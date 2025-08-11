RFK Jr. kürzt 500 Millionen Dollar für mRNA-Impfstoffprojekte und sagt, dass keine neuen Verträge vergeben werden

Teile die Wahrheit!

Robert F. Kennedy Jr. gab bekannt, dass das HHS 22 Verträge zur Entwicklung von mRNA-Impfstoffen kündigt und sich von der Technologie abwendet und stattdessen „sicherere“ Alternativen einsetzt.

Das US-Gesundheitsministerium (HHS) hat angekündigt, dass es mRNA-Impfstoffprojekte im Wert von fast 500 Millionen Dollar „abwickelt“ und die zukünftige Erforschung der Technologie zugunsten konventionellerer Impfstoffe ablehnt.

Dies ist möglicherweise die bisher größte Erfüllung dessen, was sich seine Anhänger erhofft hatten, als Präsident Donald Trump Robert F. Kennedy Jr. zum Leiter des Ministeriums ernannte.

„Wir haben die wissenschaftlichen Erkenntnisse geprüft, auf die Experten gehört und gehandelt“, sagte Kennedy in einer Pressemitteilung vom Dienstag .

„Die BARDA [Biomedical Advanced Research and Development Authority] beendet Investitionen in die Entwicklung von 22 mRNA-Impfstoffen, da die Daten zeigen, dass diese Impfstoffe nicht wirksam vor Infektionen der oberen Atemwege wie COVID und Grippe schützen. Wir verlagern diese Mittel auf sicherere, breitere Impfstoffplattformen, die auch bei Mutationen der Viren wirksam bleiben.“

„Um es ganz klar zu sagen: Das HHS unterstützt sichere und wirksame Impfstoffe für jeden Amerikaner, der sie haben möchte. Deshalb überwinden wir die Grenzen der mRNA und investieren in bessere Lösungen“, fügte Kennedy hinzu.

Einige Projekte werden komplett abgebrochen, während andere modifiziert werden, um den Fokus von mRNA auf andere Arbeiten zu verlagern.

„Während einige Verträge in der Endphase (z. B. Arcturus und Amplitude) auslaufen dürfen, um die bisherigen Investitionen der Steuerzahler zu erhalten, werden keine neuen mRNA-basierten Projekte initiiert“, erklärt das HHS.

Der republikanische Senator Bill Cassidy aus Louisiana, ein Arzt, der für die Bestätigung Kennedys stimmte, nachdem ihm versichert worden war, dass er konventionellen Impfstoffen weniger ablehnend gegenüberstehe, als seine Vergangenheit vermuten ließ, sagte, dieser Schritt habe „China eine wichtige Technologie zugestanden, die zur Bekämpfung von Krebs und Infektionskrankheiten benötigt wird“ und „funktioniere im Widerspruch zu“ den Zielen von Präsident Trump, „Amerika wieder gesund und wieder groß zu machen“.

Als Trump am nächsten Tag nach der Entscheidung des Gesundheitsministeriums gefragt wurde, sagte er: „Wir werden uns das ansehen.“

Anschließend erklärte er, die Initiative „Operation Warp Speed“ seiner ersten Regierung, in deren Rahmen die COVID-19-Impfungen in Rekordzeit entwickelt wurden, gelte als „eines der unglaublichsten Dinge, die dieses Land je getan hat“.

Er deutete jedoch an, dass der Fokus nun auf anderen Lösungen für andere Krankheiten liege. „Wir sprechen darüber, wir haben morgen Besprechungen dazu … und wir werden entscheiden“, sagte der Präsident.

Unabhängig davon, ob die mRNA-Forschung in Zukunft unter strengeren Standards wieder aufgenommen wird oder nicht, ist die Technologie aufgrund ihrer Verwendung bei den bekanntesten COVID-19-Impfungen, die im Rahmen der Initiative „Operation Warp Speed“ der ersten Trump-Regierung in Rekordzeit entwickelt wurden, umstritten .

Das bundesstaatliche Meldesystem für unerwünschte Impfereignisse (VAERS) meldete bis zum 27. Juni unter anderem 38.709 Todesfälle, 221.030 Krankenhausaufenthalte, 22.331 Herzinfarkte und 28.966 Fälle von Myokarditis und Perikarditis.

Forscher der US-amerikanischen Centers for Disease Control & Prevention (CDC) stellten eine „hohe Verifizierungsrate von Myokarditis-Meldungen an VAERS nach mRNA-basierter COVID-19-Impfung“ fest, was zu dem Schluss führt, dass „eine Unterberichterstattung wahrscheinlicher“ als eine Überberichterstattung ist.

Im Mai kündigten der Kommissar der US-amerikanischen Food & Drug Administration (FDA), Marty Makary, und der Impfstoffchef Dr. Vinay Prasad an , dass es keine pauschale Empfehlung mehr für alle Amerikaner geben werde, sich impfen zu lassen.

Zu den „Risikofaktoren“ für die Impfung gehöre aber weiterhin Asthma, Krebs, zerebrovaskuläre Erkrankungen, chronische Nierenerkrankungen, einige chronische Leber- und Lungenerkrankungen, Diabetes, Behinderungen wie das Down-Syndrom, Herzerkrankungen, HIV, Demenz, Parkinson, Fettleibigkeit, Rauchen, Tuberkulose und mehr. Kennedy Jr. gab daraufhin bekannt , dass gesunden Kindern und schwangeren Frauen keine COVID-Impfungen mehr empfohlen würden.

Im Juni genehmigte die Trump-Regierung jedoch einen neuen mRNA-basierten COVID-19-Impfstoff von Moderna für „Personen, die zuvor mit einem COVID-19-Impfstoff geimpft wurden und 65 Jahre oder älter sind oder zwischen 12 und 64 Jahre alt sind und mindestens eine Grunderkrankung haben, die sie einem hohen Risiko für schwere Folgen von COVID-19 aussetzt“.

