Israel: Ritueller Missbrauch – „Ärzte, Pädagogen, Polizisten, Mitglieder der Knesset waren beteiligt“ (Video)

Teile die Wahrheit!

Überlebende hatten in der Knesset ausgesagt, dass sich Abgeordnete an sadistischen sexuellen „Ritualen“ mit Minderjährigen beteiligt hatten.

(Titelbild: Zwei Überlebende – rechts ist Yael Ariel, in der Mitte ist Yael Shitrit.)

„Ärzte, Pädagogen, Polizisten sowie ehemalige und aktuelle Mitglieder der Knesset waren an diesen Misshandlungen beteiligt“, erklärte dazu eine Überlebende.

Missbrauchsüberlebende berichten

Mehrere Frauen sagten in der Knesset über sexuellen Missbrauch aus, den sie als Minderjährige im Rahmen religiöser Rituale erlitten hatten, wie die Jerusalem Post berichtet hatte.

Die Zeugenaussagen erfolgten während einer gemeinsamen Sitzung des Knesset-Ausschusses für die Stellung der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter unter Vorsitz von Knesset-Abgeordneter Pnina Tameno-Shete (Nationale Einheit) und des Sonderausschusses für junge Israelis unter Vorsitz von Knesset-Abgeordneter Naama Lazimi (Die Demokraten).

Die gemeinsame Sitzung wurde im Zuge eines veröffentlichten Untersuchungsberichts des Israel-Hayom-Journalisten Noam Barkan organisiert.

Yael Ariel, eine der Missbrauchsüberlebenden, berichtete, „ich wurde über viele Jahre bis in meine späten Teenagerjahre rituell missbraucht und war gezwungen, anderen Kindern Schaden zuzufügen. (Pädokriminellen-Gruppe „764“: Kind zum Selbstmord getrieben? Schrecklicher Verdacht in Hamburg)

Ich entschied mich, darüber zu sprechen und meine Stimme zu erheben. Nachdem ich meine Geschichte enthüllt hatte, erhielt ich Drohungen. Von meinem fünften bis zu meinem zwanzigsten Lebensjahr wurde ich bei diesen Zeremonien verletzt.“

Laut Ariel erhielt sie auch Zeugenaussagen von mehreren Frauen, die behaupteten, Ärzte, Pädagogen, Polizisten sowie ehemalige und aktuelle Mitglieder der Knesset seien an diesen Misshandlungen beteiligt gewesen.

Ich habe bei der Polizei Anzeige erstattet, die nach einigen Monaten eingestellt wurde, und ich kenne weitere Fälle, die ebenfalls eingestellt wurden. Dass ich heute in der Knesset meine Meinung sage, ist ein historischer Moment“, sagte sie.

Eine andere Überlebende, Yael Shitrit, sagte aus, „sie haben keine Ahnung, was ritueller Missbrauch ist. Das menschliche Gehirn kann das nicht begreifen. Sie können sich nicht vorstellen, was es bedeutet, ein dreijähriges Mädchen durch Vergewaltigung und Sadismus so zu programmieren, dass sie tun und lassen können, was sie wollen, ohne dass es jemand merkt.“

„Sie haben mich im ganzen Land verschleppt. Sie haben mich von einer Zeremonie zur nächsten gebracht. Nackte Männer standen im Kreis. Meine Therapeutin, ihr Mann und ihr Sohn haben mir geschadet, und Dutzende anderer Mädchen und Jungen haben mir geschadet.“

Polizei war „machtlos“

Der Ausschuss der Knesset tagte Anfang Juni 2025 über rituellen sexuellen Missbrauch. (Quelle: SPRECHERBÜRO DER KNESSET/SHMULIK GROSSMAN) „Es gab Zeremonien und Rituale, die mich vergessen lassen sollten“, fuhr Shitrit fort. „Die Polizei weiß seit einem Jahr davon, aber sie hat nicht die Mittel, damit umzugehen.

Die Menschen, die fallen werden, sind sehr, sehr hochrangige Persönlichkeiten. Diese Leute leiten Gemeinden und Regierungsbehörden. Sie bedrohen uns. Ich habe Kinder, die ich beschützen muss. Es muss etwas geschaffen werden, um damit umgehen zu können.

Sie haben versucht, uns so zu machen wie sie, die Menschen, die uns endloses Leid zugefügt haben“, sagte Shitrit. „Ihre Aufgabe ist es, dem ein Ende zu setzen, in Safed, Jerusalem, Jaljulya oder anderswo“, erklärte sie.

