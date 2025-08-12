Neue Beweise: Die meisten „Krebsarten“ sind eine durch Chemtrails verursachte Scheinkrankheit (Video)

Teile die Wahrheit!

Man hat uns erzählt, Krebs sei eine Laune des Schicksals – Pech, das in unserer DNA verankert ist. Doch die Chemtrails Task Force der RFK behauptet das Gegenteil.

Ihr jüngstes Leck behauptet, dass die meisten „Krebsarten“ heutzutage gar keine Krebserkrankungen seien … sondern schleichende Krankheiten, die durch künstlich erzeugte Partikel verursacht werden, die durch unseren Himmel treiben.

Eine neue Krankheit aus den 1990er Jahren – anders, aggressiver und bewusst falsch diagnostiziert. Warum? Weil die sogenannte Krebsindustrie sie nicht heilen muss … ihr geht es nur darum, weiterhin Geld zu verdienen.

Und nun hat die Task Force etwas Schlimmeres gefunden: eine mysteriöse Substanz, die erstmals in der Luft der USA nachgewiesen wurde. Wenn es das ist, was sie vermuten, stecken wir alle in Schwierigkeiten.

Erstens: eine dringende Nachricht von RFK und der Chemtrails Task Force.

Beobachten Sie weiter. Dokumentieren Sie jeden Tag, was am Himmel über Ihnen passiert – und laden Sie es auf X hoch. Das ist keine Beschäftigungstherapie. Das sind wichtige Informationen .

Die Task Force verfolgt geogetaggte Posts und nutzt Ihre Aufnahmen und Fotos als forensische Beweise, um aktive Sprühaktionen zu kartieren und aufzudecken. Jeder Post stärkt ihre Anklage gegen bekannte Täter – eine Anklage, die vor Gericht Bestand hat.

Aber sie können es nicht alleine schaffen. Jetzt brauchen wir jedes Augenpaar, jede Kamera, jeden Zeugen. Bleiben Sie wachsam. Halten Sie alles fest. Laden Sie es hoch. Und lassen Sie die Chemtrails Task Force weiterhin Beweise sammeln, die diese Verbrecher zur Strecke bringen. (Chemtrails-Taskforce deckt Biowaffen auf: „Seltene Krebsarten breiten sich in Sprühgebieten aus“ (Video))

Es kam bereits zu Verhaftungen, und es werden noch viele weitere folgen – wie etwa der Pilot, der zu behaupten versuchte, dass aus einem Flügel seines Flugzeugs aufgrund der atmosphärischen Bedingungen „Kondenswasser“ sprühe … während dies aus dem anderen Flügel unter genau denselben Bedingungen auf mysteriöse Weise nicht der Fall war.

Wir verfügen über eine riesige, unwiderlegbare Bibliothek unwiderlegbarer Beweise. Unsere Luft, unser Wasser, unser Boden – systematisch vergiftet. Chemikalien, Schwermetalle, Nanopartikel – gelangen in unsere Lungen, in unsere Nahrung, in die Körper unserer Kinder.

Je mehr Widerstand diese Kriminellen erfahren, desto härter arbeiten sie daran, ihre Spuren zu verwischen. Wir beobachten heute mehr verdeckte Operationen – wie etwa das Sprühen im Schutz der Nacht, eine Taktik, die immer häufiger zum Einsatz kommt.

Eine weitere gängige Taktik besteht heute darin, ihren chemischen Dreck über der Wolkendecke zu verteilen, wo er am Boden für das bloße Auge unsichtbar ist. Außer Sicht, aber dennoch gelangt er in unsere Luft, unser Wasser, unseren Boden. Und landet dennoch in Ihnen.

Dieses neueste Video, eingereicht von @kdkristen, wurde in 10.000 Metern Höhe über Chicago aufgenommen. Und sie stellt die Frage, die wir uns alle stellen sollten: Seit wann sieht die einst so makellose obere Atmosphäre so aus?

