Kommt Nibiru und bringt den Messias mit?

Teile die Wahrheit!

Die Geschichte von Nibiru und den Bewohnern ist seit den eigenwilligen Übersetzungen von dem Hobby-Forscher und Buchautor Zecharia Sitchin weltbekannt. (Nix mit Anunnaki, Goldabbau und Nibiru! Zecharia Sitchin und die Fehlübersetzung sumerischer Texte)

Als Breaking Israel News erstmals über ein apokalyptisches Szenario 2016 berichtete , in dem es um einen mysteriösen Stern oder Planeten ging, dessen Schweif voraussichtlich zu erheblichen Schäden an den Landmassen der Erde und zum Tod von Millionen Menschen führen würde, wurde die Geschichte mit großer Skepsis aufgenommen.

Seitdem wird der Zusammenhang zwischen dem Planeten Nibiru – auch als Planet X bekannt – und dem Ende der Tage jedoch von zahlreichen jüdischen Gelehrten mit zunehmender Ernsthaftigkeit diskutiert.

Der bekannteste Name, der bisher mit dieser Geschichte in Verbindung gebracht wird, ist Rabbi Moshe Sternbuch , ein sehr bekannter Rabbi in Jerusalem. Obwohl er kein apokalyptisches Szenario bestätigte, teilte er seinem Schüler, Rabbi Daniel Travis, mit, dass große Veränderungen auf die Welt zukommen.

Er erklärte auch, dass im Sohar , dem wichtigsten mystischen Text des Judentums, das Erscheinen eines Sterns am Ende der Tage ausdrücklich erwähnt wird. Eine Übersetzung von Rabbi Sternbuchs Sohar -Referenz ist auf dem neuen Blog Tracking Nibiru verfügbar , das vom Endzeit-Blogger Tomer Devorah gepflegt wird . Auszüge aus der relevanten Passage lauten:



Zu dieser Zeit wird Melech Hamoshiach (der Messias, der König) erwachen und den Garten Eden , den Ort namens Kan Tzippor , verlassen und in Galil (Galiläa) offenbart werden … Ein Stern wird im Osten aufgehen und in allen Farben leuchten, und sieben andere Sterne werden diesen Stern umkreisen und 70 Tage lang dreimal täglich von allen Seiten Krieg mit ihm führen, und alle Menschen auf der Welt werden es sehen.

In einem am 14. Februar aufgenommenen Video gibt Travis sein Gespräch mit Sternbuch wieder und übersetzt die längere Passage aus dem Sohar . Obwohl Teile der Passage unklar sind, sagte Travis: „Wir sollten zumindest wissen, dass wir nicht in einfachen Zeiten leben. Wir sehen, dass viele Zeichen des Messias bereits geschehen sind.“ (Anunnaki enthüllt: Wer waren diese Wesen laut Theorie der antiken Astronauten?)

Travis führt seinen Kommentar zu dieser Passage weiter aus und lehrt, dass die Person, die zur Zeit des Messias lebt, sowohl zu bemitleiden als auch zu beneiden ist. „ Hashem (Gott) wird die Welt zu der Zeit betrachten, wenn der Messias kommen soll, und sehen, dass niemand würdig ist. Er wird gewaltige Yissurim (Prüfungen) über die Welt bringen müssen, damit der Messias kommen kann.“

Travis fährt mit der Übersetzung der Passage aus dem Sohar fort . „Es wird eine Prüfung für Emunah (Glauben an Gott). Glücklich ist, wer in der Zeit des Messias leben wird. Wer an Emunah festhält , wird Unglaubliches erleben.“

Travis übersetzt die Worte von Rabbi Shimon bar Yochai, einem Weisen aus dem 2. Jahrhundert und Autor des Sohar . „Die Aufgabe besteht darin, in dieser Zeit in Emunah zu bleiben .

Wir werden Dinge geschehen sehen, die wir nicht verstehen können. Es werden Dinge sein, die unfassbar sind. Der Auszug aus Ägypten wird dagegen wie nichts erscheinen. Jeden Tag wird es schlimmer und wir werden vergessen, wie es am Tag zuvor war. Wer in dieser Zeit Emunah hat , wird es verdienen, das Ende zu sehen.“

Travis versichert seinem Publikum, dass Jerusalem und das Land Israel sicher sein werden. Er zitiert einen Vers aus Psalm 126:2: „Da war unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Jubels.“ Warum sollten wir lachen? Es wird eine völlig andere Welt sein. Es braut sich definitiv Großes zusammen, und wir müssen darauf vorbereitet sein.“

Einen Tag später veröffentlichte der Bibelcode-Experte Rabbi Mattiyahu Glazerson ein Video über Nibiru. Die in beiden Videos verwendete Tabelle stammt aus dem Buch Deuteronomium.

