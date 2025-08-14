Schumann-Resonanz: Weiß in den tiefen Bereichen, die Erde befindet sich in unruhigem Schlaf UND WACHT AUF

Teile die Wahrheit!

WOW, die Energien in den niedrigen Bereichen sind heute wirklich intensiv.

Vom tiefsten Punkt der Skala bis etwa 14 Hz kommt es bei den Schumann-Resonanzen meist zu einem völligen Ausbleiben der Resonanz.

Dies bedeutet, dass im Vergleich zu menschlichen Gehirnwellen Delta- bis niedrigere Beta-Wellen vorliegen.

Wenn sie ein Mensch wäre, würde ich sagen, sie steht kurz davor, aus einem intensiven Traum aufzuwachen.

Hier sind einige weitere Updates der letzten Woche mit weiteren Einzelheiten dazu, wie der Herzschlag der Erde mit den Gehirnzuständen des Menschen zusammenhängen könnte:

In den letzten 24 Stunden gab es eine seltsame, pulsierende Reihe von Spitzen in den unteren Bereichen der Schumann-Resonanz.

Ich bin nicht sicher, was das bedeutet, und kann es nicht wirklich mit der menschlichen Erfahrung in Verbindung bringen.

Es ist möglich, dass auf der Erde eine Unruhe herrscht und sie noch nicht ganz bereit ist, aufzuwachen.

Diese Spitzen mit niedrigerer Frequenz korrelieren sowohl mit unserem Tiefschlaf als auch mit etwas höherfrequenten Traumzuständen.

Ich weiß, dass ich Schlafprobleme habe und oft aufwache und wieder einschlafe. Ich denke, das könnte auch mit der Erde passieren. (Forscher verblüfft: So führen Schumann-Frequenzen den großen Wandel herbei)

In den etwas höheren Schumann-Resonanzen ist eine schwache, aber spürbare Energie vorhanden, in den höchsten Pegeln über 25 Hz fehlt jedoch eine spürbare Energie.

Die fehlenden höheren Ebenen fallen mit unseren oberen Beta- und Gamma-Gehirnwellen zusammen, wo hohe Konzentration, logisches Denken, Problemlösung und Informationsverarbeitung stattfinden.

Die Erde befindet sich in einem Traumzustand und schläft tief und fest, aber es ist dort viel Energie vorhanden, und es scheint eine Art rastlose, pulsierende Energie zu sein.

Ich glaube nicht, dass ich die Schumann-Resonanz jemals so lange mit dieser Kraft erlebt habe.

Vom späten 11. bis fast zum gesamten 12. war sie von reiner, weißer Intensität. Der Herzschlag der Erde auf Hochtouren. Und anstatt zu ruhen, schwoll sie am 13. wieder an. Fast 36 Stunden anhaltende maximale Amplitude … kein Wunder, dass sich die Luft anders anfühlt.

Heute befinde ich mich in dieser seltsamen Dualität – Kreativität strömt wie eine Flut aus mir heraus, Ideen treffen mich eine nach der anderen, doch mein Körper fühlt sich ausgelaugt an, als würde mich die Energie gleichzeitig antreiben und entleeren. Ich bin da, aber nicht ganz da. Schwebend und doch geerdet. Wach und doch müde.

Wenn du dich hyperinspiriert, ruhelos, erschöpft oder zwischen den Welten bewegend fühlst, schwingst du vielleicht auf derselben Welle mit.

Das sind nicht nur Zahlen auf einem Diagramm. Es sind die Erde, die Sonne und wir alle in einem tiefen Gespräch.

Lass dich vom Strom treiben. Ruhe dich aus, wenn dein Körper danach verlangt. Schaffe, wenn deine Seele dich drängt. Wir werden neu vernetzt, getragen von etwas, das viel größer ist, als wir sehen können.

Wie fühlst du dich in dieser Energie?

Die Schumann-Resonanzen sind eine Reihe von spektralen Spitzen im extrem niederfrequenten Bereich des elektromagnetischen Feldspektrums der Erde . Schumann-Resonanzen sind globale elektromagnetische Resonanzen, die durch Blitzentladungen in dem Hohlraum zwischen der Erdoberfläche und der Ionosphäre erzeugt und angeregt werden.