Obwohl es schwierig ist, es mit der Kamera einzufangen, berichten Bürgerjournalisten in den gesamten USA von demselben beunruhigenden Phänomen: chemischer Schmutz, der in Form langer, netzartiger Fäden aus der oberen Atmosphäre herabsteigt.

Sie sind leicht, fast unsichtbar, bis die Sonne auf sie trifft … dann sieht man sie, wie sie herabschweben und sich auf Feldern, in Flüssen und in Hinterhöfen absetzen. Das ist nicht die Natur. Das ist radioaktiver Niederschlag. Und je mehr sie über den Wolken sprühen, desto mehr davon haften wir an allem darunter.

Es ist unsichtbar. Es ist giftig. Und es breitet sich aus.

Und laut der Chemtrails Task Force des RFK wurde in der amerikanischen Luft erstmals ein mysteriöses neues Gift gefunden, darunter in einigen der unberührtesten Naturgebiete des Landes.

MCCPs – chemische Verwandte der berüchtigten „ewigen Chemikalien“ – wurden nun als Schwebestoffe über amerikanischem Ackerland, abgelegenen Wüsten und unberührten Wäldern entdeckt.

Diese Giftstoffe steigen mit der Hitze des Tages auf und setzen sich im Boden, im Wasser, in den Pflanzen – einfach überall – fest. Wahrscheinlich atmen Sie sie gerade ein. Ihre Kinder auch. Und niemand hat es Ihnen gesagt.

Diese Verbindungen passieren nicht nur Ihren Körper. Sie dringen in Ihr Fettgewebe ein. Und wenn sie einmal in Ihnen sind, bleiben sie dort. Sie bringen Ihren Hormonhaushalt durcheinander. Sie lösen Krankheiten aus.

Die Krebsraten – einschließlich des sogenannten „Turbokrebses“ – sind in den letzten Jahren weltweit explodiert. Das ist keine Meinung, sondern Tatsache. Doch laut RFKs Team handelt es sich bei mindestens 40 % dieser Fälle gar nicht um Krebs.

Sie sind etwas ganz Besonderes. Die Task Force nennt sie insgeheim Chemtrail-assoziierte proliferative Störung ( CAPD) – ausgelöst durch die Schwermetalle und Giftstoffe, die in immer größeren Mengen auf uns niederprasseln.

CAPD stört die normalen Zellprozesse des Körpers und verursacht unkontrolliertes Gewebewachstum, Organstress und systemische Entzündungen – Symptome, die denen einer Krebserkrankung so sehr ähneln, dass die meisten Ärzte die Diagnose nicht hinterfragen. Müdigkeit, plötzlicher Gewichtsverlust, Immunkollaps – all das passt perfekt zum Krebsbild. Und genau das ist das Problem.

Denn ist man erst einmal im System, ist es der sogenannten Krebsindustrie egal, ob es sich wirklich um Krebs handelt. Sie wollen ihn nicht heilen – sie wollen ihn behandeln. Immer und immer wieder. CAPD ist eine Goldgrube, und jeder neue „Krebspatient“ sorgt für einen weiteren Geldfluss.

Tatsache ist: Wir alle suchen an den falschen Stellen nach einem Heilmittel gegen Krebs.

Die Nachricht, dass wir vergiftet werden und viele von uns an den Folgen der Chemtrails sterben, mag schwer verdaulich klingen … aber es gibt auch eine gute Seite. Anders als herkömmlicher Krebs, echter Krebs, ist CAPD leicht zu besiegen. Sobald die Chemtrails gestoppt und die mRNA unter Kontrolle gebracht werden, werden die Zahlen wieder auf den Boden der Tatsachen sinken. Das sagen die Spitzenforscher der Chemtrails Task Force.

Das ist das Ziel. Und es ist in Sicht. In der Zwischenzeit arbeitet das Team an einem Durchbruch – einem rein natürlichen Produkt, das den Körper von den schlimmsten Nebenprodukten des Sprühens befreit.

Genau jetzt – einer der bisher größten Risse in der offiziellen Mauer des Schweigens. Die britische Regierung musste es zugeben: Sie finanziert einen Teil des teuflischen Plans der Elite, die Sonne zu blockieren – die Quelle allen Lebens auf der Erde.

