Ist dies der Beginn von Goo York City?

Britische Wissenschaftler haben unter den Appalachen einen massiven Felsbrocken entdeckt, der langsam in Richtung New York City sickert.

Dies geht aus einer neuen, schleimigen Studie hervor, die in der Fachzeitschrift „Geology“ veröffentlicht wurde.

„Dieser thermische Auftrieb ist seit langem ein rätselhaftes Merkmal der nordamerikanischen Geologie“, sagte der Hauptautor der Studie, Tom Gernon, Professor für Geowissenschaften an der Universität Southampton, in einer Erklärung.

Dieser unterirdische Schleimball, offiziell Northern Appalachian Anomaly (NAA) genannt, liegt 38 Meter tief unter der Erde und erstreckt sich über 350 Kilometer durch Neuengland.

Das Team entdeckte ihn Berichten zufolge mithilfe seismischer Tomografie, einer Methode, die einer riesigen Computertomografie der Erde gleicht.

Ursprünglich ging man davon aus, dass die Insel vor 180 Millionen Jahren entstand, als sich Nordamerika von Afrika abspaltete.

Neue Forschungsergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass sie vor 80 Millionen Jahren entstand, als die Landmassen, die die Vorläufer Kanadas und Grönlands bildeten, auseinanderbrachen, berichtete LiveScience.

„Es liegt unter einem Teil des Kontinents, der 180 Millionen Jahre lang tektonisch ruhig war. Daher war die Vorstellung, dass es sich lediglich um ein Überbleibsel aus der Zeit handelte, als die Landmasse auseinanderbrach, nie ganz stichhaltig“, sagte Gernon.

In einer im letzten Jahr im Fachjournal Nature veröffentlichten Studie beschrieb das Team, wie diese geschmolzene Mantelmelasse entsteht, wenn heißes Gestein direkt außerhalb des Erdkerns aufsteigt und durch Landspalten entstandene Risse in der Erdkruste füllt.

Wenn dieses Material schließlich abkühlt, sinkt es oder „tropft“ und verursacht einen Welleneffekt entlang der Unterseite der Kontinente, der als „Mantelwellen“ bezeichnet wird.

Durch eine Kombination aus direkten geologischen Beobachtungen, Computersimulationen und Modellen der Plattentektonik und Geodynamik konnte das Team die Entstehung eines heißen Flecks 1.120 Meilen nordöstlich der Appalachen nachbilden.

Sie fanden heraus, dass sich der Urschlamm mit einer Geschwindigkeit von 19 Kilometern pro Million Jahre nach Südwesten bewegte.

Glücklicherweise müssen wir uns nicht so bald auf eine A-Blob-Apokalypse vorbereiten.

Eine Karte, die zeigt, wie sich die Appalachen vor etwa 80 Millionen Jahren möglicherweise von Grönland abgespalten haben.

Bei dieser Geschwindigkeit schätzen Forscher, dass Blob-Zilla in 10 bis 15 Millionen Jahren New York City erreichen wird, wie ein sehr langsames B-Movie-Monster – es dauert eine Weile, bis Untergrundbewegungen im Big Apple für Furore sorgen.

Die Simulation zeigte auch, dass der Blob möglicherweise zur Hebung der Appalachen beigetragen hat, was erklärt, warum die Bergkette trotz erheblicher Erosion in den letzten 20 Millionen Jahren noch immer so hoch ist.

„Hitze an der Basis eines Kontinents kann einen Teil seiner dichten Wurzeln schwächen und entfernen, wodurch der Kontinent leichter und schwimmfähiger wird, wie ein Heißluftballon, der aufsteigt, nachdem er seinen Ballast abgeworfen hat“, sagte Gernon. „Dies hätte dazu geführt, dass die alten Berge in den letzten Millionen Jahren weiter angehoben wurden.“

Nachdem der Klumpen die Region verlassen hat, wird sich die Erdkruste jedoch wieder setzen und die Erosion wird „die Berge weiter abtragen und ihre Höhe allmählich verringern“, sagte der Wissenschaftler.

Dieser seismische Sirup ist der Studie zufolge möglicherweise auch der Grund, warum seltene Vulkanausbrüche dazu beitragen können, Diamanten an die Oberfläche zu bringen.

Während sich die Studie hauptsächlich auf die NAA konzentrierte, konzentrierte sich das Team auch auf deren Zwilling, eine anomale heiße Zone unter Nordzentralgrönland.

Diese tektonische Lavalampe, die während der gleichen Kontinentalzersplitterung entstand, sich aber wie ein melasseartiger Spiegel auf der anderen Seite des Grabens befand, erzeugt Wärmeströme an der Basis der kilometerdicken Eisdecke und beeinflusst so, wie sich das Eis heute bewegt und schmilzt.

„Urzeitliche Wärmeanomalien spielen weiterhin eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der Dynamik kontinentaler Eisschilde von unten“, sagte Gernon.

„Auch wenn die Oberfläche kaum Anzeichen anhaltender Tektonik zeigt, sind die Folgen der urzeitlichen Spaltung tief unten noch immer spürbar.“

Quellen: PublicDomain/nypost.com am 05.08.2025