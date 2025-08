Teile die Wahrheit!

Vor drei Monaten sagte Dr. Betsy Eads: „ Jeder braucht eine Behandlung gegen die CV19-Biowaffe.“

Wer glaubt, dass diese Geschichte in Vergessenheit gerät, ignoriert die große Zahl von Menschen, die getäuscht und unter Druck gesetzt wurden, sich diese zerstörerischen mRNA-Injektionen zu verabreichen. 270 Millionen Amerikaner wurden geimpft , und die Wirkung lässt nicht nach.

Die CV19-Injektionen replizieren und verstärken sich selbst. Eine aktuelle Yaly-Studie zeigte schädliche Spike-Proteine mehr als 700 Tage nach der letzten CV19-Injektion.

Jede Woche gibt es eine neue Studie zu den schrecklichen Auswirkungen der CV19-Biowaffe. Jetzt erfahren wir, dass von denselben dunklen und bösen Mächten, die uns Covid-19 mit Funktionsgewinn und die darauf folgenden Biowaffeninjektionen beschert haben, weitere Bedrohungen ausgehen.

Dr. Betsy sagt: „Wenn sie einen Frequenzangriff, einen EMP-Angriff oder die Freisetzung einer anderen Biowaffe planen, von der Karen Kingston sprach , ob aerosolisiert, transdermal oder hochfrequent, werden wir viele Tote und viele Ausmerzungen erleben. (Bill Gates setzt Frist für heimliche Impfung und Markierung aller Menschen auf der Erde (Video))

Das ist per Definition Demozid. Die Definition ist, dass Ihre eigene Regierung Sie mit einer Biowaffe tötet. Das ist Demozid, und es muss jetzt aufhören. Ich fordere alle auf, einen Brief zu schreiben oder Ihre Abgeordneten im Kongress anzurufen. Wir haben Gesetzesentwürfe, um den Prep Act zu stoppen.

Und wir haben Gesetzesentwürfe, um die Entschädigung (CV19-Haftungsschutz) zu stoppen. Ich flehe Sie an, etwas zu unternehmen. ‚Wir, das Volk‘ müssen aufstehen und unser Land zurückerobern. Sitzen Sie nicht untätig herum.“

Anstatt die Menschen zu behandeln, hängen sie in Schulen Plakate zum Thema Herzinfarkt bei Kindern auf. Sie suggerieren den Menschen, dass ein Herzinfarkt bei 15-Jährigen ganz normal und nichts Ungewöhnliches sei. Dabei ist er völlig normal, wenn man mit der Biowaffe CV19 geimpft wurde.

Dr. Betsy sagt: „Wir schicken unsere Kinder bald wieder zur Schule, und diese Plakate werden aufgehängt. Nicht nur in Kanada, auch hier in den USA und an unseren Schulen. Defibrillatoren werden in allen Schulen aufgestellt.

Weltweit sind über 2.000 Sportler in allen Sportarten gestorben: Football, Fußball, Basketball und Hockey. Überall auf der Welt sterben Sportler an plötzlichem Herztod.

52 % kennen jemanden in ihrer Familie oder im Freundeskreis, der durch diese Impfungen geschädigt wurde. 25 % der Amerikaner kennen … ein nahes Familienmitglied, das gestorben ist. Wir müssen also noch viele Amerikaner erreichen, die nicht informiert sind.“

Abschließend sagt Dr. Betsy: „Wenn Sie geimpft sind, müssen Sie Ivermectin einnehmen. Ich bevorzuge die Kombination aus Ivermectin und Mebendazol von The Wellness Company.

Wenn Sie geimpft sind, ist Ihr Krebsrisiko hoch.“ Dr. Betsy weist außerdem darauf hin, dass ungeimpfte Personen durch die Übertragung von CV19-Geimpften erkranken können.

Neuer CV19-Impfstoff-Verrat von RFK Jr.

Karen Kingston ist eine Biotech-Analystin und ehemalige Pfizer-Mitarbeiterin, die von Anfang an an vorderster Front die Menschen vor den Gefahren des gefürchteten sogenannten „Impfstoffs“ CV19 warnte.

Kingston war eine der Ersten, die die Menschen darauf aufmerksam machte, dass der CV19-Impfstoff im wahrsten Sinne des Wortes eine Biowaffe sei und die darin enthaltene synthetische mRNA-Technologie ihn immer noch dazu mache.

Sie sprach über all die Todesfälle und Krankheiten, die er verursachen würde und immer noch verursacht, wie Blutgerinnsel, Herzkrankheiten, Autoimmunerkrankungen und Turbokrebs, um nur einige zu nennen.

