NASA-Insider: Eine vorgetäuschte Alien-Invasion im November wird die Menschheit so in Angst und Schrecken versetzen, dass sie eine globale Regierung akzeptiert (Video)

Ein langjähriger NASA-Insider hat gerade etwas Großes aufgedeckt. Laut dem Whistleblower bereitet die NASA – gemeinsam mit anderen Akteuren auf Bundesebene – bereits den Grundstein für einen globalen Betrug epischen Ausmaßes. Und die Öffentlichkeit? Völlig im Dunkeln.

Der Plan ist einfach – und erschreckend. Schritt eins: soziale Konditionierung. Wenn Ihnen die plötzliche Flut von UFO-Geschichten in den Mainstream-Medien aufgefallen ist, ist das kein Zufall. Es ist eine sorgfältig ausgearbeitete Erzählung, die die Massen auf das vorbereiten soll, was als Nächstes kommt.

Denn im Jahr 2025 plant die Elite die ultimative Operation unter falscher Flagge: eine vorgetäuschte Alien-Invasion. Das Ziel? Die Welt in Angst und Schrecken zu versetzen, sie unter einem Banner zu vereinen und im Namen des „Überlebens“ eine Weltregierung zu errichten.

Und wenn Ihnen das verrückt vorkommt … genau darauf setzen sie. Aber die Sache ist die: Wir haben die Dokumente. Durchgesickerte E-Mails, PowerPoint-Präsentationen, sogar Projektcodenamen. Der Beweis, dass dies nicht nur Theorie ist … es ist ein Plan, der seit Jahrzehnten in der Mache ist.

Bereits im Januar ließ der Filmemacher und Ermittler Jeremy Corbell eine stille Bombe platzen: Insider wüssten seit Jahrzehnten , was Ende 2025 passieren würde. Das kommt nicht plötzlich. Es ist nicht spontan. Die Pläne laufen seit Jahren hinter verschlossenen Türen.

Durchgesickerte Dokumente bestätigen dies. Whistleblower haben alles riskiert, um ihre Meinung zu äußern. Behörden aller Art – NASA, Verteidigungsministerium, Geheimdienste – haben sich vorbereitet. Und jetzt sind sie bereit.

Leider lag er damit richtig. Als Jeremy Corbell Alarm schlug, war der Plan bereits in vollem Gange. Was wir 2024 sahen, war nicht der Anfang – es war die Generalprobe.

Erinnern Sie sich an die große UFO-Panik von 2024? Seltsame Lichter am Himmel. Virales Filmmaterial, das in den sozialen Medien explodierte.

Und ein plötzlicher, erschütternder Wandel in den Mainstream-Medien – dieselben Netzwerke, die jahrelang UFO-Gläubige verspottet und lächerlich gemacht hatten, äußerten sich plötzlich mit Nachdruck, säten Angst und stellten das Phänomen als glaubwürdige, drohende Gefahr dar.

Es war keine Offenlegung. Es war Programmierung.

Dann, gerade als die Mainstream-Medien die Massen in Aufruhr versetzten, verschwanden die UFOs und Drohnen.

Doch Insider warnten: Dies sei nur ein Probelauf. Ein Test. Sie sagten, die eigentliche Show werde 2025 beginnen – wenn der Zeitpunkt für maximale Ablenkung und Täuschung reif sei.

Und wie aufs Stichwort erhellt sich der Himmel wieder. Es kommt etwas. Und diesmal geht es nicht nur darum, was wir sehen – es geht darum, warum.

Und genau wie Jeremy Corbell vor sechs Monaten gewarnt hat , ist der Schalter umgelegt worden – und jetzt wird uns die große Lüge verkauft.

Die Schlagzeilen der Mainstream-Medien schlagen Alarm: Ein unbekanntes Raumfahrzeug befindet sich auf Kollisionskurs mit der Erde. Panik breitet sich aus. (Handelt es sich bei dem Interstellaren Objekt 3I/ATLAS um außerirdische Technologie?) Regierungen mobilisieren. Sogenannte Experten wie Avi Loeb von der Harvard University spekulieren.

