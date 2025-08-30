Plötzliche Todesfälle und Arbeitsunfähigkeit unter COVID-geimpften Piloten nehmen stark zu (Video)

Teile die Wahrheit!

Seit 2021 ist die Zahl der Todesfälle „jüngerer“ Piloten deutlich gestiegen, die Zahl der Langzeitbehinderungen hat stark zugenommen und die Zahl der Beinaheunfälle auf Flughäfen ist sprunghaft angestiegen.

„Im Jahr 2021 ist etwas passiert“, das die Sicherheit des Flugverkehrs gefährdet hat, heißt es in einem beunruhigenden Bericht von Dr. Kevin Stillwagon, einem pensionierten Piloten und Immunologie-Experten.

Immer mehr Beweise deuten darauf hin, dass die Fluggesellschaften auf Druck der US-Regierung ihr Cockpit-, Kabinen- und Bodenpersonal zu COVID-19-Impfungen verpflichtet oder anderweitig gezwungen haben.

Seit 2021 ist die Zahl der Todesfälle „jüngerer“ Piloten deutlich gestiegen, während die Zahl der Langzeitbehinderungen bei Piloten sprunghaft angestiegen ist. Gleichzeitig ist die Zahl der Beinaheunfälle auf den Flughäfen des Landes astronomisch gestiegen.

„Die Zahl der Flugunfähigkeitsfälle bei Piloten nimmt definitiv zu, insbesondere bei jüngeren Piloten“, sagte Stillwagon in einer Videodiskussion mit Nicolas Hulscher, einem Epidemiologen und Administrator der McCullough Foundation .

„Im Jahr 2021 gab es einen Anstieg von 40 % bei den Piloten, die vorzeitig starben – vor dem obligatorischen Renteneintrittsalter von 65 Jahren“, sagte Stillwagon. (18 Millionen mit COVID geimpfte Japaner weisen im ersten Jahr nach der Injektion mit mRNA-Gerinnungsimpfungen eine deutlich höhere Sterberate auf)

„Seit 2021 hat sich die Zahl der Langzeitbehinderungen von Piloten verdreifacht“, stellte er fest. „Vor 2021 gab es am Washington National Airport (DCA) nur einen Beinaheunfall. Nach 2021 gab es jedoch 28 Beinaheunfälle pro Jahr.“

Piloten wurde illegal die mRNA-COVID-19-Impfung aufgezwungen

Stillwagon behauptet, dass den Piloten der Fluggesellschaften des Landes die mRNA-COVID-19-Impfungen von Anfang an illegal aufgezwungen wurden.

„Sie waren illegal, weil man einem Piloten kein experimentelles Produkt verabreichen darf, wie es im ‚Aeromedical Advice Manual‘ steht, das allen Flugmedizinern ausgehändigt wird“, betonte er.

Nimmt ein Pilot ein nicht zugelassenes medizinisches Produkt ein, müssen Flugärzte administrative Maßnahmen ergreifen, um das Flugtauglichkeitszeugnis des Piloten zu widerrufen oder die Ausstellung zu verweigern, bis die FAA über die Sicherheit des Produkts entschieden hat. Dennoch hat die UAL Piloten ermutigt, gezwungen und sogar bezahlt, dieses Bundesgesetz zu verletzen.

Piloten, die sich den experimentellen Impfungen unterziehen mussten, befanden sich in einer schrecklichen Zwickmühle: Ihre Karriere stand auf dem Spiel.

Diejenigen, die sich unter Zwang gegen COVID-19 impfen ließen, wurden nicht nur gezwungen, ihre religiösen Überzeugungen zu verletzen, sondern sie mussten sich auch entscheiden, ob sie die Sicherheitsvorschriften der FAA einhalten oder diese Vorschriften verletzen wollten, wodurch sie ihre Gesundheit und die Sicherheit ihrer Passagiere gefährdeten .

„Genau deshalb erleben wir bei immer jüngeren Menschen plötzliche Herzinsuffizienzen“, sagte Stillwagon. „Auch bei Piloten und Fluglotsen kommt es zu einem Zustand der geistigen Verwirrung, der ihre Denkfähigkeit und ihre Reaktionszeit beeinträchtigen kann.“

Die COVID-19-mRNA-Impfung kann außerdem Krampfanfälle auslösen, die bei einem Piloten während eines Fluges verheerende Folgen haben können.

„Das ist eine große Sache“, erklärte Stillwagon. „Das ist riesig.“

mRNA-Impfstoffe „waren nie sicher oder wirksam“

Durch mRNA-basierte Injektionen werden menschliche Zellen angewiesen , eine gentechnisch veränderte Version des „Spike-Proteins“ des Coronavirus zu produzieren, um eine Reaktion des Immunsystems auszulösen.

Die Entwickler der mRNA-Impfstoffe haben nicht vorhergesehen, dass die wiederholte Entwicklung der Spike-Proteine ​​im Körper nicht mehr kontrolliert werden kann.

Bei einigen Impflingen wurde der Körper zu einer Fabrik für die Produktion des Spike-Proteins, das über den Blutkreislauf von der Injektionsstelle in den gesamten Körper gelangt, einschließlich der Hauptorgane Gehirn, Leber, Milz, Knochenmark und Fortpflanzungsorgane.

Während das Immunsystem seine Aufgabe erfüllt und die Zellen angreift, die es aufgrund der Anwesenheit der Spike-Proteine ​​als „infiziert“ erkennt, greift es diese Organe und Gewebe an und verursacht Entzündungen, Myokarditis und groteske Blutgerinnsel.

„Das Spike-Protein ist direkt toxisch und kann Gewebe direkt schädigen“, sagte Stillwagon.

„Flugzeugpiloten sind die am wenigsten überwachte Komponente im Cockpit“

Stillwagon sagte, dass es der Federal Aviation Administration (FAA) seit der Einführung der COVID-19-Impfstoffe nicht gelungen sei, ausreichend Daten über den Gesundheitszustand der Piloten zu sammeln.

Während die Luftfahrtbehörden und das Management der Fluggesellschaften großen Wert darauf legen, wie gut sich die Piloten an die allgemeinen Betriebsverfahren halten, wenn sie im Cockpit die Kontrolle haben – korrekte Einhaltung der Fluggeschwindigkeit, Nutzung der Landeklappen usw. –, bestehen weiterhin eklatante „Datenlücken“ bei den Piloten.

So führt die FAA beispielsweise Berichten zufolge keine Aufzeichnungen über die Injektionshistorie der Piloten und hat aus unbekannten Gründen ihre zentrale Datenbank zur Pilotenunfähigkeit im Jahr 2022 eingestellt. Stillwagon vermutet, dass dies daran liegt, dass die Luftfahrtbehörden nicht wollten, dass die in der Datenbank enthaltenen Informationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

„Das Schweigen der FAA über die Daten verhindert, dass systemische Trends erkannt werden“, sagte er.

„Wir überwachen die Flugzeugöltemperatur auf ein Zehntel Grad Celsius genau, aber wir verfolgen nicht, ob beim Piloten das Risiko eines Herz-Kreislauf- oder zerebrovaskulären Vorfalls besteht“, sagte Stillwagon.

„Der Pilot ist die am wenigsten überwachte Komponente im Cockpit“, erklärte er. „In der modernen Luftfahrt behandeln wir den Jet wie ein datenreiches Raumschiff – und den Piloten wie eine Blackbox.“

„Die Wissenschaft ist im Laufe der Jahre verwirrt“, sagte Stillwagon. „Das Problem mit Impfstoffen ist hauptsächlich ideologischer Natur. Es ist fast wie eine Religion.“

