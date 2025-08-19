Natur im Chaos: Eine massive Ratteninvasion in Kalifornien, Horden kranker Mücken in Las Vegas und „Zombie-Eichhörnchen“ mit grässlichen Wucherungen, die aufplatzen

Teile die Wahrheit!

Warum scheint im Jahr 2025 so ziemlich alles aus den Fugen zu geraten? Vor allem die Natur ist in ein völliges Chaos gestürzt. Wir erleben gleichzeitig das „Jahr des Feuers“ und das „Jahr der Flut“ und werden ständig von schweren Erdbeben und Vulkanausbrüchen heimgesucht. Von Michael Snyder

Ich habe schon viel über die Naturkatastrophen geschrieben, die wir erleben, aber heute möchte ich mich auf einige der bizarreren Formen des aktuellen Naturchaos konzentrieren. So plagt beispielsweise plötzlich eine massive Rattenplage die kalifornische Mandelindustrie …

Der Nagetierexperte Roger Baldwin erhielt während seiner langen Tätigkeit an der University of California-Davis, wo er als Professor für kooperative Beratung mit Schwerpunkt auf der Bewältigung von Konflikten zwischen Mensch und Wildtieren tätig ist, weniger als eine Anfrage pro Jahr zu Rattenproblemen.

Jetzt klingelt sein Telefon ständig, weil Dutzende von Anfragen von Bauern, Journalisten und anderen Menschen sein Fachwissen suchen, während ein beispielloses Phänomen auftritt: ein massiver Angriff von Ratten auf die 4,7 Milliarden Dollar schwere Mandelindustrie des Staates.

Niemand scheint zu wissen, warum in dieser Region so viele Ratten aufgetaucht sind.

Doch sie richten immensen Schaden an.

Uns wird gesagt , dass diese Ratten bisher „Schäden in Höhe von 109 bis 311 Millionen Dollar durch Schäden an Geräten und Ernten verursacht haben“ … (Kaninchen mit „tentakelartigen Wucherungen im Gesicht“ verursachen Panik in Colorado (Video))

In einem Newsletter des Almond Board of California hieß es in diesem Monat, der Befall in Teilen des San Joaquin Valley, einer der bedeutendsten Agrarregionen der Welt, habe über 100.000 Acres Land betroffen und innerhalb eines Jahres Verluste in Höhe von 109 bis 311 Millionen Dollar durch Schäden an Geräten und Ernten verursacht.

Die plötzliche Invasion, die im letzten Herbst begann, überraschte die Anbauer und sie versuchen immer noch herauszufinden, wie sie die Eindringlinge abwehren können. Dabei wenden sie sich oft an Baldwin, um Rat zu erhalten.

Vielleicht ist es Ihnen eigentlich egal, was mit der Mandelindustrie in Kalifornien passiert.

Aber das sollten Sie, denn Kalifornien ist für 75 Prozent der weltweiten Mandelproduktion verantwortlich.

Im benachbarten Nevada richten riesige Mückenhorden in Las Vegas Chaos an …

Wenn man früher einmal glaubte, dass Mücken im Wüstenklima nicht überleben könnten, ist diese Stadt ein Paradebeispiel dafür, wie falsch diese Annahme ist.

Normalerweise bevorzugen Mücken eher tropische, feuchtere Bedingungen, doch aufgrund zahlreicher Veränderungen hat sich die Zahl dieser Stechmücken im Las Vegas Valley in den letzten Jahren explosionsartig vermehrt.

Es ist unverständlich, dass Las Vegas ein so großes Mückenproblem hat.

Aber es passiert trotzdem.

Und es stellt sich heraus, dass immer mehr dieser Mücken das West-Nil-Virus übertragen …

In den letzten Wochen wurden in 25 Postleitzahlengebieten im Süden Nevadas 169 von über 24.000 auf das West-Nil-Virus getesteten Mückengruppen positiv getestet – das heißt, mindestens ein Insekt in der Gruppe war Träger der Krankheit. Die Zahl der erfassten Mücken und die Zahl der positiven Gruppen zu diesem frühen Saisonbeginn brechen die Rekorde der Region aus dem Jahr 2019 für beide Kennzahlen.

„Das sind riesige Mengen an Mücken, und wir haben bereits eine besorgniserregende Anzahl von ihnen identifiziert, die das West-Nil-Virus übertragen“, sagte Vivek Raman, ein Umweltgesundheitsbeauftragter des Gesundheitsbezirks Süd-Nevada.

Das West-Nil-Virus kann tödlich sein.

Tatsächlich sterben dieses Jahr sogar im Norden Idahos Menschen an der Krankheit.

Dies ist also eine Geschichte, die wir genau im Auge behalten wollen.

Natürlich breiten sich auch in unseren Tierpopulationen schreckliche Krankheiten aus.

