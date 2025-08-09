New York Times-Kommentar fordert „neue Definition des Todes“, damit wir mehr Organe entnehmen können

Teile die Wahrheit!

Ein Kommentar in der New York Times fordert eine „neue Definition des Todes“, damit wir die Anzahl der verfügbaren Spenderorgane erhöhen können. Ich übertreibe nicht, es steht genau so in der Überschrift:

Spenderorgane sind zu selten. Wir brauchen eine neue Definition des Todes.

Manchmal sieht man nur eine Schlagzeile und wundert sich. Natürlich ist die Neudefinition von Wörtern und Begriffen in der Welt des Great Reset nichts Neues.

„Fall“, „Todesursache“, „Impfstoff“, „Terrorist“, „Demokratie“ … all diese Begriffe haben in den letzten Jahren neue Definitionen erhalten.

Die Sprache so zu verzerren, dass Wörter formbar werden, mit vagen oder sogar völlig umgekehrten Bedeutungen, ist ganz normal, genau wie Orwell es vorhergesagt hat. In diesem Fall nimmt man das Wort „tot“ und „erweitert“ seine Definition, um … Menschen einzuschließen, die am Leben sind.

Noch einmal: Ich übertreibe nicht:

Die Lösung besteht unserer Meinung nach darin, die Definition des Hirntods zu erweitern und auch irreversibel komatöse Patienten, die künstlich am Leben erhalten werden, mit einzubeziehen. Nach dieser Definition wären diese Patienten rechtlich tot, unabhängig davon, ob eine Maschine ihr Herz zum Schlagen bringt.

Die Begründung ist einfach: Wir brauchen mehr Spenderorgane, und es gibt nicht genug Menschen, die entweder einen Hirntod oder einen Kreislaufstillstand erleiden. (Organhandel enthüllt: Die erschreckende Realität des „Hirntods“ und wie Krankenhäuser ihre lebenden Patienten ausweiden)

Deshalb müssen wir unsere Definition des Todes erweitern und auch Menschen einbeziehen, die seit langer Zeit im Koma liegen. Menschen im Koma sind schließlich nicht wirklich am Leben. Es sind die höheren Funktionen, die das Leben wirklich ausmachen.

Ja, allen Ernstes:

Die für das Leben wichtigsten Gehirnfunktionen sind Bewusstsein, Gedächtnis, Absicht und Verlangen. Wenn diese höheren Gehirnfunktionen unwiderruflich verloren gegangen sind, kann man dann nicht sagen, dass eine Person (im Gegensatz zu einem Körper) aufgehört hat zu existieren?

Ich bin mir sicher, dass niemand, der dies liest, wirklich eine Erklärung von mir braucht, was für einen schrecklichen Präzedenzfall dies schaffen wird… aber ich werde es trotzdem tun.

Zunächst einmal wollen wir das Offensichtliche hervorheben: Sobald „irreversibler Koma-Zustand” zum neuen Standard für „tot” wird, wird es – explizit oder implizit – Druck auf Ärzte geben, Menschen als solche zu deklarieren.

Vor allem, wenn es um die Entnahme von Organen geht. Institutionen lagern ihre Verantwortung in „Protokollen” und „Richtlinien” aus, das haben wir während Covid gesehen.

Niemand muss wissentlich oder absichtlich jemanden töten, man muss nur ein Kästchen auf einem Formular ankreuzen und die Maschinerie in Gang setzen.

Die verbesserten Ergebnisse für Patienten, die auf Spender warten, werden berichtet werden (ob sie nun wirklich existieren oder nicht).

Die Eltern, die Krankenhäuser wegen „zu schneller” oder „ohne bestimmte Zustimmung” erfolgter Organentnahme verklagen, werden nicht berichtet werden.

Allgemeiner gesagt: Sobald man beginnt, die Grenze zwischen Leben und Tod mit Begriffen wie „sinnvolles Leben” oder „lebenswertes Leben” zu verwischen, nähert man sich unweigerlich der Grenze zur Eugenik.

Zuerst sind es die „unheilbar Komatösen” (die, wie man bedenken muss, wieder aufwachen und gesund werden können). Dann sind es die Körperbehinderten, die Geistigbehinderten, die Alten und Gebrechlichen.

Kann jemand mit Alzheimer oder Demenz wirklich als „lebendig“ betrachtet werden, wenn er sich nicht daran erinnern kann, wer er ist oder wo er sich befindet?

Kann jemand mit Parkinson wirklich als lebendig betrachtet werden, wenn er sich nicht bewegen kann? Das ist keine schiefe Ebene, sondern eine steile Klippe, die mit Babyöl eingeschmiert ist.

