein Eckpfeiler des jüdischen messianischen Glaubens.

Für Christen ist es ein Zeichen für die nahende Wiederkunft Christi .

Für die Muslime würde jeder Versuch, Al-Aqsa zu ersetzen, als Kriegserklärung gelten.

Der Altar wird errichtet, die roten Färsen sind bereit und die Spannungen im Heiligen Land sind größer denn je. Das Opfer dieses Monats könnte weit mehr als nur ein religiöses Erwachen auslösen – es könnte Ereignisse in Gang setzen, die die Geschichte selbst neu gestalten.

Wird das Opfer der roten Kuh friedlich verlaufen? Oder stehen wir am Rande einer biblischen Konfrontation, die die Welt erschüttern könnte?

Eines ist sicher: Die Prophezeiung erfüllt sich – und zwar schnell?

Die rote Kuh wurde erst im 19. Jahrhundert als Teil einer Prophezeiung gesehen, als Dispensationalismus und Zionismus aufkamen. Diese Prophezeiung wurde noch verstärkt, als Israel 1948 eine Nation wurde. Vielleicht gibt es prophetische Dinge, auf die man achten sollte, wenn Christus für seine Braut kommt, aber die Vorhersagen stehen seit dem 19. Jahrhundert unmittelbar bevor und sind zu einem Schwerpunkt geworden, auf den wir uns nicht konzentrieren sollen.

Auch wenn wir diese Entwicklungen mit Interesse beobachten, handelt es sich dabei nicht um prophetische Mandate. Wir sind nicht dazu berufen, diese Dinge zu finanzieren, zu fördern oder zu fürchten.

Eine Geschichte gescheiterter Vorhersagen: Betrachten Sie nur einige Endzeitvorhersagen und Verschwörungstheorien der letzten Jahrzehnte:

Y2K (2000) – Angst vor dem globalen Kollaps

Maya-Kalender 2012 – Angebliches Ende der Welt

Blutmond-Tetraden (2014–15) – Keine prophetische Erfüllung

CERN und Portale zur Hölle – Spekulative Angst

COVID-Impfstoff = Malzeichen des Tieres – biblisch nicht belegt

Jedes neue Gerücht über eine rote Färse oder einen Tempel – Immer wieder falsch oder übertrieben

Ganz zu schweigen von all den täglichen und monatlichen Vorhersagen zu Sonnenfinsternissen, Meteorschauern, Neumonden, Börsencrashs und Nahrungsmittelknappheit, die diese „Wächter“ überall im Internet präsentieren. Video:

