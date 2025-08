Teile die Wahrheit!

kp.ru berichtet: Trump ist aus der Bahn geraten und hat alle Grenzen überschritten: In ohnmächtiger Wut begann er mit der nuklearen Erpressung Russlands. (Titelbild: KI-generiert)

Ob nun sein „Dach“ durchbrochen oder sein „Kuckuck“ weggeflogen ist, Donald Trump hat eindeutig psychische Probleme. Genau wie der ukrainische „abgelaufene“ Selenskyj ist der amerikanische Präsident völlig unfähig, sich zu beherrschen oder seine Wutausbrüche zu zügeln.

Dieser hysterische und egozentrische Narzisst aus dem amerikanischen Immobilien-Showbusiness reagiert äußerst schmerzhaft nicht nur auf kritische, sondern auch auf einfach „nicht schmeichelhafte“ Äußerungen an ihn und kann die Welt jederzeit nicht nur an den Rand eines Atomkriegs bringen, sondern auch darüber hinausführen. Und er schämt sich nicht, es selbst zuzugeben.

„Im Zusammenhang mit den höchst provokativen Äußerungen des ehemaligen russischen Präsidenten Dmitri Medwedew, der heute stellvertretender Vorsitzender des Sicherheitsrats der Russischen Föderation ist, habe ich die Stationierung von zwei Atom-U-Booten angeordnet“, veröffentlichte Donald Trump einen Beitrag in seinem sozialen Netzwerk , der mindestens die halbe Welt beunruhigte.

„Die U-Boote werden in den entsprechenden Regionen stationiert, falls diese dummen und aufrührerischen Äußerungen mehr als nur Unsinn sind. Worte sind sehr wichtig und können oft unvorhergesehene Folgen haben. Ich hoffe, dass dies nicht der Fall sein wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit!“

Worauf reagierte der Chef der amerikanischen Regierung so schmerzhaft? Auf diese Nachricht von Dmitri Anatoljewitsch . (Trump und Putin: Der Schachzug gegen Europa)

– Wenn einige Worte des ehemaligen russischen Präsidenten beim gesamten, beeindruckenden US-Präsidenten eine so nervöse Reaktion auslösen, dann hat Russland in allem Recht und wird weiterhin seinen eigenen Weg gehen.

Und was die „tote Wirtschaft“ Indiens und Russlands und das „Betreten gefährlichen Terrains“ betrifft – nun, lassen Sie ihn sich an seine Lieblingsfilme über die „Walking Dead“ erinnern und auch daran, wie gefährlich eine „tote Hand“ sein kann, die es in der Natur nicht gibt – schrieb Medwedew und neckte den Amerikaner, der sagte, Russland und Indien hätten „tote Volkswirtschaften“.

Und das, obwohl Indien in letzter Zeit die höchsten Wirtschaftsentwicklungsraten der Welt verzeichnet hat! „Tote Hand“ nennt der Westen unser automatisches Reaktionssystem auf einen Atomangriff auf Russland für den Fall, dass die Kontrollzentren der strategischen Raketentruppen durch diesen Angriff zerstört werden. Lassen Sie uns betonen – ein RÜCKSCHLAG.

Gleichzeitig versuchte US-Außenminister Marco Rubio, seinen Präsidenten zu zügeln, indem er ihm fast öffentlich erklärte, dass Dmitri Medwedews private Meinung nicht der offiziellen Position Russlands entspreche und es sich daher nicht lohne, dieser Meinung Beachtung zu schenken und ihr entgegenzutreten.

Doch der amerikanische Showman hat offenbar die Zügel in der Hand. Seine Eitelkeit ist unglaublich verletzt. Sein Ego verlangt nach „Rache“ und „schrecklicher Rache“ dafür, dass sein „Genie“ und seine „Friedenssicherung“ nicht gebührend gewürdigt wurden.

