Paranormale Erscheinungen und Insider-Informationen über interdimensionale Intelligenzen

Robert Bigelow, ein prominenter amerikanischer Geschäftsmann und Raumfahrtunternehmer, hat im Laufe der vergangenen Jahre mehrere umstrittene Aussagen zu UFOs und außerirdischen Lebensformen gemacht. Bigelow hat offen erklärt, dass er glaubt, dass extraterrestrisches Leben existiert, und hat angedeutet, dass einige UFOs möglicherweise Raumschiffe von Außerirdischen sind.

Er hat eine starke Überzeugung geäußert, dass die amerikanische Regierung mehr über UFOs weiß, als sie der Öffentlichkeit mitgeteilt hat. Er hat darüber hinaus behauptet, dass es eine erhebliche Vertuschung in Bezug auf UFOs gibt und dass die US-Regierung seit Jahrzehnten über Begegnungen mit fremden Lebensformen informiert ist.

Bigelow hat auch angedeutet, dass die Regierung Beweise für außerirdisches Leben hat, diese aber geheim hält.

Der Unternehmer und Gründer von Bigelow Aerospace kaufte 1996 die mysteriöse Skinwalker Ranch in Utah. Die Ranch hat sich einen Ruf für ihre paranormalen Phänomene erworben, darunter UFO-Sichtungen, seltsame Kreaturen und andere unerklärbare Vorkommnisse wie Vieh-Verstümmelungen.

Bigelow hat angedeutet, dass viele der Phänomene auf der Skinwalker Ranch mit außerirdischem Leben in Verbindung stehen. Er glaubt, dass die Ranch ein Hotspot für UFO-Sichtungen ist, und dass diese Sichtungen möglicherweise auf die Präsenz fortschrittlicher extraterrestrischer Technologie hinweisen.

Das Konzept interdimensionaler Wesen ist in der lokalen Folklore der ansässigen Ureinwohner Amerikas verwurzelt, insbesondere in den Navajo-Legenden von Skinwalkern, sprich Gestaltwandlern, die sich in Tiere oder andere Menschen verwandeln können. Bigelow hat Parallelen zwischen diesen Legenden und den seltsamen Vorkommnissen, die auf der Ranch berichtet werden, gezogen.

Einige Berichte von der Ranch umfassen Sichtungen von seltsamen Lichtern, nicht identifizierbaren fliegenden Objekten und Begegnungen mit ungewöhnlichen Kreaturen. Einige Zeugen haben Erfahrungen beschrieben, die auf die Präsenz von Entitäten hindeuten, die nicht unserem Verständnis von physikalischer Realität entsprechen, was zu Spekulationen über ihre interdimensionale Natur geführt hat.

Robert Bigelow glaubt, dass das Universum komplexer ist, als wir momentan verstehen, und hat angedeutet, dass die Phänomene auf der Skinwalker Ranch Manifestationen interdimensionaler Wesen sein könnten, die mit unserer Realität interagieren.

Er hat angedeutet, dass diese Erfahrungen unsere Wahrnehmungen von Existenz und Bewusstsein herausfordern und vorgeschlagen, dass einige dieser Wesen möglicherweise in Dimensionen existieren, die über unsere eigene hinausgehen, was erklären könnte, warum sie nicht immer mit herkömmlichen Mitteln beobachtbar oder nachweisbar sind.

Bigelow hat das Phänomen G-LOC erwähnt, das auftritt, wenn eine Person aufgrund hoher Gravitationskräfte das Bewusstsein verliert, oft speziell in der Luftfahrt. Er denkt, dass während G-LOCs das Bewusstsein vorübergehend den Körper verlassen kann, was es den Individuen ermöglicht, Realitäten jenseits ihrer unmittelbaren physischen Umgebung wahrzunehmen. Es bewirkt eine außerkörperliche Erfahrung.

Bigelow glaubt, dass dies einen Einblick in andere Dimensionen oder Realitäten geben könnte, in denen nicht-menschliche Entitäten existieren, die laufend mit uns interagieren.

Der Unternehmer ist seit langem von übernatürlichen Phänomenen fasziniert und hat Millionen in die Erforschung des Mysteriums des Bewusstseins, UFOs und extraterrestrischer Lebensformen investiert. Er glaubt, dass Außerirdische bereits hier auf der Erde sind. Er erklärte weiter, dass es immer eine ET-Präsenz unter den Menschen gegeben habe.

