Medium: Öffne dein Herz – die Schumannfrequenz ist nicht das, was du denkst (Video)

Die aktuellen Energien sind heftig. So heftig, dass viele Menschen Schwierigkeiten haben, sie zu verarbeiten. Einige sind verwirrt, andere leiden an einer Vielzahl unerklärlicher Symptome.

Doch gleichzeitig bewirken die Energien nach Worten von Medium Kerry K. etwas sehr Interessantes. Sie sorgen einerseits dafür, dass wir uns selber besser kennenlernen, andererseits dass wir in die Selbstverantwortung kommen. Von Frank Schwede

Wenn du im Laufe der einströmenden sehr hohen Energien dein eigenes negatives Verhalten erkennst und spürst, wie es gegen dich arbeitet, dann liebe dich noch ein bisschen mehr mit Sanftmut und Mitgefühl. Mit dieser Botschaft eröffnet Medium Kerry K. dieses Video und erklärt, dass die Energien gerade bei sehr vielen Menschen für ein regelrechtes Gefühlschaos sorgen.

Das fühlt sich oft sogar an, als ob man unfreiwillig innerlich aufgerissen wird. Die dadurch entstandene Öffnung bildet aber einen Raum, in dem Wunder, Fülle und Freude entstehen können. All das wartet in dieser Ausrichtung, um erkannt zu werden, erklärt Kerry K.:

„Um in diese Ausrichtung eintreten zu können, muss zunächst eine Öffnung geschehen. Wenn das passiert ist, gehen leider viele Menschen in die Offensive, weil sie sich verwundbar und entblößt fühlen, weil sie das Gefühl haben, die Kontrolle über sich verloren zu haben.“

Für diese Gruppe Menschen ist es eben wichtig, die Kontrolle zu behalten, weil für sie alles beängstigend erscheint, weil sie das Gefühl empfinden, dass die Welt weit außerhalb ihrer Kontrolle liegt.

Das kann unter Umstände sogar zu regelrechten Panikattacken führen, Angstzustände können auftreten und alle Arten von Unwohlsein.

Der Grund für diese Symptome ist, dass es in der Natur des Menschen liegt, alles unter Kontrolle zu haben, weil Vertrauen für diese Menschen noch ein Fremdwort ist. (Schumann-Resonanz: Weiß in den tiefen Bereichen, die Erde befindet sich in unruhigem Schlaf UND WACHT AUF)

Jetzt aber stehen wir vor der Wahl und müssen uns zwischen Vertrauen und Kontrolle entscheiden, erklärt Kerry K.:

„Entweder du entscheidest dich für Kontrolle, die auf Angst basiert, oder du lebst im Vertrauen, das auf Liebe basiert. Vertrauen schenkt uns ein natürliches Gefühl von Macht. Du bist mächtig, wenn du im Vertrauen lebst. Es ist kein blindes Vertrauen, so nach dem Motto. „Oh, ich hoffe es wird alles gut.“

Nein, damit hat Vertrauen nichts zu tun. Vertrauen ist eine Art Wissen, das egal, wie die Dinge sich entwickeln, alles wunderbar wird. Das ist es, was Vertrauen ausmacht. Im Vertrauen sagt man oft auch, ich möchte, dass dies in meinem Leben geschieht, aber ich weiß nicht, ob es geschieht. Und wenn nicht, dann wird etwas Besseres kommen.“

Im Zustand der Kontrolle haben immer den Gedanke im Kopf, dass muss funktionieren. Egal, ob im Job oder in der Beziehung. Diese eine Sache, die man unbedingt haben will, muss einfach funktionieren – egal, was kommt. Also sollte man immer positiv denken. Doch das hat nach Worten von Kerry K. nichts mit positivem Denken zu tun. Sie erklärt:

„Das ist Terror, das ist Angst und nicht ein auf Liebe basiertes Vertrauen. Und was ist, wenn du die eine Sache, die du unbedingt haben möchtest, am Ende nicht bekommst? Vielleicht hat ja das Universum etwas viel besseres mit dir vor. Vertraue darauf, egal, was passiert, dass sich dein höchstes Wohl entfalten wird, dass du geliebt wirst und dass man sich um dich kümmert, dass du genährt und geschützt wirst.