Wir sehen bereits weltweit den Aufstieg anderer Politiken, die das menschliche Leben entwerten, von MAID in Kanada bis zum bevorstehenden „Assisted Dying Act“ im Vereinigten Königreich.

Sie greifen das Thema auch von der anderen Seite an, indem sie über „Spätabtreibungen“ – oder sogar „Abtreibungen nach der Geburt“ – diskutieren. (Vgl. jme.bmj.com)

Eine solche Neudefinition des Todes kann nichts Gutes bringen, außer einer Ausweitung einer nihilistischen Haltung, die den Wert des menschlichen Lebens herabsetzt.

Einfach ausgedrückt: Wenn sie die Definition von „tot“ erweitern, schränken sie gleichzeitig die Definition von „lebendig“ ein. Und mir gefällt überhaupt nicht, wohin das führt.

Kommentare:

Bedenken Sie, dass im Vereinigten Königreich aufgrund der im Jahr 2020 verabschiedeten Gesetzgebung zur „fingierten Zustimmung“ die Organspende mittlerweile auf Opt-out- und nicht mehr auf Opt-in-Basis erfolgt .

Das heißt, wenn Sie dem National Hell Service nicht mitteilen, dass Sie nicht möchten, dass Sie zerstückelt und Ihre Organe entnommen werden, landen Sie wahrscheinlich auf dem Hackklotz. … Buchstäblich.

Den meisten Menschen ist nicht bewusst, dass Organspenden zu Lebzeiten des Spenders durchgeführt werden – Organe müssen einem lebenden Körper entnommen werden, um lebensfähig zu sein. Dazu müssen die Spender für hirntot erklärt werden, damit ein Chirurg ihre Organe entnehmen kann.

Es gibt zahlreiche Erfahrungsberichte von Menschen, die für hirntot erklärt wurden, sich aber erholten. Sie geben an, während der gesamten Zeit bei vollem Bewusstsein gewesen zu sein und Schmerzen verspürt, diese aber nicht äußern zu können.

Es ist schrecklich, über das Schicksal derer nachzudenken, die nicht so viel Glück hatten.

Und es ist seltsam, wie Regierungen, obwohl ihnen die Menschen offensichtlich völlig egal sind (und dies immer wieder offen gezeigt haben), so sehr darauf bedacht sind, möglichst viele Organe für Transplantationen zu beschaffen. Warum ist ihnen das so wichtig?

Man könnte fast den Eindruck gewinnen, dass es sich bei dieser ganzen Sache mit dem Organraub tatsächlich um eine Art okkultes Opfer handelt, das von dunklen Mächten aus der jenseitigen Welt betrieben wird, wobei die Gesetzgeber und Ärzte lediglich die unwissentlichen Werkzeuge sind, die das Ritual durchführen.

Könnte es sein, dass unser Establishment vom selben Geist regiert wird, der die Azteken regierte?

Ein Freund spendete kürzlich ein Organ für die örtliche Kirche. Er sieht nichts Falsches daran, Organspender zu sein, und die meisten Politiker, versicherte er mir, wären mit der Hälfte ihres Gehirns genauso fähig.

Alle Organtransplantationen müssen von lebenden Patienten durchgeführt werden. Menschen können ihre Nieren verkaufen oder sich von einem Dieb zur Nierenentnahme zwingen lassen. Menschen können ihr Herz spenden oder es kann ihnen entnommen werden, wobei der Spender anschließend getötet wird.

Wenn die Medizinindustrie aus Profitgründen menschliche Körperteile und Leben stiehlt, werden die Bedeutungen von Wörtern verdreht, sodass Mordopfer zu „Spendern“ oder „Gebern von Lebensgeschenken“ werden und Diebe und Mörder zu „Wundertätern“ und „Lebensrettern“.

Da das „Geschenk des Lebens“ von einem „Spender“ kostenlos gegeben wird, kann nur Profit gemacht werden. Mord zahlt sich also aus. So funktioniert der Kapitalismus.

Das Land und Leben anderer zu stehlen und es für Geld zu verkaufen, ist ein sicheres Zeichen des Teufels. Der Mörder, der Dieb, der Lügner.

Der Teufel versucht, Gott nachzuahmen, um Gott zu sein, aber das Ergebnis sind nur böse Dinge. Der Teufel ist ein Lügner und behauptet, Mörder seien Helden, Retter, Erlöser, wie Jesus oder Gott. Der Teufel, der Lügner, behauptet auch, die Ermordeten seien wie Jesus, weil sie ihr eigenes Leben geopfert oder gegeben haben, um andere zu retten. Ist also nicht alles in Ordnung?

Wenn der Teufel in der Nähe ist, wird die religiöse Symbolik immer verdreht und verdreht. Natürlich verdreht der Lügner die Wahrheit und macht aus der Wahrheit eine Lüge.