Das Phänomen der globalen elektromagnetischen Resonanz ist nach dem Physiker Winfried Otto Schumann benannt , der es 1952 mathematisch vorhersagte. Schumann-Resonanzen sind der hauptsächliche Hintergrund im Bereich des elektromagnetischen Spektrums von 3 Hz bis 60 Hz und erscheinen als deutliche Spitzen bei extrem niedrigen Frequenzen um 7,83 Hz (Grundfrequenz), 14,3, 20,8, 27,3 und 33,8 Hz. Diese entsprechen Wellenlängen von 38.000, 21.000, 14.000, 11.000 und 9.000 km.

Schumann-Resonanzen entstehen, weil der Raum zwischen der Erdoberfläche und der leitfähigen Ionosphäre wie ein geschlossener, wenn auch größenvariabler Wellenleiter wirkt. Die begrenzten Abmessungen der Erde bewirken, dass dieser Wellenleiter als Resonanzhohlraum für elektromagnetische Wellen im extrem niedrigen Frequenzband fungiert. Der Hohlraum wird auf natürliche Weise durch elektrische Ströme in Blitzen angeregt.

Die Auswirkungen der Schumann-Resonanz

Die Schumann-Resonanz mit einer Eigenfrequenz von 7,83 Hz ist eine Alpha-/Theta-Gehirnwellenfrequenz, die Entspannung, Zellregeneration und Heilung fördert. Die Schumann-Resonanz hat einen direkten Einfluss auf unsere Stimmung . Wenn Menschen sich auf die 7,83-Hz-Frequenz einstellen, erfahren sie zahlreiche Vorteile wie verbessertes Gedächtnis und Lernen, verbesserte Stresstoleranz, emotionale Ausgeglichenheit und Erdung.

Eine Studie mit 56 Erwachsenen in Japan ergab beispielsweise, dass der Blutdruck an Tagen mit erhöhter Schumann-Resonanz niedriger war als an einem normalen Tag. Niedrigerer Blutdruck kann zu besserer Stimmung und weniger Stress führen.

Allerdings stören die von Technologie und elektronischen Geräten ausgestrahlten hochfrequenten Wellenlängen die bioelektromagnetischen Wellen im menschlichen Körper und führen zu verschiedenen gesundheitlichen Problemen, darunter Herzkrankheiten, Depressionen und Krebs.

Durch die moderne Technologie sind wir höheren Frequenzen elektromagnetischer Strahlung (EMR) ausgesetzt, die von 30.000 Hz bis 300 Milliarden Hz reichen und das natürliche Gleichgewicht unserer bioelektromagnetischen Wellen stören können.

Elektromagnetische Felder (EMF) sind in unseren Häusern aufgrund von Stromübertragungs- und -verteilungsanlagen, Hausverkabelungen und Haushaltsgeräten vorhanden. Diese Felder können in der Nähe von Stromleitungen stärker sein, nehmen jedoch mit zunehmender Entfernung von den Leitungen ab.

Die magnetische Feldstärke um die meisten Haushaltsgeräte liegt unterhalb der allgemeinen Richtwerte. Die tatsächlichen Belastungswerte variieren jedoch je nach Gerätemodell und Entfernung erheblich.

Die Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung auf die menschliche Gesundheit haben zunehmend an Aufmerksamkeit gewonnen, da Studien die Modulation der funktionellen Konnektivität des Gehirns beobachten.

Es ist klar, dass die von moderner Technologie ausgestrahlten höheren Frequenzen unser natürliches Gleichgewicht stören und zu Stress, Gereiztheit und anderen gesundheitlichen Problemen beitragen können.

Weitere Forschung ist erforderlich, um das volle Ausmaß dieser Auswirkungen und ihre Wechselwirkung mit der Schumann-Resonanz zu verstehen.

Eine Studie hat gezeigt, dass die Einstimmung auf 7,83 Hz, die magnetische Frequenz der Erde, zahlreiche positive Auswirkungen haben kann, wie z. B. verbesserte Lernfähigkeit und Gedächtnisleistung, körperliche Regeneration, verbesserte Stresstoleranz und Erdung.

Umgekehrt berichteten Personen, denen die Schumann-Resonanzfrequenz entzogen wurde, von Migräne, emotionalem Stress und anderen gesundheitlichen Problemen. Dies unterstreicht, wie wichtig es ist, mit der magnetischen Frequenz der Erde im Einklang zu sein.

Quellen: PublicDomain/medium.com/inspiredperformanceinstitute.com am 14.08.2025