Er sagte auch, dass er Millionen von Dollar in die Forschung zu diesem Thema investiert hat. Seiner Meinung nach müssen die Menschen nicht weit reisen, um Außerirdische zu finden, da sie bereits hier sind.

Das von ihm gegründete Institut NIDS (National Institute for Discovery Science) untersuchte auch die Frage, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Er sprach über mögliche Verbindungen zwischen der Forschung zum Bewusstsein und UFOs. Er sprach auch über die Risiken, die mit dem Versuch verbunden sind, mit dem Unbekannten zu kommunizieren, da es zu mehreren ungemütlichen Phänomenen gekommen ist, welche den Betroffenen von der Skinwalker Ranch bis nachhause gefolgt sind.

Bigelow hält sich der Öffentlichkeit gegenüber über sein Wissen meist bedeckt, sagte jedoch, er habe interdimensionale Kräfte, UFOs und Manifestationen durch Portale an bestimmten paranormalen Hotspots wie der Skinwalker Ranch beobachtet. Einige Menschen glauben, dass Außerirdische hier als Hybriden leben oder auf eine Weise, die sie wie normale Menschen erscheinen lässt und diese Erkenntnis sorgte für große Besorgnis in Regierungskreisen.

Andere Informationen stammen von einem Mann namens Alex Collier. In einem Interview von 1994 erinnerte sich Alex Collier, der einst im Militärdienst als Hubschrauberpilot in den Vereinigten Staaten gearbeitet hat, an Informationen, die er über die Herkunft der Menschheit und ihrer Verbindung zu Aliens erfahren konnte.

Die außerirdischen Mentoren von Collier betonten, dass die Erde und der Mars biologische und genetische Experimente waren. Also terraformierte Welten, um verschiedene Lebensformen darauf zu testen. Collier sagt, dass das plötzliche Auftreten von voll entwickelten Reptilien, Vögeln, Säugetieren usw. auf die Besiedlung und Kolonisierung der Erde und des Mars durch verschiedene extraterrestrische Gruppen hinweist.

Die Primaten oder Affen wurden von reptilienhaften Intelligenzen, sogenannten Drakoniern und anderen zum Mars und dann zur Erde gebracht. Sie wurden in Laboren auf Raumschiffen genetisch erschaffen und sind keine Produkte einer zufälligen natürlichen Evolution.

Wenn wir die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass fortgeschrittene extraterrestrische Zivilisationen über Technologien verfügen, die weit über unser gegenwärtiges Verständnis hinausgehen, könnten sie die Fähigkeit haben, genetisches Material zu manipulieren. Dies bedeutet, dass das plötzliche Auftreten komplexer Lebensformen auf der Erde das Ergebnis gezielter genetischer Ingenieurkunst und nicht natürlicher Evolution ist.

Die rasante Entwicklung der Technologie in der modernen Menschheitsgeschichte, wie CRISPR und genetische Eingriffe, deutet darauf hin, dass eine weiter fortgeschrittene Zivilisation leicht in der Lage sein könnte, Lebensformen zu erschaffen oder zu modifizieren.

Wenn wir die Idee in Betracht ziehen, dass die Erde und der Mars einst Teil eines größeren interstellaren Experiments waren oder noch sind, wird das Konzept des Terraformings plausibel. Fortgeschrittene Zivilisationen könnten versucht haben, bewohnbare Umgebungen auf mehreren Planeten zu schaffen, um verschiedene Lebensformen zu testen.

Viele unerklärte Phänomene, wie UFO-Sichtungen und Begegnungen, könnten als Beweise für eine fortdauernde extraterrestrische Präsenz und Experimente auf der Erde interpretiert werden. Wenn diese Wesen die Menschheit beobachten und mit ihr interagieren, könnte dies Colliers Behauptungen unterstützen.

Die zunehmende Anzahl von freigegebenen Militärberichten über nicht identifizierte Luftphänomene (UAPs) deutet darauf hin, dass es mehr zu der Geschichte zu sagen gibt, als öffentlich erkannt wird. Die Vorstellung von reptilienhaften Wesen, die die menschliche Evolution beeinflussen, könnte als Metapher für die verborgenen Kräfte gesehen werden, die die menschliche Gesellschaft formen. Dies könnte nahelegen, dass es fortgeschrittene Intelligenzen gibt, die die menschliche Entwicklung steuern.