Aber es betrifft nicht nur Großbritannien. Auch andere Regierungen sind mit von der Partie – sie wurden nur noch nicht entlarvt. Man denke nur an das vom WEF infiltrierte Australien, wo immer mehr Menschen erkennen, was sich dort abspielt. Die Sprühmuster, der chemische Niederschlag – all das ist Teil derselben globalen Operation.

Die Eliten erzählen uns, sie würden den Klimawandel in den Griff bekommen. Sie würden die globale Erwärmung bekämpfen. „Die Welt zu einem besseren Ort machen.“ Doch wenn man die PR-Meldung hinter sich lässt, findet man die Wahrheit: Sie manipulieren den Himmel, verändern die Atmosphäre und vergiften genau die Systeme, die uns am Leben erhalten.

Und wir können nicht behaupten, wir seien nicht gewarnt worden. Schon vor Jahrzehnten schlug Dr. John Coleman Alarm: Bis 2050 will die Elite vier Milliarden Menschen durch begrenzte Kriege, künstlich herbeigeführte Pandemien und schnell wirkende Krankheiten auslöschen.

Und wenn man die künstlich erzeugten Krisen in den Bereichen Energie, Nahrungsmittel und Wasser berücksichtigt, wird das Bild noch düsterer. Jedes System, auf das wir angewiesen sind, wird zu einer Waffe. Jede angebotene „Lösung“ ist nur ein weiterer Schritt in Richtung desselben Ziels: Kontrolle über die Ressourcen, Kontrolle über die Menschen.

Der führende Physiker und emeritierte Princeton-Professor Dr. William Happer drückte es so aus: „Der Krieg gegen CO₂ ist in Wirklichkeit ein Krieg gegen die Menschen.“ Und wenn man sieht, wer diese Operationen finanziert und was alles vom Himmel fällt, kann man dem nur zustimmen.

Der Krieg gegen CO₂ ist in Wirklichkeit ein Krieg gegen die Menschen. Und das gilt auch für den Betrug der Pharmakonzerne – Chemotherapie, Bestrahlung und endlose Behandlungen –, der zum Scheitern verurteilt ist, aber nicht ohne den Patienten zuvor seine Ersparnisse und seine Macht zu rauben.

Denn Kontrolle ist das eigentliche Ziel.

Und nun ist der Sprühnebel vom Himmel – der CAPD auslöst – nur ein weiteres Geschenk an die Krebsindustrie. Eine weitere Einnahmequelle für ein Imperium, das auf Krankheit statt auf Gesundheit aufbaut und darauf, die Menschen abhängig, ängstlich und machtlos zu halten.

Seit Jahren sprechen Menschen über die durch Chemtrails verursachten Krankheiten – nur um von den Medien als paranoide Verschwörungstheoretiker abgetan zu werden. Doch jetzt bricht die Chemtrails Task Force des RFK Tabus und treibt bahnbrechende Forschung voran.

Die Chemtrail-assoziierte proliferative Störung (CAPD) steht kurz vor der offiziellen Anerkennung. Der Tag, an dem für echte Gerechtigkeit gesorgt werden kann, könnte endlich näher rückt.

Nehmen Sie in der Zwischenzeit weiterhin Ihre Aufnahmen der Verbrechen am Himmel auf und laden Sie sie hoch. Sie denken vielleicht, Ihre Beiträge würden nicht viral gehen, aber jedes einzelne geogetaggte Video und Foto ist von unschätzbarem Wert. Jedes einzelne trägt dazu bei, die Daten zu sammeln, die die Task Force benötigt, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen.

Und denken Sie daran: In Kürze werden fein abgestimmte, rein natürliche Produkte auf den Markt kommen, die in Zusammenarbeit mit der Task Force entwickelt wurden und der Menschheit helfen sollen, dieses gefährliche Kapitel zu überleben – bevor unser Himmel wieder natürlich und klar ist. Bleiben Sie dran.

Video:

