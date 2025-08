Schweres Erdbeben der Stärke 8,8 erschütterte die Nähe eines wichtigen russischen Atom-U-Boot-Stützpunkts

Teile die Wahrheit!

Ein schweres Erdbeben ereignete sich verdächtig nahe dem wichtigsten Marinestützpunkt Russlands.

Das schwere Erdbeben der Stärke 8,8, das am Dienstag vor der russischen Halbinsel Kamtschatka auftrat, hat einige zu Spekulationen veranlasst, ob das Ereignis durch eine Wetterwaffe oder einen russischen Atomtest verursacht wurde.

Das Epizentrum des Erdbebens lag zufällig verdächtig nahe dem russischen Atom-U-Boot-Stützpunkt Wiljutschinsk.

Der Sturm traf am Dienstag kurz vor 1 Uhr BST vor der Küste Kamtschatkas auf und ist der sechstgrößte, der jemals verzeichnet wurde.

Der Zustand der russischen Atom-U-Boot-Basis bleibt ein Rätsel….

InfoWars berichtet: In einem Newsweek -Artikel aus dem Jahr 2024 wurde der Stützpunkt Wiljutschinsk als Standort der „verheerendsten Waffen“ der russischen Pazifikflotte beschrieben.

Der Oberbefehlshaber der russischen Marine, Admiral Alexander Moisejew, sagte damals, die Division verwende „die komplexesten Systeme, die die Menschheit je geschaffen hat“, darunter die „mächtigsten und verheerendsten Waffen“ im russischen Arsenal.

Der Kiev Post zufolge ist Wiljutschinsk der einzige Hafen im Osten Russlands, der für die Stationierung und Wartung von Atom-U-Booten der Borei-Klasse ausgerüstet ist, die mit Interkontinentalraketen vom Typ RSM-56 Bulava bewaffnet sind.

Die Nähe des Stützpunkts zum Epizentrum des Erdbebens, das sich Berichten zufolge in einer Entfernung von etwa 120 Kilometern befand, veranlasste einige Medien zu der Frage, ob der wichtige russische Atom-U-Boot-Stützpunkt beschädigt wurde oder nicht.

Die russischen Behörden haben noch keine Schäden bestätigt, doch seismologische Daten deuten darauf hin, dass Wiljutschinsk sowohl im Einschlagsgebiet des Erdbebens als auch des darauf folgenden Tsunamis lag, der die Halbinsel Kamtschatka traf.

Angesichts der Atomwaffen in der Region besteht die Möglichkeit, dass eine versehentliche oder absichtliche Atomexplosion das Erdbeben ausgelöst haben könnte, wie es 2017 in Nordkorea zu beobachten war, wo Atombombentests angeblich „Nachbeben über einen Zeitraum von acht Monaten auslösten“, wie es in der Fachzeitschrift „Seismological Research Letters“ heißt .

Es besteht auch die Möglichkeit, dass eine geheime Wetterwaffe eingesetzt wurde, da Präsident Trump Russland kürzlich zehn Tage Zeit gab, an den Verhandlungstisch zu kommen, um den Ukraine-Krieg zu beenden.

Zuvor hatte er die Welt eindringlich gewarnt, dass die USA über „Waffen verfügen, von denen niemand eine Ahnung hat, was sie sind, und dass es sich um die mächtigsten Waffen der Welt handelt …“

Das wahrscheinlichste Szenario ist natürlich, dass das Erdbeben natürlichen Ursprungs war, da die Halbinsel Kamtschatka in der Region des „Ring of Fire“ liegt, die für ihre hohe Erdbebenhäufigkeit bekannt ist.

Of significance is the proximity of the epicenter to the Russian Pacific Fleet submarine bases around Petropavlovsk-Kamchatskiy, Rybachiy and Vilyuchinsk. Just 65 nautical miles. 2/ pic.twitter.com/Cpvo873fUt — Evergreen Intel (@vcdgf555) July 30, 2025

Wie bereits erwähnt, ist der Zustand der russischen Marinestützpunkte in der Awatscha-Bucht, die etwa 120 Kilometer (65 Seemeilen) nordwestlich des ungefähren Epizentrums des Erdbebens liegt, derzeit eine wichtige Frage. Dazu gehören der Marinestützpunkt Petropawlowsk-Kamtschatski und der U-Boot-Stützpunkt Rybatschi sowie separate Raketenlade- und Werftanlagen.

Wonder how the 🇷🇺sub piers and ammo loading piers are doing at Rybachiy/Vilyuchinsk after the 8.8 magnitude earth struck ~70 miles offshore about 20 min ago… pic.twitter.com/gp6uTOGabP — MT Anderson (@MT_Anderson) July 30, 2025

Rybatschi ist besonders bemerkenswert, da hier die überwiegende Mehrheit der mit ballistischen Raketen bestückten U-Boote der Borei- und Borei-A- Klasse (SSBNs) liegt, die heute im Dienst der russischen Marine stehen. Russland hat in den letzten Jahren alle verbliebenen SSBNs der Delta -Klasse aus der Sowjetzeit durch Borei -Typen ersetzt.

