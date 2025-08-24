Oberst der britischen Armee: Der Bürgerkrieg steht bevor (Video)

Teile die Wahrheit!

„Die Menschen werden das Gefühl haben, dass sie keine andere Wahl haben, als die Dinge selbst in die Hand zu nehmen …“

Ein pensionierter Oberst der britischen Armee warnt, dass seiner Ansicht nach ein Bürgerkrieg im Land nun unvermeidlich sei, weil die Politiker nicht bereit seien, sinnvolle Maßnahmen zu ergreifen, um den Zusammenbruch der Gesellschaft zu verhindern.

Colonel Richard Kemp, der im Gemeinsamen Geheimdienstausschuss und im Krisenzentrum COBRA des Kabinettsbüros tätig war, warnt, dass eine Allianz „aus extremer Linker und islamistischen Extremisten“ zu Konfrontationen mit der überwiegend konservativen britischen Bevölkerung führen werde und zu anhaltenden Unruhen in großem Maßstab führen werde.

Kemp vermutet, dass diese islamistischen Linken „zusammen mit anderen Anliegen“ „zusammenkommen werden, um den Zusammenhalt und die Kultur, die gesamte Kultur und politische Existenz des Westens zu bedrohen“.

Kemp, der in Nordirland gegen Aufständische kämpfte, im Golfkrieg und in Bosnien diente und in Afghanistan das Kommando hatte, behauptet, die Agitatoren würden „von unseren internationalen Feinden wie Russland, China, dem Iran und auch anderen Ländern gefördert“ und „in großem Maße finanziert“.

In einem Interview mit dem Podcaster Conor Tomlinson bemerkt Kemp, dass die Politiker in Großbritannien „in einem Zustand der Verwirrung sind, sie sind wie Kaninchen im Scheinwerferlicht“ und dass sie zwar verstehen, wie die Unruhen geschürt werden, sie aber nicht in der Lage oder nicht willens sind, ihnen ein Ende zu setzen.

Kemp sagt über die politischen Führer, ihr „Horizont beträgt vier Jahre“ und: „Sie wollen für diese Zeit einen Zustand des Gleichgewichts aufrechterhalten und alles tun, was sie können, um sicherzustellen, dass sie die nächste Wahl gewinnen.“

„Sie wollen nicht die radikalen Maßnahmen ergreifen, die zur Lösung dieser Art von Problemen notwendig sein könnten“, betont der Oberst und hebt die Massenmigration als ein großes Problem hervor.

„Ich glaube, die Menschen können das nur bedingt ertragen. Bislang war es sehr ruhig. Die Menschen in Großbritannien haben ihre Stimme dagegen nicht wirklich erhoben, oder nur sehr begrenzt. Aber je mehr sich die Lage entwickelt – und sie wird sich immer weiter entwickeln –, desto mehr Unruhen werden wir erleben“, betont Kemp.

Er fügt hinzu: „Sie haben keine andere Wahl. Ich ermutige oder unterstütze das nicht, aber ich glaube, die Menschen werden das Gefühl haben, dass sie keine andere Wahl haben, als selbst aktiv zu werden, als sich auf politische Führer zu verlassen, die ihrer Meinung nach nichts tun.“

„Ich denke, es ist durchaus wahrscheinlich, dass es dazu kommt. Ich kenne den Zeitrahmen nicht, aber ich würde so weit gehen, nicht nur soziale Unruhen, sondern einen Bürgerkrieg in Großbritannien in den kommenden Jahren vorherzusagen, wenn diese Situation anhält, und ich glaube, dass sie anhält“, drängt er.

„Ich möchte nicht Recht haben, aber ich glaube, ich weiß, dass es für die Situation, in der Großbritannien heute steckt, keine politische Lösung gibt“, erklärt Kemp weiter und fügt hinzu:

„Wenn ich sage, es gibt keine Lösung, dann meine ich nicht, dass es tatsächlich keine Lösung gibt, sondern dass keiner unserer Politiker bereit ist, eine Lösung zu akzeptieren … weil sie Angst haben, etwas Bedeutendes zu tun.“

Wie wir bereits zuvor hervorgehoben haben , teilt auch Dr. David Betz, Professor für Kriegswissenschaften am Londoner King’s College, diese Ansicht. Er glaubt, dass Großbritannien den Wendepunkt für einen Bürgerkrieg in naher Zukunft bereits überschritten hat.

Betz erklärte Anfang des Jahres: „Sie können nichts mehr tun, es ist vorprogrammiert. Ich schätze, wir haben den Wendepunkt bereits überschritten …

Wir haben den Punkt überschritten, an dem es keine politische Ausfahrt mehr gibt. Wir haben den Punkt überschritten, an dem normale Politik das Problem lösen kann … Meiner Ansicht nach ist fast jeder plausible Weg von hier aus mit Gewalt verbunden.“

Kemps Interviewer Conor Tomlinson weist darauf hin , dass Colonel Kemp noch nie von Professor Betz gehört habe und völlig unabhängig zu demselben Schluss gekommen sei, was „seine wohlinformierten Warnungen umso alarmierender mache“.

„Je mehr sich die Lage entwickelt – und sie wird sich immer weiter entwickeln –, desto mehr Unruhen werden wir erleben …

Ich würde sogar so weit gehen, in den kommenden Jahren nicht nur soziale Unruhen, sondern einen Bürgerkrieg in Großbritannien vorherzusagen …

Ich möchte damit nicht recht behalten, aber ich glaube, ich weiß, dass es keine politische Lösung gibt.“

Beim MCC Feszt in Ungarn traf ich mich mit dem ehemaligen britischen Oberst Richard Kemp, um zu fragen, welche die größten Bedrohungen für den Westen von innen sind, warum unsere Politiker unfähig oder nicht willens zu sein scheinen, diese zu bekämpfen, und ob das Ignorieren der durch Einwanderung und Islam verursachten Probleme Großbritannien an den Rand eines Bürgerkriegs bringen wird.

Quellen: PublicDomain/vigilantfox.com am 19.08.2025