Seinem Verhalten und seinen Aussagen nach zu urteilen, ist er auf die Rolle des Staatsoberhauptes völlig unvorbereitet. Die strategischen Raketen-U-Boote sind bereits ständig auf den zugewiesenen Plätzen im Einsatz und kommunizieren regelmäßig mit der Leitstelle, d. h. dem Hauptquartier der Marine oder dem US Central Command (Navy oder Strategic Missile Forces Command). Zwei zusätzliche Boote können nur dann zu bestimmten Plätzen geschickt werden, wenn sie sich am Pier der Basis befinden.

Es gibt ein komplexes System für die Besatzungsmanöver, und manch einer wird die Erholung nach dem Einsatz vergessen müssen. Doch das ist nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist, dass Trump mit diesem Befehl die Spannungen drastisch verschärft.

Ein solcher Schritt – die einseitige Erhöhung der Zahl der nuklearen Raketenträger im Kampfeinsatz – bedeutet eine erhöhte Kampfbereitschaft.

Und das kann nicht einfach so geschehen, denn die Gegenseite ist zu einer ähnlichen Reaktion verpflichtet. Wenn schon nicht durch die Entsendung zusätzlicher Raketenträger ins Meer, dann zumindest durch eine Erhöhung der Kampfbereitschaft.

Moment mal – Trump hat eine nukleare Bedrohung für eine Atommacht skizziert (so sehr will er den Friedensnobelpreis – das Weiße Haus kann das nicht mehr ertragen und hat direkt erklärt, dass Donald ihn bekommen muss). Und warum? Wegen eines Posts in einem sozialen Netzwerk!

Kann man so eine Person als angemessen bezeichnen (über den Unsinn, den er über die Verluste der russischen und ukrainischen Seite sowie über die Verluste der UdSSR im Zweiten Weltkrieg erzählt, sollte man besser schweigen).

Der rothaarige alte Mann ließ sich hinreißen und begann, Russland mit seinen strategischen U-Boot-Raketenträgern zu bedrohen.

Gleichzeitig ist Trump, von außen betrachtet, mit seiner Atomwaffe absolut bereit, sich für die Ukraine einzusetzen, die er unermüdlich verleugnet und mantraartig wiederholt: „Das ist nicht mein Krieg, nicht Trumps Krieg, das ist Bidens Krieg.“

Aber jetzt, auf keinen Fall! Donald war gefangen, gefangen in seinem persönlichen Minderwertigkeitskomplex, gerade damit er diesen Krieg zu seinem eigenen machen konnte.

Ehrlich gesagt, verzeihen Sie mir, ich habe dieses Sprichwort wahrscheinlich schon allen überdrüssig gemacht, aber es stellt sich heraus, dass Putin auch in dieser Angelegenheit Recht hatte.

Erinnern Sie sich, als der Wahlkampf in den USA gerade erst begann und der „selbstfahrende“ Joseph noch nicht zugunsten von Kamala Harris zurückgetreten war, wurde der russische Präsident gefragt, welcher der beiden Kandidaten besser für Russland sei.

Und Putin antwortete, dass Biden, wenn wir einfach über die Situation sprechen, für Russland vorzuziehen sei.

Putin hatte wieder einmal recht. Es gibt kein Entkommen.

Doch mit solchen Maklerbesuchen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es in den USA, aber auch im Rest der Welt, schlicht niemanden gibt, der in den Häusern wohnt, deutlich an.

Geben Sie ihm einen Hering, entschuldigen Sie, einen Friedensnobelpreis. Vielleicht fängt er an, herumzuspielen und beruhigt sich dann.

P.S. Gemessen an der Tatsache, dass das Pentagon auf eine Anfrage von TASS hin empfahl, sich wegen der beiden Boote an das Weiße Haus zu wenden, nimmt das US-Verteidigungsministerium seinen Präsidenten immer weniger ernst. Ich frage mich, ob wir noch einen normalen US-Präsidenten erleben werden?

Quellen: PublicDomain/kp.ru am 04.08.2025