In diesem Video weist Glazerson auf Bibelcodes für „Bedrohung durch einen Stern“ hin, die sich mit dem hebräischen Wort shaveet (Komet) kreuzen. Diese Codes befinden sich in unmittelbarer Nähe, ein Hinweis auf die starke Verwandtschaft. Glazerson fand auch das Wort Nibiru.

Glazerson verknüpft all dies mit der Gegenwart und verweist auf den Messias, den Sohn Josefs, und den Messias, den Sohn Davids, sowie auf das hebräische Jahr 5776. Er verweist auf den Kodex, der sich auf das Jahr nach Schemita bezieht, als eines der Zeichen dafür, dass der Messias auf dem Weg ist. Glazerson fügt die Puzzleteile zusammen und stellt fest: „Alles deutet darauf hin, dass Großes geschehen wird.“

In einem zweiten Video weist Glazerson auf einen Verweis auf den Monat März und den entsprechenden hebräischen Monat Adar Bet hin und bestätigt, dass dies alles mit der Passage aus dem Sohar über den Stern übereinstimmt.

In Schaltjahren, die im hebräischen Kalender siebenmal alle 19 Jahre vorkommen, wird ein zusätzlicher Monat Adar, Adar Alef genannt, hinzugefügt. In einem Schaltjahr wird der „normale“ Monat Adar als Adar Bet bezeichnet.

Eine dritte rabbinische Stimme, die offen über Nibiru spricht, ist Rabbi Yuval Ovadia, ein Produzent spiritueller Filme. In einem Radiointerview am 17. Februar teilte Ovadia seine Erkenntnisse mit, dass Planet X vor etwa 40 Jahren allgemein bekannt war und offen darüber gesprochen wurde. Er behauptet, viele Zeitungsartikel über die Existenz von Nibiru aus dieser Zeit zu besitzen.

„Und dann“, behauptet Ovadia, „ging es unter. Die NASA verschwieg es völlig. Sie sprachen nicht darüber. Es war einfach da draußen für [jeden, der an Mystizismus und ähnliches glaubte], aber was die Wissenschaft betrifft, ist es völlig verschwunden, als ob es nicht existierte, und sogar sie begannen zu verbreiten: ‚Das ist nicht wahr. Das gibt es nicht.‘“

Nibiru wurde von Wissenschaftlern und Journalisten immer wieder widerlegt, zuletzt in Joel Achenbachs Artikel in der Washington Post.

NASA entdeckt „Delle“ im globalen Magnetfeld: „Vorzeichen von Nibiru“, sagt Experte

Die NASA beobachtet hilflos, wie sich im Erdmagnetfeld eine große Merkwürdigkeit entwickelt. Wie sie letzte Woche bekannt gab , wächst eine Schwachstelle im globalen Magnetfeld. Die Südatlantische Anomalie (SAA) wird von der NASA als Delle im Magnetfeld der Erde beschrieben.

Es handelt sich um ein Gebiet zwischen Südamerika und Südwestafrika, in dem der Van-Allen-Strahlungsgürtel, der den Planeten in einer Entfernung von etwa 640 Kilometern umgibt, der Erdoberfläche am nächsten kommt und bis auf eine Höhe von 190 Kilometern abfällt. Dies führt zu einem erhöhten Fluss energiereicher Teilchen in dieser Region.

Das Magnetfeld der Erde ist noch nicht vollständig verstanden, doch man geht davon aus, dass es hauptsächlich durch einen wirbelnden Ozean aus geschmolzenem Eisen im äußeren Erdkern, 2.900 Kilometer unter der Erde, verursacht wird. Die Bewegung dieser Masse erzeugt elektrische Ströme, die das Magnetfeld der Erde erzeugen, allerdings nicht unbedingt gleichmäßig.

Das Magnetfeld schützt uns, indem es uns vor dem Sonnenwind schützt, der geladene Teilchen und Strahlung von der Sonne mit sich trägt. Die SAA ist von großer Bedeutung für astronomische Satelliten und andere Raumfahrzeuge, die die Erde in mehreren hundert Kilometern Höhe umkreisen .

Auf diesen Umlaufbahnen passieren Satelliten regelmäßig die Anomalie und sind dabei mehrere Minuten lang starker Strahlung ausgesetzt, die von den im inneren Van-Allen-Gürtel gefangenen Protonen verursacht wird. Beim Durchqueren der SAA können bei Satelliten Kurzschlüsse und andere technische Störungen auftreten.

