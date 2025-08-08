Jetzt erleben wir alarmierende seismische Instabilität entlang der Ostküste, der New-Madrid-Verwerfungszone und der Westküste

Teile die Wahrheit!

Warum erleben wir plötzlich so viel seismische Aktivität auf der ganzen Welt? Immer wieder brechen Vulkane aus, und wir erleben immer wieder ungewöhnliche Erdbebenschwärme an großen Verwerfungslinien weltweit.

Letzten Dienstag löste ein Erdbeben der Stärke 8,8 entlang des Pazifischen Feuerrings nahe der russischen Halbinsel Kamtschatka große Panik aus. Nur fünf jemals aufgezeichnete Erdbeben waren stärker als dieses Beben. Von Michael Snyder

In der Folge kam es hier in den Vereinigten Staaten zu sehr besorgniserregender seismischer Instabilität. So erschütterte am Donnerstag beispielsweise ein Erdbebenschwarm, zu dem auch ein Erdbeben der Stärke 4,3 gehörte, Südkalifornien …

Am Donnerstag, dem 31. Juli, erschütterte ein Erdbeben der Stärke 4,3 das Inland Empire in Südkalifornien in der Nähe von Muscoy in San Bernadino, Kalifornien.

Laut USGS wurde das Erdbeben gegen 9:30 Uhr Ortszeit gemeldet, wobei kurz davor und danach kleinere Erdbeben der Stärke 2,8 bis 3,1 gemeldet wurden.

Die Bewohner Südkaliforniens haben es satt, immer wieder zu hören, dass „das Große Ereignis“ längst überfällig sei.

Aber es ist wahr.

Es stimmt auch, dass ein schweres Erdbeben entlang der New Madrid Seismic Zone längst überfällig ist. Am Freitag wurde sie zum 23. Mal innerhalb von nur vier Wochen von einem heftigen Beben erschüttert …

Heute ereignete sich das 23. Erdbeben innerhalb der letzten vier Wochen im Herzen der New Madrid Seismic Zone (NMSZ). Obwohl es schwach war, erinnert es an die heftigen Erdbeben in der Vergangenheit – und warnt vor einer möglicherweise noch heftigeren Erdbebengefahr in der Zukunft.

Laut USGS ereignete sich das morgendliche Erdbeben um 9:11 Uhr aus einer Tiefe von 12,8 Kilometern. Das Erdbeben der Stärke 2,6 ereignete sich in der Nähe der Stadt Blytheville im Bundesstaat Arkansas, etwa 96 Kilometer nördlich von Memphis im Bundesstaat Tennessee. In dieser Region war in den letzten Tagen und Monaten ein Anstieg der seismischen Aktivität zu verzeichnen.

Beginnt die Erdbebenzone von New Madrid aufzuwachen?

Es scheint jedenfalls so.

Nach dem Erdbeben von New Madrid am Freitag erschütterte am Samstag ein Erdbeben der Stärke 3,0 New York und New Jersey …

Am Samstag, dem 2. August, erschütterte ein Erdbeben New Jersey und war laut dem United States Geological Survey bis in Teile von New York City zu spüren.

Das Epizentrum des Erdbebens der Stärke 3,0 lag am Samstag kurz nach 22:15 Uhr ET in Hasbrouck Heights im Bergen County, teilte der USGS mit.

Das Gebiet liegt etwa 24 Kilometer nordwestlich von New York City, wo das Beben laut USGS-Berichten ebenfalls zu spüren war. Berichten zufolge dauerte das Beben einige Sekunden, bevor es aufhörte.

Die Ostküste ist nicht für Erdbeben bekannt.

Also, was ist los?

Warum erleben wir plötzlich an so unterschiedlichen Orten starke Erdbeben?

Am Sonntag erschütterte ein Erdbeben der Stärke 6,8 die Halbinsel Kamtschatka. Uns wurde gesagt , es sei Teil der „anhaltenden Nachbebenserie nach dem Tsunami-auslösenden Erdbeben der Stärke 8,8“ gewesen …

Ein starkes Erdbeben der Stärke 6,8, das vom USGS registriert wurde, ereignete sich am 3. August 2025 um 05:37 UTC östlich der Halbinsel Kamtschatka in Russland. Die Behörde meldet eine Tiefe von 35 km (22 Meilen), während das EMSC die gleiche Stärke in einer Tiefe von 25 km (16 Meilen) angibt. Dieses Ereignis ist Teil der anhaltenden Nachbebenserie nach dem Tsunami-auslösenden Erdbeben der Stärke 8,8, das sich am 29. Juli um 23:24 UTC ereignete.

In den Tagen seit dem ersten Erdbeben gab es mehr als 20 schwere Nachbeben mit einer Stärke von mindestens 5,0.

