Neues EU-Gesetz zur „Medienfreiheit“ sieht Verhaftung von Journalisten vor, die den Staat in Frage stellen

Der neue „Europäische Akt zur Medienfreiheit“ der Europäischen Union, der am 8. August in allen Mitgliedsstaaten in Kraft tritt, ist ein Wolf im Schafspelz.

Journalisten werden verhaftet, sanktioniert und überwacht, wenn sie es wagen, den Staat in Frage zu stellen – und das alles unter dem Deckmantel eines „zwingenden Grundes des Allgemeininteresses“.

Dieses sogenannte Freiheitsgesetz ermächtigt die Behörden, abweichende Meinungen zu unterdrücken, und macht seinem Namen dadurch alle Ehre, dass es Kontrolle über echten Presseschutz stellt.

Während die Verordnung nur oberflächliche Formulierungen zum Schutz von Reportern vor unzulässiger Einflussnahme enthält, verleihen ihre Kernbestimmungen Regierungen weitreichende Befugnisse und erlauben ihnen, unabhängige Stimmen ins Visier zu nehmen, wann immer sie dies für die öffentliche Ordnung oder die nationale Sicherheit für notwendig erachten.

Kritiker argumentieren, diese vage Klausel zum „allgemeinen Interesse“ öffne weit verbreitetem Missbrauch Tür und Tor und unterdrücke investigativen Journalismus und die freie Meinungsäußerung in einem Block, der bereits für die Aushöhlung demokratischer Normen kritisiert wird.

Da das Gesetz 27 Nationen bindet, wächst die Befürchtung, es könnte eine neue Ära staatlich geförderter Zensur einläuten, in der das Infragestellen offizieller Darstellungen unter Strafe gestellt wird und die Macht in den Händen nicht gewählter Brüsseler Bürokraten weiter festigt.

Infowars.com berichtet: Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, begrüßte die Verabschiedung des Gesetzes in den sozialen Medien und sagte:

„Eine freie und unabhängige Presse ist eine wesentliche Säule unserer Demokratie. Mit unserem Europäischen Gesetz zur Medienfreiheit wollen wir ihren Schutz verbessern.

Dies ermöglicht es Journalisten, ihre wichtige Arbeit sicher und ohne Störungen oder Einschüchterungen fortzusetzen.“

Obwohl das Gesetz Schutzmaßnahmen wie das Verbot von Spyware oder die Nötigung zur Offenlegung von Quellen vorsieht, werden diese Zusicherungen durch eingebaute Schlupflöcher untergraben.

Regierungen können sie umgehen, wenn ihre Maßnahmen nach nationalem oder EU-Recht zulässig sind und als verhältnismäßig im Hinblick auf ein vage definiertes „allgemeines Interesse“ erachtet werden.

Diese Erlaubnis erstreckt sich auch auf den Einsatz von Überwachungstechnologien in Fällen, die mit Straftaten in Zusammenhang stehen, die mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder mehr geahndet werden. Die Liste reicht von Terrorismus und Menschenhandel bis hin zu Straftaten, die als „Rassismus und Fremdenfeindlichkeit“ bezeichnet werden.

Das Gesetz verpflichtet jedes Land außerdem dazu, Register der Medieneigentümer und Adressen zu führen. Es zielt auf die sogenannte „Desinformation“ ab und wirft einigen Medien vor, den Binnenmarkt zu manipulieren, um Unwahrheiten zu verbreiten.

Große Online-Plattformen werden als Engpässe für den Zugang zu Nachrichten dargestellt und für die Förderung der Polarisierung verantwortlich gemacht.

Um diesem Problem entgegenzuwirken, strebt die EU eine engere Zusammenarbeit zwischen den nationalen Regulierungsbehörden an.

Die Aufsicht über die Behörde übernimmt ein Europäischer Mediendienstrat, der sich aus den Regulierungsbehörden der Mitgliedstaaten und einem Vertreter der Kommission zusammensetzt. Obwohl als unabhängig bezeichnet, wird das Sekretariat des Rates von der Kommission geleitet und hat dadurch direkten Einfluss auf den Entscheidungsprozess.

Ein weiteres Element des Gesetzes besteht darin, „vertrauenswürdige Medien“ zu fördern und staatliche Rundfunkanstalten durch transparente Ernennungsverfahren und eine stabile öffentliche Finanzierung zu stärken.

Jährliche Treffen zwischen EU-Beamten, Internetunternehmen, Medienvertretern und NGOs werden gefördert, um zu bewerten, wie Desinformationsinitiativen umgesetzt werden.

Obwohl das Gesetz als Schutzschild für die Pressefreiheit verkauft wird, gibt es Brüssel und den nationalen Behörden durch seine Struktur die Möglichkeit zu entscheiden, welche Stimmen aktiv bleiben und welche zum Schweigen gebracht werden können. Indem es Verhaftungen, Überwachung und eine stärkere staatliche Einmischung in die Medienlandschaft ermöglicht, besteht die Gefahr, dass sich das Gesetz von einem Schutzschild in ein Kontrollinstrument verwandelt.

Fazit:

Ungeheuerlich und totalitär

Derweil aber werden alle abweichenden und kritischen Positionen als Hassrede, Desinformation, Verschwörungstheoretiker und ausländische Propagandisten abgestempelt und fortan entsprechend verfolgt werden dürfen.

