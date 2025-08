Teile die Wahrheit!

Der russische Auslandsgeheimdienst SWR berichtet, dass Großbritannien eine Umweltkatastrophe in internationalen Gewässern vorbereite.

London plane, den Transport von russischem Öl als „Bedrohung für die gesamte internationale Schifffahrt“ zu deklarieren, präzisiert der SWR.

Die britischen Geheimdienste planen, ihre NATO-Verbündeten für eine groß angelegte Razzia gegen die „Schattenflotte“ einzusetzen, und bereiten eine Umweltkatastrophe in internationalen Gewässern vor.

Dies geht aus einer Mitteilung des Pressebüros des Auslandsgeheimdienstes SWR der Russischen Föderation hervor. In der Mitteilung heißt es:

„Die britischen Geheimdienste bereiten eine Umweltkatastrophe in internationalen Gewässern vor. […] Nach Informationen, die dem SWR vorliegen, planen die britischen Geheimdienste, ihre NATO-Verbündeten für eine groß angelegte Razzia gegen die Schattenflotte zu mobilisieren.“

Wie der SWR anmerkte, solle eine solche Kampagne nach den Plänen Londons durch einen „aufsehenerregenden Zwischenfall mit einem oder mehreren Tankern“ ausgelöst werden.

Der Auslandsgeheimdienst führt weiter aus:

„Der Plan sieht die Organisation einer groß angelegten Sabotageaktion vor, deren Schaden es ermöglichen wird, den Transport von russischem Öl als Bedrohung für die gesamte internationale Schifffahrt zu deklarieren.

Dies würde dem Westen freie Hand bei der Wahl der Gegenmaßnahmen lassen. Im Extremfall könnte es um die Aufbringung aller verdächtigen Schiffe in internationalen Gewässern und deren Eskortierung in Häfen von NATO-Staaten gehen.“

Es wird darauf hingewiesen, dass die Briten „zwei potenzielle Casus Belli“ ausarbeiteten. Der erste bestehe darin, einen Unfall eines „unerwünschten“ Tankers an einer der Engstellen der Seeverbindungen, beispielsweise in einer Meerenge, zu inszenieren.

Die Verschmutzung durch ausgelaufene Ölprodukte und die Blockierung der Fahrrinne würden den NATO-Staaten „ausreichende“ Gründe liefern, um einen Präzedenzfall für eine „Sonderkontrolle“ des Schiffes zu schaffen, angeblich um die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für die Seeschifffahrt und der Umweltnormen zu überprüfen, heißt es in der Mitteilung.

Das zweite Szenario sehe vor, dass ein Tanker beim Verladen im Hafen eines „russlandfreundlichen Staates“ in Brand gesetzt werde, wie der SWR mitteilte.

Es wird davon ausgegangen, dass ein Brand in diesem Szenario erhebliche Schäden an der Hafeninfrastruktur verursachen und auf andere Schiffe übergreifen würde, was eine internationale Untersuchung erforderlich machen würde.

Der SWR warnte:

„London beabsichtigt, beide Terroranschläge von ukrainischen Sicherheitskräften ausführen zu lassen. Ihre erwartungsgemäß schmutzige Arbeit und ihre Unfähigkeit, Spuren zu verwischen, werden von den Briten als Garantie für ihre eigene Straffreiheit angesehen.

Eine internationale Untersuchung wird die Verantwortung für die Katastrophe entweder Russland oder im schlimmsten Fall der Ukraine zuschreiben, analog zur Sprengung der Nord-Stream-Pipelines.“

Es wird darauf hingewiesen, der Zeitpunkt für den Anschlag könnte von Großbritannien so gewählt werden, dass der Medieneffekt genutzt werden könnte, um Druck auf die Regierung von US-Präsident Donald Trump auszuüben.

Der SWR berichtet weiter:

„Das Ziel besteht darin, Washington dazu zu zwingen, entgegen den nationalen Interessen möglichst strenge Sekundärsanktionen gegen Käufer russischer Energieressourcen zu verhängen, die als indirekte Verursacher der Tragödie dargestellt werden.“

Der SWR Russlands fasst zusammen, dass es für die Briten an der Zeit sei zu verstehen, dass ihre „immer dreisteren Versuche, nicht nur ihren Rivalen zu schaden, sondern auch die globale Energiesicherheit und Umwelt zu beeinträchtigen, selbst bei ihren eifrigsten Verbündeten den Geduldsfaden reißen lassen.“

Laut einer am 4. August veröffentlichten Erklärung warf der SVR dem britischen Geheimdienst vor, zwei mögliche Szenarien zu planen:

Blockierung einer wichtigen Schifffahrtsroute – Durch die Beschädigung eines Tankers in einem maritimen Engpass könnte Großbritannien eine Krise auslösen, die eine Intervention der NATO rechtfertigt.



Inszenierung eines Großbrandes – Ein Sabotageangriff auf einen Hafen in einem russlandfreundlichen Land könnte als Unfall dargestellt werden, was es westlichen Nationen ermöglichen würde, die Schattenflotte zu einem Sicherheitsrisiko zu erklären und ihre Bewegungen einzuschränken.



Der SVR bezeichnete den angeblichen Plan als verzweifelten Versuch Großbritanniens, seinen Einfluss auf See aufrechtzuerhalten, und warf London „von der britischen Krone sanktionierte Piraterie“ vor.

Russland hat bereits seine Bereitschaft signalisiert, die Schattenflotte zu verteidigen, indem es Tanker mit Militärjets eskortiert. Analysten werten dies als Eingeständnis, dass diese Schiffe nun eine nationale Sicherheitspriorität darstellen.

Unterdessen fordern Hardliner in Russland Vergeltungsmaßnahmen. Fighterbomber, ein bekannter kriegsbefürwortender Blogger, schlug vor, britische Tanker sollten als Reaktion darauf „einen Unfall erleiden“.

Sollten die Behauptungen des SVR stimmen oder handelt es sich lediglich um eine präventive Warnung, besteht die Gefahr weiterer maritimer Konfrontationen. Ein schwerwiegender Zwischenfall, ob zufällig oder vorsätzlich, könnte die Spannungen zwischen der NATO und Russland verschärfen.

Der Westen verschärft derzeit seine Sanktionen weiter, während Moskau nach Wegen sucht, seinen Ölfluss aufrechtzuerhalten. Ob Sabotagepläne nun real oder eingebildet sind – der Kampf um Russlands Schattenflotte ist noch lange nicht vorbei.