Doch das Magnetfeld ist für den Menschen weitaus wichtiger. Verschwindet es, würden mehr geladene Sonnenpartikel auf den Planeten einschlagen, Stromnetze und Satelliten lahmlegen und die Menschen stärker der krebserregenden ultravioletten Strahlung aussetzen.

Eine im letzten Monat veröffentlichte Studie legt nahe, dass es sich bei der SAA nicht um ein ungewöhnliches Ereignis der jüngeren Vergangenheit handelt, sondern um ein wiederkehrendes magnetisches Ereignis, das die Erde möglicherweise schon vor 11 Millionen Jahren beeinflusst hat.

Im Jahr 2016 entdeckten Forscher, dass die SAA in nordwestliche Richtung driftet. Kürzlich waren Forscher schockiert, als sie entdeckten, dass sich die SAA in zwei Teile spaltet. Sie stellten außerdem fest, dass das Magnetfeld schwächer wird. Diese Schwankungen in der SAA deuten auf eine Umkehr des gesamten Magnetfelds hin. Wissenschaftler behaupten, dass dies bereits geschehen ist, zuletzt vor 780.000 Jahren.

Praktisch würde dies bedeuten, dass Magnetkompasse nicht mehr funktionieren würden und Nord- und Südlichter auch in niedrigeren Breitengraden sichtbar wären. Doch biblisch denkende Menschen schreiben dieser Verschiebung des Magnetfelds eine weitaus größere Bedeutung zu.

Yuval Ovadia , dessen Filme über Nibiru Hunderttausende von Zuschauern erreicht haben, führt diese jüngste Anomalie des magnetischen Pols auf die Annäherung des Megasterns und die damit verbundene Konstellation zurück. Ovadia vermutet, dass eine solche Polverschiebung die Ankunft Nibirus ankündigt. Er stützt seine Annahme auf seine Forschungen in klassischen jüdischen Quellen.

„Wissenschaftler sind sich einig, dass ein großer astronomischer Körper eine Störung des Magnetfelds verursachen würde“, sagte Ovadia gegenüber Breaking Israel News . „Ein Stern dieser Größe hätte zwangsläufig ein eigenes Magnetfeld, und das würde einen Einfluss auf die eisenhaltigen Flüssigkeiten ausüben.“

„Der Midrasch besagt, dass Gott zur Zeit Noahs die Sintflut durch die Bewegung zweier Sterne einleitete“, erklärte Ovadia. „Dies führte zu einer Verschiebung der Pole der Welt; der Norden wurde zum Süden, trockenes Land wurde zu Ozeanen, und die Ozeane trockneten aus.

Nibiru wird die magnetischen Pole wieder in die Position vor Noah verschieben. Dadurch werden die Menschen viel länger leben, Hunderte von Jahren, wie es in der Bibel vor Noah beschrieben wurde.“

Ovadia erklärte, dass der messianische Prozess, der diese vorsintflutliche Realität herbeiführt, in der Bibel mit ehrfurchtgebietenden, ja sogar furchteinflößenden Worten beschrieben werde, die Ergebnisse jedoch ziemlich utopisch sein würden.

„Wissenschaftler und die westliche Kultur stellen frühere Epochen als viel schlimmer dar“, sagte Ovadia. „Sie versuchen, den Menschen weiszumachen, dass Technologie die Antwort auf alles ist, dass mehr Technologie ein besseres Leben bedeutet. Der Messias wird in der Zukunft sein, hoffentlich in der sehr nahen Zukunft.

Aber er wird viele Elemente biblischer Zeiten enthalten, die eine enorme Verbesserung gegenüber dem heutigen darstellen werden: keine Kriege, keine Krankheiten oder Hungersnöte, und die Natur wird wiederbelebt.“

„Sie versuchen also, der Öffentlichkeit die globale Erwärmung schmackhaft zu machen und behaupten, Wissenschaftler könnten sie durch Klimakontrolle beheben“, sagte Ovadia.

„Sie verstehen den Klimawandel nicht wirklich und können das Wetter erst recht nicht beeinflussen. Über die magnetische Verschiebung wollen sie aber nicht sprechen, weil sie diese nicht kontrollieren können und sich ihr Wissen darüber als falsch herausstellt.“

Mehr über die Gefallenen Engel in der Antarktis lesen Sie in: „Antarktis: Hinter der Eiswand“.

Mehr über die gefälschte und kopierte Geschichte in „Die Schlammflut-Hypothese“

Die Wahrheit über die Anunnaki in „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“

Video:

Quellen: PublicDomain/israel365news.com am 24.08.2025