In verschiedenen Medienberichten in Europa sowie in staatlich finanzierten Veröffentlichungen der USA wurde eine ungewöhnlich hohe Zahl von Luftabwehrsystemen rund um die abgelegene Residenz von Präsident Wladimir Putin in Waldai beobachtet und darüber berichtet .

Der RFE/RL-Partnersender Radio Swoboda behauptet, dass dort laut einer neuen Untersuchung Putins Freundin und ihre Kinder leben.

„Satellitenbilder und Fotos des Kartendienstes Yandex.Zerkala zeigen mindestens zwölf Boden-Luft-Raketensysteme vom Typ Pantsir-S1 , viele davon auf erhöhten Türmen montiert , die das als Uzhin bekannte Gelände umzingeln “, schreibt die in Amsterdam erscheinende Moscow Times über den Bericht.

Vor der neuen Satellitenbild- und Kartierungsanalyse waren in dem Gebiet nur zwei solcher Einheiten öffentlich und visuell identifiziert worden.

„Im Vergleich dazu haben die Behörden in der Metropolregion Moskau, in der mehr als 20 Millionen Menschen leben, seit Beginn des Krieges in der Ukraine rund 60 solcher Systeme aufgestellt – nur fünfmal mehr als die Zahl, die den Standort Valdai schützt“, fährt die Moscow Times fort. (Wird das Treffen zwischen Trump und Putin in Alaska das Ende der NWO näher bringen?)

Wenn es also stimmt, dass derzeit mindestens ein Dutzend Pantsirs allein Putins Residenz schützen, handelt es sich tatsächlich um eine erhebliche Aufstockung und Dichte von Flugabwehreinheiten, die einen einzigen wichtigen Standort schützen.

Die „zusätzlichen“ Einheiten wurden Berichten zufolge aus der Region St. Petersburg abgezogen , was diese nördliche und zweitgrößte Stadt Russlands anfälliger für Drohnenangriffe machen könnte.

Der Kreml bestreitet seit langem vehement, dass Putin eine Beziehung mit der 42-jährigen Alina Kabajewa unterhält. Der russische Präsident ist dafür bekannt, sein Privatleben und seine Familie streng geheim zu halten und vor jeglicher Medienbeobachtung abzuschirmen.

„Das investigative Portal Dossier Center berichtete , dass die Residenz von Alina Kabajewa genutzt wird, der ehemaligen Olympiaturnerin, die die Nationale Mediengruppe leitet und weithin als Putins langjährige Lebensgefährtin gilt“, berichtet die Moscow Times.

Man geht davon aus, dass sie einen Großteil des Jahres mit ihren beiden kleinen Söhnen in der Valdai-Residenz verbringt.

„Im Februar 2023 berichtete die Ermittlungsseite Proekt , dass neben der Valdai-Residenz ein eigenes Haus für Kabajewa gebaut worden sei, komplett mit eigenem privaten Gleisanschluss“, heißt es im selben Bericht.

Putin wird am Freitag in Alaska erwartet, wo er mit Präsident Donald Trump zusammentreffen wird, um über den Ukraine-Krieg und die bilateralen Beziehungen zwischen den USA und Russland zu sprechen.

Pro-ukrainische Experten haben behauptet, all dies deute auf Putins zunehmende „Paranoia“ angesichts der mittlerweile jede Nacht und Woche stattfindenden großen Wellen von Drohnenangriffen auf sensible russische Standorte aus der Ukraine hin.

CNN und andere geben an, dass der Austragungsort die Joint Base Elmendorf-Richardson sein wird, eine gemeinsame Einrichtung der US-Luftwaffe und der US-Armee in Anchorage .

Alternative und zivile Standorte wurden geprüft, doch die Hochsaison in Alaska ließ Berichten zufolge nur wenige Last-Minute-Optionen zu. Der Gipfel in Alaska wurde erst vor weniger als einer Woche bekannt gegeben und bestätigt.

Russland wirft der Ukraine vor, einen Angriff unter falscher Flagge vorzubereiten, um den Putin-Trump-Gipfel am Freitag in Alaska zu verhindern

Das russische Verteidigungsministerium behauptete am Dienstag, die Ukraine bereite einen Angriff unter falscher Flagge vor, um die für Freitag in Anchorage (Alaska) anstehenden Friedensgespräche zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu sabotieren.

Das Ministerium behauptete – ohne Beweise vorzulegen oder Quellen zu nennen –, der ukrainische Sicherheitsdienst habe kürzlich westliche Journalisten in die Stadt Tschugujew bei Charkiw gebracht, unter dem Vorwand, über das Leben in der Nähe der Frontlinie zu berichten.

Das russische Militär behauptet, die Ukraine plane vor dem Gipfel einen Drohnen- und Raketenangriff auf zivile Ziele und werde Moskau dann für die Opfer verantwortlich machen, „um negative Publicity zu erzeugen“ und die amerikanisch-russischen Verhandlungen zu gefährden.

Der Vorwurf kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich beide Seiten auf einen möglicherweise entscheidenden Moment in dem dreieinhalbjährigen Konflikt vorbereiten.

Trump deutete an, dass ein Friedensabkommen wahrscheinlich einen Gebietsaustausch zwischen den beiden Ländern beinhalten würde, während der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Abtretung von Gebieten an Russland ablehnte.

Offenbar um die Erwartungen zu dämpfen, bezeichnete die Trump-Regierung das Treffen in Alaska als eine „ Zuhörübung “ für Trump und nicht als formelle Verhandlungen.

Der russische Präsident Wladimir Putin lobte die „energischen“ Bemühungen der Trump-Regierung, den Krieg in der Ukraine zu beenden, und deutete an, dass Moskau und Washington bei ihrem Gipfeltreffen am Freitag in Alaska eine Einigung über die nukleare Rüstungskontrolle erzielen könnten .

In seinen ersten öffentlichen Äußerungen seit der Ankündigung des Gipfels in Alaska durch US-Präsident Donald Trump leitete Putin am Donnerstag ein Treffen hochrangiger russischer Beamter im Kreml, um sie über den Stand der Verhandlungen mit den USA zur Ukraine zu informieren.

„Die derzeitige amerikanische Regierung … unternimmt meiner Meinung nach recht energische und aufrichtige Anstrengungen, die Feindseligkeiten zu beenden, die Krise zu beenden und Vereinbarungen zu erzielen, die für alle an diesem Konflikt beteiligten Parteien im Interesse sind“, sagte Putin.

In seinen kurzen Bemerkungen sagte Putin, das Ziel des Gipfels mit den USA sei es, „langfristige Bedingungen für Frieden zwischen unseren Ländern sowie in Europa und in der Welt insgesamt zu schaffen“.

Flightradar.com berichtet:

Der russische Präsident Wladimir Putin befindet sich derzeit im US-Luftraum auf dem Weg nach Anchorage, um sich mit US-Präsident Donald Trump zu treffen.

Quellen: PublicDomain/zerohedge.com/meduza.io am 14.08.2025