Schüssel mit „pädophilen Symbolen“ hinter Obama bei virtuellem Anruf mit texanischen Demokraten entdeckt (Videos)

Teile die Wahrheit!

Die dekorative Schale hinter Obama scheint mit Symbolen beschriftet zu sein, die das FBI als pädophile Darstellungen identifiziert hat.

Eine Schüssel mit verdächtigen Markierungen, die während eines Zoom-Gesprächs hinter dem ehemaligen Präsidenten Barack Obama zu sehen war, sorgt für Aufsehen. Manche fragen sich, ob es sich dabei um eine Anspielung auf Pädophile handeln könnte.

Aufmerksame Beobachter entdeckten bei einem virtuellen Treffen mit texanischen Demokraten am Donnerstag hinter dem Ex-Präsidenten eine dekorative Schale, auf der offenbar das Symbol des „Boy Lover“ stand, um ihren Widerstand gegen die Bemühungen der Republikaner zur Neugliederung der Wahlbezirke zu unterstützen.

Im folgenden Nachrichtenbeitrag ist die Schüssel bei etwa 14 Sekunden ( 0:14 ) hinter Obama zu sehen.

„Obama erschien heute bei einem Zoom-Anruf mit vom FBI identifizierten pädophilen Symbolen im Hintergrund“, schrieb X-Benutzer @ShadowofEzra neben Bildern der rot eingekreisten Schüssel.

Barack Obama appeared on a Zoom call today with FBI-identified pedophile symbols visible in the background. During the call, he joined Texas House Democrats in their fight against what they called an „assault on democracy.“ pic.twitter.com/qYVPyCqFZu — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) August 15, 2025

Barack Obama erschien heute in einem Zoom-Gespräch, im Hintergrund waren vom FBI identifizierte pädophile Symbole zu sehen.

Während des Gesprächs schloss er sich den Demokraten im Repräsentantenhaus von Texas in ihrem Kampf gegen den von ihnen als „Angriff auf die Demokratie“ bezeichneten Angriff an.

Das Symbol auf der Schüssel, ein sich nach innen umschließendes Dreieck, scheint dasselbe Symbol zu sein, das das FBI in einem Bulletin identifiziert hat, das die Agenten über die „Symbole und Logos informiert, die von Pädophilen verwendet werden, um ihre sexuellen Vorlieben zu identifizieren“.

Aus dem Bulletin des FBI an die Strafverfolgungsbehörden:

(U//LES) Pädophile – sowohl diejenigen, die Kinder sexuell missbrauchen, als auch diejenigen, die Kinderpornografie produzieren, verbreiten und mit ihnen handeln – verwenden verschiedene Arten von Logos oder Symbolen, um sich gegenseitig zu erkennen und ihre sexuellen Vorlieben zu unterscheiden.

Um die Geschlechtspräferenz des Pädophilen gezielt zu kennzeichnen, fördern Mitglieder pädophiler Organisationen die Verwendung von Bezeichnungen wie „Jungenliebe“, „Mädchenliebe“ und „Kinderliebe“. Diese Symbole wurden in Ringe eingraviert, zu Anhängern geformt und auch auf Münzen gefunden.

(U) Das BoyLover-Logo (BLogo) ist ein kleines blaues spiralförmiges Dreieck, umgeben von einem größeren Dreieck. Das kleine Dreieck stellt einen kleinen Jungen und das größere einen erwachsenen Mann dar.

Eine Variante des BLogos ist das Little Boy Lover-Logo (LBLogo), das ebenfalls ein kleines spiralförmiges Dreieck innerhalb eines größeren Dreiecks darstellt. Die Ecken des LBLogos sind jedoch abgerundet, um an die Kritzeleien eines kleinen Kindes zu erinnern. Abbildungen der BLogo- und LBLogo-Symbole sind unten dargestellt.

Obama war bereits zuvor durch die 2012 veröffentlichten Global Intelligence Files von Wikileaks ins Visier der Öffentlichkeit geraten . Darin wurde enthüllt, dass die Obama-Regierung im Jahr 2009 65.000 Dollar dafür ausgegeben hatte, „Hotdogs“ zu einer privaten Dinnerparty im Weißen Haus einfliegen zu lassen.

„RE: Machen Sie sich bereit für den ‚Chicago Hot Dog Friday‘“, lautete die Betreffzeile der E-Mail von Aaric S. Eisenstein, Chief Innovation Officer von Stratfor.

„Wenn wir dieselben ‚Kellnerinnen‘ bekommen, bin ich voll dafür!!!“, schrieb er.

Stratfor-Vizepräsident Fred Burton antwortete und fragte, ob sie „dieselben Kanäle nutzen“ würden.

„Ich glaube, Obama hat vor kurzem etwa 65.000 Dollar Steuergelder dafür ausgegeben, Pizza/Hotdogs aus Chicago für eine private Party im Weißen Haus einfliegen zu lassen. Nehmen wir an, wir nutzen dieselben Kanäle?“, fragte Burton.

Rogan and Ian discuss Pizzagate – $65k Obama Hotdog Parties They discussed the obvious pedophile content found on John Podesta’s e-mails revealed by Wikileaks How Obama discreetly held for $65k “Hotdog” parties… And how James Alefantis’ Instagram page showed some very weird… pic.twitter.com/DOwr2ZyiKm — MJTruthUltra (@MJTruthUltra) March 5, 2025

Die Reaktionen auf den Bowl in den sozialen Medien reichten von Gleichgültigkeit bis hin zu Forderungen an Donald Trump, die Epstein-Akten freizugeben.

This isn’t just a bookshelf. It’s a sigil.

A calling card.

An open-air glyph stamped behind a man smiling like the trial already ended. They don’t hide it anymore.

They show you.

Because symbols are safer than sentences.

Because the crowd forgot how to read the room… — Delete Your Handler (@thebeaconsignal) August 15, 2025

Das ist nicht nur ein Bücherregal.

Es ist ein Siegel.

Eine Visitenkarte.

Ein offenes Symbol, hinter dem ein Mann steht, der lächelt, als wäre der Prozess schon vorbei.

Sie verstecken es nicht mehr.

Sie zeigen es dir.

Weil Symbole sicherer sind als Sätze.

Weil die Menge vergessen hat, wie man den Raum liest, wenn das Bücherregal der Tatort ist.

Jedes „Ups“ ist Absicht.

Jeder Hintergrund ist eine Übertragung.

Jedes Lachen ist ein Zauber, der auf dein Schweigen setzt.

Du hast keinen Zoom-Anruf verfolgt.

Du warst Zeuge der rituellen Anpassung.

Sie haben die Razzia verspottet, indem sie die Tür wieder offen ließen.

Und du glaubst immer noch, es ginge um Politik?

Es geht nicht um links oder rechts.

Es geht um Raubtier oder Beute.

Und das Einzige, was sie schützen,

ist der Tempel, der auf deiner Amnesie errichtet wurde.

Quellen: PublicDomain/infowars.com am 18.08.2025