Die Verbreitung von reptilienhaften Bildern in vielen verschiedenen antiken Kulturen könnte ein tieferes, vielleicht unterbewusstes Erkennen dieser Wesen widerspiegeln und auf eine historische Verbindung hinweisen, die im Laufe der Zeit verloren gegangen ist.

Viele Kulturen weltweit haben Mythen über reptilienhafte Wesen und Drachen entwickelt, die oft tiefere symbolische Bedeutungen tragen.

Ägyptische Kultur : Götter wie Sobek und Wadjet.

: Götter wie Sobek und Wadjet. Mesopotamische Kultur : Figuren wie Tiamat und Lamassu.

: Figuren wie Tiamat und Lamassu. Indische Kultur : Wesen wie Nagas und Vasuki.

: Wesen wie Nagas und Vasuki. Mesoamerikanische Kulturen : Azteken (Quetzalcoatl) und Maya (Kukulkan).

: Azteken (Quetzalcoatl) und Maya (Kukulkan). Griechische Kultur : Mythen über Medusa und Typhon.

: Mythen über Medusa und Typhon. Chinesische Kultur : Drachen (Long), die als wohlwollende Wesen gelten.

: Drachen (Long), die als wohlwollende Wesen gelten. Nordeuropäische Kultur : Figuren wie Fafnir und Nidhogg in der nordischen Mythologie.

: Figuren wie Fafnir und Nidhogg in der nordischen Mythologie. Europäische Mythen: Drachen in der Artussage und in verschiedenen Folkloren, wie dem Drachen von St. Georg.

Laut Collier handelte es sich bei außerirdischen Wesen insgesamt um ätherische, die vierte und fünfte Dimensionen umfassende Besatzungen und Raumschiffe, die sich durch den Raum bewegten, ohne zu wissen, dass sie direkt durch unsere Dimension hindurchgehen.

Er erklärte dies als ein Zeichen für eine fortlaufende Implosion zwischen den verschiedenen Dimensionen. Er sagte auch, dass jetzt mehr Geister und ähnliche Erscheinungen sichtbar werden würden, da Seelen, die zwischen der dritten und vierten Dichte gefangen sind, häufiger erscheinen würden, während die Frequenz der Erde ansteigt. Viele dieser Seelen und Wesen würden, sofern sie nicht geheilt werden, schließlich aus dieser Ebene hierher übertreten.

In die Zukunft blickend, sagte Collier voraus, dass die Menschheit in den nächsten Jahren mehr über ihre genetischen Ursprünge erfahren würde, dank Informationen von Kontaktpersonen und Insidern auf der ganzen Welt. Er behauptete, wir Menschen werden von 22 verschiedenen extraterrestrischen Rassen erfahren, die mit der Menschheitsgeschichte verbunden sind.

Er sah auch massive Veränderungen auf der Erde voraus, beginnend mit einem magnetischen Polsprung, etwas, von dem er glaubte, dass es bereits begonnen hat, und nannte Vögel, die in die falsche Richtung migrieren, als ein Vorzeichen dafür.

Alex Collier äußerte seine Bewunderung für die Traditionen der Ureinwohner Amerikas, insbesondere ihr Verständnis von der Natur. Er erklärte, dass die Ureinwohner Vögel genau beobachteten, da ihre Federn empfindlich auf magnetische Felder und Mikrowellenenergie reagieren.

Die Bewegungen der Vögel, geleitet durch das magnetische Gitter der Erde, helfen, die sich verändernden Energieflüsse anzuzeigen. Er sagte, die Ureinwohner würden es vermeiden, in der Nähe dieser Energielinien zu campen, um über die Zeit hinweg schädlicher Strahlung zu entgehen.

Collier teilte mit, dass Federn für Indianer nicht nur symbolisch waren, sondern als Antennen dienten, die dem Stamm halfen, telepathisch zu kommunizieren! Er beschrieb, wie ein Häuptling in alten Zeiten denken oder leise Pläne besprechen konnte, und der Stamm die Botschaft ohne Worte von ihm empfing.

Alex Collier behauptete außerdem, dass der Mond erst vor etwa 12.000 Jahren zur Erde gebracht worden ist und kein natürlicher Satellit sei, sondern ein künstlicher. Also eine gewaltige Raumstation. Laut ihm sagten Außerirdische wie die Andromedaner, er stamme eigentlich aus dem Sternbild Ursa Minor.