„Es könnte uns retten oder zerstören“, sagt Loeb und beschreibt es als Mutterschiff. „Wir sollten auf beide Optionen vorbereitet sein.“

Doch dies ist nicht der erste Kontakt, sondern die nächste Phase des Drehbuchs. Sie warnen uns nicht. Sie konditionieren uns. Und wenn die Menschheit nicht aufwacht und die Illusion aufgibt, droht uns laut einem erfahrenen NASA-Insider die permanente Kontrolle – ein Leben in digitalen Fesseln unter einem einzigen, globalen Regime.

Wenn Ihnen das lächerlich vorkommt, dann funktioniert ihre Darstellung.

Worauf wir gleich eingehen werden, ist keine Spekulation, sondern eine Bestätigung. Die Dokumente existieren. Die Technologie ist real. Wir sprechen nicht darüber, was passieren könnte. Wir sprechen darüber, was bereits im Gange ist.

Von militärischen psychologischen Operationen bis hin zu elektromagnetischer Gedankenkontrolle, von inszenierten messianischen Erscheinungen bis hin zum inszenierten Zusammenbruch der nationalen Souveränität – alle Teile sind auf dem Brett.

Der berüchtigte Globalist Henry Kissinger ließ Ende der 70er Jahre die Katze aus dem Sack. Kissinger, der Mentor von Klaus Schwab, erklärte in klaren Worten, wie die Globalisten die Amerikaner davon überzeugen werden, die Neue Weltordnung zu akzeptieren. Er schrieb:

Heute wären die Amerikaner empört, wenn UN-Truppen in Los Angeles einmarschierten, um die Ordnung wiederherzustellen; morgen wären sie dankbar! Das gilt insbesondere, wenn man ihnen eine Bedrohung von außen, ob real oder nur vorgetäuscht, vor Augen führen würde, die unsere Existenz bedroht. Dann würden alle Völker der Welt den Staats- und Regierungschefs versprechen, sie von diesem Übel zu befreien.

„Das Einzige, was jeder Mensch fürchtet, ist das Unbekannte. In diesem Szenario werden individuelle Rechte bereitwillig aufgegeben, um die Garantie ihres Wohlergehens durch die Weltregierung zu erhalten.“

Hier wird es wirklich interessant.

In seinem 1994 erschienenen Buch „Project Blue Beam“ spekulierte der investigative Journalist Serge Monast nicht – er deckte auf. Er legte den genauen Plan dar, an dem die NASA, die Vereinten Nationen und andere globale Organisationen seit 1983 im Geheimen gearbeitet hatten. Laut Monast ist „Project Blue Beam“ keine Theorie. Es handelt sich um eine mehrstufige psychologische und technologische Operation, die durch die Inszenierung einer falschen Apokalypse eine Weltregierung einführen soll.

Der Plan ist klar und wohlüberlegt.

Schritt eins: Eine globale Panik auslösen, indem man eine Alien-Invasion vortäuscht. Mit modernen Flugzeugen, Hologrammen und Medienmanipulation will die Elite die Öffentlichkeit davon überzeugen, dass die Erde angegriffen wird – Stadt für Stadt, Kontinent für Kontinent.

Schritt zwei: Die Entführung der Weltreligionen. Mithilfe von Satelliten und integrierter Technologie in moderne Elektronik werden holografische Bilder religiöser Figuren in den Himmel projiziert – und damit Prophezeiungen aller großen Glaubensrichtungen erfüllt. Die Menschen werden glauben, das Ende der Welt sei gekommen. Doch alles ist falsch. Jedes Wunder, jede Vision – maschinell inszeniert und ausgestrahlt.

Wenn die Welt erst einmal von Angst, Chaos und spiritueller Verwirrung erfasst ist, bricht die Infrastruktur der alten Welt zusammen – und an ihre Stelle tritt die Neue Weltordnung. Eine einzige Regierung. Ein einziges Militär. Eine einzige Autorität, die über eine Bevölkerung herrscht, die zu verängstigt ist, um Widerstand zu leisten.

Kissinger war nicht der einzige Insider, der Ende der 70er Jahre den Plan der Elite, die Menschheit zu kapern, aufdeckte. Wernher von Braun – der berühmte deutsch-amerikanische Luft- und Raumfahrtingenieur, NASA-Insider und Architekt des US-Raumfahrtprogramms – legte 1977 auf dem Sterbebett ein erschütterndes Geständnis ab.

Laut seiner engen Mitarbeiterin Dr. Carol Rosin warnte von Braun, dass die globale Elite eine Reihe von Falschflaggen einsetzen würde, um die Öffentlichkeit zu manipulieren und ihre Macht zu festigen. Zuerst wären es Terroristen. Dann Pandemien. Und schließlich – das große Finale – eine vorgetäuschte Alien-Invasion .

Kommt Ihnen das bekannt vor? Von Braun hätte nicht genauer sein können, selbst wenn er durch die Zeit gereist wäre und die Schlagzeilen selbst gelesen hätte.

Terrorismus? Geprüft. Pandemien? Wir haben sie erlebt. Und jetzt, genau wie er gewarnt hat, erhellen sich die Himmel mit „unbekannten Bedrohungen“, und die Medien verbreiten eine einheitliche Botschaft: Fürchtet euch, vereinigt euch, gehorcht.

Was können wir also tun, um uns vorzubereiten? Um die Täuschung zu durchschauen, bevor sie sich festsetzt?

Serge Monast warnte uns in seinem Enthüllungsbericht „Projekt Blue Beam“ nicht nur – er skizzierte den gesamten Plan. Monast enthüllte, dass die NASA niederfrequente elektromagnetische Wellen nutzen würde, um telepathische Kommunikation zu simulieren und die Köpfe mit künstlichen Visionen göttlicher oder außerirdischer Botschaften zu überfluten. Gleichzeitig würde eine neue Finanzordnung entstehen – rein digital, bargeldlos und mit integrierter Überwachung.

Damals spotteten Skeptiker. Sie sagten, die Technologie existiere nicht. Dass sich Nationen niemals in einem so großen Maßstab koordinieren könnten. Doch heute ist alles, wovor Monast warnte, nicht nur möglich – es ist bereits aktiv . Von KI-generierten Hologrammen über Pilotprojekte für digitale Währungen bis hin zur biometrischen Überwachung durch WEF-nahe Regierungen – die Infrastruktur ist bereits vorhanden.

Und wenn Sie immer noch meinen, der Teil mit dem Hologramm sei weit hergeholt, bedenken Sie Folgendes: Während des Golfkriegs schlugen US-Militärstrategen tatsächlich vor , ein riesiges Bild Allahs in den Himmel über Bagdad zu projizieren, um die Iraker zum Aufstand gegen Saddam zu bewegen.

Der Plan wurde zwar nicht umgesetzt, aber ernsthaft erwogen. Die Technologie war real. Und das war vor mehr als drei Jahrzehnten.

Schauen Sie sich die Welt im Jahr 2025 an. Die Regierungen sind auf einer Linie, die Medien sind synchronisiert, die technischen Möglichkeiten übersteigen das Verständnis der Öffentlichkeit bei Weitem – und globalistische Organisationen wie das Weltwirtschaftsforum prahlen offen mit ihrem Einfluss auf die Staats- und Regierungschefs. Kanada. Neuseeland. Australien. Brasilien. Die Liste ließe sich fortsetzen.

Genau davor hat Serge Monast gewarnt.

Er arbeitete an einem Nachfolger zu „Projekt Blue Beam“ , der noch mehr brisante Enthüllungen enthielt … doch 1996 wurde er tot aufgefunden. Offizielle Todesursache: Herzinfarkt. Keine Warnung. Keine Untersuchung.

Manche nennen das Zufall. Andere nennen es Schweigen.

Wie dem auch sei, die Frage ist jetzt nicht, ob sie versuchen werden, den Plan auszuführen – sondern wann. Und wenn sie es tun, werden wir bereit sein, die Illusion zu durchschauen … oder werden wir darauf hereinfallen, genau wie sie es die ganze Zeit geplant haben?

am 06.08.2025