Und es scheint auch, dass das Erdbeben der Stärke 8,8 einen russischen Vulkan, der fast 600 Jahre lang inaktiv war, plötzlich ausbrechen ließ …

Russlands abgelegener Vulkan Krascheninnikow, der etwa 600 Jahre lang inaktiv war, brach über Nacht auf der Halbinsel Kamtschatka im äußersten Osten des Landes aus, nur wenige Tage nachdem ein starkes Erdbeben der Stärke 8,8 die Region erschüttert hatte.

Der Ausbruch habe eine Aschewolke erzeugt, die etwa 6.000 Meter hoch in den Himmel steige, teilte die Kamtschatka-Abteilung des russischen Katastrophenschutzministeriums laut Reuters mit. Der Vulkan selbst ist 1.856 Meter hoch.

Ich bin nicht sicher, warum dem nicht viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Der letzte Ausbruch des russischen Vulkans Krascheninnikow erfolgte im 15. Jahrhundert …

Dieser Ausbruch markiert nach Ansicht von Experten die erste dokumentierte Aktivität am Krascheninnikow seit etwa 1463 und stellt damit ein geologisch bedeutsames Ereignis dar. Der Zeitpunkt kurz nach einem der stärksten Erdbeben der letzten Jahre deutet auf einen möglichen Zusammenhang zwischen tektonischer Spannung und vulkanischer Aktivierung hin.

Auf der anderen Seite der Erde hat einer der mächtigsten Vulkane Indonesiens gerade heiße Asche 17 Kilometer in den Himmel geschleudert …

Den zweiten Tag in Folge brach einer der aktivsten Vulkane Indonesiens, der Mount Lewotobi Laki-Laki, aus.

Die Explosion schleuderte am frühen Samstagmorgen eine Säule aus Rauch und vulkanischem Material bis zu 17 Kilometer hoch in den Himmel. Trümmer des Vulkans bedeckten Dörfer, Opfer gab es jedoch keine. Die Explosion war eine der stärksten seit dem Ausbruch des Merapi, des explosivsten Vulkans des Landes, im Jahr 2010.

Bei einem Ausbruch am Freitag, der sich nur wenige Stunden vor dem Ausbruch am Samstagmorgen ereignete, wurden Rauch und Asche bis zu 10 Kilometer hochgewirbelt, während der Vulkan den Himmel mit glühender Lava und Blitzen erleuchtete.

Wie viele Vulkane müssen ausbrechen, bevor die Menschen aufwachen?

Was wir erleben, ist definitiv nicht normal.

Da sich die meisten der großen seismischen Ereignisse, die wir derzeit beobachten, auf der anderen Seite der Welt abspielen, schenken die meisten Amerikaner dem jedoch keine große Aufmerksamkeit.

Doch das Ignorieren der aktuellen Geschehnisse wird nichts an der Tatsache ändern, dass wir tatsächlich in das apokalyptischste Kapitel der Menschheitsgeschichte eintreten .

Bevor ich diesen Artikel abschließe, möchte ich noch eine Sache erwähnen.

2025 war „das Jahr der Flut“ , aber auch „das Jahr des Feuers“.

Hier in den Vereinigten Staaten werden wir im Vergleich zum letzten Jahr voraussichtlich mehr als doppelt so viele Waldbrände erleben. Ein Waldbrand, der seit dem 4. Juli im Grand Canyon National Park wütet, gilt mittlerweile als „Megafeuer“ …

Ein Waldbrand, der im Grand Canyon Nationalpark ausbrach, wurde aufgrund seiner Größe nun als „Megafeuer“ eingestuft.

Der Brand in Dragon Bravo wurde am 4. Juli durch einen Blitzeinschlag ausgelöst. Während die Feuerwehrleute sich darauf vorbereiteten, den Brand einzudämmen, änderten sich die Brandbedingungen rapide, wodurch das Feuer explosionsartig an Größe zunahm.

Bis Freitag hat das Dragon Bravo Fire 111.970 Acres Land verbrannt und ist damit zu einem „Megafire“ geworden – ein Begriff, den der US Forest Service verwendet, wenn ein Feuer eine Fläche von über 100.000 Acres erreicht.

Am Montag wird dieses Feuer bereits einen ganzen Monat lang brennen und ein Ende ist nicht in Sicht.

Natürlich haben die meisten von uns schon vor langer Zeit aufgehört, an diesen Brand zu denken, denn fast jeden Tag stößt man auf eine neue große Katastrophe, die uns im Gedächtnis haften bleibt.

Wir sind in eine Zeit eingetreten, in der wir fast ständig von großen Katastrophen heimgesucht werden.

Wie oft müssen wir noch getroffen werden, bevor die Experten endlich zugeben, dass eine beispiellose Periode planetarer Instabilität angebrochen ist?

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 06.08.2025