Letzte Woche schrieb ich über die kranken Kaninchen mit „tentakelartigen Wucherungen im Gesicht“, die in Colorado für so viel Aufregung sorgen. Heute werde ich Ihnen von einer Plage kranker „Zombie-Eichhörnchen“ erzählen , die Hausbesitzern in den Vereinigten Staaten und Kanada Angst macht … Eine Plage furchterregender „Zombie“-Eichhörnchen hat die Hinterhöfe in ganz Amerika heimgesucht. An einem schönen Tag sehen Eichhörnchen mit ihren großen, buschigen Schwänzen vielleicht niedlich aus, aber diese hier wurden schon mit grässlichen, eitergefüllten Tumoren bedeckt gesehen. Diese grotesken Wunden lassen die Tiere aussehen, als wären sie einer Zombie-Apokalypse entsprungen. Was diesen kostbaren kleinen Eichhörnchen passiert, ist eine gewaltige Tragödie. Den Behörden zufolge werden die eitrigen Wucherungen wahrscheinlich durch eine Krankheit namens „Leporipoxvirus“ verursacht … Als wahrscheinliche Ursache wurde die Eichhörnchenfibromatose identifiziert – eine Hauterkrankung, die durch das Leporipoxvirus verursacht wird. Die Verbreitung erfolgt durch direkten Kontakt zwischen gesunden Eichhörnchen und den Läsionen oder dem Speichel der infizierten Tiere. Die Erkrankung führt zu warzenartigen Wucherungen auf den infizierten Eichhörnchen, die aufplatzen und Flüssigkeit absondern können. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier im Jahr 2025 alle möglichen sehr seltsamen Krankheiten auf dem Vormarsch zu sein scheinen? Warum ist das so? Unterdessen fordert das „Jahr der Flut“ immer mehr Opfer. Bei den jüngsten Überschwemmungen in Pakistan, die in einigen Gebieten tsunamiartige Verwüstungen anrichteten, kamen über 200 Menschen ums Leben … Bewohner eines Distrikts im Nordwesten Pakistans, in dem verheerende Überschwemmungen mehr als 200 Menschen das Leben kosteten, sagten am Montag, sie hätten zu viel Angst, um in ihre überfluteten Häuser zurückzukehren, als die Behörden vor weiteren Regenfällen warnten. „Alle haben Angst. Auch die Kinder haben Angst. Sie können nicht schlafen“, sagt der 24-jährige Student Sahil Khan. Ein Beamter sagte, die plötzlichen apokalyptischen Überschwemmungen seien wie „ein Weltuntergangsszenario“ … „Es war wie ein Weltuntergangsszenario“, sagte er über die Sturzfluten, die durch heftige Regenfälle und Wolkenbrüche verursacht wurden und bei denen nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde der Provinz seit Freitag im Nordwesten mindestens 341 Menschen ums Leben kamen – mehr als 200 davon in Buner. Unter den Todesopfern seien 28 Frauen und 21 Kinder, hieß es. In der gesamten modernen Geschichte haben wir noch nie Überschwemmungen wie in diesem Jahr erlebt. Viele Menschen sind jedoch immer noch davon überzeugt, dass sich die Verhältnisse irgendwann wieder „normalisieren“ werden. Darüber hinaus beobachten wir im Jahr 2025 ein äußerst ungewöhnliches Ausmaß an seismischer Aktivität. Gestern schleuderte ein Vulkan in Indonesien heiße Vulkanasche fast 10 Kilometer in die Luft … Der Vulkan Lewotobi Laki-laki in Indonesien brach am 17. August 2025 aus und schleuderte Vulkanasche bis zu 9,8 km (32.000 Fuß) über den Meeresspiegel, so das Darwin Volcanic Ash Advisory Center (VAAC). Der Ausbruch begann am 17. August um 23:55 Uhr Ortszeit (LT). Das Darwin VAAC gab eine Warnung heraus, wonach die Asche eine Höhe von 9,8 km (32.000 Fuß) über dem Meeresspiegel erreichte und mit etwa 37 km/h (23 mph) nach Westen driftete. Der aktuelle Flugfarbcode ist Rot. Der Ausbruch dauerte bis zum 18. August an und umfasste mehrere mäßige bis starke Eruptionen. Wenn einer der großen Vulkane in Oregon oder Washington das täte, würden alle ausflippen. Da es sich jedoch auf der anderen Seite des Planeten ereignete, wird ihm kaum Beachtung geschenkt. Anderswo wurde Queensland gerade vom stärksten Erdbeben der letzten 50 Jahre erschüttert … Ein starkes Erdbeben der Stärke 5,6, das von Geoscience Australia am 16. August 2025 um 23:49 UTC (09:49 Ortszeit) in einer Tiefe von 10 km (6 Meilen) in der Nähe von Kilkivan, Queensland, registriert wurde, ereignete sich in einer Tiefe von 10 km (6 Meilen). Das Beben verursachte vorübergehende Stromausfälle und geringfügige Gebäudeschäden und war das stärkste Onshore-Beben des Bundesstaates seit 50 Jahren. Ich habe davor gewarnt, dass ein globales Chaos bevorsteht , aber viele Leute da draußen wollten es zunächst nicht glauben. Es ist unnötig zu erwähnen, dass es heutzutage viel weniger Skeptiker gibt. Aber das ist erst der Anfang. Wir leben wirklich in apokalyptischen Zeiten und daran wird sich auch nichts ändern, wenn wir den Kopf in den Sand stecken.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 19.08.2025