Besonders ein Aspekt dieses ungeheuerlichen totalitären Gesetzes erregt diesbezüglich Aufsehen – denn unter bestimmten Umständen erlaubt es allen Ernstes die Verhaftung von Journalisten, sofern dies im „öffentlichen Interesse“ liegt. #Es ist dieselbe Begründung, mit der Dissidenten und kritische Stimmen in allen Regimes der Geschichte vordergründig weggesperrt wurden (und Schlimmeres).

Die Behauptung der Kommission, das Gesetz ziele darauf ab, Medien “vor politischer Einflussnahme und wirtschaftlichem Druck” zu schützen, ist an Zynismus und Hohn nicht mehr zu überbieten.

Was hier als “Transparenz über Eigentumsverhältnisse” verlangt wird, soll in Wahrheit den noch schnelleren Zugriff bis hin zu Verhaftungen und Enteignungen ermöglichen.

Die von Hitler bis Honecker stets bemühte angebliche Berufung auf das „allgemeine Interesse“ ist im Gesetzestext ebenso vage und unklar definiert wie in den Gummiparagraphen aller Diktaturen, was als Einfallstor für nie gekannte Willkürmaßnahmen gegen unliebsame Berichterstattung dient.

Dieses furchterregende Gesetz “schützt” keine Demokratie, sondern beseitigt ihre letztes Reste. Die behauptete Notwendigkeit, Medien “in Krisenzeiten” zu ”regulieren”, etwa bei “Bedrohungen der nationalen Sicherheit”, zeugt von genau der institutionalisierten übergriffigen Notstandspolitik, mit der der Brüsseler Moloch seine globalistische freiheitsfeindliche Agendapolitik durchzusetzen versucht.

Deutschland muss aus dieser EU sofort austreten, wenn es sich noch retten will.

Das deutsche Maß an Meinungsfreiheit

Wenn man sich am linken Ufer der Republik niedergelassen hat, muss die Meinungsfreiheit wohl grenzenlos sein. Da kann man antisemitisch hetzen, die politische Konkurrenz niederbrüllen, oder als Nazi beleidigen. Wenn man allerdings auf der falschen Seite steht, wird einem das Maul gestopft, wird man politisch verfolgt, kriminalisiert, gesellschaftlich geächtet und wirtschaftlich vernichtet. Das sehen Leute wie Vance und Rubio, das merken natürlich die Betroffenen der so genannten „Bademantel-Fraktion“ – nur die Linken wollen angeblich nichts davon mitkriegen. Jens Spahn zum Beispiel. Er behauptete ernsthaft in einem Interview mit WELT TV: „Jeder kann in Deutschland sagen, was er denkt. Das ist ein freies Land. Natürlich gibt es Grenzen, wenn es strafrechtlich relevant werde.“ Und was strafrechtlich relevant ist, entscheiden hier immer noch die linken Staatsanwälte und Richter, oder? Auch der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer behauptet voller Inbrunst: „Es findet hier in Deutschland keine Zensur statt . Wir haben in Deutschland ein sehr hohes Maß an Meinungsfreiheit, und das werden wir auch in jeder Form weiter verteidigen.“ Klar ist wohl, dass es zwischen der Meinungsfreiheit in den USA und der Meinungsfreiheit in Deutschland eklatante Unterschiede gibt. Und die Leute kriegen natürlich mit, dass das alles hohles Geschwätz ist, dass so etwas auch aus nordkoreanischen Mund kommen könnte und reagieren erbost: Und der Regierungssprecher errötet noch nichtmal!!! Klar, man kann alles sagen……vieles nur einmal….dann benötigt man nen Bademantel, viel Geld für ruinöse Geldstrafen, starke Nerven…tja…it’s Germoney, stupid! … Also ähnlich wie im Februar nach der Vance Rede in München, nur um wenige Wochen später den Leuten dann im Zuge des „Aktionstags“ wegen Posts die Türen einzutreten. … Nun, was offen antisemitischen Reden betriftt, können sich gewisse Kreise über Einschränkungen sicher nicht beklagen: da sind alle Einschränkungen gefallen. Stolz darauf sollte ein Regierungsangestellte jedoch nicht sein. … Zur Einordnung, er meint „unsere Meinungsfreiheit“, die von der EU vorgegeben wird. Ist sowas wie „unsere Demokratie“. … Was ist bitte ein hohes Maß an… Entweder gibt es Meinungsfreiheit oder es gibt keine. Freiheit ist ein absoluter Begriff. Du kannst längere oder kürzere Ketten tragen, in beiden Fällen bist du nicht frei! Punkt. Und in Deutschland gibt es keine Meinungsfreiheit! Wenn dem so wäre, dann dürfte es keine Worte geben, die per Strafgesetzbuch straffähig sind. – Beleidigungen u. a. … Warum gibt es dann Meldestellen? Warum möchte man Äußerungen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze ausfindig machen? Bestimmt weil in Deutschland keine Zensur stattfindet und die Meinungsfreiheit ein hohes Gut ist. Sicher ist sicher! … Ja, natürlich, das haben wir. Und jeder darf sagen, was er denkt. Er muss nur mit den Konsequenzen von privater Ausgrenzung bis zum beruflichen Ruin leben, wenn jemand nicht die einzig richtige Meinung vertritt. … Ja, Meinungsfreiheit bis kurz vor der Geburt. Wer bis dahin nicht abgetrieben wurde, der hat Pech gehabt und braucht einen Bademantel. Allerdings hat sich der Regierungssprecher selbst verraten. Es gibt kein hohes Maß an Meinungsfreiheit. Entweder es gibt sie, oder nicht. Denn wenn das Maß voll ist, wird der komplette linke Staatsapparat in Gang gesetzt, selbst, wenn man nur eine Frage stellt!