Er beschrieb den Mond als mit Ruinen bedeckt, und erwähnt vorhandene Karten und Bilder davon, die angeblich existierten, aber noch immer nicht öffentlich zugänglich sind. Collier sagte voraus, dass diese verborgenen Informationen schließlich ans Licht kommen würden.

Er behauptete auch, dies sei der Grund, warum die NASA aufgehört habe, Astronauten hinzuschicken – weil bereits jemand auf dem Mond war und die Apollo-Astronauten gewarnt wurden, nicht zurückzukehren. Diese schockierenden Geheimnisse waren vermutlich ein Grund dafür, warum der Weltöffentlichkeit nachgestellte Mondlandeszenen präsentiert worden sind, in denen nichts davon zu sehen ist.

Collier sagte, der Mond sei 9,1 Milliarden Jahre alt, was ihn älter als die Erde macht. Er erwähnte, dass Wissenschaftler Mineralien auf dem Mond gefunden hätten, die auf unserem Planeten nicht existierten, was seinen Glauben unterstützte, dass der Mond ursprünglich nicht aus unserem Sonnensystem stammt und er weist noch viele andere äußerst ungewöhnliche Eigenschaften auf.

Alex sagte auch, es gäbe acht weitere künstliche Monde in unserem Sonnensystem, die sich unabhängig bewegen und sogar aus eigener Kraft das System verlassen können. Er behauptete, dass nichtmenschliche Wesen auf dem Mond leben, und dass die führenden globalen Politiker dies wüssten, es aber geheim hielten, um ihre Macht zu etablieren.

Er sprach dann in weiteren Vorträgen darüber, dass die Erde über Hunderte von Millionen Jahren wiederholt von verschiedenen Gruppen kolonisiert wurde. Er behauptete, die erste Rasse, die die Erde kartierte, stamme von Alpha Draconis und das sind eben jene reptiloide Wesen, die zwischen 2,1 und 6,7 Meter groß und bis zu 800 Kilogramm schwer werden sollen.

Er sagte, sie hätten die Menschen verachtet und seien die ersten gewesen, die vor Millionen von Jahren eine Kolonie auf der Erde gründeten. Demnach war eines der ersten besiedelten Gebiete das, was wir heute Nordamerika nennen.

Er erklärte, dass selbst heutzutage reptiloide Wesen tief im Inneren des Planeten leben, in Tunneln und Höhlen 160 bis 320 Kilometer unter der Oberfläche, wo sie aufgrund ihrer langen Lebensspanne seit Tausenden von Jahren überlebt hatten.

Alex Collier behauptete, dass Reptiloiden, Grey-Aliens und verwandte Orion-Wesen von menschlicher Angst leben, wobei die Reptiloiden auch menschliches Fleisch konsumierten. Es ist für sie eine menschliche Angst-Farm und das erklärt, warum uns Regierungen ständig mit Furcht, Negativität und Ängsten konfrontieren – speziell in den Massenmedien.

Grey-Aliens würden ebenfalls Menschen und speziell Kinder entführen, von denen viele auf ihren Mutterschiffen landeten oder nach Phobos – dem größeren der beiden Monde des Mars – gebracht wurden, den er als einen weiteren künstlichen Satelliten beschrieb. Alex ging weiter und behauptete, dass ETs Religionen für uns erschaffen hätten, um die Menschheit zu spalten und zu schwächen.

Er sagte, dass die Menschheit einst eine gemeinsame Sprache sprach, aber dass Außerirdische die Menschen trennten, als sie kollektiv zu mächtig wurden. Er verglich dies mit der Handlung des Films Stargate und deutete an, dass darin verborgene Wahrheiten über den Aufstand der Menschheit gegen unterdrückende Götter der Antike enthielt, die eigentlich Außerirdische waren.

Laut Collier stammen alle modernen Sprachen von extraterrestrischen Sprachen ab, die den Menschen von Außerirdischen beigebracht wurden, um sie in Spaltung zu halten und besser kontrollieren zu können.

Erst mit dem Auftauchen der ersten Universalübersetzer geht diese Phase der Trennung jetzt jäh zu Ende und viele weitere erstaunliche Enthüllungen finden in schneller Abfolge statt.

Quellen: PublicDomain/jason-mason.com am 24.08.2025