Die FDA unter der Trump-Administration gab vor Gericht zu, dass sie wusste, dass die CV19-Impfungen trotz Betrugs bei den Medikamentenstudien auf den Markt gebracht wurden, und dass es ihr egal war. Die FDA gab letzte Woche bekannt, dass sie einen neuen CV19-Impfstoff zugelassen hat, der Babys ab sechs Monaten injiziert werden soll.

Ich fragte sie, ob sie schockiert sei, und Kingston sagte: „Das ist kein Schock. Es ist Verrat, das ist es. Denn wenn wir uns RFJ Jr. und die sechs Jahre vor seiner Ernennung zum Gesundheitsminister ansehen … versprach er, Verantwortung zu übernehmen. Er versprach, die Sicherheit und die Sicherheit der Kinder an erste Stelle zu setzen.

Er wollte sich nicht nur die (CV19) mRNA-Impfungen, sondern alle Impfstoffe ansehen und wirklich gute, solide Daten sammeln, um die Sicherheit und … das Gefahrenprofil zu bewerten. Es fühlt sich also wie ein großer Verrat an.“

Eine kleine gute Nachricht gab es dieses Wochenende: Das Justizministerium hat alle Anklagen gegen Dr. Kirk Moore fallen gelassen. Ihm wurde vorgeworfen, CV19-Impfstoffe im Wert von 28.000 Dollar vernichtet zu haben. Die Kongressabgeordnete Marjory Taylor Greene drängte das Justizministerium, die Anklage fallen zu lassen, und sagte: „Dr. Kirk Moore geriet ins Visier einer waffenfähigen Regierung, weil er sich weigerte, Menschen, die ihn nicht wollten, einen experimentellen Impfstoff zu verabreichen.“

Geschichten wie diese mit einem glücklichen Ausgang der CV19-Biowaffenimpfung sind selten, und Millionen Menschen sind durch die CV19-Impfung gestorben, viele weitere Millionen sind dauerhaft behindert.

Dies ist mittlerweile eine gut belegte wissenschaftliche Tatsache, die durch Berge von Daten und von Experten begutachtete medizinische Studien untermauert wird. Kingston sagt: „Niemand sollte sich mRNA-Impfungen verabreichen lassen.“

Was Amerika erleben wird, sind weitere dieser menschengemachten Pandemien mit sogenannten Notfallzulassungen (EUA), die im Voraus hergestellt und den Kranken verabreicht werden.

Kingston behauptet, dies sei in Wirklichkeit eher eine transhumanistische Agenda, bei der man einen Vorwand brauche, um Menschen mit noch mehr Nanopartikeltechnologie zu impfen. Kingston sagt: „Ich glaube nicht, dass wir durch KI (künstliche Intelligenz) erweitert werden.

Das Endziel besteht wahrscheinlich darin, dass wir eine Energiequelle für KI werden. Das würde diese menschenfeindliche Bewegung erklären. Aus diesem Grund werden wir weniger als Tiere behandelt. An Menschen werden buchstäblich kriminelle Experimente durchgeführt, sie werden behindert, krank gemacht, in Not gebracht und manche werden ermordet. Wir behandeln Tiere in Amerika nicht so, aber so werden Menschen behandelt.

Auch hier scheint es, als würden wir als Energiequelle für KI-Technologie im Menschen behandelt … Außerdem hat das US-Landwirtschaftsministerium Ende Juni eine groß angelegte biodigitale Überwachung des gesamten amerikanischen Viehbestands eingeleitet. Der Kongress hat dies unterstützt … Der Kongress will mehr experimentelle Impfstoffe … Dies wird unsere Nahrungsmittelversorgung zerstören.“

Wer gegen CV19 geimpft ist und glaubt, er hätte keine Folgen, sollte noch einmal nachdenken. Viele werden unter den CV19-Injektionen leiden, da es sich um eine bestätigte Biowaffe handelt.

Kingston sagt: „Ich zitiere die aktuelle Yale-Studie, die besagt, dass Menschen 700 Tage nach der letzten CV19-Impfung immer noch Spike-Proteine produzieren. …

Dabei handelte es sich um selbstverstärkende mRNA. Es sind diese Nanopartikel, die in Ihren Körper gelangen und als biosynthetische Viren wirken, und Sie verwandeln sich in eine Biowaffenfabrik. Das stand überall in den Dokumenten von Pfizer.“

Quellen: PublicDomain/usawatchdog.com am 29.07.2025