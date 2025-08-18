Kanadas Pilotprojekt zum Klima-Lockdown (Video)

Teile die Wahrheit!

Vor sechs Tagen verkündete die kanadische Provinz Nova Scotia ein vollständiges Verbot von Wandern, Camping, Jagen und anderen menschlichen Aktivitäten im Wald.

Ein Verstoß gegen diese neue Regelung wird mit einer Geldstrafe von bis zu 28.000 kanadischen Dollar geahndet:

Zum ersten Mal in jüngster Zeit hat Nova Scotia Wanderwege, Routen im Hinterland und sämtliche Waldzugänge in der gesamten Provinz gesperrt, und ein Veteran der kanadischen Luftwaffe hat gerade erfahren, wie ernst es der Regierung mit der Durchsetzung dieser Maßnahme ist.

Jeff Evely, ein pensionierter Master Warrant Officer mit 20 Dienstjahren, teilte ein inzwischen viral gegangenes Video, das ihn zeigt, wie er trotz der landesweiten Anordnung „Betreten des Waldes“ absichtlich in den Wald in Coxheath, Nova Scotia, geht. Kurz darauf überreichten ihm Naturschutzbeamte einen Strafzettel über 28.872 kanadische Dollar – die Höchststrafe nach den neuen Vorschriften.

Das umfassende Verbot trat am 5. August in Kraft und bleibt mindestens bis zum 15. Oktober bestehen oder bis starke Regenfälle die extreme Waldbrandgefahr verringern. Es gilt sowohl für Kronland der Provinz als auch für Nationalparks. Beliebte Ausflugsziele wie der Kejimkujik-Nationalpark, der Cape Chignecto Coastal Trail und der berühmte Skyline Trail im Cape Breton Highlands-Nationalpark sind geschlossen.

Nova Scotia leidet unter einer schweren Dürre. Wochenlanges heißes, trockenes Wetter hat die Wälder dürr gemacht. Behördenangaben zufolge sind in dieser Saison bereits über 100 Waldbrände ausgebrochen, bisher allesamt kleinere. Doch unter den gegenwärtigen Bedingungen könnte sich das schlagartig ändern.

„Die Bedingungen sind weiterhin extrem trocken. Bis es ausreichend regnet, besteht ein erhöhtes Waldbrandrisiko“, sagte Premierminister Tim Houston. „Die meisten Waldbrände werden durch menschliche Aktivitäten verursacht. Um das Risiko zu verringern, halten wir die Menschen vom Wald fern, bis sich die Bedingungen verbessern.“

Die Einschränkungen sind weitreichend und verbieten Wandern, Camping im Hinterland, die Nutzung von Geländefahrzeugen, Forstarbeiten, Bergbau und andere kommerzielle Aktivitäten auf öffentlichen Wildnisgebieten. Selbst privaten Landbesitzern ist der Zugang zu Waldgebieten untersagt.

Außerdem gilt in der gesamten Provinz ein absolutes Feuerverbot, das Lagerfeuer, Festbrennstofföfen und offene Flammen umfasst.

In seinem Video steht Evely neben der Mountain Road in Coxheath und zeigt hinter sich. „Das ist der Wald“, sagt er und zeigt dann auf das nahegelegene Büro des Department of Natural Resources, wo die Beamten sitzen, die das Verbot durchsetzen.

Evely erklärt den Beamten, er wolle den Wald betreten, „ohne ihnen Ärger zu machen“, tut dies und kehrt umgehend zurück, um seine Strafe von 28.872 Dollar entgegenzunehmen.

Während Evelys Aktion ihm Lob von einigen einbrachte, die sie als Protest gegen die Übergriffe der Regierung sehen, sagen andere, dass es für die Regeln einen Grund gibt.

Die Schließung hat sich bereits auf den Tourismus ausgewirkt: Outdoor-Reiseführer, Beherbergungsbetriebe und Abenteuerunternehmen berichten von Stornierungen während der Hauptreisezeit.

Die Situation ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Gefahr von Waldbränden nicht mehr nur im Westen der USA und Kanadas besteht. Der Klimawandel verändert die Freizeitgestaltung im Freien, selbst in traditionell feuchteren, waldreichen Regionen wie den atlantischen Regionen Kanadas.

Tory Rushton, Minister für natürliche Ressourcen von Nova Scotia, drückte es so aus: „Wir alle müssen unseren Teil dazu beitragen, die Sicherheit unserer Gemeinden zu gewährleisten.“ In diesem Fall könnte Sie ein Verstoß gegen die Regeln fast 30.000 Dollar kosten, selbst wenn Ihre Wanderung weniger als eine Minute dauert.

Eine Geldstrafe von 28.872 Dollar für das bloße Betreten eines Waldes wäre in Oregon beispiellos, doch der Rechtsrahmen für ähnlich strenge Maßnahmen ist vorhanden, falls Beamte bei höchster Brandgefahr ein Exempel statuieren wollten.

Das Oregon Department of Forestry, der US Forest Service und das Bureau of Land Management sind alle befugt, öffentliches Land bei extremer Waldbrandgefahr zu sperren. Verstöße gegen diese Sperrungen können zu Vorladungen, Hausverboten und Geldstrafen in Höhe von mehreren Tausend Dollar führen.

In seltenen, aber schwerwiegenden Fällen kann jemand, der durch sein Handeln einen Waldbrand auslöst, für die Kosten der Brandbekämpfung in Millionenhöhe haftbar gemacht werden, wie der Eagle Creek Fire 2017 gezeigt hat.

Während die meisten Verstöße gegen Sperrungen in Oregon derzeit geringere Strafen nach sich ziehen, sind bereits höhere Bußgelder möglich – ein Bußgeld nach dem Vorbild Nova Scotias ist also nicht ausgeschlossen, wenn die Bedingungen und Richtlinien stimmen.

Gestern beschloss New Brunswick dann, ein ähnliches Verbot in seinen Wäldern durchzusetzen.

Ziel, so behaupten die Befürworter, sei die Verhinderung von Waldbränden. In der Vergangenheit galt jedoch ein Verbot von Lagerfeuern während der Waldbrandsaison oder Dürreperioden als ausreichend.

Ein vollständiges Verbot jeglicher menschlicher Aktivitäten ist beispiellos.

Dennoch gibt es eine ziemlich vorhersehbare Liste von Leuten, die diesen Schritt mit allzu vertrauten Worten verteidigen:

Your „liberty“ stops where my right to live begins. You shouldn’t be able to have a weenie-roast where forest fires are common, or risk first responders lives just because you want to go for a stroll.

Where did our understanding of looking out for each other go? Find it please — Cheri DiNovo (@CheriDiNovo) August 10, 2025

Es fühlt sich eher wie ein Mini-Klima-Lockdown an. Ein Pilotprojekt, um die Reaktion der Bevölkerung zu testen. Kanada ist ein ideales Testgelände, das Land genießt den Ruf eines neu „gewählten“ Führers und war bei den Covid-Maßnahmen und deren Einhaltung führend.

Sie werden beobachten, wie die Leute darauf reagieren.