So sieht echtes Vertrauen aus. Das geschieht, wenn du dich in die göttliche Vereinigung mit dem Universums begibst. Du und das Universum, ihr werdet zu Partnern in einer Beziehung.“

Vertraue auf das Universum

Die Rede ist hier vom Vertrauen in das Leben. Dazu gehört das Vertrauen in das Universum, eine heilige Beziehung, die jeder von Geburt an in sich trägt, die aber eine innere Beziehung zu sich selbst voraussetzt. Das ist auch in einer Partnerbeziehung oberste Voraussetzung, erklärt Kerry K.

„Du kannst erst in eine Beziehung mit einem anderen Menschen treten, wenn du eine Beziehung zu dir selbst aufgebaut hast. Du kannst keine tiefe Beziehung zu jemand anderem haben, wenn du keine intime Beziehung zu dir selbst hast.

Bist du diese wunderbare Verbindung zu dir selbst aufgebaut hast, akzeptiere dich so, wie du gerade bist. Egal, ob fröhlich, traurig oder depressiv. Kannst du dich so akzeptieren, ohne zu sagen, dass du falsch oder schlecht bist, dass du dich bessern musst?

Kannst du es zulassen, dass du in der Klemme steckst? Die Wahrheit ist, es gibt keine Klemme.“ Aber wenn du die Illusion aufrecht erhältst und dir vorstellst, ich stecke in einer Klemme, kann es für dich in Ordnung sein, wissend, vertrauend, dass die sogenannte Klemme einfach nur eine Energie ist, die die sich aus deinem Leben klärt. Und wenn du das Gefühl nicht verurteilst, wenn du sogar Mitgefühl dafür hast, klärt sich diese Energie viel sanfter, viel schneller, viel leichter.“

Kerry K. erklärt, dass es neben den Energien auch aktuell auch sehr viele unterschiedliche Frequenzen auf der Erde gibt, die sich anfühlen, als gäbe es eine Trillion verschiedene Realitäten. Kerry K.:

„Es ist die eine Realität, aber viele verschiedene Frequenzen innerhalb dieser Realität. Es schaut zwar nicht so aus, aber so ist es im Moment. Sobald wir den Punkt des Aufstiegs überschritten haben, bewegen wir uns in ein harmonisches kollektives Bewusstsein, in dem jeder so ziemlich auf der gleichen Frequenz ist, was natürlich zu mehr Harmonie und Verständnis füreinander führen wird.“

Jeder hat jetzt die Wahl zwischen Dankbarkeit und Anspruchsdenken

Es gibt nach Worten von Kerry K. zwei Möglichkeiten, durch diese Frequenzen zu navigieren. Entweder in Dankbarkeit oder Anspruchsdenken. Kerry K.:

„Der Anspruch sagt. „Warum straft mich das Universum? Warum ist alles so schwer? Der Anspruch macht uns selbst zum Opfer. Der Anspruch sagt immer, dass uns das Leben etwas schuldig ist. Der Anspruch fordert, er schafft Schwierigkeiten und Widerstand.“

Die Dankbarkeit ist genau das Gegenteil. Dankbarkeit steht für Offenheit. Dankbarkeit ist ein weit geöffnetes Herz. Dankbarkeit sagt, es ist wunderschön, ganz egal, was passiert, sie trägt zum Wachstum bei.

Wer nicht in Dankbarkeit lebt, lebt im Schmerz und im Widerstand. Auch Kerry K. konnte lange Zeit nicht verstehen, was Dankbarkeit wirklich ist. Sie erklärt:

„Es hat lange gedauert, um sagen zu können, dass ich Dankbarkeit lange verdammt lange falsch verstanden habe. Ich habe immer Dankbarkeit mit kleinen Beigaben verwechselt. Ich lag total falsch. Es dauerte bis ins Erwachsenenalter, bis ich wirklich verstand, was Dankbarkeit wirklich ist.

Heute weiß ich: Dankbarkeit ist, wenn du das Leben Gottes in allem um dich herum siehst. Du wirst durch Dankbarkeit dazu bewegt, in den Liebeszustand zu gehen. Dankbarkeit sollte zum Hintergrund deines Lebens werden.