Dr. Naama Goldberg, Leiterin der NGO Lo Omdot MeNegged (hebräisch für „Nicht tatenlos zusehen“), die Opfer von Prostitution unterstützt, erklärte, die Schilderungen seien manchmal so grausam, dass man sie kaum glauben könne. Diese Ungläubigkeit diene jedoch den Tätern, die die Opfer mit dem Argument, man werde ihnen nicht glauben, davon überzeugen, keine Anzeige zu erstatten.

„Vor einigen Jahren erhielt ich Beschreibungen sadistischen Kindesmissbrauchs“, erklärte Goldberg. „Die Berichte klangen absurd. Die Zeugenaussagen rissen dennoch nicht ab. Sie beschrieben Gruppenvergewaltigungen durch Männer und manchmal auch durch Frauen. Der Missbrauch wurde gefilmt, Drogen wurden eingesetzt. Es gab rituelle Praktiken und Symbolik.

„Ich legte der Polizei die schriftlichen Zeugenaussagen von fünf Frauen vor. Bis heute hat sich niemand bei mir gemeldet.“ „Seit dem Bericht sind weitere Zeugenaussagen aufgetaucht“, sagte Goldberg.

Ein Vertreter der israelischen Polizei, Oberstleutnant Anat Yakir, erklärte, dass eine nationale Einheit alle Fälle prüfe und die Beschwerden „in der Geheimdienstabteilung höchste Priorität hätten“.

Zeugenaussagen als Wendepunkt

Die an der Sitzung teilnehmenden Abgeordneten waren von einigen der Zeugenaussagen sichtlich erschüttert. Einer bezeichnete sie als „Wendepunkt“, ein anderer nannte die Enthüllungen „titanisch“.

Tameno-Shete sagte: „Die Realität zeigt uns, dass die Polizei im Umgang mit Sexualdelikten nicht stark genug ist. Niemand möchte über brutale Vergewaltigungen und die Vergewaltigung von Kindern sprechen. Es gibt hier unvorstellbare Fälle von Monstrosität.“

Polizisten sagten am 6. Juni 2025 bei der Sitzung des Knesset-Ausschusses zum Thema ritueller sexueller Missbrauch aus. (Quelle: KNESSET-SPRECHERBÜRO/SHMULIK GROSSMAN) Lazimi fügte hinzu: „Mir stockte der Atem, als ich von einem Netzwerk rituellen Missbrauchs an Mädchen hörte und von der Tatsache, dass es sich um einen organisierten und gefährlichen Mechanismus handelt und nichts dagegen unternommen wird. Hier werden wir darüber diskutieren und versuchen, ihn aufzudecken, um Veränderungen herbeizuführen.“

Zwei weitere Überlebende sprachen bei der Sitzung unter der Bedingung der Anonymität.

Eine von ihnen sagte aus, dass ein Cousin sie seit ihrem elften Lebensjahr verschleppt habe. „Mit 14 nahm er mich mit in sadistische Clubs. Ich wurde von bekannten und prominenten Persönlichkeiten gefoltert und ausgehungert. Ich habe auf unzählige Arten Schaden erlitten.“

Es gab öffentliche Veranstaltungen und interne Zeremonien, bei denen ich mit Handschellen an einen hohen Pfosten gefesselt wurde. Um mich herum waren andere Opfer in Handschellen, die Rituale wie das Trinken von Menstruationsblut und das Töten von Katzen und anderen Tieren durchführten. Sie sagten mir, niemand würde mir glauben, wenn ich etwas sagen würde.

Sie fuhr fort, dass sie vor fünf Jahren Anzeige bei der Polizei erstattet habe. Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren wegen Mangels an Beweisen ein, also legte ich Berufung ein, und diese wurde angenommen. Ich kam, um auszusagen, während ich während der Schwangerschaft Bettruhe einhielt, aber das Verfahren wurde wegen Mangels an Beweisen erneut eingestellt.

„Sie sagten, ich würde mir Dinge einbilden. Ich legte die aufgezeichnete Aussage einer Person vor, die zugab, mir Schaden zugefügt zu haben, aber sie wurde nie zur Befragung vorgeladen. Behandeln Sie das als Terrorismus.“

Soweit zum unglaublichen Stand der Ergebnisse aus den Aussagen von Opfern in der israelischen Knesset.

תדהמה בוועדה | „אנשים בכירים השתתפו בפגיעות (מיניות) טקסיות. גם ח“כים מהעבר וגם כמה חברי כנסת מכהנים בהווה“ – כך סיפרה יעל אריאל, נפגעת תקיפה מינית טקסית.

אחת מהמשתתפות אף הגיבה: „אני יכולה לתת לך שמות“ pic.twitter.com/Uo0vhMHeBH — ערוץ כנסת (@KnessetT) June 3, 2025

Quellen: PublicDomain/unser-mitteleuropa.com am 06.08.2025