Das U-Boot der Delta-III -Klasse Rjasan , auch bekannt unter der Rumpfnummer K-44, scheint sich auf Grundlage verfügbarer Satellitenbilder noch in Rybatschi zu befinden. Ob es jedoch einsatzfähig ist, ist unklar.

In den Marinestützpunkten in der Awatscha-Bucht befinden sich auch atomgetriebene, aber konventionell bewaffnete Lenkwaffen-U-Boote der Jasen-M- und Oscar- Klasse sowie verschiedene atomgetriebene und konventionell angetriebene Angriffs-U-Boote.

Die Schiffe der Jasen-M -Klasse gehören zu den modernsten U-Booten im russischen Dienst und werden von US-Beamten regelmäßig als besonders gefährlich eingestuft.

Berichten zufolge plant die russische Marine, das geheimnisvolle U-Boot K-329 Belgorod, das längste U-Boot der Welt, dorthin zu verlegen . Das stark modifizierte U-Boot der Oscar-II- Klasse ist für den Transport nuklearbetriebener Poseidon-Torpedos mit großer Reichweite konzipiert , einer Waffe, die auch als Status-6 bezeichnet wird. Außerdem soll es für Unterwasser-Spionagemissionen geeignet sein.

Welche U-Boote sich heute Morgen zum Zeitpunkt des Erdbebens tatsächlich in der Awatscha-Bucht befanden, ist unklar. Der bewölkte Himmel in der Region hat in den letzten Wochen die Verfügbarkeit öffentlich zugänglicher Satellitenbilder eingeschränkt, die Hinweise darauf liefern könnten, welche Schiffe sich zu diesem Zeitpunkt im Hafen befanden.

An earthquake with a magnitude of 8.7 struck near Petropavlovsk-Kamchatsky, a city located in the same bay that hosts several key Russian submarine facilities and naval infrastructure. Given the quake’s intensity and the resulting tsunami, some damage is possible. 🧵Thread: pic.twitter.com/jdDm54jncA — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) July 30, 2025

Satellite image taken about two weeks before the earthquake shows 6 nuclear submarines at Russia’s base near Petropavlovsk-Kamchatsky, just over 100 km from the quake’s epicenter. The breakdown is: 3 Oscar-class, 1 Akula-class, 1 Borei-class, and 1 Delta-class submarine pic.twitter.com/7R5JZTFZUh — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) July 30, 2025

Die Marinestützpunkte Rybatschi und Petropawlowsk-Kamtschatski beherbergen ebenfalls verschiedene Überwasserschiffe, obwohl der Großteil der großen Überwasserkriegsschiffe der russischen Pazifikflotte im etwa 2250 Kilometer südwestlich gelegenen Wladiwostok stationiert ist .

Die Werft in Wiljutschinsk in der Awatscha-Bucht ist zudem eine wichtige Einrichtung für die U-Boot-Operationen der russischen Marine im Pazifik.

Es ist hervorzuheben, dass es derzeit keine eindeutigen Hinweise darauf gibt, dass russische Marineeinrichtungen in der Awatscha-Bucht oder an ihren Piers liegende Schiffe durch das Erdbeben von heute Morgen und die darauf folgenden Tsunamiwellen beschädigt wurden. Die geografische Lage der Bucht könnte dazu beigetragen haben, die darin befindlichen Anlagen zu schützen.

„Mir liegen keine Informationen über kritische Schäden an den Marinestützpunkten der russischen Marine in Kamtschatka vor. Ich denke, alles liegt im normalen Rahmen“, sagte ein pensionierter russischer Marineoffizier, der engen Kontakt zu aktiven Soldaten pflegt und auf X unter dem Namen @Capt_Navy auftritt, gegenüber TWZ .

„Diese Stützpunkte wurden im Hinblick auf die Möglichkeit eines Atomangriffs des Feindes entworfen und gebaut.“

Gleichzeitig könnten selbst relativ geringe Wellen und steigende Wasserstände potenziell erhebliche Auswirkungen haben. Schäden könnten allein dadurch entstehen, dass U-Boote und andere Schiffe besonders heftig gegen ihre Verankerungen prallen – ein Vorfall, der technisch eher als Allision denn als Kollision bezeichnet wird.

Auch das Eindringen erheblicher Wassermengen in offene Luken oder Zugangspunkte könnte Probleme verursachen. U-Boote oder andere Schiffe, die größeren Wartungsarbeiten unterzogen werden, wären besonders gefährdet.

Die heutigen Ereignisse haben zumindest die potenziellen Risiken deutlich gemacht, die mit der Ansammlung wichtiger militärischer Einrichtungen und Vermögenswerte, wie etwa wertvoller strategischer U-Boote mit ballistischen Raketen, in einem einzigen, relativ begrenzten Gebiet verbunden sind.

Da die größten Gefahren nach Aussage der russischen Behörden vorüber sind, könnte nun mehr Klarheit über den Zustand der russischen Marineanlagen in der Awatscha-Bucht herrschen.