Wenn du in wahre Dankbarkeit geht’s, öffnet sich dein Herz und dann kannst du Angst und Panik in ein wunderschöne Gegengewicht verwandeln, das man Begeisterung nennt.“

Jeder Mensch reagiert auf die aktuell hohen Energien anders. Entweder in einer absoluten Hochstimmung oder beängstigend, weil er beispielsweise das Gefühl hat, gerade die Kontrolle zu verlieren. Kerry K.:

„Manche verfallen, wenn sie überwältigt sind, in Depressionen, manche in Angst, andere sogar in Panik. Es gibt viele verschiedene Reaktionen auf Überforderung.“

Egal, ob in Hochstimmung oder im Zustand der Überforderung. Die Zustände sind eine deutliche Antwort auf den Einfluss des kosmischen Lichts, das gerade auf die Erde hereinströmt und den Körper auf energetischer Ebene öffnet. Kerry K.:

„Manche Menschen schwingen und singen vor Freude, wenn diese Öffnung stattfindet. Andere verschließen sich, um sich zu schützen. Doch wovor versuchen sie sich diese Menschen zu schützen? Vor dem Licht, der Liebe, der Güte, den Wundern und all den Dingen, die du dir schon immer gewünscht hast?“

Vielen bereiten die einströmenden Energien nicht Angst, sehr oft auch ein überwältigendes Gefühl der Trauer, weil es jetzt auch darum geht, etwas loszulassen, beispielsweise bekannte Lebensmuster. Ganz egal, wie schmerzhaft sie sind oder waren. Kerry K.:

„Wenn du sie loslässt, fordert es dich heraus und Trauer kann an die Oberfläche kommen. Wenn du loslässt, erlaube dir, dass alles durch dich hindurchfließt und gehe so schnell es geht in die Dankbarkeit. Egal, für was auch immer, denn Dankbarkeit ist dazu in der Lage, dich aus der Opferrolle herauszuführen. Ich möchte, dass du dieses heilige Werkzeug der Dankbarkeit nutzt.“

Wir nähren die Schumannresonanz mit unserem Licht

Ein weiteres wichtiges Werkzeug, um angestaute Energie loszuwerden, ist unser Atem, über den es möglich ist, Energien zirkulieren zu lassen. Kerry K.:

„Lass deine Absicht, die Bewegung dieser Energie leiten und was du fühlen wirst, ist Bewegung und Fluss und das ist es, was du willst.“

Am Ende des Videos erklärt Kerry K., was es wirklich mit der Schumannresonanz auf sich hat. Sie sagt, dass die Schumannresonanz nicht das ist, was viele denken. Sie erklärt:

„Es ist ein Maß für die elektromagnetische Frequenz der Erde. Viele Leute bezeichnen sie als Herzschlag der Erde. sie war viele Jahre lang eine gleichbleibende Energie, doch jetzt ist sie nicht mehr gleichbleibend.

Sie ist unregelmäßig und es gibt diese großen messbaren Spitzen in dieser Energie. Doch sie sind nicht nur messbare Spitzen. Es gibt besondere Muster, die die Schumannresonanz anzeigt. Ich sage nicht, dass die Schumannresonanz nicht real ist. Sie ist total real.“

Viele Menschen interpretieren nach Worten von Kerry K. die Schumannresonanz falsch, wenn sie sagen, die Schumannresonanz sei angestiegen, weil sie glauben, dass sich das in ihrem eigenen Energiefeld äußert.

Kerry K.:

„Nein, so ist das nicht. Es ist andersrum, wir sind der Grund, warum die Schumannresonanz durch die Decke geht. Wir nähren die Schumannresonanz mit unserem Licht. Sie ist eine Reaktion auf uns. Sie ist ein Maß dafür, dass wir als Lichtarbeiter die Vorreiterolle übernommen haben. Das Licht kommt in Wellen. Die Schumannresonanz erfordert, dass du verstehst, wer du bist: Ein Vorreiter, ein Lichtarbeiter.“

Abschließend erklärt Kerry K., dass sogar eine einzige Person in einem sehr hohen Bewusstseinszustand dazu in der Lage ist, die Schumannresonanz zu beeinflussen.

Doch sollte es nach Worten des Mediums nicht die Aufgabe einer einzigen Person sein, vielmehr sollte diese Arbeit im Kollektiv geschehen, aus der Masse heraus, die dazu in der Lage ist, eine große Welle Licht zu erzeugen.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 18.08.2025